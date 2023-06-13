دعوة في يوم مثلج

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

تستحضر هذه القصيدة لباشو في مخيلة القارئ مشهدا شتويا ثلجيا.

きみ火をたけよき物見せん雪まるげ 芭蕉 كيمي هي أو تاكي/ يوكي مونو ميسين/ يوكيماروغي أنت أشعل النار، و

أنا أريك شيئا جيدا -

كرة ثلجية رائعة (من تأليف باشو ربما عام 1686)

في هذه القصيدة، يخاطب ماتسو باشو تلميذه سورا باستخدام كلمة ’’كيمي‘‘ التي تعني أنت. كان سورا المعروف بمرافقته لباشو خلال الرحلة المسجلة باسم ’’ الطريق الضيق عبر المناطق النائية‘‘، يصغره بخمس سنوات وكان من الساموراي السابقين ’’رونين‘‘.

تقول وثيقة أخرى إن سورا كان يعيش في مكان قريب من باشو، وكان يأتي إليه في الصباح ويعود في المساء ويشعل النار لإعداد الوجبات، كما كان يزوره في الليل عندما يحضّر باشو الشاي. وقد أدى تفضيل سورا لنمط الحياة المنعزل والإيثار الذي تمتع به إلى تقارب أكبر مع باشو.

وفي إحدى الليالي جاء سورا عابرا الثلج المتساقط إلى صومعة باشو، وكانت هذه الزيارة السبب وراء تأليف القصيدة المذكورة أعلاه. ووفقا لمقدمتها فقد طلب باشو من سورا إشعال النار لغلي الشاي حتى يتمكنا من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الثلجية معا.

ووعده باشو بـ ’’شيء جيد‘‘ وهو كرة ثلجية كبيرة كورها بشكل ملائم للترحيب بسورا. وعلى الرغم من أن القصيدة تصف تبادلا لمشاعر صريحة بينهما، يظهر أيضا حس فكاهي لطيف في التناقض بين النار وكرة الثلج التي ستذوب أمامها.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)