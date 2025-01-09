موت في المعبد

رحلة عبر شعر الهايكو الياباني

يستذكر الشاعر أونيتسورا في قصيدة الهايكو هذه مشهدا من هزيمة يوريماسا في ساحة معركة.

冬枯や平等院の庭の面 鬼貫 فويوغاري يا/ بيودوين نو/ نيوا نو أومو وحشة الشتاء

وجه الحديقة

في بيودوين (من تأليف أونيتسورا عام 1690)

أسس رجل الدولة فوجيوارا نو يوريميتشي معبد بيودوين في أوجي بمحافظة كيوتو عام 1052. ويوجد داخله قاعة هوودو (قاعة العنقاء) التي تقع على جزيرة في أجيئكي، المصممة على غرار بركة في الجنة البوذية. تعتبر هذه الصورة مشهد مألوف للأشخاص الذين يعيشون في اليابان حيث أنها مطبوعة على العملة المعدنية من فئة 10 ين.

شهد معبد بيودوين على مدار تاريخه الطويل في كثير من الأحيان صراعات. ففي عام 1180، بدأت حرب غينبي بقيادة ميناموتو نو يوريماسا، الذي كان في السبعينات من عمره آنذاك، لقوات غينجي في انتفاضة ضد عشيرة تايرا. وبعد أن أصبحت أوجي ساحة معركة، ألقى يوريماسا المهزوم مروحة يدوية كان يستخدمها في الحرب لتوجيه قواته وأنهى حياته بانتحار شعائري على العشب بالقرب من قاعة هوودو. وأصبح هذا المكان معروفا باسم ”أوغي نو شيبا (حديقة المروحة)“، ولا يزال يجذب الزوار حتى اليوم.

إن انتحار يوريماسا معروف في اليابان من خلال وقائع الحرب المذكورة في ”حكاية هييكي“. ويبدو أن ”حديقة المروحة“ اكتسبت شهرتها بسبب مسرحية من فن ”نو“ بعنوان ”يوريماسا“ للفنان زيأمي. وتحتوي إحدى أغاني المسرحية على عبارة ”بيودوين نو نيوا نو أومو (وجه الحديقة في بيودوين)“ عند الحديث عن الحديقة.

يدمج أونيتسورا في قصيدته بين هذا المقطع من الأغنية وعبارة ”فويوغاري (وحشة الشتاء)“. وعلى الرغم من أن المعركة وقعت في الصيف، حيث كان العشب كثيفا وأخضر، إلا أن قصيدة أونيتسورا تتحدث عن موسم معاكس، وذلك في تعبير رمزي عن التعاطف مع المصير الذي آل إليه يوريماسا. وتعتبر هذه القصيدة قطعة مكملة لقصيدة باشو الشهيرة ”حلم عن محاربين“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: قاعة هوودو في معبد بيودوين تغطيها الثلوج، بإذن من بيودوين)