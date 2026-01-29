ساروهاشي كاتسوكو: العالمة اليابانية التي دقّت ناقوس الخطر من الإشعاع النووي

صانعو التاريخ الياباني

أصدر الكاتب الياباني إيوهارا شين، الحائز على جائزة ناؤكي الأدبية، مؤخرًا رواية سيرة ذاتية تتناول حياة عالمة الجيوكيمياء الرائدة ساروهاشي كاتسوكو، إحدى الشخصيات العلمية الاستثنائية التي تحدّت القيود الاجتماعية وتقدّمت بثبات في مجال هيمن عليه الرجال لعقود. وقد لعبت أبحاث ساروهاشي دورًا محوريًا في تنبيه المجتمع الدولي إلى المخاطر الجسيمة للتجارب النووية، ولا سيما من خلال قياس التلوّث الإشعاعي في المحيطات. في هذا الحوار، يحدّثنا إيوهارا عن الدوافع التي قادته إلى كتابة هذا العمل، وعن الجوانب الإنسانية والفكرية في شخصية ساروهاشي التي وجد فيها مصدر إلهام عميق.

كاتب. ولد في أوساكا عام 1972. تخرج من جامعة كوبي وحصل على درجة الدكتوراه في فيزياء الأرض والكواكب من جامعة طوكيو. بدأ الكتابة أثناء عمله أستاذًا مساعدًا في جامعة توياما، وتحول إلى كاتب محترف بعد فوزه بجائزة يوكوميزو سيشي عام 2010 عن روايته ”طفل جزيرة أودايبا“ (Odaiba airando beibī). حصل على جائزة ناؤكي عام 2025 عن روايته ”البحر النيلي“ (Ai o tsugu umi).

تُعرف جائزة ساروهاشي لدى الكثيرين كجائزة مرموقة تُمنح للنساء اليابانيات تقديرًا لإنجازاتهن البارزة في العلوم الطبيعية. ومع ذلك، يعرف القليلون الإنجازات التاريخية لمؤسسة الجائزة، عالمة الجيوكيمياء ساروهاشي كاتسوكو (1920–2007). شارك الكاتب إيوهارا شين، مؤلف رواية سيرة ذاتية صدرت مؤخرًا عن هذه العالمة الرائدة، بعض المعارف والرؤى التي اكتسبها من عقد كامل من البحث.

قصة تنتظر من يرويها

بدأ إيوهارا، الذي يمتلك خلفية واسعة في فيزياء الأرض والكواكب، الاهتمام بساروهاشي قبل نحو 10 سنوات، عندما علم بإنجازاتها من عضو في لجنة اختيار جائزة ساروهاشي، الذي كان قد تتلمذ على يديه كطالب دراسات عليا. أخبره معلمه السابق أن ساروهاشي كانت ”شخصية مذهلة“ نقلت منهجيتها إلى الولايات المتحدة وتغلبت على شكوك علماء أمريكيين مرموقين بتحليلها الرائد للتلوث الإشعاعي البحري.

يعترف إيوهارا: ”كنت قد سمعت عن ساروهاشي كباحثة في مجال الجيوكيمياء، لكنني لم أكن أعرف ما أنجزته تحديدًا. مع ازدياد معرفتي بها، أدركت أنها ستكون موضوعًا ممتازًا لرواية سيرة ذاتية، فقررت أن أروي قصتها“.

ولعدم تمكنه على العثور على أي شخص حي عرف ساروهاشي في شبابها، غاص إيوهارا بعمق في سجلات متفرقة تعود إلى ما قبل الحرب وأثناءها. على مدار عقد من الزمن، أعاد بناء السياق التاريخي ورؤية شخصيته بعناية ليصدر كتاب ”سويو نو هيتو“ (مثل المطر على الأوراق الخضراء)، وهو عمل روائي سيرة ذاتية صدر في يوليو/تموز 2025.

نشأة عالمة

ولدت ساروهاشي كاتسوكو عام 1920 في طوكيو، ابنة مهندس كهربائي. كانت طفلة ضعيفة، وبحسب روايتها الخاصة، نشأت في بيئة محبة ومدللة. في المدرسة الابتدائية، كانت تنظر من النافذة في الأيام الممطرة وتتساءل: ”ما هو المطر؟ لماذا يمطر؟“ هذا الفضول العلمي شكل حياتها ومسيرتها المهنية.

بعد المدرسة الابتدائية، التحقت ساروهاشي بمدرسة ثانوية للبنات، وهي مؤسسة تعليمية ثانوية مدتها خمس سنوات أنشئت في نظام التعليم ما قبل الحرب. بعد ذلك، كانت الخيارات المتاحة للنساء الراغبات في التعليم العالي محدودة: مدارس طبيعية للنساء لتدريب المعلمات، وعدد قليل من المدارس المهنية الخاصة. بعد التخرج من الثانوية، عملت ساروهاشي أولاً في شركة تأمين على الحياة، لكنها كانت تحلم بدراسة الطب. كانت تعجب بيوشيوكا يايوي، الطبيبة الرائدة التي أسست مدرسة طوكيو الطبية للنساء (سابقة جامعة طوكيو الطبية للنساء)، وكانت تأمل في السير على خطاها. بموافقة عائلتها، تركت وظيفتها لتكرس نفسها للتحضير لامتحان الدخول الصارم للمدرسة، الذي نجحت فيه عام 1941، مما منحها مقابلة مع يوشيوكا.

كتبت ساروهاشي لاحقًا عن هذه الحادثة في مقال سيري ذاتي. عندما سُئلت عن سبب تقدمها، أجابت ساروهاشي: ”أريد أن أدرس بجد شديد وأصبح طبيبة عظيمة مثلكِ، دكتورة يوشيوكا“. فضحكت يوشيوكا بشدة وقالت: ”لا تكوني سخيفة. هل تعتقدين حقًا أنه سهل أن تصبحي شخصًا مثلي؟“ صُدمت ساروهاشي وخابت أملها، فتخلت عن حلمها في أن تصبح طبيبة. بدلاً من ذلك، تقدمت إلى كلية النساء الإمبراطورية للعلوم، التي أنشئت في العام نفسه، ودخلت الدفعة الأولى المتخرجة منها. كانت كلية النساء الإمبراطورية للعلوم، التي أصبحت لاحقًا كلية العلوم في جامعة توهو، أول مدرسة مهنية في اليابان تدرس فيها النساء الكيمياء والفيزياء.

في عامها الثاني، أُسندت ساروهاشي تدريبًا مع عالم الأرض مياكي ياسوو في المرصد المركزي للأرصاد الجوية (سابق وكالة الأرصاد الجوية اليابانية)، الذي أصبح مشرف رسالتها التخرجية. الموضوع الذي أسنده إليها يتعلق بالبولونيوم، العنصر الإشعاعي الذي اكتشفه ماري وپيير كوري عام 1898 (ما أدى إلى حصولهما على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903). ساعدت دراسة ساروهاشي للبولونيوم فيما بعد عندما توجهت إلى قياس الإشعاعية، ووجدت نموذجًا ملهمًا في حياة وعمل مدام كوري.

كما أخذت إلى قلبها كلمات پيير كوري، الذي تساءل بحدس مسبق عما إذا كانت البشرية جاهزة للاستفادة من اكتشاف الإشعاعية، أم أنها ستتضرر في النهاية من ذلك المعرفة.

أبحاث زمن الحرب في هوكايدو

عام 1943، مع تحول مجرى الحرب العالمية الثانية ضد اليابان، تخرجت الدفعة الأولى من كلية النساء الإمبراطورية للعلوم قبل الموعد بستة أشهر. بدأت ساروهاشي العمل فورًا في المرصد المركزي للأرصاد الجوية، حيث كرست نفسها للبحث الأساسي. خلال تلك السنوات، كان من المستحيل عمليًا عزل العلم عن الجيش وأهدافه. عام 1944، جُند مياكي وساروهاشي وموظفون آخرون في المرصد للعمل مع أرصاديي الجيش الإمبراطوري في مشروع مراقبة ضباب واسع النطاق في نيمورو، هوكايدو. كان الهدف جمع بيانات يمكن استخدامها للتنبؤ بالضباب وخلقه اصطناعيًا. قاد المشروع عالم الجليد ناكايا أوكيتشيرو من جامعة هوكايدو، المعروف بعمله على بلورات الثلج.

يقول إيوهارا: ”لا نعرف الكثير حقًا عن هذا البحث في زمن الحرب. بحثت في جميع أنواع السجلات، لكنني اضطررت في النهاية إلى استخدام خيالي لملء الفراغات“.

كما لا توجد سجلات لما شعر به علماء مثل ناكايا ومياكي تجاه عملهم للجيش. بناءً على بحثه الواسع، يعتقد إيوهارا أن أولويتهم الرئيسية كانت إبعاد العلماء الشباب عن ساحة المعركة وحماية أسس البحث الأساسي مع النظر إلى المستقبل ما بعد الحرب.

الابتكار والشكوك الأمريكية

كان الحدث التاريخي المحوري الذي شكل مسيرة ساروهاشي ما بعد الحرب تفجير قنبلة هيدروجينية ”كاسل برافو“ عام 1954، وهو واحد من سلسلة تجارب تصميم أسلحة نووية حرارية أجرتها الولايات المتحدة في جزر مارشال في بيكيني أتول. في مارس/آذار ذلك العام، تعرض طاقم مكون من 23 شخصًا على قارب الصيد الياباني ”دايغو فوكوريو مارو“ (المعروف بالإنجليزية باسم ”لاكي دراغون رقم 5“) للتساقط النووي من التفجير. أشرفت ساروهاشي على تحليل كمية صغيرة من الرماد الأبيض الذي أحضره أعضاء الطاقم، توفي أحدهم بسبب التسمم الإشعاعي. حدد تحليلها أن المادة، الموصوفة بـ”رماد الموت“، تتكون من جزيئات إشعاعية من المرجان.



الصورة على اليسار لسفينة صيد التونة (دايغو فوكوريو مارو) (لاكي دراغون رقم خمسة) معروضة في قاعة عرض (دايغو فوكوريو مارو) في طوكيو، والصورة الأخرى ناحية اليمين لزجاجة تحتوي على (رماد الموت) الذي جُمع من السفينة. الصورتان تم التقاطهما في يونيو/ حزيران 2024. (© جيجي برس)

مع استمرار التجارب النووية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ودول أخرى، لعبت ساروهاشي دورًا قياديًا في البحث لقياس مستويات الإشعاعية في المطر ومياه البحر. باستخدام طريقة تحليل جديدة طوروها بأنفسهم، حددت ساروهاشي وأعضاء آخرون في فريق بحث مياكي أن تركيز المواد الإشعاعية في مياه الساحل الياباني أعلى بكثير مما وجد قبالة الولايات المتحدة. خلصوا إلى أن التساقط من تجارب بيكيني أتول انجرفت نحو اليابان عبر التيارات البحرية.

تحدى هذه النتائج العالم الأمريكي ثيودور فولسوم، المعروف أيضًا بتطويره طرق تتبع تلوث المحيطات بالتساقط من التجارب النووية. وصف فولسوم البيانات اليابانية بأنها معيبة، معتقدًا أنها تبالغ في تركيزات السيزیوم الإشعاعي في المياه اليابانية. ردًا على ذلك، طلب مياكي من لجنة الطاقة الذرية الأمريكية رعاية مشروع يقارن الطريقتين التحليليتين مباشرة. وافقت اللجنة، وفي عام 1962، أرسل مياكي ساروهاشي إلى الولايات المتحدة وحدها، موكلاً إليها المشروع بأكمله. في معهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة سان دييغو، واجهت ساروهاشي فريقًا يقوده فولسوم، حيث استخدم كل جانب طريقته الخاصة لترسيب السيزیوم الإشعاعي من عينات موحدة. أثبتت طريقة ساروهاشي كفاءة أعلى بكثير في استرداد السيزیوم، وتم التحقق من دقة طريقة تحليلها. أنصف فولسوم ساروهاشي، وفي عام 1963 نشرا معًا ورقة بحثية تُبلغ عن نتائج عملهما.

التأثير على المجتمع والعلم

يقول إيوهارا: ”كان البحث الذي أجراه مياكي وساروهاشي قوة رئيسية وراء التيار العالمي لمعارضة التجارب النووية. علاوة على ذلك، بإثبات أن تلوث المياه في شمال غرب المحيط الهادئ أكثر تقدمًا مما افترضته الولايات المتحدة، ساهم عملهما في تسريع إبرام معاهدة حظر التجارب النووية الجزئية عام 1963“.



من اليسار: ساروهاشي (يسارًا) ومياكي في أوساكا عام １９６０؛ ساروهاشي في مختبرها بمعهد البحوث الأرصادية في طوكيو عام １９６５. (الصور مقدَّمة من جمعية المستقبل المشرق للعالِمات)

بالإضافة إلى ذلك، يقول: ”ساهمت ساروهاشي مساهمة كبيرة في العلم من خلال دراستها لطبقة الأوزون وتحليلاتها الدقيقة لمياه البحر لتحديد كيفية تقلب مستويات المواد الكربونية تحت ظروف مختلفة“.

الكربونات في مياه البحر أساسية للحياة البحرية وهي عنصر حاسم في الدورة التي تمتص بها المحيطات ثاني أكسيد الكربون الجوي، الجاني الرئيسي في تغير المناخ. في ورقة بحثية عام 1955، نشرت ساروهاشي جدولاً لحساب كيفية تأثير عوامل مثل درجة الحرارة والـحموضة على مستويات المواد الكربونية في مياه البحر. اعتمد علماء المحيطات حول العالم بشكل كبير على ”جدول ساروهاشي“ حتى شاع استخدام الحواسيب على نطاق واسع.

تعزيز إنجازات المرأة في مجال البحث العلمي

يركز سرد إيوهارا على حياة ساروهاشي ومسيرتها المهنية من شبابها حتى الأربعينيات من عمرها. ما يبرز من روايته هو صورة امرأة ملتزمة بلا هوادة بالسعي وراء الحقيقة العلمية.

يقول إيوهارا: ”أتخيل أن بعض القراء قد يشعرون بخيبة أمل من الطابع غير البراق لنشاطها البحثي. لكن معظم البحث العلمي هو تراكم بطيء وشاق من الملاحظات والتحليلات الروتينية. إنها اللحظة التي يؤدي فيها ذلك العملية المضنية إلى حقيقة أو رؤية جديدة هي التي يختبر فيها العلماء الجانب العميق والمُرضي من البحث“.

بعد تقاعدها من معهد البحوث الأرصادية التابع لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية عام 1980، استخدمت ساروهاشي مواردها الخاصة لتمويل جمعية المستقبل المشرق للعالِمات، التي تمنح جائزة ساروهاشي السنوية. أُنشئت الجائزة، التي تكرم إنجازات الباحثات والمعلمات دون سن الخمسين، بهدف تقدير وتشجيع إسهامات المرأة في العلم. منحت لـ 45 شخصية منذ عام 1981.



ساروهاشي خلال حفل توزيع جائزة ساروهاشي عام 1998. (الصورة مقدّمة من جمعية المستقبل المشرق للعالِمات)

لكن كما يشير إيوهارا، فإن عدد النساء اليابانيات اللواتي سرن على خطى ساروهـاشي ما زال قليلًا جدًا.

ويقول بأسف: ”في اليابان، تختار قلة قليلة جدًا من طالبات المدارس المسار العلمي أو الرياضي من الأساس. ولو كانت ساروهـاشي ترى وضع اليابان اليوم، لأصابها خيبة أمل كبيرة بسبب بطء وتيرة تقدّم المرأة“.

العلم والحرب



إيوهارا شين وغلاف كتابه «سويو نو هيتو». (© Nippon.com)

خلال بحثه الذي اجراه من اجل توثيق السيرة الذاتية للعالمة ساروهاشي، توصّل إيوهارا إلى عدد من الاكتشافات غير المتوقعة حول تاريخ العلوم اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدها.

يقول إيوهارا: ”إحدى السمات اللافتة لدى العلماء اليابانيين في زمن ساروهاشي كانت إصرارهم العميق على الإسهام في تحسين المجتمع. لقد أدهشني هذا الالتزام القوي، لا سيما بين علماء الكيمياء التحليلية، الذين توحّدوا لمعالجة مشكلات ما بعد الحرب، مثل تلوّث مياه البحر والتدهور البيئي. نادرًا ما نرى اليوم علماء يتكاتفون بهذا الشكل لمواجهة قضايا اجتماعية أو عالمية“.

وقد أثار عمل إيوهارا على هذا الكتاب العديد من التساؤلات لديه حول العلاقة بين العلم والحرب. ويضيف: ”أنا سعيد لأنني تمكنت من نشر كتابي عام 2025، بعد ثمانين عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية، في وقت تعيد فيه الحرب في أوكرانيا وغيرها من الصراعات العالمية طرح هذه القضايا من جديد“.

وفي ظل المناخ الدولي غير المستقر اليوم، ومع عودة الأسلحة النووية لتشكّل مصدر قلق حقيقي، يأتي كتاب إيوهارا ليذكرنا بدور ساروهاشي المحوري في تنبيه العالم إلى مخاطر التساقط الإشعاعي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية بقلم كيمي إيتاكورا لصالح موقع Nippon.com، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي مقدَّمة من جمعية المستقبل المشرق للعالِمات)