أزمة الشيخوخة في اليابان.. هل تكفي الجهود الحكومية والمبادرات الفردية؟

كاميرا في مواجهة الزمن.. مصور يتتبع أثر الشيخوخة على المجتمع الياباني!

في قلب اليابان، حيث تتزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، تقف مدن ومحافظات تواجه أزمة حقيقية: انخفاض في عدد السكان وزيادة هائلة في نسبة كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة. لكن وسط هذه التحديات، تظهر مبادرة فردية مذهلة أضاءت أملًا جديدًا في مدينة هينو. هذه المبادرة لم تكن مجرد خطوة لتحسين الأوضاع، بل كانت حركة إنسانية أظهرت قوة الروابط المجتمعية وأهمية التضامن في مواجهة قضايا العصر. سنستعرض في هذا الموضوع كيف أصبح هذا المواطن نموذجًا يحتذى به، محققًا احترام وحب الجميع، ومؤثرًا في المجلس المحلي والهيئات الحكومية المعنية.

خدمة البقالة المتنقلة طوق نجاة لكبار السن

مدينة هينو هي مجتمع ريفي في جنوب غرب محافظة توتوري، أقل المحافظات اليابانية المأهولة بالسكان. وتقع تحديداً في حوض نهر هينو، الذي كان يُستخدم رمله في الماضي لإنتاج الفولاذ في أفران تاتارا نظراً لاحتوائه على نسب عالية من الحديد. تعاني هذه المدينة من شيخوخة سكانها، حيث تجاوزت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكثر 50% في عام 2019، مما يجعل هينو تٌصنف ”كمدينة هامشية“ معرضة لخطر الاندثار بسبب انخفاض عدد السكان بها.

تاكادا أكينوري هو مزارع ومالك متجر يقدم خدمة بقالة متنقلة، حيث يقوم بتوصيل الطعام لكبار السن لمساعدتهم، كما أن شخصيته المرحة تساعده على نشر البهجة أيضًا.

يقول تاكادا مبتسمًا وهو يسلم كيسًا من البقالة إلى أحد السكان المسنين: ”هل تعلم أن مذاق محار شيجيمي يكون أفضل إذا قمت بتجميده مرة واحدة“؟

”هذه نصيحة مفيدة للغاية. سأجربها بالتأكيد“!

”الحساب 1489 ين“، ثم يضيف تاكادا: ”يا إلهي، يبدو أنك ادخرت الكثير من العملات المعدنية ... لديك ثروة كبيرة“!

بدأ تاكادا الزراعة في هينو في عام 2010 عندما كان يبلغ من العمر 27 عامًا، وتعلم الأساسيات من السكان المحليين المخضرمين الذين حرصوا على نقل معرفتهم إلى الجيل الأصغر. بدأ بزراعة الأرز في الأراضي الزراعية المستأجرة بواسطة معدات كان يقوم باستئجارها.

في ذلك الوقت، كان عدد سكان المدينة 3900 نسمة، لكن عدد السكان انخفض منذ ذلك الحين إلى أقل من 2600. وعلى مر السنين، أوكل العديد من المزارعين المسنين الذين لم يعد بوسعهم رعاية حقولهم هذه المهمة إلى تاكادا، واليوم، يدير تاكادا 10 هكتارات من الأراضي الزراعية في سبع قرى منفصلة، ​​مما يجعله أكبر مزارع في المدينة.

رب ضارة نافعة

لقد اتخذت حياة تاكادا منعطفًا غير متوقع في عام 2022، عندما أعلن أيكيو، السوبر ماركت الوحيد في الحي الواقع خارج محطة كوروساكا على خط السكك الحديدية اليابانية هاكوبي، أنه سيغلق أبوابه للأبد بعد فترة عمل دامت 30 عامًا. وعندما بدأت سلطات المدينة في البحث عن بديل لمتجر أبيكو، طلب صاحب المتجر بشكل شخصي من تاكادا - الذي أصبح في ذلك الوقت أحد أعمدة المجتمع المحلي - تولي مهمة إدارة المتجر.

شعر المالك أن تاكادا هو الشخص الأمثل لهذه الوظيفة، لأنه كان مشهورًا بين جيرانه ويحظى باحترامهم وحبهم. حيث كان اجتماعيًا ومنفتحًا بطبيعته، ويدعو بانتظام أشخاصًا من جميع الأعمار إلى منزله لتناول أطباق الساشيمي التي كان يطلبها من المتجر.

في البداية، رفض تاكادا العرض معللاً، ”إن خسارة أيكيو ستكون ضربة كبيرة، بالتأكيد، لكنني مزارع ولا يمكنني إدارة سوبر ماركت فضلاً عن أن هذا من شأنه أن يجبر زوجتي على تغيير نمط حياتها“. كانت زوجته ميكي تعمل كممرضة في إحدى المدارس بينما تقوم بتربية أطفالهما الثلاثة.

لكنه فيما بعد أدرك ما يعنيه المتجر بالنسبة لمجتمع يعاني من تناقص أعداد السكان، لاسيما بالنسبة للسكان المسنين الذين يعرفهم جيدًا. وفكر على النحو التالي، ”صحيح أنه لا يوجد الكثير من المشاة حول المحطة، ولكن لا يزال علينا الحفاظ على هذا المتجر الحيوي بالنسبة لسكان المدينة، وإذا لم يكن هناك أي شخص آخر على استعداد لأداء هذه المهمة، فأعتقد أنه سيتعين عليّ القيام بذلك“. لقد اشترط الحصول على مساعدة الحكومة المحلية لكي يقبل بهذه المسؤولية.

وبالفعل أسس تاكادا، بدعم من البلدية، شركة لإدارة أيكيو، وحرص على استمرار خدمة البقالة المتنقلة، كما حصل على موافقة مجلس المدينة على برنامج الإشراف على المسنين للتحقق من السكان الأكبر سنًا أثناء جولات مبيعاته. وقد كان هذا بدافع شعوره الشخصي بأهمية هذه المهمة بالإضافة إلى تشجيع الآخرين له على إدارة هذا البرنامج، بعد ذلك، تركت زوجته وظيفتها كممرضة في المدرسة، وأصبحا معاً مسؤولين عن تلبية احتياجات السوق داخل مجتمعهم على مدى العامين الماضيين.

الأسماك الطازجة تحظى بشعبية كبيرة بين عملاء المتجر المتنقل

الفترة الصباحية هي وقت مزدحم للغاية في السوبر ماركت، حيث تقوم ميكي بتعبئة المنتجات الطازجة ولصق بطاقات الأسعار. يأتي زوجها كل يوم، لكن المسؤول بشكل أساسي عن إدارة المتجر هي ميكي وعشرات الموظفين.

مدير المتجر هو ميسيكي نوبورو، وهو مسؤول أيضًا عن قسم الأسماك الطازجة. كان ميسيكي يعمل في جمعية تعاونية محلية قبل الانضمام إلى أيكيو تحت إدارة مالكها السابق، لذا فهو خبير في مبيعات البقالة المتنقلة منذ 40 عامًا. يغادر ميسيكي في الساعة السادسة صباحًا إلى سوق ساكايميناتو، الواقع على طول ساحل بحر اليابان على بعد ساعة بالسيارة من هينو، لذلك تكون الأسماك التي يبيعها في المتجر طازجة دائمًا، وهو أمر نادر جدًا بالنظر إلى موقع المتجر المنعزل.

أساليب توصيل الطلبات للمنازل بين الماضي والحاضر

تزور شاحنة البقالة المتنقلة أحياء مختلفة في كل يوم من أيام الأسبوع. معظم العملاء هم من السكان المسنين الذين تخلوا طواعية عن رخصة القيادة الخاصة بهم بسبب تقدمهم في العمر، أو ممن فقدوا أزواجهم الذين اعتادوا على القيادة، أو يحتاجون إلى مساعدة عائلية ولا يمكنهم الذهاب للتسوق إلا في عطلات نهاية الأسبوع.

قالت إحدى السيدات: ”خدمة التوصيل نعمة حقيقية. فهي تساعدني على البقاء على قيد الحياة“. يتجه تاكادا الآن إلى المتجر بعد زيارة حوالي 20 منزلاً. لقد غربت الشمس، وأصبحت السماء سوداء بالفعل. لقد انتهى يومه أخيرًا بعد أن أصبحت شاحنته فارغة.

مستقبل المبيعات عبر الهواتف المحمولة

لقد كانت عربات الطعام والباعة المتجولون موجودين منذ عصور، لذا فإن البيع المتنقل بالتجزئة ليس أمراً جديداً. لقد قضيت طفولتي المبكرة في غابات نارا، وما زلت أتذكر بحنين الزيارات المنتظمة لبائع متجول كان يأتينا بعربة مليئة بالمستلزمات المنزلية والبقالة. كان الأمر وكأن متجرًا للألعاب ومتجرًا للأدوات المنزلية ومتجرًا للخضروات ومتجرًا للأسماك قد حضروا جميعًا في وقت واحد. كان جميع الأطفال في الحي يتجمعون عندما يصل الرجل ويستمتعون بالدردشة معه.

ومع ازدياد ثراء البلاد، أصبح الناس يتوافدون على مراكز التسوق الحضرية لإشباع شغفهم بالاستهلاك. لكن مع التحول الديموغرافي الأخير وشيخوخة المجتمع، فقدت العديد من المدن النائية حيويتها، فأغلقت المتاجر، وفضلت التعاونيات المتخصصة في التوصيل من الباب إلى الباب أن تنسحب من الأسواق.

يرى تاكادا أيضًا أن خدمته المتنقلة هي مجرد حل مؤقت، وسوف تختفي إن عاجلاً أم آجلاً. ”أنا ببساطة أفعل ما بوسعي لحل المشكلة بشكل مؤقت. لكن تجارة التجزئة على نطاق صغير هي خدمة أساسية لأن الطعام هو شريان الحياة، ومثل جميع الخدمات العامة الأساسية الأخرى، تحتاج الحكومة البلدية إلى ضمان استمرارية مثل هذه الخدمات“.

يشير تاكادا إلى أن ”الأشخاص المعتادين على التعامل مع الأجهزة المحمولة لا يواجهون أي مشكلة في التسوق عبر الإنترنت، كما أننا سنشهد في المستقبل القريب توصيل الطلبات إلى منازل الناس باستخدام طائرات بدون طيار ربما سيتم إطلاقها من فوق أسطح محلات السوبر ماركت الكبيرة“.

لا شك أن هذه الأساليب المتقدمة لتوصيل الطلبات بعيدة كل البعد عما كنا نفعله في طفولتي عند التعامل مع عربات البيع، التي كانت لا تزال شائعة قبل 60 عامًا فقط. أما اليوم فقد انعدمت المحادثات بين التاجر والعميل، واختفى الدفء الذي كان حاضراً عند تبادل السلع، والاتصال الجسدي الذي تستلزمه عملية الشراء والبيع. قد تكون الحياة أكثر ملاءمة عندما يكون كل ما نحتاجه من مشتريات على بعد نقرة إصبع واحدة، ولكن هل نحن أكثر سعادة الآن؟

تاكادا هو همزة الوصل بين كبار السن والحكومة المحلية

بالإضافة إلى إدارة السوبر ماركت، تم تكليف تاكادا بالإشراف على رفاهية السكان المسنين بموجب برنامج مشترك بين إدارة الصحة والرفاهية في المدينة ومجلس الرعاية الاجتماعية المحلي. حيث يقوم تاكادا بزيارة حوالي 200 مقيم كل شهر للتأكد من سلامتهم وتقديم الدعم عند الحاجة.

يقول تاكادا بتواضع: ”ليس الأمر رسميًا إلى هذه الدرجة. أقوم فقط بزيارة المنزل وأقول، “مرحبًا، هل ما زلت تتنفس؟ هل تشعر بأي آلام”؟ فيضحك ساكن المنزل ويقول، “نعم، جسدي يؤلمني في كل مكان”!

إذا كان الأشخاص الموجودون في القائمة من العملاء المستفيدين من خدمة التوصيل المتنقل، فسوف يطمئن عليهم تاكادا أثناء رحلته لتسليمهم السلع، وإذا كانوا مزارعين، فسوف يزورهم أثناء عملهم في الحقل. أما بالنسبة للآخرين، فسوف يذهب إلى منازلهم ثم يبلغ مسؤولي المدينة بأي مخاوف لديه. يقول تاكادا: ”إن سلوك التسوق للأفراد يمكن أن يكشف الكثير عن وضعهم الصحي، فإذا بدأ شخص ما يواجه صعوبة في عد الباقي من حسابه، فقد يكون ذلك علامة على الخرف، لذلك يحرص تاكادا على مشاركة هذا النوع من المعلومات مع الحكومة المحلية“.

تشجيع السكان على البقاء في المدينة

لم تغب قيمة تاكادا بالنسبة لمجتمع هينو عن أذهان مجلس المدينة، الذي وصفه رئيسه ناكاهارا نوبو بأنه ”لا يمكن تعويضه“. كما أشار إلى أن سوبر ماركت أيكيو إذا كان قد أُغلق قبل عامين، كان هذا سيؤثر سلباً على كثير من الناس. ”رغم أن تاكادا ليس من مواطني هينو، إلا أنه تطوع لرعاية حقول الأرز التي هجرها المزارعون المسنون، كما وافق على إدارة متجرنا الوحيد. إنه صاحب حضور حيوي وهام في مجتمعنا“.

يواصل ناكاهارا حديثه قائلاً: ”لا شك أننا بحاجة إلى جذب المزيد من الشباب، لكن أولويتنا يجب أن تكون التأكد من أن أولئك الموجودين هنا سيختارون البقاء والعيش هنا. ولتحقيق هذه الغاية، نحتاج إلى توفير وظائف لائقة وإسكان، نحن نبذل قصارى جهدنا لجعل هينو مكانًا أكثر جاذبية للعيش والعمل“.

عدد السكان الأصغر يعني فرصًا أكبر

ولد تاكادا ونشأ في فوكوكا في كيوشو، لكنه التحق بجامعة توتوري لدراسة الحفاظ على البيئة (تخضير الصحراء) وإنتاج الغذاء. بعد التخرج، انضم إلى مصنع ساكي بسبب حبه للساكي، وعمل هناك في الشتاء، بينما كان يمتهن الزراعة في إحدى المزارع بين فصلي الربيع والخريف.

لكن لماذا اختار تاكادا البقاء في توتوري؟ ”كانت وجهة نظري أنه كلما قل عدد السكان، زادت الفرص“. إذا شارك المزيد من الشباب وجهة نظر تاكادا، فقد تقل خطورة مشكلة تناقص أعداد السكان في اليابان.

كاواكيتا كوكي، 30 عامًا، من محافظة ياماغوتشي، جاء إلى هينو قبل ست سنوات في إطار برنامج التعاون المحلي لإنعاش السكان التابع للحكومة اليابانية، لكنه ظل في هينو بعد انتهاء مهمته وقد أكمل الآن عامه الثالث في العمل مع تاكادا.

يقول تاكادا: ”أتمنى أن يستقر كاواكيتا هنا في مزرعته الخاصة، وسوف أساعده قدر المستطاع في أعمال الزراعة. فإذا احتاج إلى معدات، يمكنني شراؤها وتأجيرها له، ويمكنني أيضًا مساعدته في الحصول على أرض زراعية جيدة“.

ويستطرد قائلاً: ”طالما أن مكتب البلدية على استعداد للمساعدة، آمل أن أتمكن من خلق فرص عمل هنا، سواء كان ذلك من أجل كاواكيتا أو من أجل العمال في أيكيو. فبدون فرص عمل، لن يعيش الشباب هنا. وأفضل طريقة لرد الجميل لمدينة هينو هي ضمان بقائها من خلال تطوير وتدريب الجيل القادم من العمال“.

سوف يستمر انخراط تاكادا مع المجتمع، وسيستمر في إبهارنا بما يقوم به لرعاية كل من الشباب والكبار خلال السنوات القادمة.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تاكادا أكينوري يسلم كيسًا من البقالة إلى أحد عملاء خدمة البقالة المتنقلة. © أونيشي ناروأكي)