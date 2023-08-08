حافي القدمين في جدول ماء

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

تنقل قصيدة الهايكو للشاعر بوسون مشاعر السعادة البسيطة عند الخوض في المياه الباردة في يوم حار.

夏河を越すうれしさよ手に草履 蕪村 ناتسوكاوا أو/ كوسو أوريشيسا يو/ تي ني زوري فرحة عبور

جدول ماء صيفي

والصندل في اليد (من تأليف بوسون تقريبا بين عامي 1754-1757)

غادر بوسون كيوتو في الـ40 من عمره تقريبا ليقضي 3 سنوات إلى شمال المدينة في مييازو (حاليا تقع داخل محافظة كيوتو). وتعرف على رئيس كهنة المعبد البوذي كينشوجي، حيث أقام هناك وكرس نفسه للرسم.

يعود تاريخ هذه القصيدة إلى تلك الفترة. وتصف شعور المرء ببرودة الماء وملمس القاع الرملي عند عبور جدول الماء حافي القدمين، ما يمنح المرء شعورا كما لو أنه عاد إلى أيام الطفولة.

وتشير الوثائق التي كتبها بوسون إلى أنه زار أحد الكهنة وظل يتحدث معه حتى الغسق. وفي طريق عودته إلى المنزل قام بتأليف القصيدة التالية من شعر الهايكو: ’’سيمي مو نيرو/كورو يا كورومو نو/سوديداتامي (حان الوقت لحشرة الزيز/ لأن تنام – مع طيّ/ أكمام الرداء)‘‘. وهنا يقارن طي الكاهن لأكمام ردائه الرقيق قبل الخلود للنوم بطي جناحي حشرة الزيز، وهو يستذكر استئذانه بالانصراف. ثم كتب ’’تتدفق أمواج صغيرة في جدول ماء ضيق أمام المنزل‘‘ قبل أن يؤلف قصيدته عن عبور الماء.

إذا كان بوسون قد كتبها وهو في طريقه إلى المنزل، فربما أنه بالفعل قد خاض عبر جدول ماء في المساء. ولكن عندما وضع بوسون القصيدة ضمن مجموعة شعرية، فإنه يشير فقط إلى موقع الحدث تاركا الباقي لمخيلة القارئ. وأنا شخصيا يتخيل إليّ مسافر يعبر جدول ماء في يوم بمنتصف الصيف. وفي مثل هذه الحالة، يصبح شعور ’’السعادة‘‘ نابضا بالحياة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)