حكاية فصول السنة الأربعة والعشرين في اليابان وارتباطها بالألوان والأطعمة والطقوس المختلفة

تنقسم فصول السنة في العالم أجمع إلى أربعة فصول، لكن في اليابان يمتد هذا التقسيم ليشمل أربعة وعشرين فصلاً شمسياً فرعياً متعارف عليهم بين اليابانيين منذ القدم. في سلسلة من المقالات، سوف نرصد هذه الفصول ونلقي الضوء على تقاليد الطعام والألوان والملابس المرتبطة بها.

تقويم يناسب المجتمع الزراعي

تتميز اليابان بأنظمة تقويم تقليدية تُقسم فيها الفصول الأربعة إلى 24 فصلاً شمسياً بالإضافة إلى 72 موسمًا قصيرًا. فعلى سبيل المثال، تذكرنا رائحة أزهار البرقوق بقرب حلول فصل الربيع وعندما نسمع صوت حفيف أوراق الشجر، نستشعر قدوم فصل الخريف.

يمكن إرجاع أصل الفصول الشمسية الأربعة والعشرين إلى الحضارة الصينية القديمة التي نشأت في حوض النهر الأصفر منذ أكثر من 2500 عام، وتم إدخالها إلى اليابان في حوالي القرن السادس. إلا أن الاختلافات الجغرافية بين اليابان والصين أدت إلى نشأة إحساس مختلف بالفصول، وبالتالي فعلى مر القرون تم تكييف الفصول الشمسية الأربعة والعشرين، التي تحددها بشكل أساسي تحركات الشمس والقمر، تدريجيًا مع الظروف الموسمية في اليابان.

التقويم الياباني والفصول الشمسية الأربعة والعشرون

تبنت اليابان التقويم الغريغوري الذي يعتمد على التقويم الشمسي في عام 1873، وذلك في إطار الإجراءات التحديثية التي اتخذتها حكومة ميجي لمواكبة الغرب. وقبل ذلك، كانت اليابان تستخدم التقويم القمري الذي يعتمد على دورتي الشمس والقمر. ولكن بسبب ترحّله 11 يومًا كل عام، وُجد أنه يتعارض تدريجياً مع الكسوف والأحداث الفلكية الأخرى، مما يؤدي إلى تعطيل الزراعة والحياة اليومية.

اليوم، تحتفل اليابان بأحداث مثل عيد الميلاد وعيد الحب في تواريخ محددة بالتقويم، ولكن في الماضي، عندما كان معظم الناس يعتمدون على الزراعة لكسب قوتهم، كانوا بحاجة إلى دليل واضح حول موعد حرث الحقول وغرس البذور وما إلى ذلك. لذا تم استخدام الفصول الشمسية الأربعة والعشرين لمساعدة الناس على مواءمة حياتهم مع فصول العام.

كيفية تقسيم الفصول الأربعة والعشرين

تعتمد الفصول الأربعة والعشرون على حركة الشمس. يتم احتساب السنة الأولى بالانقلاب الشتوي والصيفي، والاعتدال الربيعي والخريفي، وتوجد بينها أربعة أقسام تحدد بداية كل موسم. الأجزاء الثمانية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء تتم تسمية كل منها حسب الخصائص الموسمية مما ينتج عنه 24 فصلاً مدة كل واحد منها حوالي 15 يومًا.

في هذه السلسلة ، سوف نسلط الضوء على العادات والمهرجانات والأطعمة والزهور والطيور التي يشتهر بها كل فصل شمسي. اليوم، يعمل العديد من الأشخاص على أجهزة الكمبيوتر أو تشغيل الآلات طوال اليوم، ولكننا نأمل أن تساعد الفصول الموضحة في مقالاتنا على تشجيع ملَكة التفكر في إيقاعات الطبيعة وتأمل الفصول في حياتنا اليومية.

(لاحظ أن التواريخ الخاصة بكل فصل من الفصول الشمسية الأربعة والعشرين تختلف يومًا أو يومين في كل عام).

التقويم الياباني (الفصول الشمسية) ملاحظات التاريخ التقريبي الربيع 立春 ريشّون (تباشير الربيع) رأس السنة التقليدية 4 فبراير/ شباط 雨水 أوسوي (مياه الأمطار) ذوبان الثلج في مياه المطر 19 فبراير/ شباط 啓蟄 كيئيتشيتسو (فترة خروج الحشرات) خروج الحشرات من الأرض 6 مارس / آذار 春分 شونبون (الاعتدال الربيعي) 21 مارس / آذار 清明 سيميه (فترة الصفاء ) نمو النباتات 5 أبريل/ نيسان 穀雨 كوكوؤ (فترة أمطار المحصول) أمطار الربيع وغرس البذور. 20 أبريل/ نيسان الصيف 立夏 ريكّا (تباشير الصيف) 6 مايو/ أيار 小満 شوومان (فترة النضوج القليل) اكتمال نمو النباتات 21 مايو/ أيار 芒種 بووشو (سنابل القمح والبذور بداية زراعة شتلات الأرز. 6 يونيو/ حزيران 夏至 غيشي (الانقلاب الصيفي) 21 يونيو/ حزيران 小暑 شووشو (فترة الحرارة الخفيفة، أو فترة بداية الحر) نهاية فصل الأمطار. 7 يوليو/ تموّز 大暑 تايشو (فترة الحر القائظ) أحرّ فترة في السنة. 23 يوليو/ تموّز الخريف 秋 ريشّو (تباشير الخريف) 8 أغسطس/ آب 処暑 شوشو (فترة الحرارة التي يمكن التحكم بها) اعتدال حرارة الجو. 23 أغسطس/ آب 白露 هاكورو (فترة الندى الأبيض) تكاثف الندى على أوراق الشجر. 8 سبتمبر/ أيلول 秋分 شووبون (الاعتدال الخريفي) 23 سبتمبر/ أيلول 寒露 كانرو (الندى البارد) بداية الجو البارد. 8 أكتوبر/تشرين الأول 霜降 سووكو (تساقط الصقيع) موسم الصقيع. 24 أكتوبر/ تشرين الأول الشتاء 立冬 ريتّو (تباشير الشتاء) 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 小雪 شووسيتسو (الثلج الخفيف) بداية ظهور الثلوج على الجبال العالية. 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 大雪 تايسيتسو (الثلج الكثيف) هبوب رياح باردة من سيبيريا. 7 ديسمبر/ كانون الأول 冬至 تووجي (الانقلاب الشتوي) 22 ديسمبر/ كانون الأول 小寒 شووكان (فترة البرد الخفيف) انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد. 6 يناير/ كانون الثاني 大寒 دايكان (فترة البرد القارص) أبرد فترة في السنة. 20 يناير/ كانون الثاني

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. تحت إشراف إينو شوي، باحث في علم التقويم، ومؤلف، وكاهن شينتو، ومحاضر ضيف في جامعة توهوكو فوكوشي. صور العنوان: غروب الشمس فوق جبل فوجي والقمر المكتمل في منتصف الخريف. Nippon.com)