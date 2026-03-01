الجنرالات السماويون الاثنا عشر في معبد شين-ياكوشيجي

الفن البوذي في اليابان

يقال إن الجنرالات السماويين الاثني عشر في معبد شين-ياكوشيجي هم الأقدم، كما أنهم يشكلون واحدة من أكبر مجموعات المنحوتات التي تجسد هذا الموضوع في اليابان.

بمجرد دخولك قاعة الصلاة الرئيسية في معبد شين-ياكوشيجي في نارا، تستقبلك مجموعة من التماثيل المتوشحة دروعا قوية والتي يتفجر الغضب من ملامحها. إن هذه التماثيل هي جيش الجنرالات السماويين الاثني عشر، الذين يحرسون التمثال الرئيسي للمعبد الذي يجسد ياكوشي نيوراي (بايساجياغورو، أو بوذا الطب) المصنف ككنز وطني.

يعد الجنرالات السماويون الاثنا عشر أتباعا لياكوشي نيوراي، وقد أقسموا على الدفاع عن كل من يضع إيمانه في سوترا بوذا الطب وحمايته. وعلى الرغم من أننا لا نرى في عالمنا سوى 12 تمثالا، إلا أن كل جنرال يقود في الحقيقة جيشا قوامه 7 آلف جندي، بحيث يحاط التمثال الرئيسي بجيش جرار قوامه 84 ألف جندي. إن استحضار فكرة هذا الحشد السماوي غير المرئي من الحماة يبعث بالرهبة في الأجواء وأنت تتجول في المكان الذي يحتضن التمثال الرئيسي.

صنعت هذه التماثيل باستخدام تقنية ”سوزو“، حيث يضغط الطين ومواد عضوية لينة أخرى على هيئة طبقات فوق هيكل خشبي بسيط ويترك ليتصلب. وقد جلبت هذه الطريقة من الصين في عهد أسرة تانغ خلال عصر تيمبيو (729 إلى 749). يُلف حبل حول النواة الداخلية التي تشكل هيكل التمثال، ثم تضاف ثلاث طبقات من الطين وتشكل فوق هذا الحبل. وقد مثل وصول هذه الطريقة نقلة نوعية، إذ كانت معظم التماثيل البوذية سابقا تنحت من قطعة واحدة من الخشب أو تصب من البرونز. وأتاح إدخال هذه التقنية الجديدة توظيف خصائص الطين لإنتاج منحوتات واقعية زاخرة بالحيوية والحركة. وعند تأمل التماثيل واحدا تلو الآخر، يستحيل ألا يلفت النظر تفرد كل منها، والمهارات المدهشة التي أظهرها النحات في إبراز السمات المميزة لكل شخصية على حدة.

يقال إن الجنرالات السماويين الاثني عشر في شين-ياكوشيجي هم الأقدم، كما أنهم من بين أكبر مجموعات المنحوتات التي تجسد هذا الموضوع في اليابان. ولكن يظل أصل هذه التماثيل لغزا. فالسجل الرسمي لتاريخ المعبد المكتوب في فترة إيدو (1603 إلى 1868)، يذكر أن التماثيل جلبت إلى هذا المكان من معبد إيوابوتشيجي (لم يعد موجودا)، وكان معبدا مهما في فترة نارا (710 إلى 794).

تقدم التماثيل التالية كل واحد من الجنرالات الاثني عشر بالتتابع، بدءا من بازارا (فاجرا) وباتجاه عكس عقارب الساعة. (جرت العادة في أي معبد على التحرك مع اتجاه عقارب الساعة، مع إبقاء التماثيل على الجانب الأيمن وهو الأكثر يُمنا، ولذلك فإن معظم الزوار يشاهدون التماثيل بترتيب معاكس).



بازارا (فاجرا). (© مودا توموهيرو)



أنيرا (أنيلا). (© مودا توموهيرو)



هايرا (باييلا). (© مودا توموهيرو)



بيغيارا (فيكالا). (© مودا توموهيرو)



ماكورا (ماهالا). (© مودا توموهيرو)



كوبيرا (كيمبايرا). (© مودا توموهيرو)



شوتورا (كاوندولا). (© مودا توموهيرو)



شيندارا (سيدالا). (© مودا توموهيرو)



سانتيرا (سانثيلا). (© مودا توموهيرو)



مييكيرا (ميكيلا). (© مودا توموهيرو)



أنتيرا (أنتيلا). (© مودا توموهيرو)



إندارا (إندالا). (© مودا توموهيرو)

يصف المصور مودا توموهيرو تجربة تصوير الحراس السماويين الاثني عشر ومعايشة طاقتهم الهائلة عن قرب. ”وبينما أنا أتنقل بالترتيب بين هذه التماثيل الاثني عشر، المصطفة في دائرة حول ياكوشي نيوراي، والمفعمة بالحيوية والسمات الفردية والطاقة، بدأت أشعر بأن كل جنرال منهم هو تجسيد لطاقة وهالة يطلقها البوذا الجالس في مركز الكون. ولا بد أن أجيالا لا تحصى من المصلين قد استلهمت الهالة نفسها أثناء أدائهم طقوس التبجيل في قاعة الصلاة، منجذبين إلى البقاء أطول وقت ممكن داخل الأجواء الخاصة التي تميز هذا الفضاء المهيب“.

منذ مرحلة مبكرة من التاريخ الصيني، ارتبطت الحيوانات الرمزية بالأقسام الاثني عشر لتقويم الأبراج، حيث ارتبط كل حيوان بوقت معين من اليوم وباتجاه محدد. وبعد وصول البوذية إلى الصين، ارتبط الجنرالات السماويون الاثنا عشر، وهم مفهوم ذو أصل هندي، بحيوانات الأبراج. وفي اليابان، أصبح من الشائع ابتداء من فترة كاماكورا (1185 إلى 1333) إضافة هذه الحيوانات إلى رؤوس الجنرالات السماويين، الذين كانوا يعبدون بوصفهم حراس الأبراج.

ترجع هذه التماثيل إلى فترة تينبيو، أي إلى ما قبل وصول هذا المفهوم إلى اليابان (729 إلى 749). غير أنه مع مرور السنين وتنامي الإيمان بالجنرالات بوصفهم حراس الأبراج، تكيف معبد شين-ياكوشيجي مع تغير المعتقدات. وتظهر الصور أدناه التماثيل نفسها مرة أخرى، ولكن هذه المرة مرتبة وفقا لنظام دائرة الأبراج في شرق آسيا.



الفأر: بيغيارا (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



الثور: شوتورا (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



النمر: شيندارا (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



الأرنب: ماكورا (ماهالا) (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



التنين: هايرا (باييلا) أعيد إنتاج التمثال عام 1931. (© مودا توموهيرو)



الثعبان: إندارا (إندالا) (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



الحصان: سانتيرا (سانثيلا)، (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



الخروف: أنيرا (أنيلا)، (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



القرد: أنتيرا (أنتيلا)، (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



الديك: مييكيرا (ميكيلا)، (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



الكلب: بازارا (فاجرا)، (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)



الخنزير: كوبيرا (كيمبايرا) (كنز وطني). (© مودا توموهيرو)

يقصد كثير من الناس زيارة الجنرالات السماويين الاثني عشر في وقت مبكر من العام الجديد، حاملين آمالهم للسنة المقبلة إلى الإله الحارس المسؤول عن البرج الخاص بهم. ويمنح الحراس السماويون الاثنا عشر ترحيبا وقائيا لكل من يقدم صلواته في هذا المكان، كما فعلوا على مرّ القرون.

هذا العام هو عام الحصان. ويعد سانتيرا (سانثيلا)، الذي يضع يده اليسرى عند خصره ويمسك رمحا بيده اليمنى، الحارس المكلف بهذا القسم من دائرة الأبراج. وأدعو أن يحمينا من الكوارث وسائر الاضطرابات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

التماثيل الواقفة للجنرالات السماويين الاثني عشر

الطول: 1.52-1.66 متر

التاريخ: فترة نارا (عصر تيمبيو، من 729 إلى 749)

معبد شين-ياكوشيجي (محافظة نارا)

كنز وطني (جميعها باستثناء هايرا، ”جنرال التنين“، الذي أعيد إنتاجه في عام 1931)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: الجنرالات السماويون الاثنا عشر وهم يحرسون التمثال الجالس ياكوشي نيوراي في معبد شين-ياكوشيجي بمحافظة نارا. © مودا توموهيرو)