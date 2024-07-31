استكشاف إمكانات الفن في الإصلاح الاجتماعي مع الفنان هيبينو كاتسوهيكو

حوار مع الفنان هيبينو كاتسوهيكو، رئيس جامعة طوكيو للفنون، يسلط الضوء على مشروع التنوع في الفنون المعروف باسم ”الباب“ الذي تشرف الجامعة على تنفيذه ويشرح الطرق الأخرى التي يسعى من خلالها لجعل الفن جزءًا أكثر حيوية من المجتمع، خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية.

فنان ورئيس جامعة طوكيو للفنون. ولد في مدينة غيفو عام 1958. تخرج من قسم التصميم بكلية الفنون الجميلة بجامعة طوكيو للفنون عام 1982، ثم أكمل الدراسات العليا في نفس الجامعة عام 1984. فاز بالجائزة الكبرى في الدورة الثلاثين لجائزة ”أيه دي سي“ في عام 1983، كما حصل على جائزة ماينيتشي للتصميم (غراند بريكس) عام 1999، وجائزة وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا لتشجيع الفنون عام 2015. ويشغل منصبه الحالي كرئيس جامعة طوكيو للفنون منذ أبريل/نيسان عام 2022.

هدم المفاهيم الراسخة لإيجاد مجالات جديدة للتعبير

”منذ حوالي أربعين عامًا، زرت متحفًا للفنون في لوزان بسويسرا، متخصصًا في أعمال الفن الخام أو الفن البدائي للأشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لم يتلقوا تدريبًا فنيًا رسميًا. وكان لهذه الأعمال تأثير عميق في نفسي“.

هكذا يقول هيبينو كاتسوهيكو، رئيس جامعة طوكيو للفنون وهو فنان نشط على الصعيد الدولي. أنتج العديد من الأعمال الفنية باستخدام الورق المقوى المموج (الكرتون المضلع)، الذي يعدّ مادة للتعبئة والتغليف، إلى جانب تصميم الإعلانات وفن المسرح. التعبير عن ذاته يتجاوز الأنواع الفنية. قام هيبينو أيضًا بزيارة مرافق الرعاية الاجتماعية والقرى الخالية من السكان، وتعاون بشكل استباقي مع المجتمعات المحلية في التعبير الفني. طوال حياته المهنية، أنتج سلسلة من المشاريع الفنية التي تمثل نقيض الهيبة المرتبطة عادةً باسم جامعة طوكيو للغات الأجنبية. وفقًا لهيبينو، كانت نقطة انطلاقه هو لقاؤه بالفن الخام.



(© كاواموتو سايّا)

يوضح قائلًا: ”بعد أن تتعلم كيفية استخدام المقص، لا يمكنك العودة إلى الوقت الذي لم تتمكن فيه من القص“. ”وبنفس الطريقة، بمجرد أن يصبح المفهوم راسخًا، يصبح من الصعب التحرر منه. ولكن من خلال تحطيم المفاهيم الحالية والتقنيات التي تم غرسها فينا، يمكننا أن نفتح مجالات جديدة من التعبير الفني - كان هذا هو نوع الإمكانات التي شعرت بها في الفن الخام.

يدير هيبينو حاليًا مشروع التنوع في الفنون التابع لجامعة طوكيو للفنون المعروف باسم ”الباب“. يضم هذا البرنامج المعتمد دعوات لمحاضرين خبراء في مجالات متنوعة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وأولئك الذين يدعمون المبادرات لمكافحة فقر الأطفال، والأشخاص من مجتمع الميم، كجزء من عملية إعادة النظر في الرفاهية المعاصرة من منظور أوسع. يشارك في البرنامج 50 طالبًا من طلاب طوكيو للغات الأجنبية و125 فردًا من الجمهور العام، يعملون معًا في محاولة لإيجاد طرق لحل المشكلات الاجتماعية من خلال قوة الفن.

المشاركين في البرنامج من الفئة الأخيرة، بما في ذلك كاتبة هذه المقالة، تم تحفيزهم من خلال مبادراته لمعالجة القضايا الاجتماعية بأفكار جديدة غير مسبوقة.

الفن الذي يفتح الأبواب أمام المجتمع

يشرح هيبينو نشأة مفهوم المزج بين الفن والرعاية الاجتماعية. ”منذ لقائي بالفن الخام، أذهلتني تعبيراته التي لا تتقيد بالعقل أو المفاهيم الأخرى، بل تعتمد على الفطرة. تلقيت دعوة من متاحف الفن اليابانية التي تستضيف وتعرض أعمالًا فنية للأشخاص ذوي الإعاقة لزيارة مرافق الرعاية الاجتماعية لمحاولة إنتاج الأعمال الفنية على مدار عدة أيام. جاءت الفرصة عندما طلب مني الإشراف على إدارة مشروع “تيرن” الفني، الذي أطلقته حكومة مدينة طوكيو كأحد مبادراتها الثقافية. وكانت مهمة المشروع هي الاستفادة من الخصائص الخاصة للفن الذي يقدر قيمة الاختلاف، مع مساعدة مجموعة متنوعة من الأشخاص على إنتاج شكل من أشكال التعبير للمساهمة في خلق مجتمع يقبل التنوع“.

بالنسبة لهيبينو، الذي لم يتواصل كثيرًا مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بدا الأمر كما لو أنه ”سيسافر إلى مكان أبعد عن أي مكان على وجه الأرض“. ولكن حين كان يعيش معهم وينتج الأعمال الفنية، يقول هيبينو إنه تأثر بمدى تعبيرهم المباشر عن رغباتهم الحقيقية: قائلين ”أريد أن أرسم هذا الآن“، بدلًا من الأفكار المتكلفة المصطنعة مثل الرغبة في رسم شيء أفضل من اليوم السابق. ” هذه الحالة الذهنية لا يمكن تحقيقها على الإطلاق للأشخاص الذين تدربوا على الاعتقاد بأنهم يجب أن يتحسّنوا كل يوم“.



في أغسطس/ آب عام 2014، مكث هيبينو في منشأة للرعاية الاجتماعية في محافظة هيروشيما لمدة أسبوع لمساعدة السكان على إنتاج أعمال فنية (© ميوا نورياكي)

واستنادًا إلى خبرته، أراد من طلاب جامعة طوكيو للفنون أن يزوروا مثل هذه المرافق للحصول على تحفيز وإلهام مماثل ومساعدة سكان المرافق الاجتماعية على أن يصبحوا أكثر انفتاحًا تجاه الفنانين. وبصفته عميدًا لكلية الفنون الجميلة في الجامعة، قبل سبع سنوات، أطلق دورة برنامج ”الباب“ الجديدة. وتم نقل اختصاص الدورة إلى المقر الرئيسي للجامعة في عام 2024، وتخطط الجامعة لفتح القبول لأعضاء المؤسسات الأخرى، مثل المكاتب الحكومية ومدارس التمريض.

اسم البرنامج ”دور“، ويعني فتح أبواب جديدة. مقتبس من المصطلح الياباني ”توبيرا“، الذي يعني الباب، اقترح هيبينو أيضًا اسم مشروع توبيرا، وهو تعاون بين جامعة طوكيو للفنون ومتحف طوكيو متروبوليتان للفنون (يُطلق عليه غالبًا اسم ”توبي“)، لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الفن، باستخدام المتحف كمقر له. كان هيبينو أيضًا هو من ابتكر مصطلح ”توبيرا“، وهو شيء مثل ”توبيررز“، لوصف القائمين على التواصل الفني المشاركين في المشروع.

شخصيًا، يذكرني مشروع ”الباب“ بأحد أعمال هيبينو المبكرة، ”كلب الباب“، الذي يصور كلبًا ورأسه عالق عبر باب. إن العالم الذي يراه الكلب خلف الباب يختلف عن العالم الذي نراه من منظورنا. وبسبب التناقض في المنظور، يمكن للكلب أن يرى مشاهد مختلفة اعتمادًا على التغير في المنظور: يمكنه أن يرى ما وراء الباب، وهو ما لا تظهره الصورة. عندما يُعاد النظر في هذا العمل بهذا التصور، فإنه يبدو قريبًا من المفهوم وراء مشروع الباب: ”إلقاء الضوء على الفن لجعل غير المرئي مرئيًا“.



لوحة هيبينو ”كلب الباب“ (1983، أكريليك على ورق مقوى مموج، من مجموعة الفنان (بإذن من هيبينو)

الأفكار بدلًا من الأشياء

”الباب“ هو برنامج عملي يستكشف العلاقة بين الفن والرفاهية. بالإضافة إلى المواد الدراسية الإلزامية، يقدم ”الباب“ مواد اختيارية مثل العمل الميداني في أماكن الرعاية الاجتماعية والمتاحف الفنية والمناطق الإقليمية، حيث يتواصل الطلاب مع ”الأماكن“ و”الأشخاص الحقيقيين“. تشمل الأمثلة زيارة دار للأيتام لتنفيذ وعرض الأعمال الفنية إلى مجتمعات أوسع، والإقامة في مجتمعات ساتوياما الريفية ليصنعوا الأعمال الفنية التي تعكس التجربة الحسية. يركز كل من البرامج على العملية الإبداعية والتعبير الذي يخلق الأفكار، بدلاً من الأشياء التي يتم تنفيذها.



تعاون الاتحاد الياباني لكرة القدم مع برنامج ”الباب“ في التخطيط واقتراح طريقة للأطفال ذوي الحساسية المفرطة وعائلاتهم ليشعروا بالراحة عند حضور مباريات كرة القدم. وكانت النتيجة هذه ”الغرفة الحسية“ التي تم تركيبها في الاستاد الوطني لنهائي كأس الإمبراطور (الصورة مقدمة من ”الباب“ جامعة طوكيو للفنون)

يصف هيبينو الوقت الذي ذهب فيه لرؤية الأعمال الفنية مع شيراتوري كينجي، الناقد الفني الذي أصبح كفيف تمامًا، في متحف الفن المعاصر، كوماموتو، حيث يشغل هيبينو منصب المدير. ”لأننا نستطيع رؤية لوحة ما، فإننا نعتبرها عملاً فنيًا، لكن شيراتوري، الذي لا يستطيع رؤية أي شيء، يرى أنها “حدث”، حيث يقف مجموعة من الأشخاص أمام اللوحة ويناقشونها، وبذلك يقدر مساحة الفن كلها“. ومن خلال المناقشة معه، أدركت أن الصور ليست أكثر من وسيلة - يستخدمها الفنان لخلق ذلك الشيء الذي يولد نوعًا من الاستجابة لدى المشاهد.

مثل الفن لكنه مختلف عن الفن

على الرغم من توليه منصب رئيس جامعة طوكيو للفنون، إلا أن هيبينو لا يسعى فقط إلى التعليم المتخصص عالي المستوى - بل يفضل وضع نفسه وطلابه في بيئات تنتج الفن الخام. ويتوافق هذا أيضًا مع أفكار كيث هارينغ، محبوب عالم فن ألبوب، الذي أصبح هيبينو صديقًا له عندما كان يقيم في نيويورك في الثمانينيات.

هارينغ، الذي كان في نفس عمر هيبينو، توفي بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض الإيدز عن عمر يناهز 31 عامًا. اشتهر بتنظيمه ورش عمل للأطفال حول العالم، وخلق أعمال فنية لدور الأيتام، وما إلى ذلك، بهدف القضاء على التحيز الاجتماعي والتمييز.

نظّم هيبينو أيضًا فعاليات في مواقع مختلفة بهدف استخدام الفن كنقطة انطلاق لإحداث التغيير الاجتماعي، مثل ”مستشفى هيبينو“، وهي سلسلة من ورش العمل التي تستند إلى مفهوم العلاج من خلال الفن، ومشروع ”صباح المجد بعد الغد“ كما يشرح:

”كجزء من مشروع صباح المجد بعد الغد، الذي بدأته في عام 2003 مع سكان منطقة أزاميهيرا في توكاماتشي، بمحافظة نييغاتا، نقوم بتربية الزهور وجمع بذورها. هذه البذور مليئة بالمعلومات الجينية عن “المشاعر” التي أزهرت في ذلك الوقت. يتم تمرير هذه البذور إلى الطلاب في برنامج “الباب” للعام التالي والمشاركين في مواقع المشاريع الفنية اللاحقة. سعيت من خلال هذا المشروع إلى إنتاج فن يشبه الفن، ولكنه مختلف عن الفن. إنها محاولة لتوسيع إمكانيات جديدة للفن، من خلال خلق غد ليس مثل الغد، بل غد المستقبل“.



مبنى مدرسة مغلقة تم استخدامها لتنظيم مشروع ”صباح مجد بعد الغد“ ويشارك في المشروع العديد من طلاب برنامج ”الباب“.

تعزيز المواهب لفتح أبواب المستقبل

باعتبارها الجامعة الوطنية الوحيدة الشاملة للفنون في اليابان، أنجبت جامعة طوكيو للفنون العديد من الفنانين الذين أسهموا في تنوع الفنون والثقافة على مدار ما يقرب من 140 عامًا منذ تأسيسها. لكن هيبينو يشعر بالقلق ويقول: ”من خلال رعاية حفنة من الفنانين فقط، تخاطر جامعة طوكيو للفنونبأن تصبح مثل نصب تذكاري طبيعي، مجمدة في لحظة واحدة من التاريخ“.

ويجسد مخاوفه. ”ينظر الفنانون إلى مجموعات مختلفة من الأقليات، ويستلهمون أعمالهم الفنية من المجتمعات المتنوعة، وعندما يحررون قواهم التخيلية، دون التقيد بالمفاهيم الراسخة والأفكار الثابتة، يمكنهم التعبير عن قدراتهم -بشكل كامل-. وبهذه الطريقة، يمكنهم أيضًا توسيع نطاق وإمكانات التعبير الفني الذين يؤديان إلى الرفاهية. آمل أن تسعى جامعة طوكيو للفنونلخلق منصة في المجتمع الحديث حيث يمكن لأي شخص أن يشعر بقوة الحياة التي يمتلكها الفن - وهو الشيء الذي يتجاوز المعرفة البشرية.

يتطلع هذا الفنان الذي فتح بالفعل العديد من الأبواب في السابق إلى السنوات الـ 140 القادمة، ويأمل في رعاية ودعم الفنانين الذين سيفتحون الأبواب التالية.



(© كاواموتو سيّا)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © كاواموتو سيّا)