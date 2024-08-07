استكشاف سحر الكتب المستعملة في طوكيو

عشق الطباعة والورق: جولة بين أروقة الكتب المستعملة والعتيقة في اليابان

في هذه المقالة نتعرف على بعض من المكتبات العديدة المتخصصة في بيع الكتب المستعملة في حي جينبوتشو بطوكيو، بما في ذلك العديد منها المتواجد على الساحة منذ أكثر من قرن من الزمان. وتعد هذه المنطقة بقعة أساسية لعشاق الكتب في العاصمة.

تشتهر العديد من المواقع حول العالم بمكتباتها المتخصصة في بيع الكتب المستعملة، مثل الحي اللاتيني في باريس، وطريق تشارينغ كروس في لندن، وهاي أون واي في ويلز. ويُقال إن أكبر منطقة من هذا النوع هي منطقة جينبوتشو في طوكيو، حيث يوجد حوالي 130 متجرًا تتمركز حول مفترق الطرق الذي يلتقي فيه شارعا ياسوكوني دوري وهاكوسان دوري.

إلى جانب شهرتها بمتاجر الكتب، تُعرف منطقة جينبوتشو أيضًا بمطاعم الكاري والمقاهي. أتساءل عن عدد محبي الكتب الذين يزورون المكتبات بشكل عفوي بعد تناول وجبة غداء تحتوي على الكاري. قد يتطلب الأمر بعض الشجاعة لدخول تلك المكتبات العريقة التي تمتد جذورها لأجيال.

أفضل وقت لزيارة المنطقة هو خلال مهرجانات الكتب في الربيع والخريف. لقد زرت المنطقة خلال مهرجان الربيع للكتب المستعملة في شهر مارس/ آذار، وتجولت في المكتبات التي لفتت انتباهي على طول شارع ياسوكوني دوري.



الباعة يصطفون على أرصفة شارع ياسوكوني دوري في مهرجان الربيع للكتب المستعملة. ومنهم بعض التجار الذين عادةً ما يقومون بأعمال تجارية عبر الإنترنت فقط، مثل سلسلة مكتبات ˮكومودو بوكس“، التي تتعامل مع المجلدات المتعلقة بموضوعات مثل الأفلام وقصص المانغا والأنمي. (© Nippon.com)

المكتبات القديمة في منطقة جينبوتشو



مكتبة ˮساواغوتشي شوتين“ بمنطقة جينبوتشو المتخصصة في قصص المانغا (© Nippon.com).

تتميز مكتبة ”ساواغوتشي شوتين“ بثلاثة منافذ بيع في المنطقة، لكل منها هوية مميزة. المكتبة المسماة ”جينبوتشو ستور“ متخصصة في قصص المانغا، وبعد وفاة ”تورياما أكيرا“ في مارس، نظمت عرضًا تكريميًا تضمن مجموعة كاملة من المانغا الشهيرة ”دراغون بول“ وإصدارات المجلة الأسبوعية ”ويكلي شونين جنب“ التي ظهر فيها شخصية ”دكتور سلاب“ على الغلاف. وتمتلئ جدران هذه المكتبة الصغيرة بقصص المانغا التي نفدت طبعاتها.

أما المكتبة الثانية، فهي ”غانشودو بيلدينغ ستور“، والتي تحتوي على مجموعة واسعة من كتب ”بونكوبون“ الورقية الصغيرة. بينما تركز مكتبة ”طوكيو كوشو ستور“ القريبة على الكتب المتعلقة بالفنون، بما في ذلك الموسيقى والفنون الجميلة والأفلام والتصوير الفوتوغرافي والهندسة المعمارية. يمكن للرواد الذين ينفقون 500 ين أو أكثر في أي من المكتبات الثلاث الحصول على قهوة طازجة مجانية في مساحة الاسترخاء المخصصة في الطابق الثاني داخل مكتبة ”طوكيو كوشو“.



إحدى اللفتات خارج مكتبة ˮغانشودو بيلدينغ ستور“ تعلن عن بعض القمصان، وتخبر الزائرين بأن الممثلة آن هاثاواي هي من بين العملاء الذين اشتروا إحداها. (© Nippon.com)

تبيع مكتبة ”ساواغوتشي شوتين“ أيضًا البضائع الأصلية. فعندما زارت نجمة هوليوود آن هاثاواي اليابان في عام 2023، اشترت قميصًا تذكاريًا من هناك.

تعمل العديد من المكتبات في الحي منذ أكثر من قرن. أقدم مكتبة هي ”تاكاياما هونتن“، التي تأسست عام 1875. تشتهر المكتبة بتقديم أعمال في مجالات مثل المسرح التقليدي، وفنون الدفاع عن النفس، والطعام. كما تتميز بارتباطها الوثيق بكبار المؤلفين، حيث حصل الروائي التاريخي ”شيبا ريوتارو“ على مواد مرجعية لكتاباته من هناك.



تقع مكتبة تاكاياما هونتن في الطابق الأول من مبنى كاندا كوشو سنتر. (© Nippon.com)

تأسست مكتبة ”أويا شوبو“ عام 1882، وهي تتخصص في جميع أنواع المنشورات من حقبة إيدو (1603-1868). تتضمن مجموعتها الواسعة الأدب الشعبي، بالإضافة إلى مطبوعات ”أوكييو-إي“ الخشبية. يقوم ”كوكيتسو كوري“، المالك من الجيل الرابع، بتجميع مختارات متنوعة من الـ ”واهون“ (الكتب التقليدية على الطراز الياباني) حول موضوعات المخلوقات الخارقة للطبيعة المعروفة باسم ”يوكاي“. تضم المكتبة أيضًا مجموعة من الكتالوجات التي تعرض 321 عملاً من هذه الفترة.



مكتبة أويا شوبو في منطقة جينبوتشو. (© Nippon.com)



داخل أروقة مكتبة أويا شوبو، حيث تحتوي على كتالوجات المخلوقات ˮيوكاي“ المتراكمة على اليمين. (© Nippon.com)

تأسست مكتبة ”إيسّيدو شوتن“ عام 1903، وتتعامل مع جميع أنواع الكتب اليابانية التقليدية والخرائط القديمة والكتب الأجنبية. تشمل قائمة عملائها مكتبة البرلمان الوطني، والمكتبات العامة والخاصة الأخرى، والمتاحف الفنية، فضلاً عن المؤسسات الخارجية مثل جامعة هارفارد، وجامعة كامبريدج، والمكتبة البريطانية. توجد الكتب اليابانية في الطابق الأول، ولكن عند صعود الدرج الرخامي، يلفت انتباهك قسم الكتب الأجنبية الذي يحتوي على أعمال تتعلق باليابان وأماكن أخرى في آسيا، بالإضافة إلى كتب عن اليونان القديمة وروما. يمكن أن تشعر وكأنك تقوم برحلة حول العالم والعودة عبر الزمن بمجرد النظر إلى الكتب على الرفوف. كما تضم المكتبة مجموعة واسعة من الكتب عن الفنون الغربية والآسيوية.



قسم الكتب الأجنبية في الطابق الثاني من مكتبة ˮإيسّيدو شوتن“. يعرض الرف الياباني (الأسفل على اليمين) طبعة عام 1856 من ˮقصة رحلة الأسطول الأمريكي إلى بحار الصين واليابان“، وهو سجل لرحلة العميد البحري ماثيو بيري. (© Nippon.com)

تقع مكتبة ”جينبوتشو بوك سنتر“ في الموقع السابق لمكتبة ”إيوانامي شوتن“. كانت مكتبة إيوانامي في البداية متجرًا لبيع الكتب، ثم تطورت لتصبح دار نشر كبيرة. ولا تزال كتبها تصطف على رفوف المكتبة الحالية، التي تضم أيضًا مقهى ومساحة للعمل المشترك. عند صعود الدرج الخارجي، تجد مدخل مكتبة ”شينسيندو شوتن“، التي تأسست عام 1907. تحتوي المكتبة على مجموعة كبيرة من الخرائط القديمة، وتتخصص في الكتب المتعلقة بالسكك الحديدية والتاريخ الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، تباع البطاقات البريدية القديمة بأسعار معقولة تبلغ حوالي 500 ين، مما يجعلها مكانًا جيدًا لشراء التذكارات والهدايا.



مكتبة ˮجينبوتشو بوك سنتر“ وتعلوها مكتبة ˮشينسيندو شوتن“ في الطابق الثاني. (© Nippon.com)



بعض المنتجات المعروضة للبيع داخل مكتبة ˮشينسيندو شوتن“. (© Nippon.com)

أجواء مختلفة في مبنى كيتازاوا



تعرض مكتبة ˮكيتازاوا شوتن“ صورة (أعلى اليمين) للمكتبة في الوقت الذي كانت تدار فيه من قبل مؤسسها، كيتازاوا ياسابورو. (© Nippon.com)

يمكن العثور على مكتبة ”كيتازاوا شوتن“، التي تأسست عام 1902، في الطابق الثاني من مبنى كيتازاوا. تتمتع المكتبة بأجواء بحثية ودراسية رائعة، حيث تحتوي على أكثر من 10 آلاف كتاب يتعلق بالفنون الليبرالية، مع التركيز على الأدب البريطاني والأمريكي. يقضي العديد من الرواد وقتهم في التنقل بين أرفف المكتبة، والتدقيق في الكتب أثناء تصفحهم.

أحد هؤلاء الرواد هو ماكسيميليانو لارا، وهو شاب من تشيلي جاء من ملبورن. هذه هي رحلته الثانية إلى اليابان، ولكنها الأولى إلى منطقة جينبوتشو. كان يفحص الملصقات التعريفية بالكتب والبطاقات العتيقة والبطاقات البريدية، ويبدو أنه يبحث عن هدية تذكارية مثالية.



مدخل مقهى بوك هاوس. حيث تقع مكتبة ˮكيتازاوا شوتن“ في الطابق الثاني. (© Nippon.com)

يقع مقهى ”بوك هاوس“ في الطابق الأول من مبنى كيتازاوا، وهو متخصص في أدب الأطفال. يضم المقهى مخزونًا يقدر بحوالي 12 ألف كتابًا، بدءًا من أحدث الإصدارات إلى النسخ القديمة النادرة. يستضيف المقهى فعاليات مثل معارض الرسوم التوضيحية الأصلية للكتب المصورة وعروض ”كامي شيباي“، حيث يروي الرواة القصص أثناء عرض سلسلة من البطاقات المصورة. ويقدم المقهى الموجود داخل ”بوك هاوس“ أطباق الكاري وأصنافًا أخرى، بينما توجد في الخلف حانة صغيرة تُسمى ”ليليبوت“، والتي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة مساءً.

نصيب للقطط



القطط هي الموضوع الرئيسي في مكتبة ˮأنيكاوا شوتن“. حيث يمكن للرواد الذين يشترون الكتب أن يحصلوا على أغلفة لها بتصميم أصلي من تأليف المؤلف كوماكورا تامامي لقط يستمتع بالقراءة كما في الصورة (السفلى على اليمين). (© Nippon.com)

وبجوار مفترق طرق جينبوتشو، على طول شارع هاكوسان دوري، توقفت فجأة عندما رأيت مكتبة ˮأنيكاوا شوتن“، وهي مكتبة متخصصة في كتب القطط. وتحتوي على أكثر من 600 كتاب حول هذا الموضوع ولا تثني الزائرين عن القراءة بدون شرائها. هي فقط تخزن الكتب الجديدة، لأنها لا تتناسب مع أجواء التجول بين أروقة مكتبات الكتب المستعملة، ولكن التجول هناك أمر لا بد منه لمحبي القطط.

مكتبات الرف الواحد



الجزء الخارجي من مكتبة ˮباسيج سوليدا“. (© Nippon.com)



نظرة داخل أروقة هذه المكتبة المبتكرة. (© Nippon.com)

في مارس/ آذار 2024، تم افتتاح مكتبة ”باسيج سوليدا“ بالقرب من مفترق طرق جينبوتشو. هذه المكتبة ذات المساحة المشتركة صممها كاشيما شيغيرو، المتخصص في الأدب الفرنسي وجمع الكتب العتيقة. تم تسمية الرفوف على اسم شوارع حقيقية في فرنسا وهي متاحة للإيجار.

مقابل رسوم اشتراك عضوية تبلغ 13200 ين، وبداية من 5500 ين شهريًا، يستطيع المستأجرون الحصول على رف يمكنهم من خلاله بيع الكتب الجديدة أو المستعملة بحرية، وتحديد أسعارها الخاصة. بعد افتتاح أول مكتبة من هذا النوع قبل عامين في منطقة سوزوران دوري خلف شارع ياسوكوني دوري، تدفقت طلبات الاستئجار. يبدو أن الكثير من الناس حريصون على امتلاك ”مكتبة“ صغيرة خاصة بهم. ولا يسعني إلا أن أتساءل عن الكتب التي قد أضعها على الرف الخاص بي.

زوار من مختلف بقاع العالم



زوار من لندن في مكتبة تاكاياما هونتن. (© Nippon.com)

هناك بالطبع الكثير من المتسوقين اليابانيين، لكن منطقة جينبوتشو تجذب إليها الزوار من جميع أنحاء العالم. فخلال زيارتي في نهاية أبريل/ نيسان، تحدثت إلى زوجين من لندن كانا منهمكين في فحص الكتب في مكتبة ˮتاكاياما هونتن“، بعد أن جاءا إلى المنطقة في اليوم الثاني من رحلتهما الأولى إلى اليابان. وأوضحت كريستينا مارتن أنها تعمل بنفسها في مكتبة متخصصة في كتب الأطفال. لقد انبهروا بأجواء المكتبات ذات التاريخ العريق.

وتعتبر منطقة جينبوتشو محطة أساسية لعشاق الكتب في طوكيو، ويعد الموقع الإلكتروني لـ بوك تاون جينبوتشو بمثابة دليل ممتاز. حيث يحتوي على وظائف بحث عن المتاجر والمكتبات والكتب المستعملة بالإضافة إلى عرض مناظر بانورامية للديكورات الداخلية للمكتبات وتوفير خرائط للمشي والتجول وغيرها من المعلومات المفيدة.



بوك تاون جينبوتشو. خريطة مكتبات بيع الكتب المستعملة في جينبوتشو.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 8 مايو/ أيار 2024، الترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية بقلم إيتاكورا كيمي من Nippon.com. صورة الموضوع: الزائر ماكسيميليانو لارا في مكتبة كيتازاوا شوتن بحي جينبوتشو في طوكيو. © Nippon.com)