مقهى صن بوتر نونبيريا... رحلة إلى طوكيو القديمة بين النكهات والذكريات

من نافذة مقهى ياباني تقليدي: حيث يلتقي عبق الماضي بنكهة الحاضر

في حي ياناكا ذي الأجواء التاريخية المميزة في طوكيو، يقدّم مقهى بطابع كلاسيكي يستحضر منازل القرن العشرين تجربة دافئة وقائمة طعام مليئة بالمفاجآت الصغيرة، تجمع بين الحنين إلى الماضي ولمسات الإبداع الهادئة.

ذكريات الماضي

في حي ياناكا بطوكيو، المعروف بمعابده التاريخية وشوارعه الجانبية الساحرة التي تجذب الزوار الأجانب، لفت انتباهي بناءٌ مميز. على أحد جوانبه، كانت هناك لافتةٌ تُشبه لافتات محطات الحافلات، بينما اصطفت زجاجات المشروبات الكحولية خلف صندوقٍ مليءٍ بالكتب المستعملة. وما إن فتحتُ باب المقهى المنزلق، حتى غمرتني موجةٌ من الحنين إلى القرن العشرين.

توجد طاولاتٌ مُعدّةٌ عند مدخل المقهى ذي الأرضية الترابية، والذي يُضيئه ضوءٌ طبيعي. وفي غرفةٍ صغيرةٍ أعلى درجة، توجد طاولة تشابوداي قديمة الطراز مُحاطةٌ بوسائد أرضية من الزابوتون. أما جهاز التلفاز ذو أشعة الكاثود وجهاز الاستريو من عقودٍ مضت، فيُعيدان إلى الأذهان مشاهدَ منزلٍ دافئٍ حيث كان أفراد العائلة يسترخون معًا.



أصبحت المفروشات الأصلية للمنزل جزءًا من الديكور. (© كاواغوتشي يوكو)

يُضفي المقهى أجواءً عتيقة الطراز لدرجة أن الزبائن قد يظنون خطأً أنهم في متحف. جميع القطع المعروضة هنا، والتي تركها سكان المنزل السابقون، أصلية. وبينما كنت أنتظر بفارغ الصبر طلبي من القهوة والكريم بروليه، تبادلت أطراف الحديث مع صاحب المقهى، الذي يُدعى موشا.

مقهى تحوّل من متجر أدوات مكتبية

مقهى صن بوتر نونبيريا، الذي يعمل نهارًا كمقهى ويتحوّل ليلًا إلى وجهة مفضلة لعشاق المشروبات، يُشبه رحلة عبر الزمن إلى الحياة اليومية في أحياء شيتاماتشي بطوكيو قبل قرن من الزمان. يقع المقهى في منزل خشبي من طابقين، بُني عام 1919، حيث كان مالكوه يديرون فيه لاحقًا متجرًا للأدوات المكتبية. وبموقعه المميز بجوار المدرسة الابتدائية، ظلّ المقهى معلمًا بارزًا في الحي لفترة طويلة، لكن مالكيه انتقلوا منه في النهاية وبقي المنزل مهجورًا لبعض الوقت. بعد أن استُخدم كمكان لإقامة متاجر مؤقتة، بُعث من جديد كمقهى، افتتحته موشا وزوجها عام 2016.



استُخدمت الرفوف المدمجة عندما كان المكان متجرًا للقرطاسية. (© كاواغوتشي يوكو)

وُلدت موشا ونشأت في هذه المنطقة. بعد إجراء الإصلاحات اللازمة للمبنى الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، أرادت تكريم ذكرى سكانه السابقين وإبراز جمال الحياة في حي ياناكا التقليدي. حرصًا منها على عدم المساس بجوّ المبنى، اقتصرت أعمال التجديد على الحد الأدنى، حيث استبدلت أنابيب المياه القديمة وحسّنت التهوية لمنع الرطوبة. يبدو أن مساحة أسفل المبنى استُخدمت كملجأ من الغارات الجوية خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن عندما اشترت موشا المنزل، كانت الأرضية قد رُصِفت بالخرسانة. قامت بوضع خرسانة جديدة لتسوية السطح وإزالة أي عوائق قد تُسبب التعثر.

صور عائلية

تركت العائلة ألبوم صور تُعتز به موشا. وبينما تتصفحه، تقول: ”تُوثّق الصور بالأبيض والأسود رحلات الأب في أنحاء اليابان، مُقدّمًا مسابقات الأغاني الشعبية التي أُقيمت في مختلف أنحاء البلاد. تُظهره بعض الصور مُرتديًا زيّ ممثل جوال، لذا ربما كان يُمثّل أيضًا كجزء من عمله. في الوقت نفسه، كانت زوجته تُدير المتجر وتعتني بالعائلة.“



كانت ساعة الحائط تعمل بشكل سليم حتى وقت قريب، وكانت في السابق تطل على العائلة. (© كاواغوتشي يوكو)



في الماضي، كان المتجر يبيع السجائر أيضًا. واليوم، تقابله ستارة محل نورين تحمل اسم المقهى. (© كاواغوتشي يوكو)

صفحات الألبوم مُعلّمة بشرائط ورقية تحمل ملاحظات تربط الصور بمعالم معاصرة. من المؤثر حقًا رؤية مدى اهتمام موشا بأشخاص لم تلتقِ بهم قط، وبشوارع الماضي.

قائمة طعام جذابة

يُعدّ جوّ المقهى ذو الطابع الكلاسيكي أحد جوانب جاذبيته. فكريم بروليه طبق أساسي في قائمة الطعام منذ افتتاح المقهى، متأثرًا بشغف موشا في صغرها بالفيلم الفرنسي ”أميلي“. وقد عاهدت نفسها أنه إذا افتتحت مقهى يومًا ما، فسيكون هذا الطبق، المُفضّل لدى بطلة الفيلم، من أبرز أطباق القائمة. عندما أفتح غطاء الحلوى المُكرمل، يتدفق الكاسترد الحلو، ويذوب الكراميل في فمي.



القائمة الأساسية هي كريم بروليه والقهوة. (© كاواغوتشي يوكو)

تستورد موشا حبوب البن بشكل رئيسي من ”هياكوتو كوفي“، وهي محمصة ومقهى في توشيما، طوكيو، حيث كانت تعمل سابقًا. أما شاي ”تشاي“ الذي تقدمه، فهو مثالي للتدفئة في الطقس البارد، وهو من ابتكارها الخاص. يتكون هذا المشروب من الفلفل الأحمر الحار، واليانسون النجمي، والقرنفل، مع لمسة خفيفة من فاكهة اليوزو الحمضية، ومعزز بكمية وفيرة من الزنجبيل.



شاي بنكهة الزنجبيل، وفطائر السمسم محلية الصنع، وزبيب مصدره المزارعون مباشرة. (© كاواغوتشي يوكو)

القائمة مليئة بالمفاجآت الممتعة الصغيرة. تبين أن ما يسمى بالأومورايسو ”الأسود“ هو عبارة عن أرز مقلي من المأكولات البحرية مظلل بحبر الحبار ومغطى بعجة رقيقة.



عجة البيض الخاصة بالمقهى مع الأرز ”الأسود“ وبطاطا سوبر ماريو المقلية بالفطر. (© كاواغوتشي يوكو)

مع حلول المساء، يتحول المقهى إلى بار. يستمتع رواد المقهى ببطاطس سوبر ماريو المقلية، وهي عبارة عن فطر عملاق مقلي، يُدرج اسمه في قائمة الطعام بشكلٍ طريف باسم ”فطر القوة“ تكريمًا لبطل لعبة الفيديو. تُغطى البطاطس بصلصة التارتار المُحضرة في المقهى، وتُعدّ إضافة مثالية للنبيذ أو البيرة.

إضافة صفحات جديدة إلى الألبوم

تبادل التحيات الودية مع معارف الحي، والتجول بين المقاهي والحانات لاستكشاف أزقة جديدة أو متاجر صغيرة - هذه هي ثقافة شيتاماتشي غير الملموسة التي ينقلها مقهى نونبيريا بأسلوبٍ رقيق. يرى المقهى نفسه بمثابة دليلٍ لأهالي ياناكا: فقد أنشأ موشا مكانًا للقاء حيث يمكن للناس أن يعتادوا على التردد عليه للدردشة، والتعرف على جيرانهم، والاستمتاع بالطعام اللذيذ.



اسم المقهى هو كلمة مركبة تجمع بين مقطع ”سان“ (الذي يُصبح ”شمس“) من كلمة ”سانبو“ (أي التنزه) وكلمة ”بوتيرينغ“، وهي كلمة يابانية مُقتبسة من الكلمة الإنجليزية، والتي اكتسبت معنى جديدًا يتمثل في ركوب الدراجات بشكل عفوي في الحي. (© كاواغوتشي يوكو)

يجمع ألبوم صور نونبيريا الذكريات يوماً بعد يوم، حيث يترك كل زبون يفتح باب المقهى بصمة. قصة بدأت قبل مئة عام تُضاف إليها صفحات جديدة اليوم.

مقهى صن بوتر نونبيريا

العنوان: 5-2-29 ياناكا، تايتو، طوكيو

ساعات العمل: 11:30 صباحًا - 3:00 مساءً، 6:00 مساءً - 11:00 مساءً (11:00 صباحًا - 11:00 مساءً أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية).

مغلق: الأربعاء والخميس.

الوصول: 8 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة جيه آر نيبوري.

الموقع الإلكتروني: https://nonbiriya.jp (باللغة اليابانية)

https://nonbiriya.jp (باللغة اليابانية) ملاحظة: الدفع نقدًا فقط.

(نُشرت في الأصل باللغة اليابانية في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025. صورة العنوان الرئيسي: منظر خارجي لمقهى صن بوتر نونبيريا. © كاواغوتشي يوكو)