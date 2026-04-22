رحلة إلى زمن آخر: “إيتاباشي توتوتو” في أزوساوا بطوكيو

من نافذة مقهى ياباني تقليدي: حيث يلتقي عبق الماضي بنكهة الحاضر

في أواخر عام 2025، أُعيد افتتاح بوابة تقليدية ذات سقف جملوني، كانت مغلقة لنحو خمسين عامًا، في منزل عائلي في طوكيو جرى تحويله إلى مجمّع فريد من نوعه يضم مقهى ومكتبة. ويجسّد هذا المشروع مزيجًا متناغمًا بين الحفاظ على التراث المعماري وإعادة توظيفه بأسلوب عصري، يتيح للزوار اختبار روح الماضي ضمن فضاء ثقافي نابض بالحياة.

تنتظرك حقبة تايشو (1912-1926) في شيمورا-ساكاوي على خط ميتا لمترو أنفاق توي، على بُعد 23 دقيقة فقط من ناطحات السحاب في أوتيماتشي، قلب الاقتصاد الياباني العصري. بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من المحطة عبر منطقة سكنية، يتسع المنظر عند زاوية ليظهر جدار طويل. في الداخل، وسط الخضرة، يقع منزل عائلة كبير لرئيس قرية عاش في المنطقة منذ عصر إيدو (1603-1868). من البوابة ذات السقف الجملوني، تلوح ستارة نورين حمراء.



بوابة المنزل ذات السقف المدبب، والتي تُدعى «ياكوي مون»، بُنيت بأسلوب معماري مميز يستخدم مجموعتين من الأعمدة لدعم السقف — أعمدة رئيسية وأعمدة ثانوية موضوعة في الخلف. (© كاواغوتشي يوكو)

بعد أن ظلت مغلقة لنصف قرن، أصبحت البوابة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ترحب بالزوار إلى «إيتاباشي توتوتو»، وهو مجمع مبانٍ تم تجديده يضم مقهى ومكتبة. عد بالزمن إلى الوراء لتستمتع بتجربة فريدة.

تجديد مستودع قديم

عبر البوابة، يدعوك باب منزلق في مبنى من الجبس الأسود على اليمين. يعود هذا المبنى، المعروف باسم المستودع الشرقي، إلى عصر تايشو ويضم الآن مقهى أبولون و«أوتوتو»، وهي مكتبة متخصصة في كتب السفر عبر الزمن.



يحتل مقهى ومكتبة المستودع الشرقي. (© كاواغوتشي يوكو)

عند الدخول، ينجذب نظرك إلى السقف المرتفع. تم إزالة الطابق العلوي لإنشاء مساحة تشبه الأتريوم، مع نوافذ عالية تسمح بدخول الضوء. تضفي العوارض الخشبية القديمة من خشب الزيلكوفا قوة صلبة على الهيكل. وعندما تنظر حول الغرفة، تظهر صناديق تانسو قديمة وغيرها من قطع الأثاث المنزلي السابق.



عوارض المستودع السميكة مصنوعة من خشب الزيلكوفا الصلب. (© كاواغوتشي يوكو)

لحظة اتخاذ القرار بشأن العقار

تقوم هاسونوما يوكي، الأخت الكبرى لرئيس العائلة في الجيل العشرين، وزوجها سوغورو أكيرا، بجولة معي في المكان. تقول يوكي: «المكتب في الجزء الخلفي من المقهى كان يعود إلى جدي، رئيس العائلة في الجيل الثامن عشر».

بعد وفاة عم يوكي (من الجيل التاسع عشر)، ناقشت مع أفراد العائلة الآخرين ما يجب فعله بالمنزل والمباني الملحقة التي أصبحت فارغة الآن. كان الحل المالي العملي هو هدم المباني وبناء عمارة سكنية على الأرض. لكن عندما كانت يوكي تتفحص الأغراض المغطاة بالغبار في المستودع، أدركت أنه «لو تخلى أي من الأجيال السابقة، التي عاشت هنا لأربعمائة عام، عن مسؤولياتها، لما كنتُ هنا اليوم». تحركت مشاعر عميقة داخلها، فغيرت اتجاهها وقررت الحفاظ على العقار.

كان العم الراحل يعيش حياة مزدحمة كمعلم للغة اليابانية. كان يستخدم بوابة جانبية للدخول والخروج من المنزل، وظلت بوابة «ياكوي مون» مغلقة لمدة 50 عامًا. تقول يوكي: «أردتُ أن تُفتح هذه البوابة مرة أخرى لتتيح الوصول إلى العقار، الذي كان لفترة طويلة منزلًا خاصًا، كوسيلة لرد الجميل للمجتمع، تمامًا كما فعل أسلافي». أقنع تصميمها على الحفاظ على المباني باقي أفراد العائلة، الذين وافقوا على خطتها.

الوثائق تبرز التاريخ المحلي

احتوى المستودع على أدوات زراعية وأغراض منزلية وملابس وغيرها تعود إلى أكثر من قرن. كما كان يحتوي على «ميكوشي» (محملة) الحي المستخدمة في المهرجانات، ومضخة يدوية محفوظة تمامًا استخدمت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لإطفاء الحرائق، ومجموعة كبيرة من العناصر التاريخية القيمة، بما في ذلك آلاف الوثائق القديمة.

كانت عائلة هاسونوما رؤساء قرية في منطقة أزوساوا لأجيال؛ وقد تركوا سجلات عديدة عن واجباتهم في إدارة الأرض والمهام الإدارية. تم التبرع بهذه السجلات إلى متحف إيتاباشي التاريخي، حيث اعتبرها القائمون على المتحف اكتشافًا كبيرًا. يجري حاليًا فك رموزها وتقييمها، وسوف تساعد في ملء الفجوات في تاريخ المنطقة.



لوحة ترحيبية تعرض مفاتيح قديمة وساعات زمنية تم العثور عليها في المستودع. (© كاواغوتشي يوكو)

القهوة والمخبوزات في مقهى أبولون

تم تكليف شركة تجديد واستوديو متخصص في التصميم الداخلي المستدام بتجديد المستودع الذي لا يُعوض. صُنعت الأثاث حسب الطلب باستخدام خشب من محافظة سايتاما المجاورة؛ وحتى نشارة الخشب تم استخدامها بعد تصلبها بالراتنج لصنع أسطح الطاولات. يوجد الآن متجران في المبنى المجدد، يقدمان اكتشافات جذابة. أحدهما مقهى أبولون، الذي يقدم قهوة متخصصة ومخبوزات منزلية الصنع.

تدرب المالك فوكوهارا إيتو كباريستا في ملبورن بأستراليا، التي تتمتع بمشهد قهوة نابض بالحياة. يقع الفرع الرئيسي للمقهى في أوجي بمنطقة كيتا. مثل الفرع الرئيسي، يقدم إيتاباشي توتوتو ثلاثة أنواع من القهوة المحمصة خفيفًا برائحة عطرية، ومجموعة متنوعة من المخبوزات المحلاة قليلاً.



عرض واجهة العرض كعكة الباوند والمافن والحلويات الأخرى. اختارت الكاتبة سكونة من القمح الكامل لترافق قهوتها. (© كاواغوتشي يوكو)

يقف الزبائن أمام الكاونتر، الذي يدمج أبواب صناديق تانسو قديمة، لطلب مشروباتهم. لاحظت أن القهوة تُقدم في أكواب مصنوعة من خزف أريتا مصممة خصيصًا. إنها مستديرة مثل كؤوس النبيذ لتوجيه رائحة القهوة إلى الأنف، بينما تشبه أكواب اللاتيه أسلوب أوقيانوسيا. تم اختيار الأكواب والزجاج لخلق تجربة قهوة متخصصة جديدة وليس فقط لأناقتها التصميمية.



تم إعادة استخدام أبواب صناديق خشب البولونيا القديمة لتشكيل جزء من الكاونتر. (© كاواغوتشي يوكو)

يقول فوكوهارا إنه فوجئ بوجود موقع تاريخي حي مثل هذا في طوكيو. «من السهل هدم مبنى، لكن الحفاظ عليه أمر مختلف تمامًا. اعتقدت أن تشغيل مقهى هنا سيكون تجربة ممتعة».

أوتوتو، مكتبة السفر عبر الزمن

المتجر الآخر في المستودع المجدد هو «أوتوتو»، وهي مكتبة تحتوي على كتب بعناوين جذابة تتعلق بالسفر عبر الزمن. تُعرض البضائع المعروضة للبيع على رفوف وصناديق قديمة كانت تستخدمها عائلة هاسونوما سابقًا، ويضيف جهاز ستيريو قديم لمسة رجعية.



تُعرض كتب المتجر في أثاث قديم تم إعادة استخدامه كرفوف. (© كاواغوتشي يوكو)

توضح فوجيوكا مينامي، صاحبة المتجر والكاتبة، قائلةً: ”بمجرد دخولك من البوابة، تنتقل إلى حقبة أخرى؛ إنه شعور فريد. يعكس كتاب “إيتاباشي توتوتو” رغبة عائلة هاسونوما في تقدير الماضي والتواصل مع المجتمع.“

وتضيف فوجيوكا أن الأعمال التي تتناول موضوع السفر عبر الزمن ”ليست مثيرة فحسب، بل تجعل القراء يشعرون أيضًا بأن الأمر نفسه قد يحدث لهم.“ وتوصي بكتاب ”إعادة التشغيل“ (Replay) للكاتب كين غريموود، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا في المتجر، حيث تدور أحداثه حول شخصية رئيسية عالقة في حلقة زمنية.

”لطالما رغبت في جعل السفر عبر الزمن حقيقة واقعة. في هذا المتجر، نحن محاطون بتحف تحمل ذكريات أصحابها، وآمل أن يأخذ الزبائن وقتهم في اختيار الكتب وغيرها من المعروضات. نرحب بالمسافرين عبر الزمن“.



تشرح البطاقات المكتوبة بخط اليد مواضيع المعروضات. (© كاواغوتشي يوكو)

ربط الماضي والحاضر والمستقبل

ترى هاسونوما يوكي، وهي أيضًا أمينة مكتبة مدرسية، صلةً وثيقةً بين الكتب والمباني القديمة. تقول: ”لكلٍّ منها حكايةٌ يرويها. فالكتب تستخدم الكلمات، أما الأشياء القديمة فتروي حكايةً صامتة“. مهمتها الآن هي فكّ رموز رسالة الماضي الكامنة في القطع الأثرية التي استعادتها، ونقلها إلى الجيل القادم. إنها رحلةٌ جديدةٌ بالنسبة لها أيضًا.

تستمر أعمال ترميم العقار. يجري تحويل المخزن الغربي إلى مساحةٍ للإيجار، وهناك خططٌ لاستخدام المنزل الرئيسي ومخزن ”كورا“ المقاوم للحريق خلفه في المستقبل. في هذه الأثناء، تقضي يوكي وزوجها وقتًا كل صباح في رعاية الحديقة وقبور العائلة، ويؤديان الصلوات في أضرحة الشنتو الصغيرة في المجمع. إنهما يُعيدان إحياء واجبات أسلافهما من رؤساء القرى، الذين لعبوا دورًا محوريًا في الحياة المحلية.



المنزل الرئيسي مهجور حالياً. (© كاواغوتشي يوكو)

يقول يوكي: ”رأيتُ زوجين جالسين في المقهى، يستمتعان بالأجواء وإطلالة الحديقة. أتمنى أن يجد كل من يأتي إلى إيتاباشي توتوتو لحظات هادئة في هذا المكان الساحر.“

في إيتاباشي توتوتو، يتدفق الزمن من الماضي إلى المستقبل، أو العكس. فبين فنجان قهوة وكتاب، يمكننا جميعًا أن نكون مسافرين عبر الزمن.



إيتاباشي توتوتو

العنوان: 2-23-4 أزوساوا، إيتاباشي، طوكيو

ساعات العمل: 10:00 صباحًا - 5:00 مساءً

مغلق: الثلاثاء والأربعاء

كيفية الوصول: 5 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة شيمورا-ساكاوي على خط ميتا لمترو أنفاق توي

الموقع الإلكتروني: https://itabashitototo.com (باللغة اليابانية)

(نُشرت في الأصل باللغة اليابانية في 11 فبراير/ شباط 2026، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: البوابة الرئيسية لإيتاباشي توتوتو. © كاواجوتشي يوكو)