أزهار الأقحوان وبوذا

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

يتحدث باشو في قصيدة الهايكو هذه، عن رائحة أزهار الأقحوان العطرة والتي تستحضر إلى الأذهان الحماية الإلهية التي يمنحها البوذا القدماء.

菊の香やならには古き仏達 芭蕉 كيكو نو كا يا/ نارا ني وا فوروكي/ هوتوكيتاتشي عبق الأقحوان

في نارا

البوذا القدماء (من تأليف باشو عام 1694)

زار باشو خلال رحلته الأخيرة مدينة نارا في اليوم التاسع من الشهر التاسع (ما يوافق 23 أكتوبر/تشرين الأول)، وهو وقت مهرجان زهرة الأقحوان ”تشويو نو سيكّو“. وكتب هذه القصيدة للاحتفال بتلك المناسبة. يميل القراء اليابانيون المعاصرون للهايكو إلى تخيل الكثير من تماثيل بوذا في معابد المدينة ومتاحفها، متأثرين بالرحلات المدرسية والصور التي شاهدوها. ولكن في زمن باشو، لم يكن من السهل رؤية هذه التماثيل في المعابد وبطبيعة الحال لم تكن هناك صور فوتوغرافية.

عوضا من ذلك، فقد ربط القراء الأوائل عبارة هوتوكيتاتشي (بوذا) بـقصيدة من شعر واكا من تأليف سايتشو، المؤسس القديم لبوذية تينداي يقول فيها ” أنوكوتارا/ سانمياكو سانبوداي نو/ هوتوكيتاتشي/ واغا تاتسو سوما ني/ ميوغا أراسيتاماي (أيها البوذا/ يا أصحاب السمو والكمال/ والتنوير/ امنحوا حمايتكم الإلهية/ لهذه الغابة الجبلية التي أدخلها)“. وصفت شخصيات البوذا في هذه القصيدة باستخدام عبارة مأخوذة من اللغة السنسكريتية. وقد قام سايتشو بالصلاة طلبا للحماية منهم أثناء بناء القاعة الرئيسية لمعبد هييزان إنرياكوجي الواقع بالقرب من كيوتو.

يتجاوز البوذا حدود هذا العالم، إلا أنه كان يُعتقد أن الروائح العطرة والموسيقى الجميلة والبتلات المتساقطة دلالات على وجودهم. لا بد أن باشو عندما شم رائحة أزهار الأقحوان خلال المهرجان قد تخيل أن مدينة نارا بما فيها من معابد قديمة، محمية بشكل غير مرئي من قبل ”البوذا القدماء“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان © بيكستا)