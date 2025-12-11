تمثال واقف للبوديساتفا كوكوزو في معبد هورينجي بمحافظة نارا

الفن البوذي في اليابان

يُطلق تقليديا على هذا التمثال البوذي الهادئ في أحد معابد نارا بوديساتفا كوكوزو، لكن هل من الممكن أن يكون هذا خطأ في تحديد هوية الشخصية التي يجسدها؟

هورينجي هو معبد بوذي يكتنفه الغموض والأساطير ويقع في منطقة إيكاروغا بمحافظة نارا، وهي من المراكز لانتشار البوذية اليابانية في مراحلها الأولى. وتشير التقاليد إلى أنه أسس عام 622 من قبل الأمير ”ياماشيرو نو أوي“ للصلاة من أجل شفاء والده الأمير شوتوكو، الرجل السياسي الأسطوري وراعي البوذية المبكرة في اليابان. وبالقرب من المعبد توجد ثلاثة آبار يُعتقد أن الأمير شوتوكو نفسه حفرها، ما أكسب المعبد اسمه البديل مييديرا، أو معبد الآبار الثلاثة. يبعد المعبد حوالي 15 دقيقة سيرا على الأقدام عن هوريوجي، المعروف بكونه أحد أقدم المعابد البوذية في اليابان ولعلاقته العميقة بالأمير شوتوكو.

من بين التماثيل الخشبية الثمينة في هورينجي، يوجد تمثال يعرف تقليديا بأنه بوديساتفا كوكوزو (أكاساغاربا). لكن بسبب تشابهه اللافت مع تمثال كودارا كانّون الشهير، المحدد ككنز وطني والمحفوظ في هوريوجي، حيث تم تصويره واليد اليسرى تحمل إناء ماء صغيرا والذراع اليمنى مثنية وراحة الكف متجهة نحو السماء، يعتقد العلماء الآن أنه كان يُمثّل في الأصل كانّون (أفالوكيتيسافارا ”بوديساتفا الرحمة“).



(© مودا توموهيرو)

كلا تمثالي هورينجي وهوريوجي منحوتان من قطعة واحدة من خشب الكافور من الرأس حتى القاعدة، ويتميزان بخطوط رفيعة ومستوية مع امتلاء خفيف حول الخصر. لكن أبعاد تمثال هورينجي تختلف بشكل طفيف، إذ يمتلك وجها وأذنين ويدين أكبر قليلا من نظيره.

وعلى عكس ابتسامة كودارا كانّون الرقيقة، تُرسم شفاه تمثال هورينجي بشكل خط مستقيم. يتميز تمثال كوكوزو بمظهر أكثر تقشفا، مع سطح متآكل وعينين نصف مغمضتين في تأمل هادئ.

ومن المثير للاهتمام أن كودارا كانّون كان يُعتقد أيضا بأنه كوكوزو حتى فترة إيدو (1603–1868). ولم تُعرف هويته الحقيقية إلا في عصر مييجي (1868–1912)، عندما اكتُشف تاج يرمز إلى بوديساتفا كانّون في مستودع معبد، فتمت إعادة تسمية التمثال.

ونظرا لأن هورينجي يقع في قلب عقيدة تمجد الأمير شوتوكو باعتباره تجسدا لكانّون، ليس من الصعب تخيل أن تمثال هورينجي صُمم على غرار التمثال في هوريوجي. ومع ذلك، بينما استعاد تمثال كودارا كانّون هويته مع اكتشاف التاج، لا يزال تمثال هورينجي معروفا باسم كوكوزو.



(© مودا توموهيرو)

يصرح مودا توموهيرو قائلا ”لم أصادف أي تمثال بوذي آخر يتمتع بهذا الصفاء الروحي. الضوء الخافت القادم من فتحة السقف يبرز جماله الخلاب. وما يجعله فريدا هو أنك تكاد تشعر بأنفاسه الهادئة وهي تحيط بك برفق، حتى عندما تنظر إليه من مسافة عبر عدسة“.

تمثال واقف للبوديساتفا كوكوزو

الطول: 1.75 متر

التاريخ: فترة أسوكا (حوالي 593-710)

هورينجي (محافظة نارا)

محدد كملكية ثقافية مهمة

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال واقف للبوديساتفا كوكوزو. © مودا توموهيرو)