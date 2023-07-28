أصدقاء في دلو

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

يستخدم بوسون في قصيدة الهايكو هذه أسلوبه الفكاهي لتشبيه الشمّام والباذنجان بشخصين تصادقا من أول لقاء بينهما.

水桶にうなづきあふや瓜茄子 蕪村 ميزوؤكي ني/ أونازوكي آو يا/ أوري ناسوبي في الدلو

يومئ كل منهما برأسه للآخر —

الشمّام والباذنجان (من تأليف بوسون تقريبا بين عامي 1745-1746)

يطفو الشمّام والباذنجان في دلو خشبي وكأن أحدهما يحيي الآخر بإيماءة. ومن المرجح أن يكون الشمّام المقصود هنا هو الصنف الحلو الطعم المعروف باسم ’’ماكوواؤري‘‘. وفي وقت كتابة هذه القصيدة، كان الباذنجان يؤكل نيئا في بعض الأحيان، ومن المرجح أيضا أن الباذنجان في هذه القصيدة يبدو وكأنه يحضر للتبريد. تمنح تلك الألوان النابضة بالحياة للأطعمة الموسمية إحساسا بالبرودة، ولكن هذه القصيدة ليست هايكو من نوع شاسيي (رسم من الحياة)، وهو أسلوب مرتبط بالشاعر ماساؤكا شيكي (1867-1902) الذي جاء بعد تلك الفترة بكثير.

ورد في مقدمة قصيدة بوسون عبارة ’’بالرغم من لقائي مع القس سييهان لأول مرة، إلا أننا تحدثنا وكأننا أصدقاء قدامى‘‘. وبناء على ذلك، فإن الشمّام والباذنجان في القصيدة يمثلان الرجلين حيث يومئ كل منهما للآخر بينما يتحدثان بحماس. وفي ذلك الوقت كان بوسون قد حلق شعره مثل الكهنة، وهذه الاستدارة المشابهة لاستدارة الشمّام والباذنجان جعلت المقارنة غريبة الأطوار ومليئة بالفكاهة. كان سييهان معروفا أيضا باسم ’’أونري‘‘، وربما كان هناك تلاعب بالكلمات هنا حيث إن الشمّام باللغة اليابانية ’’أوري‘‘، ويبدو أن بوسون قد تفاجأ أيضا بمدى نجاحه في التعامل مع سييهان، الذي كان يكبره بـ23 عاما وينتمي لمدرسة مختلفة من الهايكو.

كتب باشو قصيدة هايكو عن نفس الأطعمة: (أكي سوزوشي/ تيغوتو ني موكي يا/ أوري ناسوبي ’’ فصل الخريف المنعش/ كل منا يقشر -/ شمّاما وباذنجانا‘‘). كما تناول تلميذه كيكاكو الموضوع نفسه في قصيدة بعنوان ’’هونين‘‘ والتي تعني ’’عام وفير الحصاد‘‘: (نوكاميسو ني/ توشي أو كاتاران/ أوري ناسوبي ’’أخبر نوكاميسو/ أنه كان حصادا وفيرا-/ من الشمام والباذنجان). نوكاميسو هي عبارة عن عجينة من نخالة الأرز تستخدم للتخليل. أدخل بوسون العنصر الكوميدي في قصيدته بينما يظهر التقدير للشاعر الأكبر سنا الذي التقى به للتو، متذكرا في نفس الوقت أسلافه الموقرين.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: © بيكستا)