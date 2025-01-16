تينتوكي: تمثال واقف لشيطان يحمل فانوسا عاليا في الهواء

الفن البوذي في اليابان

هذا التمثال محدد ككنز قومي، وهو موجود في معبد كوفوكوجي بمحافظة نارا. عادة ما تُصور مثل هذه الشياطين على أنها مهزومة على يد الملوك السماويين الأربعة، ولكن هذا الشيطان يحمل فانوسا ليضيء قاعة الصلاة التي تحتوي على تماثيل بوذا، مع تعبير مذهل على وجهه.

تمثال ”تينتوكي (شيطان يحمل فانوسا عاليا)“ هو أحد تمثالين ينتميان إلى مجموعة معبد كوفوكوجي في نارا، أحد أقدم وأهم المعابد في اليابان والمعروف بمجموعته المذهلة من المنحوتات والكنوز الأخرى. يقف إلى جانبه تمثال ”ريوتوكي (شيطان مع تنين وفانوس)“، وهو يعود إلى فترة كاماكورا (1185-1333) وكان يقف في الأصل في قاعة الصلاة الغربية، حاملا فوانيس تضيء تماثيل بوذا الرئيسية. غالبا ما يتم تصوير مخلوقات جاكي مثل هؤلاء على أنهم شياطين خبيثة تسعى لإلحاق الضرر بالدارما والسانغا، أي تعاليم البوذية وممارسيها. وعادة ما تُصور مثل هذه الكائنات بوضعيات تبدو فيها مسحوقة تحت أقدام ”شيتينّو“ العظماء، وهم الملوك السماويون الأربعة (داتاراتا، فيرولهكا، فيروباكشا، وفيسافانا)، الذين يحمون بوذا وتعاليمه. لكن هذا الشيطان مختلف، حيث يبدو وكأنه يسعى للتكفير عن أفعال الشرور التي ارتكبها في الماضي، فهو يحمل فانوسه عاليا ليضيء القاعة التي كانت تقف فيها التماثيل في الأصل.

يملك هذا التمثال قرنين و ”عينا ثالثة“ على جبهته، وهو ما يعكس على الأرجح الأفكار السائدة آنذاك حول شكل الشياطين. وكما هو الحال في المنحوتات التي تعود إلى فترة كاماكورا، فإن لهذا التمثال عيون مرصعة بالكريستال، ما يضفي مظهرا نابضا بالحياة على نظراته. ويشير تعبير الفم المفتوح إلى صوت ”آه“، وهو الصوت الأول في اللغة السنسكريتية. ويمثل الفم المغلق لنظيره ريوتوكي، الصوت الأخير ”أون“. ويرمز هذان التمثالان معا إلى الألفا والأوميغا – أي بداية ونهاية كل شيء – وهو نمط غير شائع للشياطين، ويُرى عادة في تماثيل ”نيو“ التي تحرس بوابات المعابد البوذية أو تماثيل كومائينو في معابد الشنتو.



(© مودا توموهيرو)

كان هذا التمثال في الأصل مطليا باللون الأحمر الزاهي، وقد صُنع من خشب ”الهينوكي (السرو الياباني)“ باستخدام تقنية يوسيغي، حيث تُجمع عدة قطع من الخشب معا. إن الوضعية المائلة الدرامية لهذا التمثال تجعل عملية تحقيق توازن أمرا صعبا، لذا تم ربط الأجزاء العلوية والسفلية أسفل حزام مئزر الخصر من أجل الثبات. الجزء الداخلي المصنوع من الخشب مجوف لتقليل الوزن ومنع التشقق عند جفاف الخشب.

تبرهن القبضة اليمنى المشدودة والعضلات القوية على قوة خارقة للطبيعة. ومن اللمسات الدقيقة في التصميم رفع إصبع القدم اليسرى الكبير، ما يؤكد على ثقل الفانوس الذي يحمله. يضغط الشيطان بقوة قدمه اليمنى على الأرض، بينما يستند على قدمه اليسرى. وإذا دققت النظر، ستلاحظ أن إصبع القدم اليسرى الكبير مرفوع، ليعكس الإجهاد والحركة. ويضيف جلد الحيوان فوق المئزر إحساسا بالطاقة الجامحة.

أما التمثال المرافق – ”ريوتوكي (شيطان مع تنين وفانوس)“ – فهو يحمل نقشا يشير إلى أن التمثال يرجع تاريخه إلى عام 1215 وأنه من أعمال ”كوبي“، الابن الثالث للنحات البوذي الشهير أونكي. ومن المرجح جدا أن فناني مدرسة ”كيي-ها“ للنحت البوذي هم من كانوا مسؤولين عن صنع هذا التمثال أيضا. فما الرسالة التي يحاول هذا الشيطان التائب إيصالها إلينا من خلال فمه المفتوح الصامت؟



(© مودا توموهيرو)

تينتوكي: تمثال واقف لشيطان يحمل فانوسا عاليا في الهواء

الطول: 78.2 سم

التاريخ: فترة كاماكورا (1185-1333)

المجموعة: قاعة الكنز القومي في كوفوكوجي (محافظة نارا)

كنز قومي

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تينتوكي: تمثال واقف لشيطان يحمل فانوسا عاليا. معبد كوفوكوجي في نارا. © مودا توموهيرو)