كوكوؤ... فصل أمطار الحبوب في اليابان

يعد فصل ’’كوكوؤ (أمطار الحبوب)‘‘ آخر الفصول الشمسية الأربعة والعشرين التي تأتي في الربيع. ويكون المطر في هذا الوقت من العام ضروريا لضمان نمو المحاصيل.

يوافق فصل ’’كوكوؤ (أمطار الحبوب)‘‘ أواخر الربيع، وهو آخر فصل شمسي يأتي في الربيع. يبدأ الفصل حوالي 20 أبريل/نيسان وفق التقويم الحديث. هناك عبارة باللغة اليابانية تعني ’’تهطل أمطار الربيع، لتسقي مائة حبة‘‘، في إشارة إلى مختلف أنواع الحبوب المزروعة في هذا الفصل. وفي هذا الفصل تتفتح أزهار موسمية مثل الوستارية والكرية اليابانية والأزالية والقبس المخرزي.

تلقي هذه المقالة نظرة على الأحداث والظواهر الطبيعية في الفترة الممتدة تقريبا من 20 أبريل/نيسان إلى 5 مايو/أيار.

هاروسامي (أمطار الربيع)

تزخر اللغة اليابانية بالكلمات التي تشير إلى المطر. فكلمة ’’هاروسامي‘‘ تشير إلى أمطار الربيع الخفيفة، أما ’’شونرين‘‘ فتستخدم للأمطار التي تستمر 3 أيام أو أكثر، في حين أن ’’هاروشيغوري‘‘ فتدل على الأمطار المتقطعة.

فوجي (الوستارية)

يبدأ إزهار الوستارية في هذا الوقت من العام. نودا فوجي هي إحدى الأنواع التي موطنها الأصلي اليابان ومن الشائع زراعتها على تعريشات أو استخدامها في فن بونساي. ينبعث من هذه الزهور الأرجوانية رائحة حلوة ولطيفة. وقد أتت على ذكرها كتب الأدب القديم مثل ’’كوجيكي‘‘ والمختارات الشعرية ’’مانيوشو‘‘ بالإضافة إلى حكاية غينجي. كما وصف الشعراء القدامى مجموعات الزهور التي تتمايل مع نسيم الربيع بأنها ’’أمواج الوستارية‘‘. للوستارية أيضا اسم شعري هو ’’فوتاكيغوسا‘‘ ويعني الزهرة التي تدوم موسمين، حيث تزهر من الربيع إلى الصيف.

يشتهر متنزه أشيكاغا للزهور في أشيكاغا بمحافظة توتشيغي، بنباتات ويستارية عملاقة هي الأكبر في اليابان، حيث يزيد عمرها عن 160 عاما وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 2000 متر مربع. توجد أزهار وستارية شهيرة في جميع أنحاء اليابان، وحتى أن الجولات السياحية تجذب العملاء من عشاقها.



وستارية عملاقة عمرها 160 عاما في متنزه أشيكاغا للزهور (حقوق الصورة لمتنزه أشيكاغا للزهور)

أوبوروزوكييو

يطلق على ليالي الربيع التي يحجب فيها ضباب خفيف القمر جزئيا اسم أوبوروزوكييو. وتكثر مشاهدة هذه الظاهرة في هذا الفصل، ولذلك يستخدم المصطلح للإشارة إلى الربيع في الشعر وأغاني دور الحضانة.



أزهار كرز يرى من خلالها قمر أوبوروزوكي ضبابي (حقوق الصورة لبيكستا).

هاتشيجوهاتشييا (حوالي 2 مايو/أيار)

تعد الليلة التي توافق اليوم 88 بدءا من فصل ريشّون (بداية الربيع) مناسبة مهمة. فالحرف الذي يشير إلى رقم ثمانية (八) ميمون بسبب شكله الذي يتسع نحو الأسفل بما يشبه مروحة يدوية قابلة للطي وهو ما قد يشير إلى الازدهار، وبالتالي فإن وجود ثمانيتين (88) يعني أن الحظر أوفر. في حوالي هذا الوقت من العام ينتهي الصقيع، لذا فإن هذا الفصل يحمل أهمية للمزارعين حيث يزرعون فيه البذور ويبدأون في حصاد الشاي.

حصاد الشاي

يقال إن شرب شاي مصنوع من أوراق طازجة تم حصادها في الليلة الثامنة والثمانين يؤدي إلى إطالة العمر. وأغنية ’’تشاتسومي (قطاف الشاي)‘‘ قيمة جيدا وكانت مدرجة ضمن كتاب لأغاني الأطفال يستخدم في المدارس الابتدائية.

ومع انتشار الشاي الأخضر المعبأ في قناني، أصبح الناس أقل تحضيرا للشاي بأنفسهم، وبالتالي أقل اعتيادا على المذاق العميق واللاذع لشاي الأوراق الطازجة، ولكن الاستمتاع بالشاي الطازج في الموسم هو لذة لا ينبغي تركها.



مزارع شاي في محافظة شيزوؤكا، ويظهر في الخلفية جبل فوجي (حقوق الصورة لبيكستا)

الاستعداد لزراعة الأرز

يعمد مزارعو الأرز في هذا الفصل إلى غرس بذور الأرز في الماء حتى تنبت. ومن ثم يحرثون حقول الأرز ويغرقونها بالمياه ويحرثونها استعدادا للزراعة. تُحفظ شتلات الأرز في ’’ناواشيرو (حضانة بذور وشتلات)‘‘ داخل بيوت بلاستيكية ضمن صناديق زراعة إلى أن تصبح جاهزة للزراعة في الحقول.



’’ناواشيرو (حضانة بذور وشتلات)‘‘ داخل بيت بلاستيكي (حقوق الصورة لبيكستا).

تانغو نو سيكّو (يوم الأطفال، 5 مايو/أيار)

يقع هذا اليوم بين فصل ’’كوكوؤ (أمطار الحبوب) وفصل ’’ريكّا (بداية الصيف)‘‘ وفق التقويم الحديث. كما يوافق 5 مايو/أيار يوم الأطفال وهو عطلة قومية في اليابان، لكنه يرتبط بالأولاد الذكور على وجه الخصوص.’’هيناماتسوري‘‘ في 3 مارس/آذار هو يوم الفتيات، أما تانغو نو سيكّو فيحتفل بالنمو الصحي للصبيان.

تطورت على مر التاريخ تقاليد قديمة جاءت من الصين للصلاة من أجل وفرة الحصاد وذلك عن طريق طرد الشرور باستخدام قزحية هاناشوبو وحبق الراعي، لتصبح احتفالا للصبيان في عائلات الساموراي خلال فترة كاماكورا (1185 - 1333). تعرض العائلات في هذا اليوم دروعا أو خوذات أو دمى ساموراي أو دمى أخرى على شكل صبي للصلاة من أجل حماية أبنائهم من المصائب. كما أنهم يطيّرون طائرات ورقية على شكل أسماك شبوط ملونة ’’كوينوبوري‘‘ خارج منازلهم، ما يرمز إلى التقدم في الحياة.



معروضات في يوم الأطفال (حقوق الصورة لبيكستا)

الزنبق

تزين حدائق المنزل والمتنزهات العامة بأزهار الزنبق، وتشتهر محافظة نييغاتا بزراعتها. وبفضل التكثير الانتقائي لهذه الزهور في السنوات الأخيرة تم تطوير أزهار زنبق ذات ألوان وأشكال جديدة.



أزهار زنبق متفتحة (حقوق الصورة لبيكستا).

أسواق الأواني الفخارية

خلال الأسبوع الذهبي (29 أبريل/نيسان إلى 5 مايو/أيار) تنظم أفران مختلفة في جميع أنحاء البلاد مهرجانات أسواق فخار خاصة بها. يتميز سوق أواني أريتا في محافظة ساغا بكل من القطع الخزفية والفخارية.



يقام معرض ’’هيماتسوري‘‘ للأواني الفخارية في كاساما بمحافظة إيباراكي مع حلول كل ربيع وخريف. وينصب الحرفيون أكشاكا لبيع أوانيهم مباشرة للعملاء.

الفاونيا

وصلت الفاونيا إلى اليابان في الأصل من الصين، وعلى مر القرون تم إكثارها لإنشاء أصناف خاصة بالزينة. تتفتح زهور الفاونيا الربيعية في أبريل/نيسان ومايو/أيار. ويشار إليها بالكثير من الأسماء الشعرية الأخرى التي تعكس مكانتها بين الأزهار الأخرى. يضم معبد هاسيديرا بمحافظة نارا أكثر من 7 آلاف نبتة فاونيا من حوالي 150 صنفا مزروعة فيه.



أزهار فاونيا (حقوق الصورة لبيكستا)

أسماك ’’أيو‘‘ في الفصول

تبدأ أسماك ’’أيو (الأسماك الحلوة)‘‘ حياتها بالسباحة باتجاه مصب النهر في الخريف، ثم تكبر وتصبح بالغة في المحيط لتسبح بعد ذلك إلى أعلى النهر في الربيع. يطلق على أسماك أيو التي تؤكل في هذا الموسم اسم ’’المتسلقة‘‘ أو ’’الشابة‘‘ أو ’’المعطرة‘‘، ولها رائحة خفيفة. تعيش هذه الأسماك في أعلى النهر خلال الصيف، ثم عندما تسبح مرة أخرى لوضع بيوضها وعندها تعرف باسم ’’الهابطة‘‘ أو ’’النازلة‘‘، ولها طعم لاذع مميز.

يصنف المطبخ الياباني مواسم مكونات الطعام إلى ثلاث فترات: ’’هاشيري‘‘ هو بداية موسم الحصاد وأول حصاد له، و’’سكاري‘‘ هو موسم الذروة حيث يكون المنتج أكثر انتشارا في المتاجر، و’’ناغوري‘‘ هو نهاية الموسم. إن المرارة الموجودة في أسماك ’’أيو النازلة‘‘ هي طعم موسم ناغوري. لا يعتبر أي من هذه المواسم أفضل من الآخر، ومن دواعي السرور تذوق نكهاتها المتغيرة.



وجبة أيو مملحة ومشوية (حقوق الصورة لبيكستا)

يوموغي (حبق الراعي)

تعد نباتات ’’يوموغي (حبق الراعي) من النباتات المعمرة في عائلة النباتات النجمية التي تضم نباتات مزهرة تشمل أزهار الأقحوان وعباد الشمس. تُستخدم الأوراق الفتية في صناعة كعك الأرز والزلابية في بداية الربيع، ما يمنحها لقب ’’موتشيغوسا (عشبة كعكة الأرز)‘‘. لها طعم مميز ويعتقد الناس أنها تطرد الشرور.

كوساموتشي هي كعكات أرز لزجة تحتوي على أوراق يوموغي مطحونة ومحشوة بمعجون فول أزوكي (حقوق الصورة لبيكستا)

أجي، سمكة الجماهير

تكون أسماك ’’أجي (الإسقمري)‘‘ في أوجها في الموسم الممتد من الربيع حتى الصيف. وغالبا ما تُقطّع إلى مكعبات صغيرة (تاتاكي) وتقدم نيئة مع صلصة الصويا والزنجبيل والبصل الأخضر. يمكن أيضا شقها طوليا وتجفيفها بالملح أو تقديمها مقلية أو مخللة.



سمكة أجي مقدمة بطريقة تاتاكي (حقوق الصورة لبيكستا)

سازاي (محار حلزوني)

تعد ’’سازاي‘‘ من المحار الحلزوني الشهير ويتم اصطيادها في جميع أنحاء اليابان. وتشوى المحار حيث يكون الغطاء متجها للأعلى. وعندما ينفتح الغطاء فإنها تتبل بصلصة الصويا وخمر الساكي. كما تقدم سازاي نيئة كوجبة ساشيمي، ولها قوام مطاطي ومقرمش.



محار سازاي الحلزوني أثناء الشوي (حقوق الصورة لبيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. المقالة بإشراف إينوي شويي الباحث والمؤلف في التقويمات وهو أيضا كاهن شينتو ومحاضر زائر في جامعة توهوكو فوكوشي. صورة العنوان: مزرعة شاي أثناء تساقط المطر، الحقوق لبيكستا)