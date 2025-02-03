كيف أصبحت الأسماك الذهبية رمزًا للبهجة في الثقافة اليابانية؟

نظرة عميقة على الحياة اليومية في اليابان

على الرغم من أن الأسماك الذهبية قد تبدو للبعض مجرد كائنات بسيطة، إلا أن لها تاريخًا عريقًا ومكانة فريدة في الثقافة اليابانية. منذ دخولها إلى اليابان قبل قرون، أصبحت رمزًا للجمال والرفاهية، حيث زينت برك وحدائق النبلاء وتسللت تدريجيًا إلى حياة عامة الشعب. في هذه المقالة، نستكشف الرحلة المثيرة للأسماك الذهبية في اليابان، والدور البارز الذي لعبته في تشكيل الهوية الثقافية من الفنون التقليدية إلى الفعاليات المعاصرة.

عوامل الجذب المائية

تعد الأسماك الذهبية رمزًا للجمال والهدوء في اليابان، حيث تتمتع بشعبية واسعة تمتد إلى ما هو أبعد من المنازل لتصل إلى الأماكن العامة مثل عيادات الأطباء ومكاتب الاستقبال، وحتى المحلات التجارية في شوارع التسوق التقليدية. هذه الكائنات الصغيرة تضفي لمسة من الحياة والألوان على أي مكان توجد فيه.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة ”إينتَجى“، احتلت الأسماك الذهبية المرتبة الثالثة بين أكثر الحيوانات الأليفة شعبية في اليابان لعام 2024، متقدمة مباشرة بعد الكلاب والقطط. هذا التصنيف يعكس قيمتها كرفيق هادئ ومريح يثري الحياة اليومية لمن يقتنيها.

ما يميز الأسماك الذهبية هو جمالها الطبيعي وتنوعها البصري. بزعانفها المتدفقة التي تشبه أجنحة الفراشات أو بتلات الزهور، وعيونها البارزة التي تضيف لمسة من الغرابة، تقدم هذه الأسماك لوحة متحركة من الألوان. ألوانها المتنوعة، التي تشمل الأحمر الزاهي والذهبي البراق والأسود اللامع، تجعلها محط إعجاب للناظرين.

من أكثر الطرق جاذبية للاستمتاع بجمال هذه الأسماك مراقبتها من الأعلى، حيث تبدو وكأنها ترسم لوحات مائية بألوانها الزاهية وحركاتها الرشيقة. إن النظر إليها وهي تسبح بهدوء يُشعر الناظر بنوع من السكينة، مما يجعلها وسيلة مفضلة لتخفيف التوتر والاسترخاء في خضم حياة يومية مزدحمة.

في ثقافة اليابان، حيث التقدير للجمال البسيط والمتناغم هو جزء من الحياة اليومية، لا عجب أن الأسماك الذهبية تحتفظ بمكانة خاصة، فتجمع بين سهولة الرعاية والسحر البصري الذي يخطف القلوب.



تضفي مجموعة متنوعة من زخارف أحواض السمك اللون والتنوع على الحوض الذي تعيش فيه السمكة الذهبية (© بيكستا)

اصطياد الذهب

خلال عصر إيدو (1603-1868)، كانت أسماك الزينة (الذهبية) تحظى بشعبية كبيرة في مدن اليابان لدرجة أن الناس كانوا يعتمدون عليها كمصدر رزق من خلال بيعها. وحتى اليوم، أثناء التجول في طوكيو، يمكنك أن تجد برك صيد حيث يمكنك دفع رسوم بسيطة وقضاء ساعة أو ساعتين في صيد أسماك الزينة. ومن الأمثلة المعروفة على ذلك حديقة سوزوكي-إن في سوجينامي بطوكيو. تقع الحديقة على بعد دقائق قليلة من محطة أساغايا، وهي وجهة قديمة في هذا المجال، حيث احتفلت بمرور مئة عام على افتتاحها في عام 2024. وفي عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، تجذب البركة الناس من جميع الأعمار - بعضهم يأتي بمفردهم، وبعضهم الآخر برفقة أحبائهم أو عائلاتهم - يجلسون جميعًا بصبر مع صنانيرهم الممدودة في الماء على أمل اصطياد سمكة. لقد أصبحت الأسماك الذهبية جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والمناظر الطبيعية اليابانية اليومية.



تعد طوكيو موطنًا للعديد من برك الأسماك الذهبية حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار تجربة صيد الأسماك وربما الحصول على حيوان أليف جديد أو اثنين كمكافأة (© بيكستا)

صيد السمكة الذهبية: من أشهر الألعاب في المهرجانات

تعتبر لعبة ”كينجيو-سوكي“ أو صيد السمكة الذهبية من الأنشطة المحببة في المهرجانات اليابانية (الماتسوري). في هذه اللعبة، يتنافس الأطفال والكبار على صيد الأسماك الذهبية باستخدام مغارف صغيرة مصنوعة من البلاستيك والورق. تتميز هذه المغارف بهشاشتها، مما يضيف عنصرًا من التشويق والإثارة للعبة، حيث يسعى اللاعبون لصيد أكبر عدد ممكن من الأسماك قبل أن تتمزق الورقة الرقيقة في المغرفة. والأسماك التي يتم صيدها تكون جائزة يمكن أخذها إلى المنزل. بالنسبة للكثيرين، تصبح هذه الأسماك الذهبية التي تم اصطيادها في المهرجان حيوانات أليفة ثمينة وذكريات جميلة من فصل الصيف.

انتشرت لعبة صيد السمك الذهبي بشبكته الورقية (كينجيو-سوكي) بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت نشاطًا محببًا للكثيرين طوال العام. برزت مرافق متخصصة لاستضافة هذه اللعبة خارج مواسم الاحتفالات، مما سمح للناس بحجز مواعيد للاستمتاع بها. كما تشهد اليابان تنظيم مسابقات متعددة في مختلف المناطق، حيث يتنافس محترفون وهواة لتطوير مهاراتهم والحفاظ على هذا التراث الشعبي.



كينجيو سوكي، تحديد نطاق السمكة الذهبية: ليس سهلا كما يبدو! (© بيكستا)

الجمال في الحركة

في الآونة الأخيرة، شهد السمك الذهبي تحولاً لافتاً حيث أصبح يُنظر إليه كأعمال فنية. في عام 2022، افتتح متحف آرت أكواريوم في حي غينزا الراقي في طوكيو، ليقدم تجربة فريدة من نوعها تجمع بين عالم الأحياء البحرية والفن المعاصر. يسيطر سمك الزينة بألوانه وأنواعه المتعددة على معارض المتحف، حيث تسبح هذه الكائنات الرقيقة برشاقة وسط مناظر خلابة مصممة بعناية فائقة. وتضفي الإضاءة الإبداعية واللمسات الفنية لمسة سحرية على هذه العروض، مما يخلق تجربة بصرية لا تُنسى للزوار.



الأسماك الذهبية هي النجوم الرئيسية لهذا العرض الفني في متحف أرت أكواريوم غينزا (بإذن من متحف أرت أكواريوم غينزا)

من الصين إلى إيدو

متى أصبحت الأسماك الذهبية جزءًا من الحياة اليومية في اليابان؟

يعود أصل السمك الذهبي إلى الصين. يُعتقد أن أول سمكة ذهبية اكتشفها الإنسان كانت قبل حوالي 2000 عام، عندما عثر شخص ما على سمكة برتقالية اللون بشكل طبيعي بين مجموعة من أسماك الشبوط الفضي البري (الفونا). تم تدجين هذا النوع وتربيته في المنازل. وعلى مر الأجيال، قام الانتقاء الطبيعي والاصطناعي ببقية العمل. ربما تم جلب الأسماك الذهبية إلى اليابان لأول مرة في بداية القرن السادس عشر، قرب نهاية فترة موروماشي (1333-1568). في البداية، كانت هذه الكائنات نادرة وغريبة، مما جعل أسعارها مرتفعة للغاية، وكان اقتناؤها هواية خاصة بالنبلاء والأثرياء.



كتاب كينجيو سوداتى جوسا (كيفية تربية السمكة الذهبية)، نُشر عام 1748 (بإذن من مكتبة مجلس الشعب الوطني)

لقد اكتسبت أسماك الزينة شعبية كبيرة خلال فترة إيدو (1603-1868) في اليابان. بدأت تربية هذه الأسماك في المنازل بشكل واسع ابتداءً من القرن الثامن عشر، مما جعلها في متناول الجميع لأول مرة. كانت شوارع إيدو (طوكيو حالياً) تكتظ ببائعي الأسماك الذين يتجولون حاملين دلاء مليئة بأسماك الزينة الملونة، كما لاقى كتاب ”كيفية تربية الأسماك الذهبية“ نجاحاً باهراً في ذلك الوقت، مما يدل على مدى انتشار هذه الهواية بين الناس.

الأسماك الذهبية في الأدب والفن

تميز عصر إيدو بانتشار هائل للثقافة بين الجماهير الحضرية، وخاصة بين سكان المدن (تشونين)، حيث ازدهرت الكتب والمطبوعات الخشبية والمسرح الشعبي بشكل لم يسبق له مثيل. وقد ظهرت أسماك الزينة بشكل متكرر في الأعمال الأدبية والمطبوعات الخشبية اليابانية (أوكييو-إي) في تلك الفترة، حيث أصبحت جزءًا مألوفًا من المشهد الحضري اليومي.

على سبيل المثال، لوحة مطبوعة من أواخر القرن الثامن عشر للفنان الياباني الشهير ”كيتاغاوا أوتامارو“، المعروف بصوره للجميلات، تصور امرأة تعمل في بيت شاي وهي تحمل سمكة ذهبية في وعاء زجاجي. كما أن الكاتب ”إيهارا سايكاكو“، الذي سجل الحياة في أحياء المتعة، تضمنت أعماله العديد من الإشارات إلى الأسماك الذهبية. حتى المثقفون والفنانون في إيدو، يبدو أنهم وقعوا تحت سحر هذه الأسماك الجميلة الملونة وهي تسبح برشاقة في الماء.



”عاشق السمكة الذهبية“، 1401، كتاب ”24 نموذجًا للجمال الحديث“ لأوتامارو تويوكوني، 1863 (مكتبة مجلس الشعب الوطني)

في أعقاب الفترة الذهبية التي شهدتها حقبة إيدو، انتشرت هواية تربية أسماك الزينة بشكل واسع بين صفوف الساموراي وعائلاتهم، الذين كانوا يواجهون ضائقة مالية. واستمر هذا التقليد بين المزارعين حتى بعد فترة ميجي التي شهدت تغييرات سياسية واجتماعية كبيرة في اليابان. ومع مرور الزمن، أصبحت أسماك الزينة والثقافة المرتبطة بها جزءًا أصيلاً من الحياة اليومية في اليابان، وتطورت وتكيفت مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الياباني.

التنوع والألوان

يرى البعض أن شغف اليابانيين بأسماك الزينة الذهبية قد يعود إلى جانب من شخصيتهم، ألا وهو تقديرهم الشديد للأشياء الصغيرة الجميلة في الحياة اليومية. وهذا الميل واضح في ممارسات ثقافية مثل فن البونساي وتنسيق الزهور (إيكيبانا).

أسماك الزينة الذهبية تتوافر بأشكال وأنوع مذهلة. ومن بين الأنواع الشائعة سمك الواكين، وهو النوع الأكثر شيوعًا ويستخدم عادة في لعبة التقاط الأسماك بالشبكة (كينجيو سوكي). الأورندا شيشيغاشيرا (أسد هولندا)، يتميز هذا النوع برأسه الكروي المميز. الريوكن (الذهب المتدفق)، يتميز هذا النوع بذيله وزعانفه الملونة الزاهية. الديميكن أو التلسكوب، وهو نوع قريب من الريوكن ولكنه يتميز بعينيه البارزتين بشكل لافت للنظر.



ريوكين (بإذن من آرت أكواريوم)



ديميكين (© بيكستا)

لا تنحصر أصول جميع الأنواع في الصين. فـ”لؤلؤة بينغ بونغ“، التي تشتهر بشكلها المستدير المميز، نشأت في جنوب شرق آسيا، بينما ظهر ”المذنب“، وهو نوع جديد نشأ عن طفرة طبيعية لنوع ريوكين، في الولايات المتحدة.



لؤلؤة بينغ بونغ (بإذن من آرت أكواريوم)

نحو 30 هجينًا نشأ في اليابان

تمكن اليابانيون من تطوير حوالي 30 نوعًا مختلفًا من أسماك الزينة الذهبية من خلال تزاوج وتكاثر أنواع مختلفة منها. أحد هذه الأنواع النادرة هو نوع أوساكا رانتشو الذي يتميز بافتقاره للزعنفة الظهرية والنتوء على رأسه، ووجود علامات تشبه الشوارب على وجهه. هذا النوع كاد أن يختفي تمامًا خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن بفضل البرنامج الناجح لتربية الأسماك تمكن العلماء من إعادته إلى الحياة.



أوساكا رانتشو (بإذن من آرت أكواريوم)

إحدى السلالات المرغوبة بشدة هي سمكة التوساكين (ذيل المروحة المجعدة) من محافظة كوتشي في شيكوكو، ويعتقد أنها نشأت في عصر إيدو كتهجين بين سمكتي أوساكا-رانتشو وريوكن. تمتد زعنفة ذيلها الكبيرة على كلا الجانبين، مع انحناء الحواف الخارجية للأمام ولأسفل. وقد تم تصنيف سمكة التوساكين كنصب تذكاري طبيعي من قبل محافظة كوتشي، وهي تشترك في هذا الشرف مع سمكة جيكين في محافظة آيتشي وسمكة نانكين في محافظة شيمانى.



توساكين (© بيكستا)



جيكين (بإذن من آرت أكواريوم)



نانكين (بإذن من آرت أكواريوم)

هناك نوع آخر من الأسماك الهجينة اليابانية يسمى الشوبونكين، ويشتهر بألوانه المعقدة التي تتضمن الأحمر والأبيض والأسود والأساجي (الأزرق الداكن الفاتح). يتميز هذا النوع من الأسماك بذيل وزعانف طويلة مما يضفي عليه مظهرًا من الأناقة والرشاقة. أما نوع إيدو-نيشيكي (بروكاد إيدو) فيتميز بجسم دائري وزعانف قصيرة. وله نتوء صغير على رأسه ولونه مزيج غني من الأحمر والأسود والأساجي.



إيدو-نيشيكي (© بيكستا)

انتشرت هذه الأصناف، التي تم تطويرها في اليابان، إلى الخارج أيضًا، حيث تم أول تصدير لأسماك الزينة اليابانية إلى الولايات المتحدة في عام 1878. حتى في الصين، الموطن الأصلي للأسماك الذهبية الأليفة، تقلص عدد الأسماك المتاحة للشراء تقريبًا إلى لا شيء في السبعينيات بعد الثورة الثقافية. لعبت اليابان دورًا حاسمًا في انتعاش الصناعة، حيث ساعدت برامج التكاثر والتحسينات الجينية القائمة على الأصناف اليابانية في استعادة أعداد الأسماك في العقود التي تلت ذلك.

وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر في ياماتوكورياما في محافظة نارا، أحد المراكز الرئيسية لتربية الأسماك الذهبية في البلاد، هناك عدة نقاط رئيسية يجب وضعها في الاعتبار عند تربية الأسماك الذهبية: لا تفرط في إطعامها، ولا تضع عددًا كبيرًا من الأسماك في حوض صغير، ولا تغير الماء كثيرًا. يوصي الخبراء بتغيير حوالي ثلث الماء في المرة، مرتين شهريًا خلال الصيف ومرة ​​واحدة شهريًا في الشتاء. الكمية المثالية من الطعام هي ما تستطيع الأسماك تناوله في حوالي خمس دقائق؛ أي أكثر من ذلك، ربما يكون أكثر من اللازم.

إن القيام برحلة سريعة إلى مركز مستلزمات المنزل يكفي لجمع كل ما يحتاجه أي مبتدئ لتربية الأسماك الذهبية: حوض أو وعاء أسماك ذهبية، ونباتات مائية، وأضواء. وتقدم العديد من المتاجر كل شيء معًا كمجموعة أدوات مريحة للمبتدئين. ويختار العديد من الهواة جعل حوض السمك الخاص بهم ميزة من ميزات ديكور منازلهم - عن طريق الجمع بين أنواع مختلفة من النباتات المائية أو إضاءة الحوض بشكل دراماتيكي لتسليط الضوء على أناقة الأسماك التي تسبح في الداخل.

يقال عمومًا إن متوسط عمر السمكة الذهبية يتراوح بين 10 و15 عامًا، إلا أن الرقم القياسي العالمي البالغ 43 عامًا لا يزال قائمًا لسمكة واكين تدعى تيش، والتي كانت مملوكة لزوجين في بريطانيا. لكن في اليابان، لا تعتبر الأسماك الذهبية مجرد حيوانات أليفة، بل هي جزء من الحياة اليومية، وتُعد تقليدًا من الأناقة لم تظهر عليه أي علامات تراجع حتى بعد مئات السنين.

(المقالة الاصلية باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: السمكة الذهبية تضفي لمسة من الأناقة على منازل الناس في أحواض السمك والخزانات © بيكستا)