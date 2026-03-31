”أرى وجهك منصرفًا عني“: مانغا يابانية حديثة ترسم ملامح حب المراهقة

أعمال مانغا تستحق مساحة خاصة في مكتبتك

تقدم إيتشينوهي رومي في مانغا ’’أرى وجهك منصرفا عني‘‘ عملا يلتزم بالنمط الكلاسيكي لمانغا شوجو (مانغا الفتيات) مع تحديث شخصياته بما يتناسب مع العصر الحديث. يصور العمل أربع طلاب في المرحلة الثانوية بتفاصيل حياتهم الدقيقة، وينسج مشاعرهم غير المتبادلة تجاه بعضهم في حكاية معقدة تستحق القراءة.

حلو ومر في آن معا

تقف أمامنا بطلة شابة، وهي المحرك الرئيسي لقصتنا، لكنها تحمل في داخلها بعض المخاوف. كيف ستتمكن من التغلب عليها؟ يختلف تناول هذا السؤال المحوري باختلاف الزمان وأسلوب كل عمل من أعمال مانغا ”شوجو“، لكن العثور على الحب مع شريك يتقبلها كما هي يظل عنصرا جوهريا ثابتا في هذا النوع الأدبي.

إحدى الشخصيات المحورية في مانغا ”كيمي نو يوكوغاو أو ميتيتا“ لإيتشينوهي رومي وتعني حرفيا ”كنت أنظر إليك من الجانب“، وقد نشرت بالإنكليزية تحت عنوان ”أرى وجهك منصرفا عني“ هي موري هيكاري، والتي تظهر صورتها على غلاف الجزء الأول، وهي فتاة في المدرسة الثانوية لديها قلق بشأن جفونها ذات الطية الواحدة. تمثل موري الصورة النموذجية لبطلة مانغا شوجو تقليدية. وهي معجبة بأوتاني شينتارو، الشخص المضحك في الصف وعضو فريق البيسبول، لكن أوتاني نفسه لا يرى سوى صديقة موري، تاكاهاشي ماري، شخصية الغلاف في الجزء الثالث. تتجاهل موري مشاعرها لتشجع أوتاني على العثور على الحب الحقيقي، لكنها في النهاية تجد نفسها على وشك الاعتراف بمشاعرها. تعرض الأمر على أوتاني وكأنه افتراض، فتخبره أن الفتى الذي تحبه مهتم بالفتيات ذوات الجفون ذات الطيتين، على عكس جفونها ذات الطية الواحدة. وعندما تسأله إن كان ينبغي أن تجرب شيئا مثل لاصق الجفون لتصنع طية مزدوجة، يقول أوتاني ”لكنك رائعة جدا... فقط ابقي كما أنت“.



من الجزء الأول من مانغا ”أرى وجهك منصرفا عني“. (© إيتشينوهي رومي/كودانشا)

يتقبل أوتاني موري كما هي تماما. في أي مانغا شوجو أخرى، كانت تلك ستكون الكلمات السحرية التي تشير إلى بداية قصة حب حقيقية، خصوصا عندما تقال من الشخص الذي يعيش حبا غير متبادل. وهذا ما يجعل هذا المشهد بالذات حلوا ومرا في آن واحد.

بدأت مانغا الفتيات بالتركيز على الحب الرومانسي في ستينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، ازدادت قصص الحب التي تدور أحداثها في المدارس، وغالبا ما تُظهر فتيات عاديات تماما يجدن الحب من خلال الإصرار. أما النصف الآخر من هذا النموذج الثابت، فهو فتى يتقبل الفتاة بكل عيوبها وهواجسها، كما هي تماما. ولهذا السبب وصفت موري بأنها ”الصورة النموذجية لبطلة مانغا شوجو تقليدية“.

وفي سبعينات القرن العشرين، ظهر نوع فرعي جديد من مانغا شوجو، يعرف باسم ”أوتوميتشيكّو“ أو ”ذو طابع عذري“ مع أعمال لفنانين مثل موتسو أكو. أصبحت هذه الأعمال المعيار الجديد للمانغا الرومانسية، وحددت النموذج الأساسي للبطلة والذي تطور لاحقا ليتماشى مع تغير الأزمنة والمجتمع.

فعلى سبيل المثال، لاقت مانغا مثل ”فتيان قبل الزهور“ لكاميو يوكو رواجا كبيرا لتصويرها بطلات قويات تجاوزن كل العقبات التي تعترض طريقهن. ثم في مطلع الألفية الجديدة، قدمت مانغا ”كيمي ني تودوكي: مني إليك“ لشينا كاروهو، بطلة قوية تعيش حياتها بطريقتها الخاصة، رغم مظهرها الخارجي الذي كان العالم من حولها يفترض أنه سيقود إلى شعورها بعدم الثقة بنفسها.

بطلات العصر الحديث يصارعن المجتمع

تتمثل الطريقة الأكثر مباشرة التي تعبر بها مانغا ”أرى وجهك منصرفا عني“ عن حداثتها في شخصية البطلة الثانية، تاكاهاشي ماري، وهي صديقة موري والفتاة التي يعجب بها أوتاني.

على الرغم من جمال تاكاهاشي، إلا أنها خجولة للغاية. لقد عانت من التنمر في الماضي وتواجه صعوبة في المواقف الاجتماعية. يشجعها ماتسودايرا، مدرس اللغة في المدرسة، على محاولة التغلب على هذه المشكلات، فتنغمس في مشاكلها الخاصة لدرجة أنها لا تجد متسعا من الوقت للاهتمام بمشاعر موري وأوتاني.

وبدلا من أن تكون مشاعرها تجاه ماتسودايرا مجرد شكل من أشكال الحب الرومانسي، تبدأ في التحول إلى شيء يشبه ”فاندوم (ثقافة المعجبين)”. أتوقع أن تبدأ القصة في التعامل مع ماتسودايرا وقصته بوصفه بطلا آخر، ولكن لا يوجد أي تلميح إلى أي حبكة فرعية قديمة الطراز من نوع ”علاقة طالبة ومعلم“. وبعبارة أخرى، بالنسبة لتاكاهاشي، يعد الحب وسيلة لتغيير نفسها نحو الأفضل، وملاحقة من تحب طريقا نحو النضج. إن النظر إلى الحب بوصفه نوعا من الفاندوم يعد طرحا حديثا مميزا في اليابان. وبهذا المعنى تتناقض شخصية تاكاهـاشي بشكل واضح مع موري بوصفها بطلة.

منذ العقد الثاني من الألفية الثالثة، ركزت العديد من مانغا شوجو على فتيات يواجهن ما يسمى بالاضطرابات الاجتماعية أو التنمر، كما هو الحال مع تاكاهاشي. ومع اندماج ثقافة الأوتاكو والموضة والموسيقى تدريجيا في الثقافة العامة، ازداد الاهتمام بالشباب الذين يواجهون صعوبة في حياتهم اليومية. ومع وسائل التواصل الاجتماعي التي تدفع عددا أكبر من الشباب إلى مواجهة أحكام الآخرين، قد يجد القراء أنفسهم أكثر قدرة على التعاطف مع شخصيات تجد صعوبة في معرفة كيفية التعامل مع الآخرين على نحو لائق.

بالنسبة للأجيال التي نشأت على حب مانغا شوجو القديمة، يبدو واضحا أن موري تمثل البطلة التقليدية. ولكن داخل العمل نفسه، ترى موري أن تاكاهاشي هي بطلة المانغا، ويرجع ذلك إلى أنها هي نفسها تشارك حساسية معجبي مانغا الشوجو المعاصرين.

ويمكن أيضا ملاحظة كيف تغيرت الصداقة، والمسافة بين موري وتاكاهاشي مع مرور الزمن. فلو كانت هذه مانغا من زمن أقدم، لكانت صداقتهما تتجلى في انفتاحهما التام على بعضهما في كل شيء. لكن حقيقة أن هاتين الفتاتين تريان بعضهما وتتقبلان بعضهما تتجلى في كيفية محافظتهما على مسافة بينهما. وحتى مع تصاعد الصراع حول مشاعر أوتاني، لا تنحدر العلاقة بينهما أبدا إلى مستنقع من الغيرة. وبعبارة أخرى، لا وجود هنا لعاطفة متأججة.

توازن دقيق

هناك أيضا بطلان رئيسيان من الفتيان. كما ذكر، أحدهما أوتاني. وهو فتى لطيف ويضحك الآخرين في الصف، لكنه لا يصور على أنه الفتى الرائع الخالي من العيوب أو ملك المدرسة. بل يقدم كفتى في المرحلة الثانوية بصورة أكثر طبيعية. يفكر في تاكاهاشي باستمرار، بما في ذلك تخيلاته الليلية عنها، ويستخدم مزيل التعرق بكثرة لإخفاء رائحة العرق. كما أن مشاعره تجاه تاكاهاشي تتقلب صعودا وهبوطا، تماما كما هو الحال مع أي فتى في المدرسة الثانوية.

أما الآخر فهو صديق أوتاني، الفتى الوسيم الغامض أساغيري هيكارو. بنظرته الفلسفية للعالم وتلميحات الظلام في شخصيته، يعد أيضا شخصية أيقونية أخرى في مانغا شوجو، لكن الجزء الرابع يتعمق في قصته ليكشف سبب تصرفه على هذا النحو. كما أن حب أساغيري يحدث تغييرا كبيرا في العلاقات بين الشخصيات الشابة الأربعة في هذه المانغا.



غلافا الجزئين الثاني والرابع من مانغا ”أرى وجهك منصرفا عني“. (© إيتشينوهي رومي/كودانشا)

يتمتع كل من أوتاني وأساغيري بشجاعة هادئة وجذابة تجعلهم محبوبين لدى القارئات، لكن عندما يبوحان بمشاعرهما، يتلاشى نضجهما المصطنع لدور البطل، ويبدوان أكثر واقعية. إن الأبطال الذكور في هذه القصة يحققون توازنا دقيقا بين المثالية والواقع.

نادرا ما يُظهر الفتيان في مانغا شوجو الحديثة جوانب مظلمة. فأين الآن البطل الذي كان يوصف بالقسوة بعض الشيء والذي كان يظهر في الماضي؟ في عصرنا الحالي، قد ينظر إلى تلك القسوة على أنها إساءة، ولذلك ترفض. وما لم تصور الشخصية بوضوح على أنها نوع من المتسلطين الساديين ذوي الميل إلى القسوة، فقد ينظر إلى المؤلف على أنه لم يوفق في تطوير الشخصية بما يكفي لتكون مؤثرة حقا.

روح الشباب

فازت مانغا ”أرى وجهك منصرفا عني“ بجائزة كودانشا للمانغا لعام 2024 في فئة مانغا شوجو. وقد أشادت عضوة لجنة التحكيم أندو ناتسومي بالعمل قائلة ”أنا معجبة بالقوة الوصفية الدقيقة وببناء الحبكة لكل شخصية. لقد جعلني ذلك أتمنى أن يوفقوا جميعا في الحب“. وعندما تسلمت إيتشينوهي رومي الجائزة قالت ”هذه الشخصيات حية داخل القصة. أعتقد أنها تمنح قدرا كبيرا من التشجيع والدعم الكبيرين لكي يكون المرء على طبيعته، مهما حدث“.

ورغم تغيرها مع الزمن، ظلت مانغا شوجو في اليابان وسيطا يصور تعقيد قلوب المراهقين، بكل ما فيها من رقة وجمال دائم، إلى جانب متعة وألم الحب غير المتبادل. وتشارك مانغا ”أرى وجهك منصرفا عني“ هذا الإرث، وهي تصور أرواح المراهقين المعاصرين النابضة بالحياة والحيوية. فكل شخصية فيها هي بطل رئيسي، وجميعهم يصارعون صعوبات الحب وهم يكبرون. ومن المؤكد أن كثيرا من القراء سيرون شبابهم في قصص هؤلاء الفتيان والفتيات، وسيدعمونهم جميعا. وقد توقفت هذه السلسلة مؤقتا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن القراء ينتظرون عودتها بفارغ الصبر.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: غلافا الجزئين الأول والثالث من مانغا ”أرى وجهك منصرفا عني“. © إيتشينوهي رومي/كودانشا)