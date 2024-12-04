اكتشف سحر خط يامانوتي: الشريان الحيوي الذي يربط قلب طوكيو بأطرافها!

يُعد خط يامانوتي أكثر من مجرد خط سكك حديدية في اليابان، إنه شريان ينبض بالحياة وسط طوكيو ويُجسد روح المدينة المتعددة الأبعاد. على امتداد محطاته الثلاثين، بدءًا من المحطات الكلاسيكية العريقة وصولًا إلى محطة تاكاناوا غيتواي الحديثة، يشكل هذا الخط حلقة متكاملة تحكي قصة التحولات العمرانية والثقافية التي مرت بها طوكيو على مر العقود. مع كل محطة، تجد جزءًا من ماضي المدينة وحاضرها، ويظل خط يامانوتي بوابة لاكتشاف سحر طوكيو المخفي ومفاجآتها التي تنتظرك عند كل منعطف.

مسار دائري حول قلب المدينة

تتميز طوكيو بشبكة واسعة من خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لكن خط قطار يامانوتي التابع لشركة جي آر يظل الأكثر شهرة وأهمية في العاصمة اليابانية مترامية الأطراف. هذا الخط الدائري يحيط بقلب طوكيو ويربط بين المحطات الرئيسية مثل شيبويا وشينجوكو وإيكيبوكورو وأوينو وطوكيو، مما يجعله جزءًا أساسيًا من حياة سكان المدينة اليومية.

يمتد خط يامانوتي لمسافة 34.5 كيلومترًا، حيث تسير القطارات باتجاه عقارب الساعة على المسار الخارجي، وعكس اتجاه عقارب الساعة على المسار الداخلي. لكن تكوينه الحالي كخط دائري استغرق 40 عامًا حتى أصبح خط يامانوتي بشكله الدائري كما نعرفه اليوم.

في البداية، كان خط شيناغاوا هو النواة الأولى لخط يامانوتي، وقد افتتح عام 1885 لربط محطتي شيناغاوا وأكاباني. في تلك الفترة، كانت اليابان تركز على تعزيز تصدير الحرير الخام والأقمشة الحريرية، وكانت القطارات أسرع وسيلة لنقل هذه السلع من محافظة غونما، المعروفة بصناعة غزل الحرير وتربية دودة القز، إلى ميناء يوكوهاما في محافظة كاناغاوا التجاري.

في عام 1872، افتُتح أول خط سكة حديد في اليابان، ليربط بين يوكوهاما ومحطة شينباشي في طوكيو، ليشكل بذلك نقطة تحول مهمة في تاريخ النقل بالقطارات في البلاد. بعد ذلك، في عام 1883، تم افتتاح خط تاكاساكي الذي ساهم في تسهيل نقل الحرير من مدينة تاكاساكي في محافظة غونما إلى أوينو في طوكيو، مما عزز من حركة تجارة الحرير المزدهرة آنذاك. لكن رغم ذلك، ظلت مشكلة الربط بين خط يوكوهاما وخط تاكاساكي قائمة، ما استدعى الحاجة إلى ربط مباشر بينهما.

لحل هذه المشكلة، قامت شركة السكك الحديدية اليابانية في عام 1885 بتطوير خط شيناغاوا، الذي أصبح بمثابة الجسر الذي يربط بين الخطين الرئيسيين. والغريب في الأمر أن خط يامانوتي، الذي يُعد الآن أحد أهم خطوط الركاب في طوكيو، بدأ كخط مخصص لنقل البضائع، وليس الركاب. كان الخط يلعب دورًا محوريًا في نقل السلع مثل الحرير الخام والأقمشة الحريرية التي كانت تنتجها محافظة غونما وتُصدر عبر ميناء يوكوهاما إلى الخارج.

على مدار الأربعين عامًا التالية، تمت إضافة مزيد من الأقسام إلى الخط تدريجيًا. وفي عام 1909، أُطلق عليه اسم ”يامانوتي“. ولكن الخط الدائري كما نعرفه اليوم لم يكتمل إلا في عام 1925، عندما تم الانتهاء من الامتداد بين محطتي أوينو وكاندا. هذا الإنجاز جعل الخط يصل إلى شكله الدائري الكامل، ومع حلول عام 2025، سيكون خط يامانوتي قد أكمل 100 عام منذ اكتماله.

من الناحية الفنية، يُعتبر الجزء ”الحقيقي“ من خط يامانوتي هو القسم الغربي الممتد على طول 20.6 كيلومترًا بين محطتي تاباتا وشيناغاوا. وحتى اليوم، يمكن لزوار محطة شيناغاوا مشاهدة ”موقع الكيلومتر 0“ الذي كان يستخدم لتحديد نقطة بداية الخط عند إنشائه.

أما تسمية الخط، فهي تحمل دلالة جغرافية، حيث تعني كلمة ”يامانوتي“ حرفيًا ”يد الجبل“، وتشير إلى المنطقة المرتفعة قليلاً في الجزء الغربي من طوكيو، والتي تشمل مناطق مثل شيبويا وشينجوكو وإيكيبوكورو. هذه المناطق ليست فقط مراكز تجارية رئيسية، ولكنها أيضًا تمثل قلب الحياة الحضرية والثقافية في طوكيو، مما يجعل خط يامانوتي جزءًا لا يتجزأ من حياة ملايين الركاب اليومية.



تقع نقطة الكيلومتر 0 من خط يامانوتي اليوم في محطة طوكيو، بين رصيفي 4 و5، حيث توجد العلامة بالموقع هناك منذ احتفال المحطة بذكرى تأسيسها الخامسة والخمسين في عام 1969. (© بيكستا)

من الحقائق التي لا يعرفها سوى عشاق السكك الحديدية ومراقبي القطارات أن القسم بين محطتي تاباتا وطوكيو هو في الواقع جزء من خط توهوكو الرئيسي، في حين أن القسم الممتد بين محطتي طوكيو وشيناغاوا ينتمي إلى خط توكايدو. رغم أن هذه المعلومة قد تكون مثيرة للاهتمام لبعض المتخصصين، إلا أنها ليست ضرورية للاستمتاع بالرحلة على متن خط يامانوتي.

الشيء الجميل في هذا الخط هو أنه يمكنك الصعود على القطار والاتجاه في أي من المسارين (الداخلي أو الخارجي) دون الحاجة لتبديل القطارات، ما يتيح للركاب التحرك بسهولة بين معظم المناطق الرئيسية في طوكيو. هذا المرونة تُعد من الأسباب التي جعلت خط يامانوتي جزءًا لا يتجزأ من حياة سكان المدينة.

وتبدأ خدمات الخط في وقت مبكر، حيث ينطلق أول قطار في الساعة 04:26 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار في الساعة 01:04 صباحًا من اليوم التالي. خلال هذا الفاصل الزمني، يتوقف الخط لفترة قصيرة لإجراء الصيانة الليلية، ما يضمن بقاء النظام في حالة ممتازة لاستقبال ملايين الركاب يوميًا. (مواعيد التشغيل حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024).



يمكن العثور على معبر السكة الحديدية الوحيد المتبقي على نهر يامانوتي بين محطتي تاباتا وكوماغومي. (© غياني سيموني)



الأعمدة التي تدعم الأسقف والأقواس التي تربطها في محطة تاباتا هي في الواقع قضبان قديمة تم إعادة تدويرها. (© غياني سيموني)

يشاع عن طوكيو بأنها مدينة فوضوية بسبب مظهرها العشوائي وافتقارها إلى التخطيط الحضري المنسق. إلا أن هذا تقييم سريع يعتمد على الصور النمطية الغربية حول الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه المدينة. ولكن في الحقيقة، يتمثل النظام في طوكيو ليس في مظهرها، بل في أدائها العملي.

فعلى الرغم من المظهر غير المتناسق، تعمل طوكيو كنظام حضري معقد ودقيق، أشبه بآلة تعمل بتناغم مذهل. المدينة تُصنَّف بين أكثر الأماكن أمانًا وموثوقية في العالم، حيث يتجلى هذا النظام الخفي بشكل خاص في شبكة السكك الحديدية، التي تعد من بين الأهم والأكثر تطورًا في العالم. وفي قلب هذه الشبكة، خط يامانوتي يمثل جوهر هذا الانسجام. فهو يربط بين المحاور الرئيسية للمدينة ويعمل باستمرار وبدقة متناهية، مما يعكس الكفاءة العالية التي تجعل طوكيو مدينة مزدهرة تعمل بتناغم يفوق كل التوقعات.

نظرة إلى الوراء على ازدهار خط يامانوتي

طوال تاريخه، نما خط يامانوتي جنبًا إلى جنب مع ازدهار مدينة طوكيو، وكما تُشَبَّه طوكيو أحيانًا بكائن حي يتغير باستمرار، يمكن اعتبار خط يامانوتي بمثابة قلبها النابض بالحياة. هذا القلب الذي تطور تدريجيًا ليخدم منطقة طوكيو الكبرى، وهي واحدة من أكبر المناطق الحضرية في العالم، تضم أكثر من 30 مليون نسمة. ومع كل نبضة، سواء في ساعات الذروة أو هدوء الليل، يستمر خط يامانوتي في تدفق الناس عبر شرايين المدينة، يربط بينهم وبين أعمالهم وحياتهم اليومية.

وفي مدينة تتقاطع فيها العديد من خطوط القطارات والمترو، يظل خط يامانوتي الأكثر شهرة وتميزًا. فهو لا يقتصر على إحاطة النواة التاريخية للمدينة فحسب، بل يعمل أيضًا كنقطة انطلاق أساسية للعديد من خطوط السكك الحديدية الخاصة. تدير شركات مثل توكيو، أوداكيو، كييو، وتوبو هذه الخطوط التي تنطلق من المسار الدائري إلى الضواحي الشاسعة المحيطة بالعاصمة. يمكنك تشبيهه بعجلة دوارة، حيث يوزع الركاب ويوجههم في مختلف الاتجاهات، كأنما هو مركز توزيع متحرك يسهم في الحفاظ على نبض المدينة السريع والمتواصل.



محطات خط يامانوتي الثلاثين. (© بيكستا)

وباعتباره نظام النقل الرئيسي فوق سطح الأرض في وسط طوكيو، يعكس خط يامانوتي تاريخ المدينة وتغيراتها خلال القرن العشرين. وقد نجحت بعض محطات هذا الخط في تجسيد التحولات الاجتماعية والاقتصادية للأمة، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة العملية والعاطفية لسكانها.

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مع الطفرة الاقتصادية، شهدت محطة أوينو تدفق مئات الآلاف من الشباب والشابات من شمال البلاد. هؤلاء الشباب، المعروفون باسم ”البيض الذهبي“، وصلوا على متن القطارات بحثًا عن فرص عمل جديدة، مستعدين للانخراط في الحياة الحضرية المليئة بالفرص.

وفي ستينيات القرن الماضي، كانت محطة شينجوكو محط أنظار العديد من الطلاب، حيث اجتمعوا في ممراتها بالقرب من المخرج الغربي، مُنظمين صفوفهم لخوض معاركهم الشرسة ضد الشرطة في سياق الاحتجاجات الطلابية.

ثم في التسعينيات، أصبحت شيبويا وهاراجوكو مراكز احتفالية، حيث كانت مجموعات من الشباب الأجانب يركبون قطارات يامانوتي للاحتفال بالهالوين، مما أضفى لمسة من التنوع والروح الشبابية على المدينة. تعكس هذه اللحظات التاريخية كيف أصبح خط يامانوتي شاهدًا على تطور المدينة وأحد عناصرها الحية.

وكان هناك وقت، مع بدايات ظهور السكك الحديدية، حيث كان الناس يعتقدون أنه إذا انطلق القطار بسرعة تزيد عن 50 كيلومترًا في الساعة، فقد تنفجر وتتناثر على طول القضبان. واليوم تصل سرعة قطار يامانوتي إلى 90 كيلومترًا في الساعة، لكنها بعيدة كل البعد عن الخطورة. وعلى العكس، يمنح هذا الدوران المستمر على العجلات للحشود المرهقة فرصة مستحقة للتأمل العابر، وتهدئة الروح.

أو، إذا كنت ميالاً إلى الشِعر، فقد ترى خط يامانوتي مثل حزام الكويكبات الذي، بدلاً من أن يفصل بين عشاق النجوم مثل مجرة درب التبانة في الحكاية الشعبية الصينية الشهيرة، يحمل ملايين المحبين الشباب والكبار إلى مواعيدهم الرومانسية في جميع أنحاء طوكيو.

وبالنسبة للركاب المحظوظين الذين يتمكنون من الجلوس على أحد المقاعد، يصبح الأمر بمثابة راحة مؤقتة من ضغوط العمل، أو التسوق المكثف، أو الحفلات الصاخبة، أو المسؤوليات المنزلية. ومن المؤسف أن معظم الناس يقضون أوقاتهم وهم غارقون في هواتفهم الذكية أو نائمين، وبالتالي يفوتون فرصة رؤية طوكيو من منظور مختلف.

ويستغرق إكمال المسار الدائري الذي يبلغ طوله 34.5 كيلومترًا ساعة تقريبًا. وعدد قليل جدًا من الأشخاص يمكثون على متن القطار طوال فترة الدورة الكاملة، ولكن بالنسبة للقادمين لأول مرة، فإن الرحلة على متن يامانوتي هي طريقة بسيطة ورخيصة للتعرف على هذه المدينة المتعددة الأبعاد حيث يصبح المرء أكثر وعيًا بالتنوع الذي تحتويه طوكيو.



يتم تغيير زي تمثال ˮمانيكن بيس“ أو (الطفل الذي يتبول) في محطة هاماماتسوتشو كل شهر. (© غياني سيمون)

وعلى سبيل المثال، لا تفصل بين محطتي نيبّوري وشينجوكو سوى عشرين دقيقة بالسيارة، لكنهما مختلفتان تمامًا، حيث تعد المحطة الأولى جزءًا من منطقة وسط المدينة القديمة في الشرق - ما يسمى ˮشيتاماتشي“ - بينما تعد المحطة الأخيرة رمزًا للمناطق الأكثر رقيًا بشكل عام في الجهة الغربية، وهي منطقة يامانوتي المذكورة أعلاه. ويمكن للجميع استخدام القطار لاستكشاف طوكيو. وبمجرد أن تشعر بالثقة الكافية، فقد تقرر النزول واتباع مسار قطار يامانوتي سيرًا على الأقدام.

المنطقة التي يغطيها خط يامانوتي ليست واسعة بشكل كبير، لكنها تمثل مساحة مليئة بالتناقضات المثيرة. فعلى سبيل المثال، قد تجد نفسك في محطة شينجوكو، التي تُعتبر الأكثر ازدحامًا في العالم، حيث يمر بها نحو 3.5 مليون مستخدم يوميًا، وفقًا لإحصاءات عام 2019. ومع ذلك، إذا قررت ركوب القطار على المسار الخارجي، وبعد أكثر من 20 دقيقة بقليل، ستصل إلى محطة أوغويسوداني، التي تُعد واحدة من أهدأ المحطات على الخط، حيث لا يتجاوز عدد مستخدميها 23234 شخصًا يوميًا حتى عام 2023.

هذا التباين بين الضجيج والحيوية في شينجوكو والهدوء الساكن في أوغويسوداني يعكس تنوع الحياة اليومية في طوكيو، حيث تلتقي الحياة الحضرية النابضة بالحياة مع لحظات من السكون والتأمل.



محطة أوغويسوداني (© غياني سيمون)

بشكل عام، تضم منطقة شمال طوكيو بعض المحطات الأقل استخدامًا، مما يمنح زوارها فرصة للاستمتاع بأجواء أكثر هدوءًا. ولكن إذا كنت ترغب في استكشاف أجمل وأروع مباني المحطات، فلا تفوت زيارة محطة طوكيو المركزية، التي تُعتبر رمزًا معماريًا ضخمًا يجسد التاريخ الحديث للمدينة بتصميمها الفريد.

وإذا كنت ترغب في تجربة محطة حديثة، يمكنك التوجه جنوبًا والنزول في محطة تاكاناوا غيتواي، التي تُعتبر المحطة الثلاثين والأحدث في الخط، حيث افتُتحت في عام 2020. صمم هذه المحطة المهندس المعماري الشهير عالميًا كوما كينغو، الذي أضفى لمسة معاصرة على التصميم مع الحفاظ على عناصر طبيعية تعكس البيئة المحيطة. توفر هذه المحطة تجربة فريدة تجمع بين العمارة الحديثة والراحة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق التصميم.



محطة تاكاناوا غيتواي التي تم بناؤها حديثًا، من تصميم المهندس المعماري كوما كينغو. (© غياني سيمون)

وفي النهاية، يعتبر خط يامانوتي بمثابة بوابة يمر من خلالها عدد لا نهائي من الأشخاص في مهمات متنوعة، وكل واحد منهم يحمل قصة مختلفة. وهذه القصص ـ العنصر البشري ـ هي سر جاذبية هذا الخط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: قطارات فئة ˮإي 235“ تسير على خط يامانوتي. © بيكستا)