«عالم 99»: رحلة روائية في البحث عن جوهر الإنسان

في روايتها الجديدة ”عالم 99“، الصادرة في اليابان عام 2025، تقودنا موراتا ساكايا إلى مجتمع يبدو في الظاهر لطيفًا على نحو مبالغ فيه، لكنه يعيش على حافة الاضطراب. السبب؟ مخلوقات ”البايوكورن“ ذات الظرافة المفرطة، التي لم تعد مجرد كائنات محبوبة، بل تحولت تدريجيًا إلى عنصر أساسي يتغلغل في تفاصيل حياة الناس، حتى بدأ يغيّر ملامح العالم نفسه.

عندما فازت ساياكا موراتا بجائزة أكوتاغاوا عام 2016 عن روايتها ”امرأة المتجر“ (كونبيني نينغن)، وصفها الروائي أوكويزومي هيكارو، أحد أعضاء لجنة التحكيم، قائلًا:

لقد ناقش العديد من المفكرين ظاهرة يبدو فيها الناس وكأنهم يتحدثون بكلماتهم الخاصة ويتبعون رغباتهم الشخصية، بينما هم في الحقيقة يقلدون كلمات ورغبات الآخرين. هذا الكتاب يصور هذه الحقيقة في عالمنا بأسلوب حيوي، واضح، ومرح، من خلال بطلة تنحرف عن المسلّمات التي يعتبرها المجتمع بديهية.

رواية ”عالم 99“ تحمل السمات ذاتها التي تميز أسلوب موراتا، إذ تكشف عن حقيقة عالمنا بطريقة عميقة ومبتكرة.

إنسان آلي

لطالما أدركت كيساراغي سوراكو، منذ طفولتها، أنها تنقسم إلى شخصيات متعددة. فهي ”سورا-تشان“، الطفلة اللطيفة أمام والديها، و”كيسا-تشان“، التي تسعى لإرضاء زميلاتها في الفصل (ملاحظة: لاحقة ”-تشان“ تُستخدم في اليابانية للتعبير عن القرب أو اللطافة). تشعر سوراكو بفراغ عميق نتيجة تلبيتها المستمرة لتوقعات الآخرين، فتُطلق على نفسها اسم ”الروبوت البشري“.

لكن، هل هذا غريب حقًا؟ كما يُشير تعبير ”قراءة الجو العام“ (تعبير ياباني يعني التكيف مع السياق الاجتماعي)، يُتوقع من الأفراد التصرف بما يناسب السياقات المختلفة. يعرف الجميع شعور التكيف الناجح مع قواعد وسياقات متنوعة، مقدمين نسخًا مختلفة من ذواتهم عند التعامل مع العائلة، العملاء، أو الأصدقاء القدامى.

ومع ذلك، تتجاوز موراتا، بصفتها كاتبة، التصوير العادي للحياة اليومية. في ”عالم 99“، تظهر مخلوقات غامضة تُدعى ”البيوكورن“، وهي حيوانات أليفة راقية يتهافت الجميع على اقتنائها، مضيفة طبقة محسوبة من الاضطراب إلى القصة.

كانت البيوكورن فائقة اللطافة. أوضح أحد حراس الحديقة أنها خُلقت نتيجة مزيج عَرَضي بين جينات الباندا، الدلفين، الأرنب، والألباكا في مختبر أجنبي. كانت تمتلك عيونًا مستديرة ساحرة محاطة بالفراء، وأنوفًا بيضاء صغيرة، وأفواهًا وردية تحوي أربعة أسنان، وتتحرك متمايلة على أربع أرجل قصيرة. كانت ساحرة ومثيرة للإعجاب لدرجة أن أي شخص يراها ولا يصفها باللطافة يُعتبر قاسي القلب وعديم الرحمة.

عندما يصل أحد البيوكورن إلى منزل سوراكو، تتطور القصة بشكل دراماتيكي، حيث تتلاشى الحدود بين الواقع والخيال دون إشارة واضحة تميز بينهما.

سؤال إنساني جوهري

في رواية ”عالم 99“، يطور البشر البيوكورن من حيوانات أليفة لطيفة إلى كائنات أكثر تعقيدًا، حيث يُزوَّدون بزوج إضافي من الأرجل لأداء الأعمال المنزلية. لاحقًا، تصبح هذه المخلوقات شركاء جنسيين للبشر، بل وقادرة على الحمل والإنجاب. مع تغير مفهوم الزواج، حيث يصبح من الطبيعي أن يتزوج الأصدقاء بعضهم بعضًا، يتحول إنجاب البيوكورن إلى رمز للثروة والمكانة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، ينقسم البشر بناءً على جيناتهم، قوتهم الاقتصادية، وخلفياتهم الاجتماعية، ليعيشوا في عوالم منفصلة تمامًا.

تصبح المشاعر السلبية مثل الغضب أو الحزن غير مرغوبة، ويسعى الجميع لإظهار صورة خالية من أي عداء.

هذا العالم الخيالي قد يبدو محض خيال، لكنه لا يسمح للقارئ بمجرد الضحك والتجاهل. فالرواية تواجه القارئ بسؤال وجودي جوهري لا مفر منه: ما معنى أن تكون إنسانًا؟ إذا تولت البيوكورن جميع المهام الشاقة، وتلاشى الحب، وأصبحت العوالم محددة سلفًا، فماذا يتبقى للبشر؟ ما الذي يمكنهم فعله وحدَهم؟ ولماذا يحتاجون إلى التفاعل مع بعضهم بعضًا؟

تنسج موراتا قصة خيالية مدهشة، لكن يبدو أنها تسعى لاستكشاف جوهر الإنسانية عندما تُجرد من عناصرها التقليدية، معبرة عن افتتانها العميق بالبشر. وهذا، على الأرجح، ما يجذب قراءها ويأسرهم.

عالم 99 (Sekai 99) تأليف: ساياكا موراتا

الناشر: شُوئيشا – 2025

الرقم الدولي الموحّد للكتاب ISBN: ‎978-4-08-771879-9

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: غلاف رواية عالم 99. بتصريح من شُوئيشا)