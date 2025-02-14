لمسة فنية بروح المسؤولية... كيف تتحول أدوات الرسم المستعملة إلى روابط إنسانية ملهمة في اليابان؟

في زاوية مميزة من عالم الفن والتضامن الاجتماعي، يعمل متحف ميزونوكي للفنون، الذي تديره منظمة رعاية اجتماعية تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على مبادرة فريدة تعيد تعريف العلاقة بين الإبداع والاستدامة. من خلال مشروع تدوير المواد الفنية، يتم جمع مجموعات الطلاء، وأقلام الرصاص، والأدوات المستخدمة من المنازل ومصادر أخرى، ليُعاد تنظيفها واستخدامها مجددًا، مما يمنحها حياة جديدة في أيدي فنانين موهوبين. في هذه المقالة، نستكشف عن قرب أنشطة هذا المتحف، الذي لا يقتصر دوره على الفن فقط، بل يمتد ليكون نموذجًا ملهمًا للدمج الاجتماعي والاستدامة البيئية.

التنظيف والتلميع

يقع متحف ميزونوكي للفنون في زاوية من زوايا سوق شارع كيتاماتشي بمدينة كاميؤكا في محافظة كيوتو. وهو متحف صغير يمتلئ بالعديد من العناصر الفنية المتنوعة. عند صعود الدرج الخارجي للمبنى المقابل، ستجد غرفة مليئة بمجموعات من الطلاء القديم، وأقلام التلوين، وإطارات الصور، والتماثيل الحجرية. للوهلة الأولى، قد يبدو المكان وكأنه ورشة فنية خاصة، لكن كمية الأدوات والمواد الفنية الموجودة تشير إلى أنه أكثر من ذلك.

عند دخولنا، استقبلنا شاب مرحبًا بنا بصوت عالٍ، وبعد عدة دقائق، دخلت سيدة وانضمت إلينا. سرعان ما تجمع ستة أشخاص حول مائدة مستديرة وبدأوا بتنظيف أقلام الرصاص وشفرات النحت المتسخة باستخدام قطع قماش مبللة بالكحول. كان من الواضح أنهم معتادون على هذه المهمة، مما أضفى جوًا من الألفة والحميمية على المكان.

يُعتبر المتحف مكانًا فريدًا يجمع بين الفنية والتراث، حيث يعكس شغفًا بالتفاصيل والحفاظ على الأدوات الفنية القديمة. وهو يقدم تجربة مختلفة للزوار، بعيدًا عن المتاحف التقليدية، مما يجعله وجهة مميزة لعشاق الفن والثقافة في كيوتو.



أعضاء ميغوريدو يعملون حول مائدة مستديرة.



يتم فرز المنتجات المستخدمة في الرسم التي تم تنظيفها حسب حالة الاستخدام.

هذه هي ورشة عمل مشروع ”ميغوريدو“ لتدوير مواد الرسم المستعملة، حيث يتم إعادة تدوير المواد التي كان من المقرر التخلص منها من قبل طلاب وموظفي ”مدرسة الغابة التعليمية للشباب“. يجتمع في هذه الورشة شباب تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر ممن كانوا منعزلين اجتماعيًا أو يعانون من صعوبات في حياتهم، حيث يأتي البعض من منازلهم بينما ينضم آخرون من المزارع المجاورة بعد مشاركتهم في الأعمال الزراعية.

وفي أجواء يملؤها الود والمرح، يندمج المشاركون في تنظيف المنتجات المستعملة المستخدمة في الرسم وتجديدها، دون أن يظهر عليهم أي علامات تدل على معاناتهم من التوحد أو الانعزال الاجتماعي.

تقول تشيهيرو، وهي تضحك، ”عادةً ما أفتقر إلى التركيز، لكن هنا أنغمس في العمل بطريقة عجيبة، لدرجة أنني أستمتع حتى بتنظيف الأدوات“. وبعد انتهاء العمل من مسح شفرات النحت وترتيبها في أماكنها المخصصة، ينتقل الجميع مباشرةً لتنظيف مجموعة أخرى من أقلام الرصاص، مما يسهم في توفير المنتجات المستخدمة في الرسم التي تُعاد إليها بريقها مجانًا للمرافق الاجتماعية والفنانين الشباب وجميع المهتمين بالأنشطة الإبداعية.



قامت تشيهيرو بتنظيف 200 شفرة نحت في ساعة واحدة.



يتم تجميع الأشياء التي تم تنظيفها في صناديق حسب النوع.

وصول الكنوز!

إن ”ميغوريدو“ هو مشروع بدأته أمينة متحف ميزونوكي، السيدة أوكوياما ريكو، في عام 2022، وقد نشأ من لقاء غير متوقع جمع بين الإبداع والرؤية الإنسانية. جاء كل شيء عندما دخل الفنان أوياتاني شيغيرو، الذي كان يشارك في مرفق دعم آخر مخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة كاميؤكا، إلى الصورة برفقة السيد موراكامي كيميتاكا، المدير الإداري لمؤسسة ”ALL JAPAN TRADING“ (AJT)، التي تُعنى بجمع الأغراض المنزلية وتنظيم المقتنيات. كان كلاهما يحمل صندوقًا ورقيًا كبيرًا، اكتُشف أنه مليء بأقلام التلوين، وأقلام الرصاص، وأوراق الملاحظات غير المستخدمة، مما أعطى انطباعًا بأنه كنز من المواد الفنية المهملة.

عندما سُئلت السيدة أوكوياما عن كيفية الاستفادة من هذه المواد، شعرت كما لو أن الكنوز قد نزلت عليها من السماء، فقررت على الفور تبني فكرة تدوير المنتجات المستخدمة في الرسم بشكل دوري. ومنذ ذلك الحين، أصبح مشروع ”ميغوريدو“ ورشة عمل تهدف إلى إعادة تلميع هذه المواد وتجديدها لتعود إلى الحياة، مما يوفر فرصة عملية للفنانين الشباب والمرافق الاجتماعية لاستخدامها في التعبير عن إبداعاتهم وتنشيط الأنشطة الفنية، وتأكيد أن الجمال يمكن أن ينبثق من الأشياء التي كان من المقرر التخلص منها.



أمينة المتحف السيدة أوكوياما التي قامت بإنشاء ميغوريدو.



مجموعة متنوعة من أقلام التلوين المستعملة.



يمكن البحث عن اللون المفقود في الصناديق الخاصة بكل لون.

يأتي اهتمام السيدة أوكوياما ريكو بجمع الأغراض المنزلية وترتيب المقتنيات من قناعة راسخة بأهمية إعادة الاستخدام والاستفادة من الموارد المهملة. وعندما حصلت بالفعل على المنتجات المستخدمة في الرسم المستعملة، أدركت أن إشراك الأشخاص الذين يميلون إلى البقاء في المنزل أو ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال الفرز والتنظيف قد يكون وسيلة فعالة لمساعدتهم على تحقيق نوع من الاستقلال الاجتماعي.

توضح أوكوياما رؤيتها بقولها: ”كان من المقرر في الأصل التخلص من هذه المواد، لذلك لن ينزعج أحد إذا تعرضت للتلف، ولا توجد حاجة إلى تحديد حصة في كمية العمل المنجز. واعتقدت أن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في مغادرة منازلهم أو الذين يترددون في المشاركة في الأنشطة المحلية يمكنهم أن يشعروا بالحرية في القيام بذلك“.

من خلال مشروع ”ميغوريدو“، لم تقتصر الفكرة على إعادة إحياء الأدوات الفنية، بل تحوّلت إلى مساحة آمنة للأفراد الذين يواجهون تحديات اجتماعية، حيث يمكنهم المشاركة في نشاط جماعي دون ضغط أو التزام، مما يمنحهم شعورًا بالإنجاز والانتماء.



يعرض ”مقهى ميزونوكي“، حيث تُقام الأنشطة، أعمالاً فنية وملصقات للمعارض بالقرب من المطبخ.



تتمتع تشيهيرو بابتسامة جميلة وتقوم بخلق جو من المرح

المنتجات المستخدمة في الرسم تحفز المشاعر والروح الإبداعي

خلال مشاركتي في العمل، قمت بمسح عدد كبير من أقلام الرصاص، وكانت تجربة مليئة بالمرح والذكريات. ضحكنا جميعًا عندما وجدنا بعض الأقلام على شكل قلب يصعب بَرْيُها، بالإضافة إلى أقلام أخرى نُقشت عليها شعارات فريدة، مما أضفى جوًا من الدفء والحميمية على المكان. أعادت هذه اللحظات ذكريات أيام الدراسة في المدرسة الابتدائية، وبدأت الأحاديث تتدفق بيننا حول الفنان المحبوب، ومشاعرنا تجاه أمهاتنا، وأحلام المستقبل التي كنا نخفيها في قلوبنا.

كما تقول السيدة أوكوياما: ”لا يجب أن تقتصر ممارسة الرعاية الاجتماعية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية“. فهذه الورشة ليست مجرد مكان للعمل، بل هي مكان يشعر فيه المشاركون ببهجة الإنجاز ويفتحون قلوبهم للتواصل. إنها نقطة تواصل مع المجتمع، حيث يجتمع الأفراد لتبادل الخبرات والذكريات، ويعيدون اكتشاف أنفسهم من خلال العمل البسيط والهادف.



”متحف ميزونوكي للفنون“ كما يظهر من مقهى ميزونوكي.

لم يقتصر تأثير أنشطة ميغوريدو على إعادة تأهيل المنتجات المستخدمة في الرسم فحسب، بل امتد ليشمل دعم الفنانين الشباب أيضًا. فإلى جانب كونها ورشة عمل لإعادة التدوير، أصبحت مساحة للإبداع والتجربة، حيث يمكن للأشخاص المرتبطين بمتحف ميزونوكي ومعارفهم استلهام أساليب جديدة من خلال الأدوات المعاد استخدامها.

توضح السيدة أوكوياما قائلة: ”بعض الفنانين يستلهمون أعمالهم من المنتجات المستخدمة في الرسم التي يصادفونها هنا، ويعودون إلينا قائلين: ’لقد قمت بهذا العمل الفني.‘ الأدوات التي دعمت إبداع شخص ما تتجاوز الزمان والمكان، وتنتقل إلى مبدعين آخرين لتشكّل أعمالًا فنية جديدة. إن رؤية هذا التفاعل الإبداعي تجعل التجربة أكثر إثراءً بالنسبة لي وللأعضاء الآخرين في ميغوريدو.“

من خلال هذه المبادرة، يتحوّل المشروع إلى حلقة وصل بين الأجيال المختلفة من المبدعين، حيث تواصل الأدوات التي كانت على وشك الإهمال مسيرتها في دعم الإبداع الفني، مما يرسّخ مفهوم الاستدامة في الفن والمجتمع.



أقلام تلوين شمعية صغيرة لم يتم استخدامها تقريبًا.



لوحة باستيل لفنانة انبهرت بمجموعة المنتجات المستخدمة في فن الباستيل وجربتها للمرة الأولى.

توسع دائرة ميغوريدو تدريجيًا

لم تعد أنشطة ميغوريدو مقتصرة على ورشتها الخاصة، بل توسعت لتشمل المجتمع الأوسع من خلال المشاركة الفعالة في المهرجانات والفعاليات الفنية التي تنظمها السلطات المحلية. ومن أبرز هذه المبادرات ركن ميغوريدو الدائم في ورشة الأعمال الفنية المفتوحة، وهي مساحة متعددة الاستخدامات تقع في كافيتريا قاعة بلدية مدينة كاميؤكا.

في هذا الركن، تتاح الفرصة للمواطنين لاختيار المنتجات المستخدمة في الرسم التي يحتاجون إليها وأخذها إلى منازلهم، مما يعزز مبدأ إعادة الاستخدام وتقليل الهدر. كما يتم تنظيم أيام مخصصة لجمع الأدوات المستعملة، حيث يساهم السكان في التبرع بالمواد التي لم يعودوا بحاجة إليها. وبفضل عمليات الفرز والتنظيف، أصبح بالإمكان إعادة تدوير هذه الأدوات داخل المجتمع، مما أدى إلى إنشاء نظام دائري يربط بين من يحتاجون إلى الأدوات الفنية ومن يسعون إلى التبرع بها.



”ركن كاميؤكا لتدوير المنتجات المستخدمة في الرسم“ في ورشة ميغوريدو التي توجد في الطابق السفلي من مبنى البلدية.



يقوم الأشخاص الذين حصلوا على المنتجات المستخدمة في الرسم بإلصاق رسائل شكرهم على التمثال الجبسي.

وعلاوة على ذلك، في عام 2023، بدأت ورشة الأعمال الفنية ”فنون راحة البال (Peace of Mind Art, PoMA)“ في منشأة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ”ياسوراغي نو موري“ في حي نيريما في طوكيو، بدأت أنشطتها كفرع منطقة كانتو لورشة ميغوريدو.



فعالية ”ناندا كاندا“ للقيام بتجربة أعمال التنظيف في الشارع في منطقة كاندا في طوكيو، الصورة مقدمة من: متحف ميزونوكي للفنون.

وعندما تمت دعوة ورشة ميغوريدو في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه لحضور فعالية في الشارع في منطقة كاندا في طوكيو، شارك أعضاء من ورشة ”فنون راحة البال“ أيضًا. وبالإضافة إلى توفير المنتجات المستخدمة في الرسمالمعاد استخدامها، قاموا أيضًا بعرض أعمال التنظيف معًا.

لم يكن الأمر مجرد رحلة ليوم واحد، بل كان تجربة غيرت نظرة العديد من المشاركين إلى أنفسهم والعالم من حولهم. فبالنسبة لبعضهم، كانت هذه هي المرة الأولى التي يستقلون فيها قطار الطلقة، ما جعل التجربة مليئة بالإثارة والمفاجآت. لكن الأثر الأعمق كان في الشعور بالثقة الذي نما بداخلهم.

تتذكر السيدة أوكوياما تلك اللحظات قائلة: ”لقد رأيت الابتسامة على وجوههم وهم يقولون: ’هذه الفرصة منحتني المزيد من الثقة والمزيد من الدافع للخروج من المنزل“. وسمعت من أحدهم: ’كنت أتجنب الاختلاط بالناس، لكن عندما جربت ذلك، فوجئت بأنني أستطيع القيام به. بل على العكس، أعتقد أنني قد أكون مناسبًا للعمل في مجال خدمة العملاء!”.

لقد تحولت التجربة من مجرد رحلة قصيرة إلى لحظة اكتشاف للذات، حيث أعرب الجميع عن حماسهم للمشاركة في الفعاليات القادمة بكل تأكيد.

إن الأشياء تصل بين الأشخاص، والأشخاص يصلون الأشياء ببعضها البعض. ميغوريدو ليست مجرد ورشة عمل، بل هي مساحة تربط بين مجالات متعددة مثل الفن، والبيئة، والرعاية الاجتماعية، لتخلق جسورًا بين الأفراد والمجتمع. ومن مدينة كاميؤكا في كيوتو، حيث بدأت هذه الفكرة، امتدت الأنشطة إلى طوكيو، وربما في المستقبل ستنتشر إلى جميع أنحاء اليابان والعالم، حاملةً معها رسالة الإبداع، الاستدامة، والتواصل الإنساني العميق.



المنتجات المستخدمة في الرسم قبل التنظيف. ليد من ستصل يا ترى؟



لافتة ميغوريدو المعلقة عند مدخل الورشة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الصور: © كوروإوا ماساكازو (96BOX)