نزهة مختلفة في طوكيو… من تاباتا إلى سوغامو خارج صخب يامانوتي

محطات يامانوتي: رحلة عبر قلب طوكيو المزدحم والمليء بالحياة

من أشباح تاباتا الأدبية، إلى جيوب كوماغومي الخصبة، ودفء سوغامو المأهول، تكشف جولة عبر الامتدادات الشمالية لخط خط يامانوتي عن قلب طوكيو متعدد الطبقات. هنا تتجاور شوارع التسوق العتيقة مع الحدائق الخضراء، وتتوارى بين الأزقة آثار ماضي سومي البستاني، في مشهد حضري يمزج بين الأدب والتاريخ والحياة اليومية في تناغمٍ فريد.

على الحدود الجبلية بين يامانوتي وشيتاماتشي

عندما خرجتُ من محطة تاباتا، توقفتُ لأتأمل المشهد غير المألوف. لا تطلّ تاباتا على ساحةٍ صاخبة أو منطقةٍ تجارية كما هو الحال في أماكن أخرى. يكاد لا يوجد شيء حول المحطة. بل تنحدر الأرض فجأةً، وتشقّ السكك الحديدية طريقها عبر خندقٍ ضحلٍ أسفلها. من المخرج الشمالي، يمتدّ المنظر نحو مساحةٍ متجانسةٍ من أسطح المنازل والشوارع الخلفية. ثمة شعورٌ بالاتساع هنا، وقفةٌ وسط كثافة المدينة.



لطالما كانت تاباتا منطقةً ذات حدود، مبنيةً على خط التماس بين وجهين مختلفين للعاصمة طوكيو: مرتفعات يامانوتي، وأحياء ”التلال“ غربًا، وحوض شيتاماتشي المسطح شرقًا، وهو فاصل طبيعي شكّل جغرافيتها ومستوطناتها البشرية وخيال سكانها. هنا، تمر خطوط يامانوتي عبر ما يشبه الخندق أو الممر المائي، مع جدران استنادية وجسور. عند النظر إلى المشهد من الجسر، يتضح جليًا تضاريس طوكيو المتموجة التي تجبر خطوط السكك الحديدية على شق طريقها عبر التلال.



يسير قطار خط يامانوتى بمحاذاة سلسلة تلال تاباتا الحادة، متتبعاً خط الصدع بين المنازل في الأعلى وشبكة السكك الحديدية المتشعبة في الأسفل

حان وقت التحرك. وأنا أتجه غربًا، أجد نفسي أمام منحدر حاد يتحول فجأة إلى طريق منخفض. انحداره حاد لدرجة أنه يُشعرني وكأنني أهبط إلى طبقة أخرى من المدينة. الطريق محاط بجدران استنادية عالية، مع ممرات للمشاة مرتفعة قليلًا على كلا الجانبين. إنه وادٍ من صنع الإنسان، تعلوه مبانٍ شاهقة كالجرف.

وبينما أتجول في الأزقة الخلفية الضيقة، أعثر على قطعة أرض خالية محاطة بسياج شبكي. لافتة مثبتة عليها تُعلن عن الموقع المستقبلي لمتحف أكوتاغاوا ريونوسوكي التذكاري. كان منزله يقع هنا، ولكن الآن، لا يوجد سوى الحصى والأعشاب الضارة.

في منتصف عصر ميجي (1868-1912)، كانت تاباتا قرية زراعية تتكون من بساتين وحقول. ولكن بعد افتتاح مدرسة طوكيو للفنون الجميلة في أوينو المجاورة عام 1889، بدأ الفنانون الشباب بالاستقرار هنا. بحلول عام 1900، وصل إلى المنطقة شخصيات بارزة مثل كوسوجي هوان وإيتايا هازان، تبعهم نحاتون وحرفيون في صناعة المعادن ورسامون. تأسس نادي بوبلار، وبحلول نهاية عصر ميجي، أصبحت تاباتا مركزًا للفنون.

ومنذ عام 1914، استقطبت المنطقة أيضًا مواهب أدبية. عاش أكوتاغاوا هنا حتى وفاته عام 1927، حيث كتب العديد من أعماله الرئيسية وساهم في تحويل تاباتا إلى قرية أدبية. اجتذب وجوده كتّابًا مثل مورو سايسي، وهاجيوارا ساكوتارو، وهوري تاتسو، الذين استلهموا من ضوء التلال وهوائها وإطلالاتها على نيبوري ونهر أراكاوا. يُحتفى اليوم بهذا المجتمع الموهوب في متحف تاباتا التذكاري للكتاب والفنانين.



يحتفي متحف تاباتا التذكاري للكتاب والفنانين بالمبدعين الذين عاشوا في المنطقة في أوائل القرن العشرين

الحراس القرمزيون يقفون للمراقبة

بالالتزام بالجانب الأيمن من الوادي، أسلك الطريق 458 حتى أصل إلى مقبرة صغيرة، إشارةً للانطلاق في متاهة الأزقة الضيقة على اليمين. بعد حين، يسهل الشعور بالملل من المعابد والأضرحة؛ إذ تتداخل معالمها، ويصعب تمييزها، وتتلاشى أسماؤها وآلهتها في سلسلة متصلة من البخور وممرات الحصى. لكن بين الحين والآخر، تُفاجأ بجوهرة خفية تُعيد إليك فضولك للحظات.

المكان الذي صادفته هذه المرة هو أحد تلك الاستثناءات. يمتد ضريح تاباتا هاتشيمان على أرض مرتفعة ومنخفضة، بسلالم حجرية تربط قاعة العبادة العلوية بالمدخل السفلي. يخلق هذا الترتيب الرأسي إحساسًا بالتدرج. في فن العمارة الشنتوية، يعكس الصعود نحو الهوندن (القاعة الرئيسية) الارتقاء الروحي. يعزز التصميم الطبقي هذه الاستعارة، فكل خطوة بمثابة قربان.



يتكشف تصميم ضريح تاباتا هاتشيمان متعدد الطبقات وكأنه رحلة حج عمودية

يمر الزوار عبر بوابات توري متعددة أثناء صعودهم، كل بوابة منها تُشير إلى عتبة. دخلتُ في الواقع من الباب الخلفي، لذا نزلتُ سيرًا على الأقدام بدلًا من صعود الدرج، وهو ما يجعل الأمر أكثر غرابة.

عندما غادرتُ ضريح هاتشيمان واتجهتُ يمينًا، استقبلني وميضٌ من الألوان: شكلان ضخمان مُغطّيان بالكامل بورق أحمر زاهٍ. هذا هو معبد توكاكوجي، موطن أكاجامي نيو، ”حُماة الورق الأحمر“. النيو هم أولئك الحراس الأشداء مفتولي العضلات الذين تراهم عند مداخل العديد من المعابد، تعابيرهم جامدة بين الغضب والشفقة. هنا، مع ذلك، خفّ غضبهم تحت وطأة قرون من اللمس البشري. ملايين المُصلّين حوّلوهم إلى شيء آخر تمامًا: آلهة من الورق المعجّن تُجسّد الأمل الجماعي، والشوق، والألم.



تُعتبر أكاغامي نيو رمزاً للتبجيل، إذ يُعتقد أنها تحمي من سوء الحظ وتعالج الأمراض

الطقوس بسيطة وعفوية. في الجزء الخلفي من المجمع، تطرق الباب الخشبي لمكتب المعبد، حيث يبيع أحد القائمين على رعاية المكان البخور وقطعًا صغيرة من الورق القرمزي الملطخ مسبقًا بالمعجون. تُشعل البخور وتقدمه أمام كل تمثال. ثم تضغط بالورقة على موضع الألم: الركبة، الكتف، إصبع القدم. من يعانون من تيبس الكتف يرفعون دعائهم إلى الإله نيو نفسه، واثقين بقدرته على تخفيف آلامهم. في مكان قريب، تتدلى مجموعة من الصنادل المصنوعة من القش من خطافات - تذكارات ممن يدّعون الشفاء.

وصلتُ إلى كوماغومي، وركضتُ إلى الكواليس لتغيير ملابسي. تحوّل حيّ تاباتا شبه الراقي، قليل السكان، إلى حيّ نابض بالحياة، أقرب إلى أجواء شيتاماتشي. وكما هو متوقع، يُطلق على شارع التسوّق اسم كوماغومي غينزا.



شارع التسوق النابض بالحياة أمام محطة كوماغوميه

تسوق نابض بالحياة ومقابر خضراء

إنه حي تسوق نموذجي (شوتينغاي): أزواج مسنون يتصفحون المنتجات تحت مظلة خضراء، وصناديق العنب والكيوي تتناثر على الرصيف، وبطاقات الأسعار المكتوبة بخط اليد تتلألأ تحت أشعة الشمس. تمر امرأة تحمل مظلة أمام صيدلية أعشاب، نوافذها الزجاجية مزينة بوصفات طبية تقليدية (كانبو) وملصقات باهتة. إنه ممرٌّ لطقوس يومية - متواضعة، غنية بالتفاصيل، وغريبة الأطوار بشكلٍ محبب.

كوماغومي هي بقعة طبيعية نادرة على طول خط يامانوتي. تُظهر خريطة طوكيو عددًا من البقع الخضراء حول المحطة - أكثر بكثير مما يمكن أن تتباهى به معظم محطات يامانوتي الأخرى. هذا الجزء من جولتي يُبعدني عن مساري. عليّ أن أختار مساراتي الجانبية، وهذه المرة اخترت حدائق ريكوجين وكيو-فوروكاوا الشهيرة لأنني زرتها مرات عديدة.

بدلاً من ذلك، أترك الشارع الرئيسي الكئيب المتجه شمالاً من المحطة، وأتجه يساراً إلى شارع شيموفوري شوتينغاي، أحد شوارع التسوق المحلية التي لا تفشل أبداً في رسم الابتسامة على وجهي. تفوح في الأجواء رائحة الخضراوات والأسماك المشوية. امرأة تحمل مظلة مزينة بالزهور تتقدمني بخطى وئيدة. داخل محل الخضار، تتراص صناديق الخضراوات مع بطاقات أسعار مكتوبة بخط اليد: طماطم، ذرة، بصل، وخضراوات ورقية، جميعها مرتبة بعناية يابانية نموذجية، تكاد تكون مبالغ فيها.



يقوم بائع الخضار في سوق شيموفوري شوتينغاي بترتيب بضائعه بعناية يابانية نموذجية

أتوغل أكثر في منطقتي نيشيغاهارا 1-تشومي وكوماغومي 6-تشومي، اللتين كانتا جزءًا من قرية سومي القديمة، المشهورة ببستانييها وأنواع أشجار الكرز التي كانوا يزرعونها، بما في ذلك كرز سومي-يوشينو الذي سيغطي البلاد في الربيع. في منتصف القرن التاسع عشر، لم تكن قريتا سومي وسوغامو المجاورة جزءًا من طوكيو (التي كانت آنذاك مدينة أصغر بكثير من حدودها الحالية)، بل كانتا مركزًا للابتكار في مجال البستنة. يصعب تخيل ذلك الآن، مع وجود المتاجر الصغيرة والمباني السكنية، ولكن في ستينيات القرن التاسع عشر، ازدهرت المنطقة بالمشاتل والمزارعين المتخصصين لدرجة أن عالم النبات البريطاني روبرت فورتشن، الذي كان يقف في مكان ما هنا، وصف سومي وسوغامو بأنهما أكبر مركز للزهور والنباتات في العالم، وكتب في كتابه ”إيدو وبكين“ عام 1863: ”لم أرَ قط، في أي مكان في العالم، مثل هذا العدد الكبير من النباتات المزروعة للبيع“.

في النهاية، انعطفتُ إلى طريق سومي-زاكا، وهو منحدر طويل مستقيم - اسمه أقرب إلى الاسم منه إلى الانحدار - ثم إلى طريق سومي-دوري الطويل والمستقيم بنفس القدر، والذي يقودني نحو مقبرة سومي، إحدى المقابر الأربع الكبرى في وسط طوكيو. تبلغ مساحتها أقل من 7 هكتارات بقليل، وهي الأصغر، لكنها في نظري الأجمل، لدرجة أنها تكاد تبدو كحديقة عامة. تنتشر في أرجائها حوالي مئة شجرة كرز سومي-يوشينو، مما يحولها إلى وجهة شهيرة لمشاهدة أزهار الكرز كل ربيع.



تقع أزقة مقبرة سوميي المهجورة بجوار سوق سوغامو لبيع الخضراوات بالجملة

وجدتُ أن مقابر طوكيو تعكس المدينة نفسها. كل مقبرة تُشعرك وكأنها طوكيو مصغرة: صفوف من المستطيلات العمودية المصنوعة من الجرانيت والرخام والخرسانة، متراصة بإحكام كأبراج المكاتب. تتجول بينها، فتكاد تظن أنك تتنزه في نموذج مصغر للمدينة: كثيفة، متناثرة، لكن لا توجد آلات بيع. ليس بعد.

لكن الحياة تستمر داخل أسوار المقبرة. حوّلت مجموعة من المتقاعدين مساحة مفتوحة إلى ما يشبه نادٍ في الهواء الطلق، تصطف الدراجات بانتظام على جانبي الطريق. يراقب مراقبو الطيور أغصان الأشجار بمناظيرهم. ومع ذلك، لا يُفسد أي من هذا الجوّ الساحر.

وأنا أغادر سومي، أدركتُ أن هذه الأماكن اكتسبت قيمة إضافية مؤخرًا. في الماضي، عندما كانت الحرائق تُشكّل تهديدًا دائمًا في طوكيو، كانت المقابر تُستخدم غالبًا كحواجز للنيران. أما اليوم، فهي تؤدي غرضًا مختلفًا، لكنه لا يقل أهمية: ليس ضد النيران، بل ضد حرائق إعادة التطوير العشوائي. يحتاج سكان المدينة إلى مساحاتهم الخضراء، ويبدو أن سكان طوكيو لا يمانعون في مشاركتها مع الموتى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية.)