تمثال قائم للبوديساتفا أسانغا ”موجاكو“

الفن البوذي في اليابان

أحد أفضل الأمثلة على النحت البوذي النابض بالحياة في اليابان، هو هذا التمثال الذي يصور أسانغا (موجاكو)، حيث يظهر وهو يحدق بهدوء في المصلين منذ فترة كاماكورا.

تعبير واقعي نابض بالحياة بشكل يدعو للدهشة. تمثال يعطي انطباعا بوجود ثقل حقيقي وحضور ملموس يجعلك تشعر وكأنك تنظر إلى شخص حقيقي حي. تبدو العينان الصخريتان الكريستاليتان كما لو أنهما تحدقان بشيء بعيد، وينعكس على الحدقتين ضوء خفيف.



(© مودا توموهيرو)

يقف التمثال وساقه اليمنى متقدمة إلى الأمام قليلا، كما لو أنه على وشك البدء في التحرك في أي لحظة.



(© مودا توموهيرو)

صُنع هذا التمثال الخشبي بطريقة الكتل المترابطة ”يوسيغي زوكوري“، وهو يصور أسانغا واقفا (يطلق عليه باللغة اليابانية اسم موجاكو). وهذا التمثال من مقتنيات معبد كوفوكوجي في نارا. أسانغا هو شخصية تاريخية عاشت في غندهارا في شمال الهند في القرن الخامس. كان أسانغا راهبا وعالما أسس مع أخيه فاسوباندو (المعروف باسم سيشين باللغة اليابانية) مدرسة يوغاتشارا من بوذية ماهايانا، والتي تُعلّم أن ما ندركه كواقع لا وجود له، والشيء الحقيقي الوحيد هو الوعي. يُقال إن الأخوين تلقيا التعاليم من مايتريا (بوذا المستقبل)، ولهذا السبب يقف تمثالا أسانغا وفاسوباندو في قاعة هوكوئندو (القاعة المستديرة الشمالية) في المعبد، بجانب التمثال الرئيسي لمايتريا (ميروكو باللغة اليابانية). مايتريا هو بوذا المستقبل المبشر به والذي سيعيد الدارما إلى العالم بعد أن تُنسى حياة وتعاليم شاكياموني.

بنيت قاعة هوكوئندو في كوفوكوجي في النصف الأول من القرن الثامن لبعث الراحة لروح فوجيوارا نو فوهيتو (659-720). كان القرار بتكريس القاعة لمايتريا على الأرجح لضمان أن يُبعث فوهيتو في جنة الأرض النقية لمايتريا. ولكن في عام 1181، أُحرقت معابد نارا خلال حرب غينبي بين عشيرتي ميناموتو وتايرا. بدأت أعمال الترميم في عام 1208، وصُنعت تماثيل بوذية جديدة، بما في ذلك تماثيل بوديساتفا تلك. تذكر المصادر أن النحات أونكي (1150-1223) كُلّف بالعمل على التماثيل الجديدة، ومن المعتقد أن الفنان الشهير أشرف على فريق من مدرسة كيي-ها للنحاتين البوذيين البارزين.



(© مودا توموهيرو)

المشبك المعدني الذي يثبت الرداء على الكتف الأيسر للتمثال يُرى في لوحات صينية من أسرة سونغ الشمالية (960-1127)، لكن من المعتقد أن أساتذة مدرسة كيي-ها كانوا أول من دمج هذا العنصر في المنحوتات اليابانية. يحمل أسانغا في يده اليسرى وعاء يقال إنه يحتوي على نصوص دينية أو آثار بوذية، وتسنده بلطف يده اليمنى. تجسد المنحوتة بدقة شكل شخص يحمل شيئا ذا أهمية كبيرة، وتمثل قمة جديدة من الواقعية في النحت البوذي.



(© مودا توموهيرو)

تمثال قائم للبوديساتفا أسانغا (موجاكو)

الارتفاع: 193 سم

التاريخ: فترة كاماكورا (1185–1333)

معبد كوفوكوجي بمحافظة نارا (يجب على الزوار الراغبين في مشاهدته التأكد مسبقا إن كانت رؤية التمثال متاحة أم لا)

محدد ككنز قومي

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال قائم للبوديساتفا أسانغا ”موجاكو“. © مودا توموهيرو)