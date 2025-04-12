رحلة عبر الزمن في طوكيو: من أسواق أوكاتشيماتشي الصاخبة إلى سكينة معابد نيبوري

محطات يامانوتي: رحلة عبر قلب طوكيو المزدحم والمليء بالحياة

من المجوهرات الفاخرة والمأكولات الآسيوية إلى المعابد العريقة والمنسوجات التقليدية، يقدم خط يامانوتي بين محطتي أوكاتشيماتشي ونيبوري رحلة عبر أوجه التناقض الساحرة في طوكيو. في هذا الركن الشمالي الشرقي من العاصمة، تلتقي العراقة بالحداثة، حيث تنبض الشوارع بأسرار التاريخ وأراضيها المقدسة بزوايا نابضة بالحياة والطابع المميز.

مدينة صائدي المجوهرات: حيث يلتقي الشغف بالبريق

كانت جولتنا بين محطتي أوكاتشيماشي ونيبوري حافلة بالمفاجآت، حيث اكتشفنا أماكن مميزة مثل شارع دايموند وشارع بيرل، اللذين يقعان في المناطق الجنوبية والشرقية من أوكاتشيماشي.



تُوفر أوكاتشيماشي مجموعة رائعة من العروض المميزة لعشاق المجوهرات. (© غياني سيمون)

انسَ الجادة الخامسة في نيويورك وشارع بوند في لندن، فهنا في هذا الجانب من طوكيو، لا تتوقع العثور على متاجر فاخرة. ورغم بساطتها، تُعد أوكاتشيماتشي الوجهة الأولى للمجوهرات في اليابان، حيث تصطف عشرات المتاجر المتخصصة في بيع المجوهرات ومعالجتها وتقييمها على جانبي شوارعها.



تُقدم أوكاتشيماشي العديد من العروض الفريدة لعشاق المجوهرات. (© غياني سيمون)

ومن اللافت أن الأجواء البراقة، التي تبدو مبتذلة أحيانًا، تتناقض مع الروائح المعقدة والمنعشة المنبعثة من المطاعم الهندية والنيبالية المنتشرة في المنطقة. مزيج قوي من الهيل والكركم وغارام ماسالا يخلق رائحة غنية متعددة الطبقات، تجمع بين الراحة والإثارة في آن واحد.



المسار الدائري لمحطات خط يامانوتي. (© بيكستا)

أوينو: التاريخ والمتاحف والطعام والمزيد

ترتبط أوكاتشيماتشي بأوينو عبر شارع أمي يوكوتشو (المعروف اختصارًا بـ ”أميوكو“)، وهو شارع تسوق يعود تاريخه إلى السوق السوداء في فترة ما بعد الحرب. في الأربعينيات والخمسينيات، تخصص في بيع الحلويات (المعروفة بـ ”أمي“ باليابانية) والسلع الأمريكية، وهو مصدر محتمل لاسمه. أما اليوم، فقد تحولت الأكشاك أسفل مسارات السكك الحديدية إلى سوق يعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات، مثل السلع الرياضية، الملابس المستوردة، مستحضرات التجميل، الأطعمة المجففة، التوابل، والمنتجات الطازجة.



شارع أميوكو للتسوق في أوينو. (© بيكستا)

طوال اليوم، تمتلئ أزقة المنطقة المزدحمة بالسياح، لكن قلة منهم يجرؤون على دخول مبنى مركز أميوكو، الذي يكشف عن جانب غير معروف من الطابع العرقي لأوينو. يقع شارع الطعام تحت الأرض في قبو المبنى، ويتحول إلى سوق آسيوي مصغر يضم الأسماك الطازجة، الأعشاب، التوابل، البهارات، والخضروات، إلى جانب منتجات من تايلاند، الهند، فيتنام، والصين.



شارع الطعام تحت الأرض داخل مبنى مركز أميوكو يقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع أنحاء آسيا. (© غياني سيمون)

تتمتع أوينو بتاريخ غني. ففي عام 1868، مع نهاية فترة إيدو، كانت آخر معقل للمقاومة لنحو 2000 من أتباع نظام توكوغاوا، قاتلوا حتى الموت ضد هجمات القوات الإمبراطورية. ومنذ عام 1883، أصبحت محطة أوينو الرابط الرئيسي بين العاصمة اليابانية وشمال البلاد، وظلت لفترة طويلة واحدة من أكثر محطاتها ازدحامًا.

من منتصف الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات، وصل آلاف الشباب من منطقة توهوكو الشمالية إلى طوكيو عبر ”قطارات التوظيف الجماعي“ (شودان شوشوكو ريشا). وُصف العديد من هؤلاء الباحثين عن عمل، وهم مراهقون حديثو التخرج من المدارس الإعدادية، بـ ”البيض الذهبي“ (كين نو تاماغو). ساهموا في مصانع المدينة، متاجرها، ومواقع البنائها، داعمين بذلك ”المعجزة الاقتصادية اليابانية“.

كانت محطة أوينو تحتوي على رصيف مخصص (رقم 18) لهذه القطارات، لم يعد موجودًا اليوم، لكن نصبًا تذكاريًا عند مدخل الرصيف 15 يخلّد ذكرى هؤلاء الأبطال المجهولين. نُقشت عليه قصيدة تانكا للشاعر إيشيكاوا تاكوبوكو تقول: ”أفتقد لهجة مسقط رأسي، أذهب لأستمع إليها وسط حشود المحطة“. كما يوجد نصب تذكاري آخر أمام المحطة لأغنية ”آه، محطة أوينو“ للمغني إيزاوا هاتشيرو، التي كانت محبوبة بين المهاجرين.



على اليسار، خُلدت أبيات تاكوبوكو في محطة أوينونو، وعلى اليمين، يوجد نصب تذكاري لأغنية إيزاوا الشهيرة. (© بيكستا)

إذا كان شارع أميوكو يحتفظ برائحة السوق السوداء لما بعد الحرب، فإن حديقة أوينو، التي تضم العديد من المتاحف، تنبض بأجواء العلم والفن والتعلم. يمكن الوصول إليها عبر عدة طرق، منها الممر الحر بين الشرق والغرب، المعروف بـ ”جسر الباندا“، الذي بُني عام 2000 لتسهيل إخلاء سكان الجانب الشرقي من المحطة إلى الحديقة في حالة الكوارث.

بجانب الحشود من العائلات والأزواج والسياح، تُعد حديقة أوينو من الأماكن النادرة في وسط طوكيو التي تستقطب عددًا كبيرًا من المشردين. رأيت أحدهم مستلقيًا أمام المحطة، حيث سمحت له دورية شرطة عابرة بالبقاء، وآخر يجلس خلف لوحة معلومات مرتديًا سماعات ويقرأ كتابًا ورقيًا. يتجمع معظمهم في الجزء الخلفي للحديقة، وهم غالبًا من كبار السن، يرتدون أقنعة وقبعات بيسبول، ملابس تُركت من زمن التنمية الاقتصادية السريعة.

ومن الأماكن التي يغفل عنها معظم السياح معبد كانيجي، خلف حديقة أوينو مباشرة. كان هذا المعبد البوذي ذا نفوذ كبير في عهد توكوغاوا (1603-1867)، لكنه اليوم شبه منسي رغم قربه - 10 دقائق سيرًا - من أكثر مناطق طوكيو ازدحامًا. كان دخوله محظورًا على العامة في زمن الشوغون، واليوم لا يهتم به أحد. دُمر بالكامل في معركة أنهت نظام الشوغون، ولم يبقَ منه سوى جزء صغير من أراضيه المقدسة الأصلية، لكنه يستحق الزيارة. في نهاية مقبرته، يمكن للزوار الاستمتاع بمنظر بانورامي غريب للمقابر، القطارات المارة - بما فيها خط يامانوتي - والفنادق المتهالكة.



معبد كانيجي المُعاد تجديده: واحة من الهدوء في قلب الصخب. (© بيكستا)

صوت الصمت: وادي طيور العندليب

يُجسد حي أوغيسوداني نظرية سيغموند فرويد بأن الناس يحكمهم غريزتان أساسيتان: غريزة الحياة (إيروس) وغريزة الموت (ثاناتوس). يقع عند المخرج الشمالي لمحطة أوينو، ويهيمن عليه أحد أكبر تجمعات فنادق الحب في طوكيو. كان في الماضي موطنًا شعبيًا للغييشا، لكنه تحول إلى معقل للجنس. حي رمادي كريه الرائحة، مليء بالمقاهي الزيتية، المراحيض العامة القذرة (بعيدًا عن فيلم ”بيرفكت دايز“ لفيم فيندرز)، ومحلات الكباب، يُشبه نسخة رخيصة من طوكيو كأفلام الدرجة الثانية. ومن المدهش أن نتصور أن أوغيسوداني (وادي طيور العندليب) كان يومًا مرتبطًا بالطبيعة وتغريد الطيور.



يحتوي المخرج الشمالي لشارع أوغيسوداني على منطقة واسعة مخصصة لفنادق الحب. (© غياني سيمون)

بينما يعج المخرج الشمالي لأوغيسوداني بالحياة والازدحام الطفيف، تبدو الجهة المقابلة من المحطة هادئة جدًا، حيث تشغلها مقبرة كانيجي الشاسعة. لذا، تسجل محطة أوغيسوداني ثاني أقل عدد من مستخدمي خط يامانوتي يوميًا، متفوقة على محطة تاكاناوا غيتواي الحديثة (حوالي 23,000 راكب، وفق مسح شركة جيه آر إيست لعام 2023).

تمتد المنطقة من أوغيسوداني إلى نيبوري وما بعدها، غنية بالمعابد والمقابر. في فترة إيدو، كانت نيبوري على أطراف طوكيو، ونُقلت إليها العديد من المعابد الخشبية من وسط المدينة لتقليل مخاطر الحرائق، وحُفظت أراضيها كمواقع لإطفاء النيران. ومن المفارقة أن مواقع المعابد الأصلية حول قلعة إيدو احترقت بالكامل عدة مرات، بينما لم تشهد مناطق نيبوري حرائق كبيرة فقط، بل نجت أيضًا من زلزال طوكيو الكبير عام 1923 والقصف الأمريكي في نهاية حرب المحيط الهادئ.

تُعد ياناكا واحدة من هذه المناطق. تقع ضمن منطقة يامانوتي الدائرية، وقد احتفظت بكثير من سحرها وهندستها التقليدية. يعود تاريخها إلى فترة إيدو كمدينة معابد، وأصبحت ملاذًا للحرفيين، أصحاب المتاجر، والفنانين عبر السنين.



يعد معبد جوميوين، الواقع مباشرة غرب أوغيسوداني، من أكثر معابد طوكيو غموضًا. (© غياني سيمون)

بينما كنا قادمين من أوغيسوداني، دخلنا بالصدفة مقبرة ياناكا، إحدى المقابر الرئيسية الثلاث في طوكيو، وذلك بسبب عدم وجود جدران أو بوابات تحددها. يستخدم السكان المقبرة كطريق مختصر عبر الحي، ولا يعدّ من غير المألوف رؤية هواة الركض أو المتنقلين على دراجاتهم بين المقابر. أثناء تجوالي في ممراتها الهادئة، صادفت بين الحين والآخر علبة بيرة، وحتى ملعبًا على حافة المنطقة. هنا، يتشارك الأحياء والأموات نفس المساحة وقليلًا من الهدوء.



محطة أوغيسوداني، خطوط السكك الحديدية تفصل بين إيروس وثاناتوس. (© غياني سيمون)

تبدو هذه المقبرة وكأنها مساحة حدودية معلقة بين عالمين مختلفين تمامًا. إنها متاهة شاسعة (25 فدانًا تضم 7000 قبر) لدرجة أنك قد تضيع بسهولة، والطريقة الوحيدة للحفاظ على اتجاهك هي تتبع هدير القطارات المارة قرب سفح التل، بعيدًا عن الأنظار.

لكن ياناكا تقدم أكثر بكثير من مجرد مقابر. فهي تزخر بالخضرة والطبيعة، وتفوح منها رائحة التراب والزهور وأوراق الشجر الجديدة. لا يُسمع فيها سوى أجراس المعابد وهدير الرياح على أعمدة أسماء النصب التذكارية قرب المقابر. لا شك أن هذا من أكثر أحياء وسط طوكيو هدوءًا. يعتبر شارع ياناكا جينزا للتسوق ومتحف أساكورا من أبرز الأماكن التي يحرص كل سائح على زيارتها في هذه الأيام، ولكنني أعتقد أن الأزقة المتعرجة المحيطة بهما أكثر إثارة للاهتمام.

إذا لم تكن قد سئمت من المعابد، يمكنك زيارة معبد تينوجي الذي تأسس منذ أكثر من 700 عام، حيث يرحب بك تمثال بوذا البرونزي الجالس، أو معبد كيوجي الذي لا تزال بواباته الخشبية تحمل ثقوب الرصاص التي تعود إلى عام 1868، وهي تذكير آخر بالنهاية الدموية لنظام توكوغاوا.



ثقوب الرصاص في بوابات معبد كيوجي تذكرنا بالنهاية المأساوية لعصر ما قبل الحداثة في اليابان. (© غياني سيمون)

مدينة مصممي الأزياء: نيبوري

نختتم هذه الجولة بعبور سكة حديد محطة نيبوري. على الجانب الخارجي من المسار، نتذكر أن طوكيو، للأسف، تفتقر إلى المساحات الخضراء. تُظهر البيانات أن 82% من المناطق في المدن المركزية الثلاث والعشرين في طوكيو الكبرى مغطاة بالإسفلت والخرسانة، بينما في لندن، تمثل المناطق الحضرية 62% والحدائق 30%.

يتميز الجانب الشرقي من نيبوري بأسطح صلبة ومباني رمادية تندمج مع الأسفلت. يسود هناك جوٌّ هادئ، لا يُكسره إلا الألوان الزاهية لمدينة نيبوري سينغاي (مدينة المنسوجات)، حيث ستجدون كميات هائلة من الأقمشة والأزرار والأشرطة، والأدوات اللازمة لصنع الملابس.



مدينة نيبوري للنسيج، جنة الخياطين، تجذب السياح المهتمين بالحرف اليدوية من مختلف أنحاء اليابان والعالم. (© غياني سيمون)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: يُعد معبد جوميوين واحدًا من الكنوز المخفية في طوكيو. © غياني سيمون)