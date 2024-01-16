رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

يشبّه الشاعر باشو في هذه القصيدة نفسه بشخص ما مع بداية العام الجديد، فمن هو يا ترى؟

誰やらが形に似たり今朝の春 芭蕉 تاري يارا غا/ كاتاتشي ني نيتاري/ كيسا نو هارو من أصبحت أنا

أشبهه؟

صباح الربيع (من تأليف باشو عام 1687)

دأبت اليابان على الاحتفال برأس السنة الجديدة حسب تقويمها القمري التقليدي الذي كان مستخدما قبل اعتماد التقويم الميلادي عام 1873، في يوم القمر الجديد الأقرب إلى ريشّون (بداية الربيع)، والذي يوافق 4 فبراير/شباط تقريبا. وبما أن يوم رأس السنة الجديدة ”غانجيتسو“ هو بداية فصل الربيع، فإن ”صباح الربيع“ المقصود في قصيدة باشو هو ”صباح رأس السنة“.

كانت الأعمار في فترة كتابة هذه القصيدة تحسب بموجب نظام كازوئيدوشي، حيث كان يعتبر عمر المولود الجديد عاما واحدا لحظة الولادة، ثم تضاف سنة أخرى إلى عمره في كل عام جديد. وفي هذه القصيدة، يبدو أن باشو يشبه نفسه بشخص ما متسائلا ”من هو الشخص الذي أصبحت أشبهه؟ أشعر أنني تقدمت في السن مع حلول هذا العام الجديد“.

قد يتساءل القارئ عمن قصده باشو في قصيدته، حيث أنه لم يحدد شخصا بعينه. ولكن من المحتمل بالنسبة لي أنه كان يفكر بوالده حينها.

يُعتقد أن والد باشو قد توفي عندما كان عمره حوالي 11 أو 12 عاما (13 عاما وفق نظام كازوئيدوشي). وكان باشو عندما كتب هذه القصيدة في أوائل الأربعينات من عمره وقد بلغ لتوه 44 عاما وفق نظام كازوئيدوشي. يرى الأطفال آباءهم أكبر سنا مما هم عليه بالفعل. وفي صباح ذلك العام الجديد، عندما كان باشو على الأرجح قريبا من عمر والده عند وفاته، وربما تملكه شعور بالاشتياق الشديد لاكتشاف التشابه بينهما عندما نظر في مرآته، وأدرك في نفس الوقت أنه تقدم في السن.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)