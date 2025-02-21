من الفصل إلى الأنشطة وحتى النوم: كيف يعيش طلاب المرحلة الابتدائية في اليابان يومهم؟

نظرة عميقة على الحياة اليومية في اليابان

كيف يقضي طلاب المدارس الابتدائية في اليابان أيامهم؟ في هذه المقالة، نصحبكم في رحلة يومية مع هؤلاء الصغار، نستكشف من خلالها تفاصيل حياتهم منذ لحظة استيقاظهم في الصباح المبكر وحتى وقت استلقائهم للنوم ليلاً. من الطقوس الصباحية والاستعداد للمدرسة إلى الأنشطة الدراسية والغداء الجماعي، ومن اللعب مع الأصدقاء إلى الواجبات المنزلية، ستتعرفون على أسلوب حياتهم الفريد الذي يجمع بين النظام، التعلم، والمتعة. تجربة تعكس ثقافة اليابان وروحها الجماعية.

الاستيقاظ بنشاط

يُعرف طلاب المدارس الابتدائية في اليابان بنظامهم اليومي المنظم، حيث يستيقظون مبكرًا لبدء يومهم الدراسي. وفقًا لبيانات معهد غاكّين للأبحاث التعليمية، فإن متوسط وقت الاستيقاظ لطلاب المدارس الابتدائية هو الساعة 6:38 صباحًا، وهو ما يفوق قليلاً متوسط وقت استيقاظ البالغين البالغ 6:32 صباحًا.

كما أظهر مسح منفصل أجراه معهد أبحاث ثقافة البث التابع لهيئة الإذاعة اليابانية أن وقت الاستيقاظ بين الأطفال أصبح أبكر بشكل ملحوظ على مر السنين. وتشير بيانات عام 2020 إلى أن 28.4٪ من طلاب المدارس الابتدائية كانوا يستيقظون بحلول الساعة 6:00 صباحًا، وهو ارتفاع كبير بلغ 18.9 نقطة مقارنة بعام 1995. بالإضافة إلى ذلك، 61.1٪ من الطلاب استيقظوا بحلول الساعة 6:30 صباحًا (زيادة قدرها 22.3 نقطة)، بينما وصلت نسبة الذين استيقظوا بحلول الساعة 7:00 صباحًا إلى 90.5٪ (زيادة بمقدار 8.5 نقطة).

هذا التغيير يعكس التحولات في أنماط الحياة اليومية للأسر اليابانية، حيث يسعى أولياء الأمور إلى غرس العادات الصحية والانضباط في حياة أطفالهم منذ الصغر.

يُعزى الاتجاه المتزايد لاستيقاظ الأطفال في اليابان في وقت مبكر إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية ملحوظة، أهمها ارتفاع عدد الأسر ذات الدخل المزدوج. يرى الخبراء أن هذه الظاهرة مرتبطة بجدول حياة الأسرة الذي أصبح أكثر انشغالاً وتنظيماً.

في عام 1995، كانت الأسر التي يبقى فيها أحد الوالدين في المنزل، غالباً الأمهات، تقارب في عددها الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين. ومع ذلك، شهدت اليابان تغيراً كبيراً في العقود الأخيرة، وبحلول عام 2023، ارتفع عدد الأسر ذات الدخل المزدوج إلى ضعف ونصف عدد الأسر التقليدية.

هذا التغير انعكس على حياة الأطفال اليومية. في الأسر التي يعمل فيها كلا الوالدين، غالباً ما يبدأ اليوم مبكراً لتوفير الوقت اللازم لإنجاز المهام المنزلية، تجهيز وجبات الإفطار، وتوصيل الأطفال إلى المدرسة قبل التوجه إلى العمل. كما أصبح من الضروري تدريب الأطفال على اتباع جدول زمني منضبط لمواءمة إيقاع الحياة الأسرية المزدحم.

علاوة على ذلك، يُمكن أن يكون لهذا الاتجاه صلة بتزايد الوعي بأهمية النوم والاستيقاظ المبكر كجزء من نمط حياة صحي، وهو ما تُشجع عليه المدارس اليابانية بشكل خاص. تُبرز هذه التغيرات كيف تعيد الأسر اليابانية تشكيل نمط حياتها اليومي لمواجهة التحديات الحديثة مع الحفاظ على التقاليد والقيم المجتمعية.

الخبز في وجبة الإفطار

تشير الإحصائيات إلى أن وجبة الإفطار في اليابان شهدت تحولًا ملحوظًا على مدار العقود الأخيرة، سواء من حيث وقت تناولها أو محتواها. يُلاحظ أن ذروة تناول وجبة الإفطار بين تلاميذ المدارس الابتدائية تكون عند الساعة 6:45 صباحًا، عندما يجلس 36.8% من الأطفال للاستمتاع بأول وجبة في اليوم. ويعد هذا التوقيت أبكر بنصف ساعة مقارنة بما كان عليه الحال قبل 25 عامًا.

كما أن نسبة الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار يوميًا تصل إلى 90%، وفقًا لدراسة أجراها بنك ”نورينتشوكين“. ومع ذلك، طرأت تغييرات كبيرة على المكونات التقليدية للإفطار الياباني. ففي حين كان الأرز وحساء الميسو والأطباق الجانبية مثل المخللات والخضروات يُشكلون العناصر الأساسية، أصبحت الأطعمة الغربية مثل الخبز، الزبادي، البيض، والحلويات الخفيفة أكثر شيوعًا.

وفقًا لمسح أجري في السنوات الأربع التي سبقت مارس/آذار 2019 ومارس/آذار 2023، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في استهلاك الأرز والمخللات والحساء والخضروات خلال وجبة الإفطار، في حين ازداد استهلاك الخبز بشكل لافت. ووجدت دراسة أخرى أن حوالي واحد من كل ثلاثة أطفال في المدارس الابتدائية يتناولون الخبز على الإفطار بشكل يومي تقريبًا.

هذا التحول مرتبط بتغير نمط الحياة، خاصة في الأسر ذات الدخل المزدوج، حيث تكون الأوقات الصباحية مزدحمة، ويحتاج الآباء والأمهات إلى خيارات سريعة ومريحة. يُعد الخبز خيارًا مثاليًا في هذا السياق، لسهولة تحضيره واستهلاكه مقارنة بالأطباق التقليدية التي تتطلب وقتًا وجهدًا أكبر في الإعداد.

ورغم أن الإفطار الغربي يُلبي احتياجات الحياة العصرية، إلا أن الخبراء يُشددون على أهمية الحفاظ على التوازن الغذائي لضمان حصول الأطفال على العناصر الغذائية الضرورية لنموهم وصحتهم.



الخبز في الفطور أصبح أمرًا اعتياديًا. (© بيكستا)

حان وقت التعلم

تشير البيانات إلى أن دروس المدارس الابتدائية في اليابان تبدأ عادة في الساعة 8:45 صباحًا، وفقًا لبحث أجراه معهد غاكّين وآخرون. ومع ذلك، يصل معظم الأطفال إلى المدرسة بين الساعة 8:00 و8:30 صباحًا، مما يتيح لهم المشاركة في الاجتماعات الصباحية والأنشطة المدرسية.

ومن المثير للاهتمام أن حوالي 80٪ من الأطفال يبدأون هذه الأنشطة عند الساعة 8:15 صباحًا، وهو توقيت أبكر بـ 15 دقيقة مقارنة بما كان عليه الحال قبل 25 عامًا.

هذا التغيير يعكس التطور في النظام المدرسي وتنظيم الوقت، مما يُظهر تركيزًا متزايدًا على استغلال الوقت الصباحي لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتنمية مهارات الطلاب عبر أنشطة تسبق بداية الدروس الرسمية.

يمكن أن يُعزى هذا التحول أيضًا إلى التغيرات في نمط حياة الأسر اليابانية، حيث ترتبط ساعات العمل المبكرة للأبوين بتعديل الجدول الزمني للأطفال بما يتناسب مع الروتين الأسري.



أطفال يتجهون إلى المدرسة حاملين حقائب الظهر ”راندوسيرو“. (© بيكستا)

تشير البيانات إلى أن الأطفال في الصفوف الابتدائية الأولى هم الأكثر احتمالاً للوصول إلى المدرسة في وقت مبكر حيث تتماشى مواعيدهم مع جداول عمل آبائهم وفي هذا السياق تفتح بعض المدارس أبوابها مبكرًا وتخصص أعضاء من هيئة التدريس للإشراف على وصول الأطفال في تلك الفترة

ووفقًا لمسح أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يبدأ حوالي 10٪ من الأطفال في ممارسة نوع من الدراسة في الساعة 7:30 صباحًا وترتفع النسبة إلى 30٪ بحلول الساعة 7:45 مما يشير إلى حرص المدارس وأولياء الأمور على الاستفادة من الساعات الصباحية.

تبلغ مدة الحصة الدراسية عادةً 45 دقيقة وخلال السنوات الست من المرحلة الابتدائية يُخصص معظم وقت التعليم للمواد الأساسية وتُعد اللغة اليابانية المادة الأكثر حضورًا في الجدول الدراسي بإجمالي 1461 حصة خلال المرحلة الابتدائية وتأتي بعدها الرياضيات ثم التربية البدنية والعلوم والدراسات الاجتماعية التي تشمل موضوعات الجغرافيا والتاريخ.

تشمل المناهج أيضًا الفنون والموسيقى والأخلاق إضافة إلى تخصيص وقت لتنمية مهارات الأطفال من خلال متابعة مشاريع مستقلة وهذا التركيز على التنوع يهدف إلى تعزيز قدرات الأطفال الأكاديمية والإبداعية وتشجيعهم على استكشاف اهتماماتهم وتنمية شخصياتهم في بيئة تعليمية شاملة.



تزايدت أعداد الدروس في المدارس الابتدائية. (© بيكستا)

في عام 2003، أجرت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا دراسة دولية أظهرت أن تلاميذ الصف الخامس في الهند يتلقون أكبر عدد من الدروس، تليهم إيطاليا والولايات المتحدة وهونج كونج. أما في اليابان، فقد تلقت المدارس اليابانية عددًا أقل نسبيًا من الدروس، إلا أن السلطات زادت من وقت الفصول الدراسية في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية.

ومع ذلك، يُعتبر التغيب عن المدرسة مشكلة رئيسية في المدارس اليابانية. ففي العام الدراسي 2023، لم يحضر حوالي 130,370 طالبًا في المرحلة الابتدائية المدرسة لفترات طويلة، وهو ما يمثل العام الحادي عشر على التوالي من الزيادة. كما بلغ معدل التغيب الآن أكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمان. ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، مثل التنمر، وتعطيل الروتين الناجم عن جائحة كورونا، وزيادة الإقبال على الدروس خارج أسوار المدرسة. وبالنسبة لبعض المتغيبين لفترات طويلة، يختارون الالتحاق بمدارس خاصة ”مجانية“ أو مؤسسات أخرى، أو يتلقون الدعم من السلطات المحلية في محاولة لمعالجة هذه المشكلة.

وجبة الغداء وواجبات التنظيف

عادة ما تبدأ الدروس في الصباح بأربع حصص قبل فترة الغداء التي تبدأ عادة في الساعة 12:15. توفر 99% من المدارس الابتدائية وجبات غداء محددة لجميع الطلاب. وحتى عام 2023، كانت تكلفة وجبات الغداء المدرسية حوالي 4688 ين شهريًا لكل طالب في المتوسط، أي ما يعادل حوالي 230 ين لكل وجبة. ومع ذلك، بدأت بعض البلديات في تقديم وجبات الغداء مجانًا في السنوات الأخيرة.

يتناوب الأطفال على تقديم وجبات الغداء وتناولها في الفصول الدراسية مع معلميهم. عادة ما يتناول جميع أفراد المدرسة نفس الوجبة، ومن النادر أن يحضر الأطفال وجباتهم الخاصة أو توجد خيارات على غرار الكافتيريا. ومع ذلك، في حالات الحساسية الغذائية، أصبح من الشائع السماح للأطفال بإحضار أطعمة بديلة من المنزل لتلبية احتياجاتهم الخاصة.



يتحمل الطلاب مسؤولية توزيع وتقديم الطعام. (© بيكستا)

تشمل أصناف الغداء الشائعة في المدارس الابتدائية اليابانية الكاري مع الأرز، و”أغيبان“ (خبز مقلي مغطى بدقيق فول الصويا كيناكو والسكر)، واليوسفي المجمد. كما تعمل بعض المدارس على جعل وجبة الغداء تجربة تعليمية من خلال تقديم أطباق محلية تمثل التخصصات الإقليمية، فضلاً عن تقديم وجبات من المدن الشقيقة في اليابان أو حتى من دول أخرى. تهدف هذه الوجبات إلى تعليم الأطفال التنوع الثقافي وتعريفهم بالمأكولات المختلفة.



يقوم الأطفال بتنظيف فصولهم. (© بيكستا)

وجد استطلاع للرأي أُجري في عام 2022 أن الأطفال في أكثر من 90% من المدارس الابتدائية اليابانية يقضون نحو 15 دقيقة في التنظيف بعد فسحة الغداء. ومع ذلك، بدأ عدد المدارس التي تقوم بهذا التنظيف كل يوم في الانخفاض، حيث اقتصرت بعض المدارس على ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع فقط. وعلى الرغم من ذلك، ما زال 85.7% من المدارس تطبق هذه العادة في التنظيف أربعة أيام في الأسبوع أو أكثر.

لقد أصبحت هذه العادة جزءًا معروفًا من الثقافة اليابانية، حيث يلعب الأطفال دورًا نشطًا في تنظيف بيئاتهم المدرسية. وقد ألهمت هذه الممارسة العديد من الدول، مثل مصر وسنغافورة وبعض المدارس البريطانية، لاتباع نمط مماثل في تعزيز مفهوم المسؤولية الجماعية لدى الأطفال.

التلفزيون وألعاب الفيديو

تبلغ ذروة وقت مغادرة المدرسة في اليابان ما بين الساعة 3:15 و3:30 بعد الظهر. ومن ثم، يبدأ عدد الأطفال الذين يبقون في المدرسة في الانخفاض بشكل ملحوظ ليصل إلى أقل من 20% بحلول الساعة 4:00. وهذا يمثل انخفاضًا بمقدار 15 دقيقة عن الموعد المحدد لمغادرة المدرسة في عام 1995. يبقى بعض الأطفال في المدرسة بعد انتهاء الدروس حتى يتمكن آباؤهم من الانتهاء من العمل والقدرة على الاعتناء بهم في المنزل.



أطفال يضعون حقائب الظهر على مكاتبهم، استعدادًا للعودة إلى المنزل. في الخلفية، نقرأ مقطعي الكانجي 元気 (غينكي؛ بصحة وعافية) ومقطعي 未来 (ميراي أي المستقبل). (© بيكستا)

وجدت دراسة أجراها معهد غاكّين أن الأنشطة الأكثر شيوعًا للأطفال بعد المدرسة تتنوع بشكل كبير. أكثر الأنشطة التي يمارسها الأطفال هي مشاهدة التلفزيون، حيث يقضي الأطفال في المتوسط 81 دقيقة يوميًا في هذا النشاط، تليه ألعاب الفيديو بمتوسط 56 دقيقة، واستخدام الإنترنت بمعدل 55 دقيقة، وحضور دروس التقوية والفصول الأخرى بمتوسط 51 دقيقة. أما الدراسة، والتحدث مع الأصدقاء، واللعب في الخارج، فقد بلغ متوسط كل منها 45 دقيقة. وبالنسبة للقراءة، بما في ذلك قصص المانغا المصورة، فكانت في المتوسط 31 دقيقة فقط.

وتُظهر دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018 أن 47.7% من الأطفال اليابانيين يلعبون ألعاب الفيديو بشكل فردي يوميًا أو بشكل شبه يومي، وهو ما يقارب ضعف المعدل الإجمالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 26.7%. بالمقابل، يقضي 29.6% من الأطفال في اليابان وقتًا في ألعاب الفيديو متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، وهو قريب من المتوسط العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



تعتبر ألعاب الفيديو واحدة من أفضل الأنشطة بعد المدرسة. (© بيكستا)

لا حدود للتعلم

يعد النشاط اللامنهجي الأكثر شعبية بين طلاب المدارس الابتدائية في اليابان هو السباحة. ففي عام 2020، كان أكثر من 20% من الأطفال يتعلمون شيئًا خارج المدرسة بين الساعة 4:00 و6:15 مساءً، سواء في المنزل أو في فصول التقوية. وعلى عكس الوضع في عام 1995، حيث كانت أوقات التعلم القصوى لأكثر من 20% من الأطفال تقع بين الساعة 5:00 و6:15 مساءً، ثم بين 8:00 و8:30 مساءً، يُلاحظ الآن أن الأطفال يتعلمون قبل وجباتهم المسائية أكثر من بعد تناولها.

لكن الوضع قد يختلف في المدن الكبرى، حيث تتزايد المنافسة على اجتياز امتحانات القبول في المدارس الإعدادية. ففي طوكيو، على سبيل المثال، يُلاحظ أن طلاب المدارس الابتدائية يعودون إلى منازلهم من فصول التقوية في ساعات متأخرة من الليل، حتى الساعة 9:30 مساءً.



قد يقوم الأطفال بالكثير من الدراسة التحضيرية إذا كانوا يتطلعون إلى اجتياز امتحانات القبول في المدرسة الإعدادية. (© بيكستا)

لقد أصبح موعد العشاء بالنسبة لطلاب المدارس الابتدائية يتأخر شيئًا فشيئًا. ففي عام 2020، تناول أكثر من 20% من الأطفال العشاء بين الساعة 7:00 و7:45 مساءً، بينما في عام 1995، كانت فترة الذروة لهذه الوجبة تقع بين الساعة 6:30 و7:30 مساءً.

وفي استطلاع أُجري عام 2022، وجد أن حوالي 60% من طلاب المدارس الابتدائية تناولوا العشاء مع آبائهم، وهو زيادة بنسبة تزيد عن 10 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق في عام 2016. وقد ساعد زيادة العمل عن بُعد في أعقاب جائحة فيروس كورونا في تسهيل إمكانية تناول العشاء معًا داخل الأسر، مقارنة بالسنوات السابقة.



عشاء عائلي. (© بيكستا)

حان وقت النوم

تظهر نتائج مسح معهد غاكّين أن متوسط وقت النوم لطلاب المرحلة الابتدائية هو 9:36 مساءً. وبالنسبة لطلاب الصف الأول وحدهم، يكون 9:17 مساءً، بينما بالنسبة لطلاب الصف السادس، يكون 9:59 مساءً. ووجد مسح هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن نصف الأطفال ينامون بحلول الساعة 9:30، وثلاثة أرباعهم بحلول الساعة 10:00. في عام 1995، كان 60٪ من طلاب المرحلة الابتدائية نائمين بحلول الساعة 10:00، ولكن مع بدء الدراسة في وقت أبكر، يذهب الأطفال إلى الفراش في وقت مبكر أيضًا.



النوم بعد عناء يوم طويل. (© بيكستا)

تنص إرشادات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية على أن طلاب المدارس الابتدائية يجب أن يحصلوا على ما بين 9 إلى 12 ساعة من النوم يوميًا. ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن طلاب الصف السادس لا يصلون إلى هذا الحد حيث ينامون 7.9 ساعة فقط في المتوسط. ومع انشغال أيامهم بالدراسة والفصول الدراسية، قد يكافح العديد من الأطفال للحصول على قسط كافٍ من الراحة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024، الترجمة من اللغة الإنكليزية. تحرير: ماتسوموتو سوئيتشي من Nippon.com. صورة العنوان الرئيسي: إحدى طالبات المرحلة الابتدائية يغلب عليها النعاس. © بيكستا)