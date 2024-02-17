أزياء مشاهدة الثلوج

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

ينوه شاعر الهايكو بوسون في هذه القصيدة إلى الزي الأكثر ملاءمة لمشاهدة الثلوج بأسلوب لا يخلو من روح الدعابة.

いざ雪見容す蓑と笠 蕪村 إيزا يوكيمي/ كاتاتشيزوكوريسو/ مينو تو كاسا دعونا نرتدي جميعا ملابس

لمشاهدة الثلوج

معطفا وقبعة من القش (من تأليف بوسون عام 1773).

يعد الثلج في الشعر الياباني التقليدي أحد العناصر الكلاسيكية التي تعبر عن الجمال الطبيعي إلى جانب القمر وأزهار الكرز. يقول بوسون في هذه القصيدة وكله حماس إنه يريد أن يبدو في أزهى حلة وهو يرتدي مينو (عباءة أو معطف) وقبعة كاسا المخروطية وكلاهما مصنوعان من القش.

أحد الجوانب الفكاهية في القصيدة هو استخدام مصطلح ”كاتاتشيزوكوريسو“ المستمد من الكتاب المدرسي الصيني الكلاسيكي Meng Qiu الذي يصف بشكل عام امرأة تسعى لتبدو أكثر جاذبية. ورغم أن ارتداء العباءة والقبعة المصنوعتين من القش يتناسب مع مشاهدة الثلوج، إلا أنهما رخيصتا الثمن ومصنوعتان بطريقة بسيطة، لذا لا يمكن القول إنهما يعبران عن زي بهي بشكل خاص. إن هذا التناقض المبالغ فيه يضفي حس الفكاهة.

وهناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام تأتي من الارتباط الأدبي لهذه القصيدة مع قصيدة هايكو للشاعر ماتسو باشو. تقول إحدى قصائده ” إيزا يوكان/ يوكيمي ني كوروبو/ توكورو مادي (دعونا نذهب و/ نشاهد الثلج حتى/نصل إلى مكان نتعثر فيه)“. يمكن للقارئ أن يتخيل كيف يندفع باشو مسرعا حتى يتعثر ويتبعه بوسون الذي يرتدي ملابس أنيقة. وهذا أيضا هو مشهد كوميدي.

كما تشير قصيدة بوسون هذه إلى قصيدة هايكو من تأليف باشو تصور شاعرة القرن التاسع أونو نو كوماتشي وهي في سن الشيخوخة ”توتوسا يا/ يوكي فورانو هي مو/ مينو تو كاسا (كم هما ثمينان/ حتى في يوم بدون ثلوج/ معطف وقبعة من القش)“. تُصور كوماتشي المسنة – التي اشتهرت بجمالها في شبابها – في عمل مسرحي من فن نو بعنوان سوتوبا كوماتشي كشخصية بائسة ترتدي معطفا ممزقا وقبعة من القش، لكنها تهزم كاهنا في نقاش حول البوذية. يرمز مينو وكاسا إلى الزهد في العالم الدنيوي كما فعلت كوماتشي، لذلك يمكن اعتبارهما نوعا من الزينة لشعراء الهايكو الذين فروا من هذا العالم الدنيوي بحثا عن الأناقة في أشعارهم. ومن الطبيعي التأكيد على هذا باستخدام كلمة مثل كاتاتشيزوكوريسو. كما نستشعر من خلال القصيدة أيضا تقدير بوسون للشاعر باشو.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)