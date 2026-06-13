تمثال برونزي واقف لبوذا شاكا عند الولادة في معبد تودايجي في نارا

الفن البوذي في اليابان

يمكن العثور على هذا التجسيد الساحر لبوذا عند ولادته بمعبد تودايجي في نارا، ومن المعتقد أنه يعود إلى القرن الثامن.

يوجد هذا التمثال المحبب إلى القلوب في معبد تودايجي في نارا، وهو يقدم تصويرا ساحرا لبوذا شاكا عند الولادة.

يوافق يوم 8 أبريل/نيسان ذكرى ميلاد البوذا التاريخي شاكياموني. وتقام بهذه المناسبة طقوس ملونة في المعابد البوذية في مختلف أنحاء اليابان، تعرف باسم ”هاناماتسوري (مهرجان الزهور)“ أو كانبوتسوئه. وتعرض خلال تلك الاحتفالات تماثيل تصور بوذا عندما كان طفلا حديث الولادة. ووفقا للأسطورة، فقد ولد من الجانب الأيمن لوالدته مايا، وبعد أن خطا سبع خطوات، أشار بيده اليمنى نحو السماء وباليسرى نحو الارض معلنا ”أنا وحدي المكرم في السماء وعلى الأرض“.

تقام طقوس كانبوتسوئه منذ فترة أسوكا (593-710). وانتشرت خلال فترة إيدو (1603-1868)، عادة سكب شاي الكوبية الحلو فوق تماثيل بوذا الرضيع، وهو تقليد ما يزال مستمرا حتى اليوم.

تعرف هذه الطقوس في معبد تودايجي باسم ”بوشّوئه (احتفالات ميلاد بوذا)“. وأمام القاعة الرئيسية التي تضم تمثال بوذا الكبير الشهير، يقام جناح صغير يزين بزهور الكاميليا وزهور الأندروميدا اليابانية (أسيبي) الملونة، حيث تحتضن تمثال بوذا الرضيع خلال احتفالات ميلاده. ونظرا إلى أنه من غير المعقول سكب الشاي الحلو فوق كنز وطني، فإن التمثال المستخدم في طقوس هاناماتسوري هو نسخة مقلدة. أما الأصل فيحفظ داخل متحف تودايجي في أرض المعبد، إلى جانب الحوض البرونزي المذهب المستخدم لتلقي الشاي الحلو، وكنوز أخرى من تاريخ المعبد العريق.



(© مودا توموهيرو)

يجسد التمثال ببراعة حضور طفل حديث الولادة، من خلال عينين شبه مغمضتين بابتسامة خفيفة وخدين وذراعين مستديرين بلطف. وفي الوقت نفسه، يزين الرأس بما يعرف باسم راهوتسو، وهي خصلات تشبه قواقع الحلزون وترتبط بالتنوير، ما يمنح التمثال هالة من الوقار والسكينة.

وعلى الرغم من أن التمثال يعد من روائع حقبة تينبيو (729-749)، فإنه لا توجد أي وثائق توضح أصل التمثال، كما أن صانعه لا يزال مجهولا. ويظهر التعبير الهادئ والبنية الممتلئة قليلا أوجها من الشبه مع نقوش بوديساتفات يعزفن الموسيقى على فانوس مثمن الأضلاع، يعتقد أنه قدم خلال مراسم ”فتح العينين“ عام 752، عندما قدمت الفوانيس لإنارة تمثال بوذا الكبير ”فايروكانا“. ولهذا السبب، يرى معظم الباحثين أن تمثال بوذا عند الولادة يعود أيضا إلى الفترة نفسها.



تصور الجوانب الأربعة للفانوس بوديساتفات يعزفن الناي وآلات موسيقية أخرى. (© مودا توموهيرو)

لكن عند النظر إلى هذا التمثال، تبدأ الأسئلة المتعلقة بصانعه أو بالفترة التي ينتمي إليها في التلاشي تدريجيا. وبدلا من ذلك، تلفت الانتباه تلك النظرة الهادئة التي يبدو وكأنها تتجاوز حدود الزمن، لتطرح علينا في الحاضر سؤالا بسيطا وعميقا في آن واحد: ما هو بوذا؟

كقاعدة عامة، تكون تماثيل بوذا المولد حديثا صغيرة الحجم. فعلى سبيل المثال، يعد تمثال معبد شوغينجي الذي يعود إلى فترة أسوكا، أقدم مثال باق في اليابان، وهو تمثال صغير مصنوع من الذهب والبرونز لا يتجاوز ارتفاعه 10 سم. أما هذا التمثال الموجود في معبد تودايجي، فهو أكبر بكثير، إذ يبلغ ارتفاعه 47.5 سم، ما يجعله أكبر تمثال أثري باق لبوذا عند الولادة في البلاد.

ويقول المصور مودا توموهيرو ”إن الانطباع الذي يتركه هذا التمثال يختلف تماما عن التماثيل الأخرى لميلاد بوذا، حيث يجري التركيز عادة على اللطافة وبراءة الطفولة. أما هذا التمثال، فيبدو مفعما بالثقة، وكأن الطفل يدرك أنه ولد ليخلص العالم من المعاناة“.

تمثال برونزي واقف لبوذا شاكا عند الولادة

الطول: 47.5 سم

التاريخ: فترة نارا (710-794)

الموقع: معبد تودايجي، نارا

محدد ككنز وطني

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال برونزي واقف لبوذا شاكا عند الولادة، معبد تودايجي، © مودا توموهيرو)