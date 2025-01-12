تمثال جالس للبوذا داينيتشي

الفن البوذي في اليابان

يعود هذا التمثال إلى القرن الثاني عشر، وهو من صنع النحات الشهير أونكيي، ويعد نقطة تحول في تاريخ الفن البوذي في اليابان. ويمكن اعتباره أول عمل رائد لروائع فنية ظهرت لاحقا في فترة كاماكورا، إحدى العصور الذهبية للنحت البوذي الياباني.

من الممكن أن أونكيي (حوالي 1150–1223) هو أشهر موهبة فردية في تاريخ الفن البوذي في اليابان. ويُعتبر هذا أول أعماله وأقدمها، وهو تمثال يجسد داينيتشي نيوراي (بوذا ماهافايروكانا) جالسا في إنجوجي المعبد القديم الواقع في الجبال خارج نارا. كان في العشرينات من عمره عندما نحت هذا العمل. ومثل الكثير من أعمال أونكيي، يظهر هذا التمثال سحرا قويا وجاذبية غريبة، حيث لا تمل العين فيما يبدو من النظر إليه.



(© مودا توموهيرو)

يرتبط اسم أونكيي عادة بروائع فترة كاماكورا (1185–1333)، ولكن هذا التمثال المصنوع من خشب ”هينوكي (نوع من السرو)“ باستخدام تقنية ”يوسيغي-زوكوري“، حيث يتم تشكيل الجزء الرئيسي من التمثال من قطعتين أو أكثر من الخشب، يعود إلى نهاية فترة هييان. يوجد نقش بالحبر على الجزء الخلفي من القاعدة يشير إلى أن العمل على التمثال بدأ في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر عام 1175، واكتمل في الشهر العاشر من العام التالي. ويكشف النقش نفسه عن اسم صانع التمثال ”أونكيي، ابن وتلميذ النحات العظيم كوكي“. عادة ما يستغرق إنجاز تمثال بهذا الحجم حوالي ثلاثة أشهر، لذا فإن مدة 11 شهرا تبدو طويلة بشكل غير عادي. ربما يمكننا أن نتخيل الأب وهو يوجه ابنه أونكيي بدقة أثناء العمل على إنجاز تحفته الأولى، أو ربما كان أونكيي نفسه مصمما على إكمال العمل على أفضل وجه.

يعتبر داينيتشي شخصية مهمة في البوذية الباطنية، حيث يُعبّر اسمه (والذي يعني ”بوذا الإشراق العظيم“) عن الشعور بأن نور تعاليمه ينتشر في جميع أرجاء الكون. تتخيل البوذية الباطنية الكون على أنه يتكون من عالمين: ”عالم الماس“ الذي يرمز إلى الحكمة المطلقة، و ”عالم الرحم“ الذي يرمز إلى الرحمة. ويوجد في مركز هذين العالمين اثنان من البوذا يُصوّران تقليديا بوضعيات أيدٍ (مودرا) مختلفة.

يصور هذا التمثال وضعية اليد المعروفة بـ ”قبضة المعرفة (تشيكين إين)“، حيث يرفع بوذا سبابة يده اليسرى أمام صدره ويحيط بها بيده اليمنى، ما يرمز إلى رحمة بوذا بجميع الكائنات الحية. ترتبط هذه الوضعية بالبوذا داينيتشي من عالم الماس. أما وضعية داينيتشي المرتبطة بعالم الرحم فهي ”وضعية التأمل (زينجو إين)“، حيث تتلامس الأصابع الممدودة لكلتا اليدين مع بعضها البعض أمام البطن. وهذه الوضعية هي التي يستخدمها عادة ممارسو تأمل بوذية زين.



(© مودا توموهيرو)

من بعض النواحي، مثل الترتيب المتوازي لرداء بوذا والخطوط الناعمة للجذع، يحتفظ التمثال بخصائص النحت من فترة هييان. ولكن التفاصيل الدقيقة في ملامح الوجه والعينين المرصعتين بالكريستال، بالإضافة إلى الإحساس بالتوتر المضغوط في الصدر والأوتار المشدودة في الظهر، تمثل خروجا عن التوازن والبساطة التي كانت تميز معايير فترة هييان.

الأمر الآخر الجديد بشكل ملحوظ هو الفراغ اللافت بين اليدين أثناء تشكيلهما لوضعية ”قبضة الحكمة“ والجسم. وهذا الترتيب المدهش هو نتيجة اختيارات فنية تهدف إلى خلق جمالية للشكل الجسدي تتجاوز الواقعية، ما يشير إلى حساسية جديدة أدت إلى ظهور الكثير من المنحوتات البارزة خلال بقية حياة أونكيي. وليس من المبالغة القول إن هذا التمثال يمثل بداية فترة جديدة واستثنائية في تاريخ الفن البوذي في اليابان.



(© مودا توموهيرو)

تمثال جالس لداينيتشي نيوراي (البوذا ماهافيروكانا)

الحجم: 98.2 سم

التاريخ: أواخر فترة هييان

معبد إنجوجي (محافظة نارا) (يجب على الزوار الراغبين في مشاهدته التأكد من عرضه مسبقا)

كنز قومي

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: صورة جالسة لداينيتشي نيوراي، معبد إنجوجي. © مودا توموهيرو)