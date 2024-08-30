من الأسطورة إلى الواقع: استكشاف تمثال ”الجنرال الكلب“

الفن البوذي في اليابان

يحمي بوذا ياكوشي نيوراي 12 جنرالا سماويا. تتناول هذه المقالة أحد هؤلاء الجنرالات، حيث التقطت عدسة المصور مودا توموهيرو صورة له وهو يحدق في الأفق بحثا عن أعداء مرتقبين.

هذا التمثال يجسد أحد الجنرالات السماويين الاثني عشر، وهو من حراس الشرف يحمي ”ياكوشي نيوراي (بهيساجياجورو) وهو ”بوذا الطب“ الذي يشفي من كل معاناة. عيناه المتيقظتان على الدوام تتلألآن بإخلاص عاطفي لبوذا وتصميم على حماية الدارما من أعدائها. إلى ماذا يحدق هذا التمثال بهذه الحدة؟

وعلى الرغم من الصرامة التي تبدو على محياه، هناك شيء محبب في هذا التمثال وتعابيره الجدية، فهو يرفع يده إلى ما فوق عينه وكأنه يستطلع الأفق بحثا عن أعداء قادمين. يعود هذا التمثال إلى ”شوتورا تايشو“ أو ”جوتسوشين (الجنرال الكلب)“، أحد الجنرالات السماوية الاثني عشر الذين يحرسون ياكوشي نيوراي في القاعة الرئيسية للصلاة بمعبد جوروريجي في كيزوغاوا في كيوتو.

كان الجنرالات الاثني عشر في الأصل آلهة هندية ثم تم تبنيهم في البوذية، وهم ينتمون إلى فئة ”تين (ديفا)“ من حيث تصنيفهم في المنحوتات البوذية. وأصبح هؤلاء الجنرالات بسبب عددهم مرتبطين بحيوانات الأبراج الصينية الاثني عشر في شرق آسيا. انتشر هذا التقليد إلى اليابان، ومنذ فترة هييان (794-1185) أصبح من المعتاد أن تحمل تماثيل الآلهة الحامية تصاوير حيوانات على رؤوسها (يمكن رؤية وجه كلب على الشعر الذي يشبه اللهب في هذا التمثال).

تشير الوثائق في معبد جوروريجي إلى أن مجموعة التماثيل صنعت في أوائل القرن الثالث عشر. ”الوشاح السماوي (تيني)“ الذي يرتديه هذا التمثال فوق كتفه الأيسر لا يتدلى بشكل مستقيم، بل يُسمح له بالتحرك مع حركات وانحناءات الجسم، ما يعزز الانطباع بالديناميكية. هذا الأسلوب الواقعي للغاية وغير المتناظر هو نموذج لمدرسة ”كيي-ها“ التي تضم مجموعة من أهم نحاتي البوذية في البلاد خلال فترة كاماكورا (1185-1333).



(© مودا توموهيرو)

ترتدي الشخصيات الاثنتا عشرة دروعا وتحمل أسلحة مختلفة، وكل واحدة منها تقود قوة قوامها 7 آلاف جندي. عندما يتجمع جميع الجنرالات حول تمثال ياكوشي نيوراي، فإن جيشا عظيما قوامه 84 آلاف جندي غير مرئي سيقفون حراسا حول بوذا.



(© مودا توموهيرو)

في الفوضى التي تلت عصر نهضة ميجي، تفرق جنرالات المعبد الاثني عشر وأصبحوا في أيدي هواة مقتني التحف بحلول عام 1884. واليوم، يوجد خمسة منهم في متحف طوكيو القومي، بينما تعود ملكية تماثيل الشخصيات السبعة الباقية إلى متحف سيكادو بونكو. إن حقيقة نجاة جميع تماثيل الجنرالات من زلزال كانتو الكبير عام 1923 والحرب العالمية الثانية دون خسارة أي منهم، وأنه يمكن رؤيتها جميعا ضمن مقتنيات متاحف في اليابان، هو بمثابة معجزة.

شوتورا تايشو/جوتسوشين (فاجراباني)، ”الجنرال الكلاب“، أحد الجنرالات السماويين الاثني عشر

الطول: 75.3 سم

التاريخ: فترة كاماكورا (1185–1333)

متحف طوكيو القومي (يجب على الزوار الراغبين في مشاهدته التأكد مسبقا من أنه معروض)

أحد الممتلكات الثقافية المهمة

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: شوتورا تايشو (فاجراباني) من مقتنيات متحف طوكيو القومي. © مودا توموهيرو)