خطوة تنبئ بحلول الخريف

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

يستشعر شاعر الهايكو شيغييوري أولى علامات حلول الخريف عندما تطأ قدمه أرض شرفة خشبية ممسوحة للتو.

秋や今朝一足に知るのごひえん 重頼 أكي يا كيسا/ هيتوأشي ني شيرو/ نوغويئن أول صباح في الخريف!

خطوة واحدة فوق الشرفة الممسوحة

تخبرني بذلك (من تأليف شيغييوري عام 1680)

تعود أصول الشاعر شيغييوري إلى كيوتو. وولد في عام 1602، وقد نشر الكثير من كتب الهايكو قبل وفاته في عام 1680.

تحمل هذه القصيدة مشاعر الدهشة من بدء فصل الخريف، ففي التقويم التقليدي، يأتي أول يوم من الخريف، ريشّو، في منتصف أغسطس/آب ويشير إلى بداية اعتدل حرارة الطقس. يصور الشاعر في هذه القصيدة اللحظة التي أدرك فيها بداية الخريف عندما وضع أولى أقدامه على شرفة خشبية مسحت للتو بقطعة قماش. وهذا الإدراك النابع من شعور أسفل القدم هو مشهد يومي قد يحدث لأي شخص.

ولكن يبدو أن شيغييوري قد كتب قصيدته كمحاكاة ساخرة لقصيدة واكا كلاسيكية. تتصدر قصيدة فوجيوارا نو توشييوكي قسم فصل الخريف في مختارات كوكين واكاشو الشعرية وهي تقول القصيدة ”أكي كينو تو/ مي ني وا ساياكا ني/ ميئنئدومو/ كازي نو أوتو ني زو/ أودوروكارينورو (لم أستطع أن أرى/ أن الخريف قد أتى بوضوح/ بعيني، ولكني/ أدركت ذلك فجأة/ من صوت الريح)“. مع تحريف فكرة استشعار الخريف من خلال الصوت بدلا من الرؤية، يضع شيغييوري لمسته الخاصة من خلال تحسس البرودة بقدمه العارية.

كتب باشو في عام 1694 القصيدة التالية ”هييا هييا تو/ كابي أو فومايتي/ هيروني كانا“ (قدمان يلامسان/ حائطا بارد/ قيلولة منتصف النهار). يستشعر باشو هنا أيضا برودة الخريف، ويُعتقد أن الشاعر باشو استلهم كتابة قصيدته هذه من قصيدة شيغييوري.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان كويو فوكوشيكاي، هاروياما موري نو هويكوئن)