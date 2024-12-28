الإوزة الوحيدة

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

تصف قصيدة الهايكو هذه للشاعر بوسون، حزن إوزة وحيدة تحلق باحثة عن سربها.

紀の路にもおりず夜を行雁ひとつ 蕪村 كي نو جي ني مو/ أوريزو يو أو يوكو/ كاري هيتوتسو حتى أنها لا تحط

في كي، إوزة وحيدة

تحلق في الليل (من تأليف بوسون عام 1776)

يطير الإوز في الخريف من الشمال وفوق اليابان. وترتبط أصواته في قصائد الواكا والهايكو بمشاعر الحب والأحلام في ليالي الخريف. يهاجر الإوز على شكل مجموعات تشكل حرف V في السماء، وتعبر أصواتهم المتبادلة عن ”نداء للأصدقاء“.

لكن يصور بوسون في قصيدة الهايكو هذه إوزة وحيدة تحلق في سماء ليلة خريفية، ولا تحط حتى لو وصلت إلى كي، وهو اختصار من كلمة كيشو (محافظة واكاياما حاليا). لم استخدم اسم هذا المكان بالتحديد؟ شرح بوسون لتلاميذه السبب وراء ذلك وهو أن كيشو تقع في الطرف الجنوبي لليابان، وقد تخيل إوزة تبحث عن أصدقائها قاطعة مسافات طويلة فوق أمواج المحيط. لذا فإن قصيدة بوسون تؤكد على مشاعر الوحدة التي تعتري الطائر.

ومن المرجح أن بوسون قد استلهم قصيدته من قصيدة عن إوزة وحيدة للشاعر الصيني القديم دو فو، الذي وصف في قصيدته كيف أنه لايزال يراها ويسمع صوتها الحزين حتى بعد أن اختفت بين السحب. كما تخلف قصيدة بوسون انطباعا قويا في طريقة نقلها للمشاعر الحزينة التي تنتاب الإوزة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان © بيكستا)