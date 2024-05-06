رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

يوصي شاعر الهايكو سوين في هذه القصيدة بعدم التفكير مليا في جميع مشاكل هذا العالم.

世中よ蝶々とまれかくもあれ 宗因 يو نو ناكا يو/ تشوتشو توماري/ كاكو مو أري عالمنا هذا

توقفي هناك، أيتها الفراشة

مهما يحدث (من تأليف سوين عام 1676)

يمكن حمل قصيدة الهايكو هذه على المعنى التالي ”انسي كل ما يجري في العالم أيتها الفراشة وتعالي لتستريحي“. إن عبارة ”توماري كاكو مو أري“ هي شكل مختصر من ”تو مو أري، كاكو مو أري“ والتي تعني ”على أية حال“ أو ”مهما يكن“. إلا أن كلمة توماري تحمل معنى مزدوجا في هذه القصيدة، حيث إنها استخدمت عند إعطاء تعليمات للفراشة ”بالتوقف“.

ونشير في ضوء هذه القصيدة إلى الكتاب الشهير ”حلم فراشة“ للفيلسوف الصيني من زمن سحيق جوانغ زي. يحلم الكاتب في هذا الكتاب بأنه أصبح فراشة وبعد أن يستيقظ ينتابه الشك فيما إذا كان فراشة بالفعل أم رجلا. ولعل الشاعر سوين (1605–1682) يخبرنا ”أن هذا العالم لا يستحق منا التفكير بعمق في جميع مشاكله، ويجب الاستمتاع بحياتنا كالفراشات التي ترفرف هنا وهناك. لا ندري أيهما حقيقة وأيهما حلم، أن نكون بشرا أو أن نطير كالفراشات. هيا أيتها الفراشة، تعالي واستريحي على إصبعي. حلم من أنت يا ترى؟“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)