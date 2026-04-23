طريق الراحة: دروس عن السعادة من مانغا ”هيراياسومي“

أعمال مانغا تستحق مساحة خاصة في مكتبتك

تستكشف مانغا ”هيراياسومي“ لشينزو كييغو الجانب الهادئ من الحياة، مسلطة الضوء على الرغبة في الابتعاد عن السعي الحثيث وراء بناء الحياة المهنية، وتقبّل فترات الراحة بوصفها ضرورة للصحة الحقيقية. نلقي في هذه المقالة نظرة على مانغا تواكب تغير نظرة العصر الحديث تجاه العمل والحياة.

حياة أشخاص تتقاطع تحت سقف واحد

تدور أحداث هذه المانغا في منزل ”هيرايا“، وهو نمط تقليدي من البيوت اليابانية ذات الطابق الواحد، يتميز بالمساحات المفتوحة. يجمع عنوان المانغا ”هيراياسومي“ بين كلمة ”هيرايا“ وكلمة ”ياسومي“ التي تعني ”الراحة أو أخذ استراحة“، ليعبر عن الهدوء والسكينة اللذين يشكلان جوهر مكان العيش في القصة.

بطل القصة هو هيروتو، شاب يبلغ 29 عاما يفتقر إلى وظيفة مستقرة. يتمتع هيروتو بطيبة قلب تجعله يجذب اهتمام كبار السن. يلتقي بجارته العجوز هاناي مرتين في الأسبوع لتناول الطعام وقضاء بعض الوقت معا. لكن هاناي تتوفى فجأة إثر نوبة قلبية، تاركة له منزلها ”هيرايا“ في حي أساغايا بطوكيو. بعد ذلك تنتقل ابنة عمه ناتسومي من ياماغاتا للعيش معه، ومن هنا تبدأ فعليا أحداث القصة.

هيروتو، الذي كان يحلم يوما ما بأن يصبح ممثلا، يقضي أيامه الآن متنقلا بين وظائف بدوام جزئي ومسترخيا في المنزل، وكأنه يعيش عطلة صيفية لا تنتهي. وخلال ذلك، يلتقي بأشخاص مجتهدين لا يكادون يجدون وقتا للراحة، فيتاح للقراء من خلال هذا التباين فرصة للتفكير في معنى ”الراحة“ الحقيقي.

فعلى سبيل المثال، يعمل صديقه المقرّب هيديكي في شركة للأثاث المنزلي الفاخر. لديه عائلة وسيارة فارهة، ويبدو من مظهره الخارجي أنه يملك كل ما يرغب به. لكن ضغوط العمل وسوء معاملة زملائه أثرا سلبا على صحته النفسية إلى حد جعله يفكر في الانتحار.

يجد هيديكي ملاذه في هيروتو، الذي لا يملك وظيفة ثابتة ولا زوجة ولا أطفال. يظل هيروتو صديقا مخلصا له حتى عندما يقابله بجفاء. وذلك لأن هيديكي كان هو من قال له يوما، حين تعب من منافسات تجارب الأداء وفكر في التخلي عن أحلامه ”أنت مهم، سواء كنت ممثلا أم لا. المهم أن نبقى نقضي الوقت معا هكذا“.

في عالم تتزايد فيه أهمية المكانة الاجتماعية والمناصب الوظيفية، قد ينسى المرء المعنى الحقيقي للحياة إن لم يكن هناك من يذكّره به. وتؤكد صداقة هذين الاثنين أن المنصب والمال والمكانة لا تكفي لتحقيق السعادة الحقيقية.

ورغم مظهره اللامبالي، يقلق هيروتو بشأن ما إذا كانت حياته تسير في الاتجاه الصحيح. هل ينبغي عليه أن يجد ما يرغب حقا في فعله ويسعى بجد لبناء مسيرة مهنية؟ مرة أخرى، يقدم هيديكي وجهة نظر مختلفة بقوله ”أنت بالفعل الأفضل، كما أنت“.

هذا الكتاب مليء بكلمات تواسي الأرواح المتعبة من مجتمع تنافسي.



مشهد من الجزء التاسع من مانغا ”هيراياسومي“. يقول هيديكي (على اليمين) لهيروتو ”أنت بالفعل الأفضل، كما أنت“ (© شينزو كييغو/شوغاكوكان).

مانغا تعكس تغير النظرة إلى العمل

انفجرت فقاعة الاقتصاد في اليابان في أوائل التسعينات، وهي الفترة التي كان يعتقد فيها أن العمل الجاد وحده هو الطريق إلى الثراء. وبعد ذلك، شهد العقد الأول من الألفية الجديدة ظهور مجتمع أكثر تنافسية، أصبحت فيه المهارة الحقيقية هي العامل الأساسي. وانعكاسا لتلك المرحلة، ركزت أعمال المانغا التي كانت شائعة في تلك الفترة على أبطال يعملون بجد لاكتساب المهارات والتميز. وكان الكثير منها يصور شخصيات نسائية تسعى نحو النجاح.

فعلى سبيل المثال، قدمت مانغا ”هاتاراكي مان“ لأنّو مويوكو عام 2004 ومانغا ”ريل كلوز“ لماكيمورا ساتورو عام 2006 بطلات عاملات. كما ظهرت أعمال ركزت على شخصيات تشق طريقها بنفسها في الصناعات الإبداعية. ومن بين هذه الأعمال مانغا ”باكومان“ لأوباتا تاكيشي عام 2008، المستوحاة من عمل أصلي لأوبا تسوغومي، و مانغا ”صفحة بيضاء: رحلتي المزعومة كفنانة“ لهيغاشيمورا أكيكو عام 2012، وهما مجرد مثالين من أعمال كثيرة تناولت قصص شباب يسعون ليصبحوا فناني مانغا.

ما يجمع بين هذه الأعمال هو الفكرة القائلة إن العمل الجاد والمخلص هو السبيل إلى حياة أكثر إشباعا. ويمكن تخيل أن الكثير من القراء استلهموا من تفاني هؤلاء الأبطال. وفي الوقت نفسه، لا بد أن هناك كثيرين عملوا بجد دون تحقيق النجاح نفسه، ولم يجدوا سوى الإرهاق وواقع غير عادل.

في الماضي، كانت معايير الحياة السعيدة تتمثل في الحصول على وظيفة مستقرة والزواج وإنجاب الأطفال. ومع تطور الزمن، بقي هذا الاعتقاد الأساسي قائما، مع إضافة بُعد جديد يتمثل في السعي إلى تحقيق الذات من خلال فعل ما تحب.

وقد يكون هذا السعي وراء تحقيق الذات قد شكل ضغطا على بعض الشباب ليصبحوا ”أشخاصا ذوي شأن“ أو يحققوا إنجازا كبيرا. ولكن الآن ومع تقدمهم في العمر، ربما اكتشف كثيرون أن حياتهم بعيدة كل البعد عن الصورة المثالية التي رسموها بأذهانهم.

ومع الانتقال من العقد الثاني من الألفية الحالية إلى العقد الثالث، شهدنا تزايدا ملحوظا في الأعمال التي تركز على موضوع ”الراحة“. وربما يعود ذلك إلى أولئك الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحقيق معايير السعادة التقليدية أو تحقيق الذات. بعض هذه الأعمال مثل مانغا ”إجازة ناغي الطويلة“ لكوناري ميساتو عام 2016 ومانغا ”كلْ ونمْ وانتظر سعادتك فقط“ لميزوناغي توري عام 2020، تُظهر كيف يمكن إيجاد السعادة في حياة يومية هادئة وفي الروابط مع الآخرين، بدلا من السعي وراء أحلام كبيرة. ومانغا ”هيراياسومي“ عمل آخر يسير على نفس النهج.

ووفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، انخفض متوسط ​​ساعات العمل السنوية للفرد بنحو 20% خلال الفترة بين 1990 حتى 2024، ليصل إلى 1643 ساعة. وقد ساهمت إصلاحات العمل، كتلك التي تروج لها الحكومة، في تراجع قيم تقليدية مثل الإفراط في العمل، وبدأ المجتمع تدريجيا يدرك أهمية الراحة. وربما تعكس شعبية هذه المانغا هذا التغير في المجتمع الياباني.

وقد حصد هذا العمل، الذي يجمع بين جاذبية خاصة وروح تعكس عصره، عدة جوائز منها جائزة القصص المصورة لمجلةTV Bros لعام 2021 وجائزة شوغاكوكان للمانغا التي أعلن عنها في يناير/كانون الثاني 2026. كما فاز بجائزة غران غينيجي لأفضل مسلسل كوميدي في جوائز لوكا كوميكس لعام 2024 في إيطاليا، حيث وصفته لجنة التحكيم بأنه ”ليس عملا مكتوبا بشكل جميل فحسب، بل يتميز قبل كل شيء بإيقاع هادئ ونبرة ساكنة في كل من الرسم والنص، ما يجعله عملا فنيا جريئا وغير متوقع على الإطلاق“.

قصة ولدت في فترة راحة

يتحدث شينزو كييغو، مؤلف ”هيراياسومي“، عن أصل العمل في قصة ”حول الفترة التي دخلت فيها المستشفى بسبب سرطان الغدد اللمفاوية الخبيث“، وهي ضمن مجموعة القصص القصيرة ”سينتشيمينتارو موهانّو (اللامبالاة العاطفية)“. وتوضح القصة كيف تبلورت الفكرة عندما كان المؤلف يخضع للعلاج الكيميائي بالتزامن مع بداية جائحة كوفيد-19. بدا أن السرطان قد دخل في طور السكون، لكن هذا العمل، الذي يتمحور حول فكرة ”الراحة“، جاء ليعبر عن تجربة حقيقية للمؤلف، إذ لم يكن أمامه خيار سوى أن يرتاح. لقد أحدثت الجائحة تغييرات في حياة الجميع، مانحة إيانا لمحة عن واقع غير مألوف، حيث سلبت فجأة أشياء كثيرة كانت تُعتبر من البديهيات. ومن المرجح أن هذه التجربة المشتركة هي ما يجعل شخصيات ”هيراياسومي“ مثيرة للتعاطف، وتدفع القارئ إلى متابعة كفاحها بروح من الحماية الدافئة.

توقف نشر مانغا ”هيراياسومي“ من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول عام 2023. وقد أوضح المؤلف سبب هذا التوقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا ”ستبدأ مانغا هيراياسومي بالتطرق إلى موضوع العطلة الصيفية، وأريد أن أصور هذا الصيف بطريقة لا تترك أي ندم على الإطلاق. هذا هو السبب بكل بساطة“. وهي رسالة تعكس بوضوح إيمان المؤلف الراسخ بأن الراحة ضرورية لابتكار عمل مميز.

أحلام متباينة

يظهر في هذا العمل شخصيتان تربطهما علاقة متناقضة مع أحلامهم هما هيروتو وناتسومي. هيروتو هو شخص تخلى عن حلمه بأن يصبح ممثلا، بينما ناتسومي طالبة فنون تطمح لأن تصبح فنانة مانغا، وتسعى جاهدة لتحقيق انطلاقتها الفنية. وهذا ما يجعل ناتسومي انعكاسا لماضي هيروتو.



غلاف الجزء الرابع من مانغا ”هيراياسومي“ (© شينزو كييغو/شوغاكوكان).

ما الذي يمكن أن يستخلصه القراء من رؤية هاتين الحياتين جنبا إلى جنب؟ من جهة، قد يدركون أنه لا بأس في أن يكون لدينا حلم. فبالنسبة لناتسومي، إن وجود هدف يمنحها دافعا لحياتها اليومية وينير دربها.

لكن يمكن للقراء أيضا استخلاص دروس من هيروتو. فقد أنهكه سعيه وراء هدفه نفسيا حتى أدرك أنه إذا كان سيخسر نفسه في النهاية، فمن الأفضل أن يستريح، أو حتى أن يستسلم. وهذا لا يعني التخلي عن الحياة بأكملها. فحتى بعد سن الثلاثين، لا يزال بإمكان المرء أن يعيش أيام شبابه مرارا وتكرارا.

كيف ستتغير حياتهما وأحلامهما؟ على القارئ أن يكتشف ذلك بنفسه.

تصوير المانغا الواقعي بأجواء أحد أحياء طوكيو

إن هذا التناول للقيم المعاصرة ليس عنصر الجذب الوحيد في ”هيراياسومي“. فمشاهد الطهي المنزلي بين الحين والآخر آسرة. وهناك أيضا سحر خاص في تصويرها الواقعي المدهش لحي أساغايا الممتد على طول خط سكة حديد تشوو التابع لشركة JR. يعيد العمل خلق الأجواء الفريدة لحي يعج بأناس يسعون وراء أحلامهم وينغمسون في ثقافات فرعية متنوعة، ما يضيف إلى العمل تأثيرا عاطفيا.

العودة إلى المنزل مساء عبر شوارع تفوح منها رائحة العشاء الشهي وأصوات الجدال حول المائدة تُسمع من خلال نوافذ المطابخ المضاءة بضوء برتقالي. وبعد إغلاق الكتاب، يجد القارئ نفسه يشتاق إلى رحلته الخاصة نحو منزل ينتظره فيه أحباؤه، حيث تهدأ الخطى المتسارعة كلما اقترب من ذلك المكان الذي يشعره بالسعادة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أغلفة الأجزاء الأول والثاني والتاسع من ”هيراياسومي“. © شينزو كييغو/شوغاكوكان)