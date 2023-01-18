رواية ”نازع الأشواك“: ما بين المعاناة والتعافي

في رواية (The Thorn Puller) (نازع الأشواك) لمؤلفتها إيتو هيرومي نحن بصدد قصة واقعية لامرأة تتعامل مع الالتزامات الأسرية في بلدين مع رحلات استكشافية نابضة بالحياة داخل الفولكلور الياباني والتاريخ.

أشواك المعاناة

يشتهر معبد كوغانجي في حي سوغامو بطوكيو بارتباطه بـ بوديساتفا جيزو (الإله الحامي في البوذية)، الذي يُقال إنه ينزع ”أشواك“ المعاناة من الزوار، وبالتالي يخفف آلامهم. وفي رواية إيتو هيرومي (نازع الأشواك)، ترجمة جيفري أنجلز من اللغة اليابانية بعنوان (توغى نوكي: شين سوغامو جيزو إنغي)، تقتبس اسمها من هذا المداوي للآلام الدنيوية.

تخبرنا الرواية عن إيتو بطلة الرواية التي تبتهل، بالدعوات في الصباح الباكر بينما كانت تساعد أمها المسنة والمريضة في المرحاض، وتنظف القاذورات قائلة: ”انزع الأشواك الدفينة التي تخترق جسدها / أزل رائحة القذارة التي تتشبث بيدي.“ حيث نجد أن الشيخوخة هي محور العديد من التجارب التي تخوضها الشخصيات، والمؤلفة تصف صراحة آثارها الجسدية.

والسرد في الرواية له طابع واقعي، وقد تم دمج العديد من تفاصيل حياة الكاتبة في اليابان والولايات المتحدة في القصة. ومع ذلك، هناك تيار مضاد لهذه الواقعية، كما هو واضح من عناوين الفصول مثل ”إيتو تعبر المحيط ومنحدر العالم السفلي“، ”قاذفة الخوخ“ و ”إيتو تتحول إلى وحش“ لا سيما الأجزاء السريالية مثل ”هجوم حفنة من النساء المسنات في سوغامو“.

في المنتصف

إلى جانب قصة امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا تجد نفسها عالقة بين احتياجات والديها في اليابان وزوجها وبناتها في الولايات المتحدة، تتعمق الكتابة في تراث غني من الأدب والأساطير. وهذه العودة المستمرة للماضي إلى جانب الخيال تخلق أوجه تشابه وتقارب تكون في بعض الأحيان مذهلة وأحيانًا تقدم كوميديا سوداء.

وتبدو الرواية مترددة بطريقة أو بأخرى، بين الحقيقة والخيال، وبين اليابان والولايات المتحدة، وبين الشعر والنثر. ويكتب المترجم أنجلز في مقدمة الرواية قائلا بأن إيتو: ”تصف هذا العمل عادة بأنه قصيدة طويلة وليست رواية“ (على الرغم من إحساسي بأنها تُقرأ كرواية يتخللها الشعر في بعض الأحيان). كما يرى أن العمل باستكشافه لمفاهيم مختلفة عن الأسرة، ”يستحق الاعتراف به كتحفة معاصرة للأدب الآسيوي الأمريكي“.

قشعريرة الفرح

في أحد الفصول عندما يصاب زوج إيتو بورم في ظهره، ثم في خده، يجعلها الأمر تتذكر حكاية شعبية تقوم فيها الشياطين بنزع ورم من وجه أحد الأشخاص وتضعه لاحقًا في خد شخص آخر. يقوم زوجها بإجراء عملية جراحية، وتجد إيتو مقطع فيديو على الإنترنت عن كيفية إزالة الأورام، واصفًا الخطوات بالتفصيل – ”حيث يقوم الطبيب بعمل فتحة بمشرط حاد ويسحب كتلة تشبه الزبدة من الداخل“، وتقول ”أثناء مشاهدة العملية، شعرت بفرحة أصابتني بالقشعريرة، لذلك أضفت الموقع إلى قائمة المفضلات“.

منذ أن سمعت إيتو عن الحكاية الشعبية عندما كانت طفلة، تساءلت بفضول عن كيفية إزالة الأورام، وهي مسرورة الآن بمعرفة ذلك. هذا الفصل مثل فن المنمنمات، بمزجه عن مكنونات الذات، والتركيز بالرسومات على الأمراض الجسدية، والقصص الشعبية اليابانية، وروح الدعابة غير المتكلفة.

رواية (نازع الأشواك) تزخر بالتناقضات، حيث الإرهاق والإعياء، والطاقة والحيوية، وهي إضافة مرحب بها في متاجر الأدب الياباني المعاصر المتاح باللغة الإنكليزية.

نُشرت رواية (The Thorn Puller) (نازع الأشواك) لمؤلفتها إيتو هيرومي، وترجمة جيفري إنكيلز من إنتاج مطابع ستون بريدج في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

(النص الأصلي نُشر بالغة الإنكليزية. صورة العنوان: غلاف رواية (The Thorn Puller). مطابع ستون بريدج)