من صفحات المانغا إلى العالمية: كيف غزا الأنيمي الياباني العالم؟

من رماد الحرب إلى صفحات المانغا: كيف أعادت اليابان تشكيل ثقافتها البصرية

منذ ابتكار أعمال رائدة مثل أسترو بوي، استفادت أعمال الأنيمي اليابانية من الشهرة الواسعة لسلاسل المانغا التي شكّلت الأساس لقصصها وشخصياتها الغنية. فقد أسهم هذا الترابط الوثيق بين المانغا والأنيمي في خلق عوالم سردية متكاملة، عزّزت من انتشار الثقافة اليابانية وجاذبيتها لدى جمهور عالمي متزايد.

بناء صلة

في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، أصبح فيلم الأنيمي ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا قلعة اللانهاية“ (صدر في يوليو/تموز) أول فيلم ياباني تتجاوز إيراداته العالمية حاجز 100 مليار ين. وقد عُرض في 150 سوقا حول العالم.

نُشرت المانغا الأصلية ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا“ للمؤلفة غوتوغي كويوهارو على صفحات مجلة ”ويكلي شونين جامب“. ومن بين 60 إلى 70 حلقة من الأنيمي التلفزيوني ”قاتل الشياطين“ التي بُثت في اليابان حتى الآن، تم استيحاء نحو نصف قصص هذا العمل من المانغا.



لوحة ترويجية لفيلم ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا قلعة اللانهاية“ داخل إحدى دور السينما في إكيبوكورو بطوكيو في سبتمبر/أيلول عام 2025 (© AFP/جيجي برس)

بلغت قيمة سوق الأنيمي في اليابان رقما قياسيا قدره 3.8 تريليون ين في عام 2024، ومن المتوقع أنه تجاوز هذا الرقم في عام 2025.

عندما يحقق مسلسل أنيمي تلفزيوني نجاحا لافتا، تنشر حلقاته لاحقا على وسائط مادية أو عبر خدمات البث المباشر على الإنترنت، قبل أن يطرح كفيلم سينمائي. ثم يعرض هذا الفيلم على التلفزيون ويطرح في الأسواق بنسخ مادية أو رقمية، وهكذا تستمر هذه الدورة.

تعد الأنيمي صناعة كبرى في اليابان، لكن كثيرا من الأعمال لا تزال مستوحاة من المانغا. فهي قصص يكتبها فنانو المانغا، وليست مجرد نتاج لأساليب تسويقية فحسب. فكيف نشأت الصلة بين الأنيمي والمانغا؟

أنيمي بارز مستوحى من المانغا

صدر في عام 1958 فيلم الأنيمي ”هاكوجادين (الترجمة الإنجليزية له تعني ساحرة الأفعى البيضاء)“ بوصفه أول فيلم أنيمي ياباني طويل ملون من إنتاج شركة توئي دوغا (المعروفة الآن باسم توئي أنيميشن). وقد تأسست هذه الشركة في عام 1956، وبنت استوديو جديدا في نيريما بطوكيو في ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، وبعد ذلك بدأت أنشطتها تنطلق بكامل طاقتها.

استند فيلم ”ساحرة الأفعى البيضاء“ إلى أسطورة صينية قديمة، بينما استوحي فيلم الاستوديو الثاني ”الصبي السحري“ (1959) قصته من رواية عن النينجا ساروتوبي ساسوكي من تأليف دان كازوؤ. ولم يكن أي من هذين العملين مقتبسا من المانغا.



”ماي سان ووكونغ“ لتيزوكا أوسامو. (© ناكانو هارويوكي)

وكان مع الفيلم الثالث للاستوديو، ”ساييوكي“ لعام 1960 (الذي عُرض في الولايات المتحدة باسم ”ألاكازام ذا غريت“)، والمستوحى من عمل لتيزوكا أوسامو، قد ترسخ نظام تحويل المانغا إلى أنيمي.

في أواخر عام 1958، قام ممثل من شركة توئي دوغا بزيارة منزلية إلى تيزوكا، الذي كان آنذاك مطلوبا بشدة بصفته مؤلف مانغا، ليقترح تحويل عمله ”ماي سان ووكونغ“، الذي كان يُنشر على شكل حلقات في مجلة ”مانغاو“، إلى فيلم أنيمي طويل. وكانت المانغا نفسها مستندة إلى الرواية الكلاسيكية الصينية ”رحلة إلى الغرب“.

أصبح تيزوكا، الذي كان متحمسا للمشاركة في إنتاج الأفلام، موظفا متعاقدا مع شركة توئي دوغا، حيث تولى مسؤوليات الصياغة والتأليف والإنتاج (مع الإشارة إليه كمخرج). ونظرا لجدول أعماله المزدحم، كان يرسم أفكار القصة بشكل مبدئي، ثم يستخدمها فريق العمل لكتابة النصوص وإعداد لوحات القصة التفصيلية.



”ساييوكي”(1960). (© توئي)

وبالاستفادة من خبرته في إنتاج هذا الفيلم، أسس تيزوكا شركة إنتاج مستقلة لصناعة الأنيمي بالطريقة التي يرغب بها. وفي أغسطس/آب عام 1960، أنشأ استوديو صغيرا في أرض منزله في نيريما وبدأ بإنتاج أنيمي تجريبي مع 7 من الموظفين الشباب.

خطط تيزوكا في البداية لتغطية النفقات من العائدات التي يحصل عليها من أعماله في المانغا، غير أن أحد رسامي الأنيمي نصحه بضرورة أن تكون الشركة قادرة على الاستمرار بشكل مستقل، فقرر التركيز على مسلسلات الأنيمي التلفزيونية التي توفر دخلا مستقرا. وكان المشروع الأول هو ”أسترو بوي“، إذ كان لديه رصيد كاف من الأعمال المتسلسلة التي يمكن الاستلهام منها وسمعة معروفة على نطاق واسع.

في عام 1962، أسس شركة ”موشي برودكشن“، وبدأت الشركة العمل على حلقة تجريبية لعرض نسخة الأنيمي من أسترو بوي على محطات التلفزيون. وفي عرض تقديمي في العام نفسه، قدمت الشركة الأنيمي التجريبي المكتمل حديثا ”حكايات زاوية شارع“ إلى جانب الحلقة الأولى من أسترو بوي.



تيزوكا أوسامو يقف أمام شركة ”موشي برودكشن“ في 13 مايو/أيار عام 1963 (© كيودو)

واثق من تميزه

بدأ عرض أسترو بوي بوصفه أول برنامج أنيمي طويل في اليابان على تلفزيون فوجي في 1 يناير/كانون الثاني عام 1963.

تدور أحداث هذه القصة الخيالية العلمية في القرن الحادي والعشرين، وتتمحور حول أسترو بوي، وهو روبوت يمتلك مشاعر بشرية. وقد أُسر الأطفال وهم يشاهدون شخصية يعرفونها من المجلات تتحرك وتتحدث وتغني في مسلسل الأنيمي التلفزيوني. ومع اقتراب موعد إقامة أولمبياد طوكيو في العام التالي، كان عدد المنازل التي تمتلك أجهزة تلفزيون يتزايد بسرعة كبيرة.

وكانت هذه هي نقطة الانطلاق لنمو صناعة إنتاج المحتوى في اليابان.

غير أن إنتاج مسلسل أسبوعي بمعدل 24 إطارا في الثانية، كما في أفلام الأنيمي، ثبت أنه أمر شديد الصعوبة. ولذلك اعتمد أسترو بوي أسلوب ”التحريك المحدود“ الذي يقوم على تقليل عدد الإطارات، وإعادة استخدام الرسومات، والاستعانة بتقنيات مثل تحريك الفم فقط. ولم يكن من الممكن مجاراة سلاسة أعمال ديزني.

وفي الفترة التي تأسست فيها شركة موشي برودكشن، قال تيزوكا ”حتى الأعمال الصغيرة لدى ديزني تتطلب إنفاق 700 مليون أو 800 مليون ين على الإنتاج، بينما تنفق توئي 30 مليون أو 40 مليون ين فقط. ويشارك في تلك المشروعات الضخمة نحو 300 شخص. لكن هذا أمر مستحيل تماما بالنسبة إلي. ومن ناحية أخرى، حتى من دون معدات تصوير باهظة الثمن مثل كاميرات الطبقات المتعددة، فإنني واثق من أنني، بمساعدة نحو 10 مساعدين، أستطيع أن أبتكر أعمالا فريدة“.

عرض رائد وسوق متنامية



نسخة تانكوبون من ”أسترو بوي“. (© ناكانو هارويوكي)

عرض أسترو بوي في حلقات أسبوعية مدتها 30 دقيقة، في وقت كانت فيه كثير من الرسوم المتحركة المنتجة خارج اليابان لا تتجاوز نحو 10 دقائق. وكان هذا العمل رائدا أيضا لأن عرض المسلسلات في يوم محدد ووقت محدد لم يكن شائعا آنذاك. وقد أتاح الاعتماد على المانغا إمكانية تقديم حبكات معقدة وشخصيات متعددة الأبعاد، ليصبح ذلك أسلوبا معياريا في مسلسلات الأنيمي التلفزيونية.

أصدرت ”كوبونشا“ دار نشر مجلة ”شونين“ نسخا شهرية معاد تحريرها من قصص أسترو بوي القديمة ضمن سلسلة ”كابا كوميكس“. كما دخلت شركة موشي برودكشن مجال إنتاج الشخصيات، بدءا بمنح التراخيص الرسمية للألعاب وغيرها من المنتجات.

وتلت أسترو بوي مجموعة واسعة من أعمال الأنيمي المقتبسة من المانغا.

في أكتوبر/تشرين الأول عام 1963، بدأ عرض ”تيتسوجين 28 (المعروف أيضا باسم غيغانتور)“ على تلفزيون فوجي. وكانت المانغا الأصلية عن الروبوت العملاق من تأليف يوكوياما ميتسوتيرو قد نُشرت في مجلة شونين، وحققت مستوى شعبية مماثلا لعمل أسترو بوي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 1963، بدأ عرض ”8 مان“ على قناة TBS، ثم ظهر لاحقا ”سوبر جيتر“ على القناة نفسها، وكلاهما كان برعاية شركة ماروميا للأغذية.



كتب مانغا للأطفال من ستينات وسبعينات القرن العشرين جرى تحويلها إلى مسلسلات أنيمي تلفزيونية. (© جيجي برس)

بدأت شركة توئي دوغا إنتاج مسلسلات أنيمي تلفزيونية في عام 1963 من خلال العمل الأصلي ”الفتى الذئب كين“ على قناة NET (المعروفة الآن باسم تلفزيون أساهي). غير أن مسلسلها الثاني في عام 1964 كان ”فوجيمارو الريح“، المستندة إلى مانغا من تأليف شيراتو سانبي.

وكان الرعاة في المراحل المبكرة في الغالب من مصنعي الوجبات الخفيفة أو المنتجات الغذائية الأخرى. وبينما أسهموا في تغطية تكاليف الإنتاج، عملوا أيضا على تطوير منتجات الشخصيات، التي أصبحت جزءا مميزا من ثقافة الأنيمي في اليابان.

ولا تزال شركة توئي أنيميشن (التي غيرت اسمها في عام 1998) نشطة في إنتاج أعمال الأنيمي السينمائية والتلفزيونية، بما في ذلك ”دراغون بول“ و ”ون بيس“ و”بريتي كيور“، وبعض هذه الأعمال يُصدّر إلى الخارج.

وقد أدت هذه الشعبية الواسعة إلى تأسيس عدد من استوديوهات الأنيمي الصغيرة، مثل ”استوديو زيرو“، وكان من بين مؤسسيه في مايو/أيار عام 1963 خمسة من مبدعي المانغا الشباب، منهم إيشينوموري شوتارو وفوجيكو فوجيو وتسونودا جيرو.



تظهر معروضات في متحف سوغينامي للرسوم المتحركة كيف جرى تحويل عدد كبير من أعمال المانغا إلى أنيمي خلال ستينات القرن العشرين. (© ماتسوموتو سويتشي)

أساس راسخ في الفن المكتوب

لماذا كان الأطفال مولعين بمسلسلات الأنيمي التلفزيونية في بداياتها؟ في ذلك الوقت، أدت الميزانيات المنخفضة للإنتاج ونقص عدد العاملين إلى تدني جودة التحريك. ومع ذلك، ظلت هذه الأعمال جذابة للغاية بفضل قصصها وشخصياتها، وكان اعتمادها على المانغا هو ما منحها هذا الثراء. ولا يزال الأمر كذلك حتى اليوم، رغم التقدم الكبير في تقنيات الإنتاج.

في الإعلان الترويجي لفيلم ”هاكوجادين“، قال أوكاوا هيروشي رئيس توئي دوغا ”إن أفلام الرسوم المتحركة أكثر عالمية بكثير من الأفلام العادية. وأود أن أنتج أفلام رسوم متحركة رائعة وأن أشاركها مع العالم“. ومنذ البداية، كان صناع الأنيمي يضعون السوق العالمية نصب أعينهم، وبالاستفادة من السرديات الغنية المتطورة في المانغا، انطلقت هذه الأعمال نحو نجاح دولي.

كما بذل ناشرو المجلات جهودا كبيرة للترويج للأعمال المقتبسة إلى أنيمي. واعتبارا من عام 1963، بلغ إجمالي مبيعات أجهزة التلفزيون بالأبيض والأسود في اليابان 16 مليون جهاز، وحقق عرض الحلقة الأولى من أسترو بوي نسبة مشاهدة بلغت 27.4%. وربما كان أكثر من 10 مليون شخص يشاهدونه فعليا.

وقد أقامت شركات الإنتاج ومحطات التلفزيون، التي كانت تبحث عن مواد لتحويلها إلى أنيمي، علاقات وثيقة مع مجلات الأطفال الساعية إلى توسيع قاعدة جمهورها عبر التلفزيون. ولا يزال هذا النوع من العلاقات مستمرا حتى اليوم، وهو يدعم ثقافة المانغا والأنيمي المعاصرة.



لوحة جدارية تضم شخصيات تيزوكا بالقرب من محطة تاكادانوبابا. (© ماتسوموتو سويتشي)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 16 فبراير/شباط عام 2026. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: معرض ”أسترو بوي“ في تشانغشا بالصين في سبتمبر/أيلول عام 2019. © وكالة أنباء شينهوا/كيودو)