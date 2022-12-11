شغف هوليوود الذي لا ينتهي بالثقافة اليابانية.. براد بيت بطلاً للنسخة السينمائية من الرواية اليابانية الأكثر مبيعا

فيلم الإثارة والأكشن Bullet Train (القطار السريع) الذي تم عرضه لأول مرة في أغسطس/ آب 2022، مستوحى من رواية Maria bītoru (ماريا بيتل) للكاتب إيساكا كوتارو والتي صدرت عام 2010. تتطابق حبكة الفيلم إلى حد كبير مع الرواية، حيث يصارع خمسة من القتلة المأجورين من أجل البقاء على قيد الحياة على متن قطار شينكانسن المتجه إلى موريوكا بمحافظة إيواته. لكن الاختلافات الكامنة في طريقة عرضه للأحداث تجعله جديراً بالمشاهدة جنبًا إلى جنب مع قراءة الرواية التي صدرت منها طبعة باللغة الإنكليزية هذا العام.

عالم الجريمة اليابانية على شاشة هوليوود

في فيلم الأكشن Bullet Train الصادر في 2022، يلعب براد بيت دور Ladybug ”ليدي باغ“، وهو قاتل مأجور يقبل تنفيذ إحدى المهمات بعد أن ظل بعيدًا عن اللعبة لفترة من الوقت. هو مقاتل مخيف، لكن حظه العاثر دائماً ما يسبب له المشاكل أثناء عمله. تتكشف القصة على متن قطار سريع متجه من طوكيو إلى كيوتو ومهمة براد بيت أو ”ليدي باغ“ على متن هذا القطار بسيطة: الصعود على متن القطار في محطة طوكيو، وتحديد مكان حقيبة بعينها، ثم الاستيلاء على الحقيبة والنزول من القطار في محطة شيناغاوا، وهي المحطة التالية.

بالفعل ينجح ”ليدي باغ“ في الحصول على الحقيبة، لكن ما أن يهم بالخروج من القطار حتى يباغته الذئب (بينيتو إيه مارتينيز أوكاسيو)، وهو قاتل مكسيكي يحمل ضغينة ضد ”ليدي باغ“، ويدفعه إلى داخل القطار مرة أخرى. هناك أيضاً قاتلان آخران، وهما أخان مخيفان معروفان باسم تانغرين وليمون (آرون تايلور جونسون وبريان تيري هنري)، كلاهما على متن نفس القطار، ويبحثان عن نفس الحقيبة التي كانت بحوزتهم في الأساس. في كل محطة يحاول ”ليدي باغ“ النزول من القطار السريع المندفع، لكنه في كل مرة يجد ما يمنعه من القيام بذلك، لا شك أنه حظه السيئ كالعادة.

إنه قطار مميت على متنه مجموعة من القتلة المأجورين، أتى كل منهم من أجل مهمة محددة، حيث تم تكليف تانغرين وليمون بتحرير الابن المختطف لزعيم عصابة روسية معروفة باسم الموت الأبيض (مايكل شانون) وإعادته إلى والده في كيوتو مع الحقيبة المليئة بأموال الفدية التي سيتم دفعها لتأمين حريته. ومن بين الحاضرين أيضًا كيمورا يوئيتشي (أندرو كوجي)، وهو قاتل آخر متورط مع شابة غامضة تجلس بجانبه.

أُخذ نجل كيمورا كرهينة، حيث استغلته الفتاة وأمرته باغتيال هدف معين، ويوجد أيضاً على متن القطار قاتل آخر يشتهر باستخدامه للسم ويبحث عن فرصة لإنهاء حياة ابن زعيم عصابة الموت الأبيض. تجتمع كل هذه الشخصيات في المساحة الضيقة داخل القطار، ساعين لتنفيذ مخططاتهم ضد بعضهم البعض، مما يصنع لنا قصة مثيرة.

إيحاءات متعددة لأنواع القطارات المختلفة في اليابان

Bullet Train هو فيلم أكشن من إنتاج هوليوود يرقى في سرعة أحداثه إلى مستوى عنوانه، ويقدم مشهدًا تلو الآخر من القتال بين ”ليدي باغ“ والقتلة الآخرين في طريقهم إلى كيوتو. يلعب الممثلون أدوارهم بخفة ظل مع الحرص على إظهار الجوانب الكوميدية والغريبة التي رسمها الكاتب إيساكا لشخصياتهم الأصلية في روايته.

تتفق القصة بشكل وثيق مع سرد الأحداث الوارد في الرواية الأصلية باستثناء خاتمة الرواية. هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين معالجة هوليوود والرواية الأصلية Maria bītoru (ماريا بيتل) التي صدرت في عام 2010 وترجمها سام ماليسا في عام 2021 تحت اسم Bullet Train. ففي الرواية الأصلية تصعد مجموعة القتلة على متن قطار توهوكو شينكانسن المتجه من طوكيو إلى موريوكا، عاصمة محافظة إيواته (يعيش إيساكا نفسه في توهوكو، مما يجعل هذا اختيارًا طبيعيًا)، بدلاً من أن تستقل المجموعة قطار المبيت السريع الأنيق المتجه غربًا إلى كيوتو. ينتج عن هذا الاختلاف في القطارات فجوات كبيرة بين مشاعر الشخصيات المتنوعة وفقاً لخلفياتها كما تحكي الرواية والفيلم.

ووفقاً للرواية فإن قطار توهوكو يتوقف أولاً في أوينو، حيث يفشل ناناؤ (الذي يعمل تحت الاسم الحركي ليدي باغ) في الوصول إلى رصيف المحطة مع الحقيبة المسروقة، ثم يتوقف القطار عدة مرات في طريقه شمالاً في كل من أوميا، وسينداي، وشين هاناماكي، وهكذا حتى يصل إلى محطته الأخيرة موريوكا. ترسم الرواية الأصلية صورًا دقيقة للشخصيات على صفحاتها، كما أن إيقاع الأحداث في الرواية أبطأ بكثير من الإيقاع السريع لأحداث الفيلم. رغم كونها حكاية عن قتلة مأجورين، إلا أنها تبدو كعملية بحث متأنية في بداياتهم ونهاياتهم.

ناناؤ، رجل في الثلاثينيات من عمره وهو قاتل محترف يتمتع بقدرات استثنائية ولكنه يعاني دائماً بسبب حظه العاثر، مما يجعل أي مهمة يقوم بها تتخذ منحنى أكثر تعقيدًا مما يُفترض أن تكون عليه. أما رئيسته ماريا، التي كلفته بهذه المهمة ”السهلة“، فتظل على اتصال دائم به عبر الهاتف المحمول حيث تعطيه تعليمات جديدة للهروب من القطار في كل محطة، وتتسم المحادثات بينهما بالذكاء الشديد.

كما تتم التعاملات بين الشركاء بطريقة كوميدية بارعة. فشخصية ليمون، معجب بشكل كبير ببرنامج الأطفال ”القطار توماس والأصدقاء“، ويحفظ عن ظهر قلب الدروس التي استخلصها من الشخصية الكارتونية توماس القطار وأصدقائه بل ويتخذ منها دليلاً توجيهياً في حياته الخاصة. ومع سير الأحداث، يقدم توماس مفتاحًا هاماً لكشف الغموض، وهي وسيلة للحبكة تم توظيفها ببراعة في الفيلم أيضًا.

الشر من منظور الثقافة اليابانية

أما الفتاة الغامضة في الفيلم فشخصيتها الأصلية في الرواية يلعبها صبي يدعى الأمير وهو طالب في المدرسة الإعدادية يخضع كيمورا لإرادته الملتوية. في قصة إيساكا، يظهر الأمير كرمز لكل الشر البغيض في المجتمع الياباني اليوم وتعد شخصيته هي المحرك لأحد الموضوعات الهادئة التي تسير بالتوازي مع أحداث الرواية، كما أن غيابه عن الفيلم يمثل أحد أكبر الاختلافات بين العملين. من السهل تصنيف القتلة على أنهم أشرار بسبب مهنتهم وأفعالهم، فبغض النظر عن أسباب وجودهم على متن هذا القطار، جميعهم ينتقلون بسرعة إلى الشمال نحو تصاعد معقد في الأحداث لا يمكن لأي منهم تجنبه.

كل ما ذُكر سالفاً ما هو إلا لمحة مبسطة عن الرواية. إن موهبة إيساكا الفريدة وقدرته الاستثنائية على إنشاء عالم خاص على صفحات رواياته لا تتجلّى إلا عندما ينغمس القارئ بكل جوارحه في التفاصيل الدقيقة التي يرسمها. جدير بالذكر أنه قد تم إدراج النسخة المترجمة Bullet Train، التي ترجمها سام ماليسا ونُشرت في بريطانيا عام 2021، في القائمة المختصرة لجائزة Dagger لهذا العام التي تمنحها الرابطة البريطانية لكتّاب الروايات البوليسية لأفضل كتب الخيال الإجرامي المترجمة، وبذلك يكون التقدير الذي حازت عليه الرواية في اليابان، باعتبارها الجزء الثاني من ثلاثية إيساكا المعروفة باسم Hitman (القناص)، جنباً إلى جنب مع الاعتراف الكبير الذي كان من نصيب النسخة المترجمة إلى الإنكليزية، فضلاً عن تحويل الرواية إلى فيلم إثارة ناجح من إنتاج هوليوود، أكبر دليل على أنها رواية عالمية من الطراز الأول.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية).

Maria bītoru (ماريا بيتل) بقلم إيساكا كوتارو

تم النشر بواسطة شركة كادوكاوا 2010

الرقم الدولي المعياري للكتاب ISBN: 978-4-04-874105-7

Bullet Train (القطار السريع)

تمت الترجمة بواسطة سام ماليسا

تم النشر بواسطة دار نشر هارفل سيكر 2021

الرقم الدولي المعياري للكتاب ISBN: 978-1-78-730258-7