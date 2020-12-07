تمثال بوذا العظيم: لوحة فنية بريشة فنان أجنبي

الأماكن المقدسة في اليابان

ستيوارت أير فنان يهوى رسم تمثالي بوذا العظيمين في كاماكورا ونارا ويستمتع بردود فعل الزوار عند مشاهدة التمثالين.

بوذا العظيم في كاماكورا

بابتسامته الودودة وجلسته الوقورة يجلس هنا تمثال بوذا العظيم في مدينة كاماكورا. إنه نفس اللون الأخضر لتمثال الحرية ولكنه جالس ولا يقف لأي شيء. على الرغم من تساقط الثلوج والشمس الحارقة على مر السنين، ما زال يجلس هنا دون قلق. لقد فقد غطاء الذهب الخاص به، لكن حتى هذا لا يزعجه. لا يزال لديه القليل من بقايا الكساء الذهبي على خده الإيسر ليذكره بتلك الأيام الخوالي.

يمكنك حتى المشي بداخل التمثال لترى كيف تم تجميعه. على الرغم من أنه لم تعد هناك المزيد من الأسرار التي يمكن الكشف عنها، إلا أن المكان لا يزال ساحرا وجذابا.

لقد رسمت تمثال بوذا العظيم في كاماكورا على مدار يومين في صيف 2018. وبدا لي من المناسب الذهاب مبكرًا والبقاء طوال اليوم حتى موعد إغلاق المعبد. لقد كان بوذا العظيم يفعل ذلك كل يوم منذ أكثر من 700 عام. هدوء جميل يكتنف المعبد في الصباح الباكر قبل قدوم الزوار وتزاحمهم حول التمثال من أجل التقاط صور تذكارية معه من زوايا مختلفة.

وعلى الرغم من كل شيء فإن مشاهدة ردود أفعال الناس تجاه بوذا العظيم هي نصف متعة الزيارة. بعض الناس يقلدون وضعه وتعبيرات وجهه، في حين أن البعض الآخر يضرب ديسكو السبعينيات لجون ترافولتا. البعض الآخر ومعظمهم من اليابانيين يكتفون بالتبرك بدخان البخور ثم يصلون قليلاً وبعدها ينسحبون في هدوء شديد يشبه هدوء بوذا في جلسته.

الأطفال لديهم ردود فعل أكثر إبداعا تجاه بوذا العظيم. غالبًا ما يكون هناك مجموعات من تلاميذ المدارس يزورون المعبد، لذلك هناك الكثير من الفرص لسماعهم ورؤيتهم يتفاعلون مع التمثال. سمعت بعضهم يتجادل بحماس حول ما إذا كان بوذا العظيم على قيد الحياة أم لا بحجج مقنعة من كلا الجانبين. وسمعت البعض الآخر يتجادلون حول ما إذا كان من الممكن بالفعل الدخول إلى داخل بوذا العظيم. ”رأى أحد الأطراف أن ذلك مستحيل لأنه من غير المعقول أن تكون هناك غرفة داخل الإنسان“.

وقبل مغادرتي، سمعت سيدة مسنة على الأقل في الثمانينيات من عمرها تتحدث عن آخر مرة شاهدت فيها التمثال عندما كانت طالبة في المدرسة الابتدائية. جعلني هذا أفكر في أنها ربما كانت الطفلة في ثوب الكيمونو في طبعة كاواسي هاسوي الخشبية للتمثال. أتخيل أن العديد من أطفال المدارس الذين رأيتهم سيعودون بعد 70 عامًا لزيارته مرة أخرى تمامًا مثل هذه السيدة المسنة.



تمثال بوذا العظيم في كاماكورا.

تمثال بوذا العظيم في نارا

يوجد تمثال أخر لبوذا في محافظة نارا، لكن ابتسامته هنا يكتنفها الغموض على الرغم من لطفها الشديد. احترق منزله مرتين وتحول إلى رماد، واندلعت الحرب حول معبده وسفك الكثير من الدماء، وتم استبدال رأسه ويديه بالكامل. لكنه لا يزال يبتسم، ومثل سفينة ثيسيوس لا يزال هو نفس بوذا العظيم.

تعد قاعة بوذا العظيم في معبده في نارا علاج حقيقي للعيون. فهي عبارة عن غابة من الخشب كلها مصنوعة يدوياً، ولديها سقف ضخم ومهيب. تبدو الزخارف الذهبية ”التي صممت على شكل Ls مقلوبة“ على طرفي السقف صغيرة جدًا من بعيد، لكنها في الحقيقة ضخمة.

لماذا يوجد تمثال بوذا العظيم هنا؟ للإجابة هذا السؤال يجب عليك الاقتراب من القاعة. ألواحه الحجرية من الهند والصين وكوريا واليابان، مما يشير إلى طريق دخول البوذية إلى هذا البلد. عند زيارة هذا المعبد، أحب أن أتخيل بوذا العظيم وهو يتجول عبر تلك الأراضي البعيدة قبل وصوله إلى اليابان قبل مئات السنين والجلوس هنا لأخذ قسط من الراحة.

عند الوصول إلى أبواب القاعة، يلتقي الزوار أولاً بتمثال بوذا العظيم. ”إنه ضخم للغاية“ يمكنك سماع هذه العبارة تتردد عشرات المرات في اليوم الواحد داخل القاعة.

بعض الزوار يسجدون حتى تلامس جبهتهم بلاط المعبد. والبعض يحاول نسخ أوضاع يد بوذا العظيم أثناء التقاط صورهم الخاصة. بينما يفضل كبار السن الصلاة في خشوع شديد.

عند مشاهدة الأطفال للتمثال فإنهم يطلقون العنان لخيالهم بشكل مدهش. فبينما كنت جالسًا أرسم التمثال في صيف عام 2020 سمعت اثنين من أطفال المدارس الابتدائية يتناقشان بحماس شديد حول الرياضة التي سيكون بوذا العظيم جيدًا فيها لو كان مازال على قيد الحياة. أحدهما قال أنه يجب أن يكون لاعب بيسبول. وفتاة صغيرة أخرى زعمت أن الزخارف الذهبية على السطح كانت أحذية بوذا. وأطفال آخرون تجادلوا حول سبب تجعد شعره مثل شعر جداتهم.

أحد الأطفال صعد الدرج أمام والديه وعندما رأى بوذا العظيم للمرة الأولى وقف مذهولاً. أراهن أن الصبي سيعود مرة أخرى عندما يصبح رجل مسن.

في الوقت الذي تم فيه إنشاء تمثال بوذا العظيم في نارا لأول مرة بعد بضعة أجيال فقط من سقوط روما القديمة وتماثيلها العملاقة، قام راهب هندي بإشباع رغباته الفنية من خلال الرسم داخل عيني التمثال. فكرت في فعل الشيء نفسه مع لوحتي لإكمالها. ولكن بعد قضاء الكثير من الوقت في المعبد، أدركت أن أي محاولة لتصوير المشهد ستتجاهل الكثير- أناقة النجارة، والضوء المتغير، والإحساس الكهفي، وثرثرة الرهبان. لذلك شعرت أنه من المناسب أن أترك رسوماتي لبوذا العظيم في نارا ”غير مكتملة“ من خلال ترك ابتسامته الغامضة لخيال المشاهد.



تمثال بوذا العظيم في نارا

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. اللوحات بريشة الفنان ستيوارت آير)