انطقها بدون تلعثم… عبارات يابانية ثقيلة على اللسان!

إذا كنت تريد خوض اختبار صعب لامتحان مهارتك بنطق اللغة اليابانية، جرب هذه العبارات الثقيلة على اللسان.

يستلزم المعلقين على منافسات سباقات الخيول أن يتمتعوا بالمهارة والسرعة في الكلام، ولكن بعض أسماء الخيول تنطوي على مخاطر أكبر للتسبب في تلعثمهم أثناء لفظها. سلط الفوز الأول لسومومومومومو في مضمار سباقات بطوكيو في 1 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 الضوء على مهرة صاعدة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تحمل اسما مكون من مقاطع متكررة. وقد يكون لدى المعلقين مشاعر مختلطة حول نجاحاتها المستقبلية.

اسم المهرة هو العبارة اليابانية التالية صعبة النطق: سومومو مو مومو مو مومو نو أوتشي (スモモも、モモも、モモのうち)، وهي تعني ’’كل من السومومو والخوخ نوع من الخوخ‘‘.

سومومو هو نوع من البرقوق (Prunus salicina)، يسمى أحيانا ’’البرقوق الياباني‘‘، ولكن يجب عدم الخلط بينه وبين نبات أومي الشهير. من حيث التصنيف النباتي، لا يمكن حقا أن يُقال إنه نوع من الخوخ (مومو) وإن كان بينهما صلة وثيقة (Prunus persica). ولكن الارتباط اللغوي بينهما قد يكون كافيا، ويمكننا القول على مستوى الكلمات على الأقل إن سومومو هو نوع من مومو.

وهناك مثال آخر شائع على العبارات صعبة اللفظ وتتميز بوجود أزواج من الدجاج في الحديقتين الأمامية والخلفية. الترجمة أدناه مصممة فقط لتسليط الضوء على تركيب الجمل اليابانية، وبالتالي فهي غير طبيعية بعض الشيء.

أورانيوا ني وا نيوا، نيوا ني وا نيوا نيواتوري غا إيرو.

(裏庭には二羽、庭には二羽鶏がいる)

في الفناء الخلفي توجد اثنتان، وفي الفناء الأمامي، توجد دجاجتان.

العبارة تنطوي على تلاعب في معاني ’’نيوا‘‘ المختلفة. أحد هذه المعاني هو ’’حديقة‘‘، والكلمة أيضا هي جزء من عبارة ’’الفناء الخلفي (أورانيوا)‘‘. ونظرا لأن ’’وا‘‘ هي أداة تستخدم كواحدة لعد الطيور، يمكن أن تشير نيوا أيضا إلى ’’2 طائر‘‘ (ني هنا الرقم 2 باللغة اليابانية)، ويتم العثور على المقطعين مرة أخرى في كلمة ’’نيواتوري (دجاج)‘‘.

ليست هناك حاجة للتكرار لجعل الجملة ثقيلة على اللسان. فيما يلي بعض الأمثلة الأخرى.



(بإذن من إيراسوتويا)

ناما موغي، ناما-غومي، ناما تاماغو

قمح غير مطبوخ، أرز غير مطبوخ، بيض غير مطبوخ.

توناري نو كياكو وا يوكو كاكي كوؤ كياك ودا

الضيف المجاور هو الضيف الذي يأكل الكثير من الكاكي.

طوكيو توكّيو كيوكا كيوكو

مكتب طوكيو لاعتماد براءات الاختراع.

علما أن المكتب الإداري في المثال الأخير محض خيال!

يقدم الفيديو أدناه مثالا لشخص ياباني يقول ’’ ناما موغي، ناما-غومي، ناما تاماغو‘‘. قوموا بجولة في تلك القناة بحثا عن جمل أخرى صعبة النطق.

(النص الأصلي منشور باللغة الإنكليزي. صورة العنوان: دجاجتان في حديقة، حقوق الصورة لبيكستا)