ثلاثة فصول بكلمة واحدة

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

يصف الشاعر تيتوكو في قصيدة الهايكو هذه أزهار دوتزيا بأنها تجمع فصول الشتاء والخريف والصيف معا.

雪月花一度にみする卯木哉 貞徳 سيتسوغيتسوكا/ إيتشيدو ني مي سورو/ أوتسوغي كانا ثلج وقمر وأزهار

تتجلى بنظرة واحدة في

أزهار دوتزيا (من تأليف تيتوكو عام 1651)

كان تيتوكو شاعرا يكتب قصائد من شعر واكا ورينغا وهايكو، وقد توفي في عام 1653 عن عمر يناهز 83 عاما. وقد كتب الكثير من الطبعات المشروحة للأعمال الكلاسيكية، وكان يدير مدرسة تيمون الواقعة في كيوتو والمخصصة لأدب الهايكاي. عادة ما كانت القصائد في المدرسة تكتب بأسلوب أنيق وراقٍ، استنادا إلى تقليد واكا، لا يخلو من البراعة والدهاء. وقصيدة الهايكو المذكورة أعلاه خير مثال عن تلك القصائد.

دوتزيا وتسمى أحيانا زهرة الثلج اليابانية، وهي شجيرة من عائلة الكوبية والتي غالبا ما تُزرع في سياج المباني. ولطالما كانت أزهارها التي تتفتح في أوائل الصيف، والمعروفة باسم أونوهانا، موضوعا لشعر واكا. كما تجذب أزهارها البيضاء النقية المتراصة في نهاية فروعها الأنظار، وتستخدم في الأشعار للإشارة إلى أشياء مثل الثلج المتساقط وضوء القمر الساطع.

تعتبر كلمة ثلج كلمة موسمية ”كيغو“ تشير إلى فصل الشتاء بينما تشير كلمة القمر إلى الخريف، في حين أن زهرة دوتزيا نفسها هي كلمة موسمية ترمز للصيف. وهكذا يقول تيتوكو إن هذه الزهرة تجمع ثلاثة فصول في كلمة واحدة. في القصص الخيالية اليابانية، ربما يدعى أبطال القصص إلى عالم رائع يمكنهم فيه الاستمتاع بمشاهدة مناظر طبيعية للفصول الأربعة في نفس الوقت، ويطري الشاعر تيتوكو على زهرة دوتزيا، ويشبهها بمثل هذه العوالم.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © بيكستا)