اليابانيون قلقون على إرثهم التكنولوجي... محاولات حثيثة للحفاظ على صدارة التقنيات اليابانية في السوق العالمي في ظل ندرة الأيدي العاملة

منتجات يابانية

في الآونة الأخيرة يواجه قطاع الصناعات فائقة الدقة الذي كان مزدهرًا في اليابان عدة عقبات، أهمها شيخوخة المجتمع الياباني، أدت إلى انهيار الكثير من المصانع الصغيرة والمتوسطة، مما يدق ناقوس الخطر من ضياع مهارات فنية وتقنية لا تقدر بثمن. لكن شخصاً واحداً عقد العزم على الحفاظ على إرث اليابان من المهارات الفنية والتقنية وأتى بفكر خارج الصندوق من شأنه أن يغير مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنه أوتسوبو ماساتو الرئيس التنفيذي لشركة Yuki Precision، وسوف يشرح لنا في هذا المقال رؤيته الخارجة عن المألوف.

شركة العائلة في مهب الريح

تشتهر اليابان بالحرفية في قطاع الصناعة، ويرجع الفضل في هذا إلى جيش جرّار من الشركات المصنّعة الصغيرة والمتوسطة. لكن معظم هذه الشركات باتت تعاني كثيراً لأسباب عدة منها زيادة المنافسة العالمية وشيخوخة المجتمع التي أدت إلى تقلص عدد العاملين مما يقلل من توقعات النمو ويجبر العديد من الشركات على وقف إنتاجها.

كانت شركة Yuki Precision التي تتخذ من محافظة كاناغاوا مقراً لها، إحدى الشركات المصنّعة التي تقاتل للحفاظ على وجودها، فقد تأسست في عام 1950 وبدأت بصنع البراغي في مصنع صغير في تشيغاساكي. للاستفادة من سمعتها الجيدة في التقطيع الدقيق، بدأت في الثمانينيات في إنتاج الأجزاء المعدنية المستخدمة في الهواتف العامة، لكن هذا المجال ما لبث أن اندثر بعد انتشار الهواتف المحمولة، فقررت الشركة تحويل تركيزها إلى الألياف الضوئية، واستمرت في العمل حتى انهيار فقاعة تكنولوجيا المعلومات في اليابان عام 2001 مما جعل الشركة مهددة بالانهيار مرة أخرى.



عامل يشغّل آلة في مصنع Yuki Precision ©. (Yuki Precision).

انضم الرئيس التنفيذي الحالي أوتسوبو ماساتو إلى الشركة في عام 2006 وهو حفيد مؤسس الشركة وابن ثاني رئيس لها. جلب ماساتو معه الفطنة التجارية التي كانت الشركة في أمسّ الحاجة إليها، فهو حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة طوكيو وقضى ست سنوات في الشركة اليابانية الرائدة Incs (Solize حالياً) قبل أن يقرر توظيف خبراته لمساعدة شركة عائلته المتعثرة.

بالنظر إلى الوراء، يعترف ماساتو بأنه استخف بمشاكل الشركة قائلاً: ”كان العمل مزدهرًا في شركة Incs عندما كنت هناك، لقد كنت جزءًا من النمو السريع للشركة ولذا اعتقدت أن إدارة شركة صغيرة متخصصة في الصناعات المعدنية سيكون أمراً يسيراً“، لكن أوتسوبو وجد شركة مثقلة بالديون.

كانت شركة Yuki Precision مدينةً بمبالغ تفوق ما تحققه مبيعاتها السنوية، مما يعني أنه بغض النظر عن عدد المنتجات التي تتمكن من بيعها وحجم أرباحها، فإن دفعات المبالغ المستحقة عليها كانت تلتهم تلك الأرباح. بالتالي لم يجد أوتسوبو بُدّاً من بذل جهد مكثف لكسب عملاء جدد، وكانت تلك بداية فترة طويلة من العمل الشاق وساعات النوم القليلة.

يشرح قائلاً: ”كانت الخطوة الأولى هي إبراز سماتنا القوية. بعد ذلك، أنشأت قسم خدمات البحث والتطوير، ثم جاءت مرحلة البيع، ثم البيع، ثم البيع“ على حد قوله.



(© إيكازاكي شينوبو)



(© إيكازاكي شينوبو)

اهتم أوتسوبو بإجراء مقابلات مع العملاء وعمل استطلاعات للرأي، وكان يستخدم النتائج لتحليل نقاط قوة الشركة. من الواضح أن العملاء كانوا راضين عن الجودة العالية للإنتاج، بما في ذلك قدرة الشركة المصنّعة على تصنيع الأجزاء بدقة متناهية تصل إلى مستوى الميكرون، أي ما يقرب من عُشر عرض خصلة الشعر. لقد كانت هذه التقنيات المتقدمة العمود الفقري للشركة منذ البداية.

ومع ذلك، فقد اتخذ نهجًا جديدًا في إنشاء قسم البحث والتطوير، حيث استند أوتسوبو إلى خبرته، وحدد نطاق الخدمة ليشمل ليس فقط التعامل مع الطلبات ولكن أيضًا المساعدة في التصميم، بما في ذلك العمل جنبًا إلى جنب مع العملاء وتقديم مقترحات حول المنتجات بما يتماشى مع احتياجاتهم. وبفضل شهادته الهندسية المتقدمة والمعرفة التي اكتسبها خلال عمله في شركة Incs، تمكن أوتسوبو من تبادل أفكار ومقترحات بناءة مع العملاء.



الموظفون يعملون بجد في قسم البحث والتطوير بالشركة. (© Yuki Precision)

طموح بلا حدود

لمّا كان وجود الشركة مهدداً، فقد ركّز أوتسوبو جهوده على جذب عملاء جدد، وكان يراهن على تقنية القطع الدقيقة التي تبرع فيها شركته بالإضافة إلى أسلوب التصنيع الجديد ”القائم على الاقتراح“ الذي يبدأ في قسم البحث والتطوير وصولاً إلى مرحلة الإنتاج. كان أوتسوبو يشرف على كل خطوة في العملية، بدءًا من مواءمة عروض المبيعات مع احتياجات العملاء المحتملين وحتى إنهاء الطلبات.

كان مجال الصناعات الفضائية الجوية هو الهدف الأبعد لأوتسوبو، حيث كان يعلم مدى اهتمام شركات الصناعات الفضائية الجوية بسمات الدقة والجودة التي تتمتع بها شركته. يقول: ”حلمت باقتحام السوق“. على الرغم من أن غالبية أعمال الشركة كانت مع صانعي الإلكترونيات، إلا أن أوتسوبو كان واثقاً من قدرة شركته على تلبية المتطلبات الصارمة لصناعة السلامة وإنتاج قطع غيار متخصصة تنال ثقة شركات الصناعات الفضائية الجوية.

لا شك أن اقتحام مجال الفضاء الجوي كان بمثابة اختبار صعب للموظفين الذين لم يدخروا جهداً لتلبية حتى أصعب الطلبات، كان الكل على قلب رجل واحد للترويج للشركة وكسب عملاء جدد، وفي عام 2008 حانت اللحظة المنتظرة، فأثناء مشاركة الشركة في معرض دولي للفضاء، لفتت أجزاء الآلات التي كانت الشركة تعرضها أنظار وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA، لما تتمتع به من دقة وجودة منقطعة النظير، مما أدى إلى نشأة علاقة عمل طويلة الأمد مع الوكالة.



سبيكة بشبكة سلكية متميزة كانت أحد الأجزاء التي عرضتها شركة Yuki Precision في معرض الفضاء الجوي لعام 2008. (© Yuki Precision)

منذ تلك اللحظة تطورت الأمور بسرعة، حيث حصلت الشركة على شهادة JIS Q 9100، وهو معيار لإدارة الجودة مطلوب من قبل الشركات العاملة في مجال الصناعات الفضائية الجوية في اليابان لمراقبة الجودة المتعلقة بالصناعات الفضائية الجوية، فسعت إحدى الشركات المصنّعة الكبرى للحصول على أجزاء لمعدات الفضاء الجوي من Yuki Precision. تلا ذلك قيام شركة Axelspace الناشئة المتخصصة في الأقمار الصناعية الصغيرة ببدء تشغيل المكونات الهيكلية لأحد أقمارها النانوية. شاركت شركة Yuki Precision في تصميم وتصنيع قمر صناعي لصالح شركة Astroscale، في إطار مشروع فضائي يركز على تنظيف الحطام المداري. بناءً على هذا السجل الحافل، واصلت الشركة كسب عملاء جدد في مجال الصناعات الفضائية الجوية.



فوهات التيتانيوم المستخدمة في المسبار غير المأهول هايابوسا 2. الأجزاء مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D وتم تشكيل عناصر مختلفة باستخدام الآلات بدقة. (© Yuki Precision)



حاقن لمحرك صاروخي يعمل بالوقود على مرحلتين من تصنيع شركة (© Yuki Precision)

في السنوات الخمس الأولى من عمله في Yuki Precision، نجح أوتسوبو في تنويع قاعدة إنتاج الشركة من المكونات الإلكترونية إلى الأجزاء الخاصة بمعدات الفضاء الجوي، وزاد محفظة عملائها بمقدار خمسة أضعاف، وعزز المبيعات بمعدل 10% سنويًا. على الرغم من أن الأمر استغرق عقدًا من الزمان لإنجاز كل هذا، إلا أن وضع الشركة الآن مستقر بعد أن حققت قفزة كبيرة وانتعاشًا جذريًا.

بعد هذا النجاح، بدأت شركة Yuki Precision في اكتشاف آفاق جديدة. ففي عام 2015، افتتحت شركة فرعية في فرنسا، بالإضافة إلى التعاون مع واحد من رواد صناعة الساعات في اليابان لتزويدها بأجزاء دقيقة لمجموعة من الساعات الميكانيكية المزودة بوظائف توربيليون التي تعمل على تحسين دقة التجزئة الزمنية. أما في مجال الصوت، فقد حازت على إشادة لتطويرها قرص دوار تناظري متطور.



توربيون بيورا من إبداعات صانع الساعات اليابانية أساؤكا هاجيمي. (© Yuki Precision)



القرص الدوار التناظري AP-0 الخاص بالصوت، من صنع (© Yuki Precision)

يبدو أن أوتسوبو لا يعرف حدوداً في عالم الإبداع والعمل، حيث أنه أقدم على التعاون مع منسق الموسيقى والفنان توكوي ناؤ في مشروع Industrial JP، وهو مشروع سمعي بصري يجمع بين الموسيقى والصور والأصوات الخاصة بـ Machikōba، وهي المصانع صغيرة الحجم الموجودة داخل المدن والتي تديرها العائلات التي تمتلكها كما هو الحال مع Yuki Precision. وفي عام 2017، فاز مشروع Industrial JP بالميدالية البرونزية في مهرجان Cannes Lions الدولي للإبداع، كما فاز بجائزة Good Design Gold في اليابان، وهي الجوائز التي لفتت انتباه العالم إلى براعة التصنيع اليابانية.

البحث الجاد يقود إلى حل يفيد كل قطاع الأعمال

لكن أوتسوبو الذي قاد عملية تحول شركة Yuki Precision، واجه في البداية كثيراً من الصعوبات التي تواجهها صغار الشركات المصنّعة. ويشير إلى وجود الكثير من ”العوامل المقيّدة“، إلا أنها ليست عصية على الحل على حد قوله.

على سبيل المثال، الشركات المصنّعة الصغيرة والمتوسطة قدراتها محدودة فيما يتعلق بتوظيف المتخصصين في الأعمال. ولمساعدة الشركات على معالجة مثل هذه العوامل المقيّدة، توصل أوتسوبو إلى فكرة إنشاء شركة قابضة.

كان نموذج شركة LVMH الفرنسية متعددة الجنسيات مصدر إلهام لأوتسوبو، حيث وجد فيها نهجًا يتيح للشركات التابعة الوصول إلى البنية التحتية للأعمال القائمة دون التخلي عن تقاليدها. ويشير إلى أن معظم المستهلكين يعتبرون العلامات التجارية الكبرى مثل بولغاري وسلين مستقلة، على الرغم من أنها في الواقع جزء من التكتل. يعترف قائلاً: ”أعلم أن الحجم مختلف تمامًا بيننا وبين شركة LVMH، لكن تبنّي نهج LVMH يساعد في تسليط الضوء على المصنّعين المتعثرين الذين يصنعون منتجات متقدمة، كما يساعدهم على النهوض من كبوتهم والعودة بقوة إلى سوق العمل من خلال إتاحة الوصول إلى الموارد الإدارية التي هم في أمسّ الحاجة إليها“.

في عام 2017 أنشأ أوتسوبو شركة Yuki القابضة، وكان الهدف منها تمكين الشركات التابعة من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد تشمل استراتيجية الأعمال والتمويل والتخطيط والعلاقات العامة والتوظيف وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير.

إن أحد الطموحات الرئيسية لشركة Yuki القابضة هو الحفاظ على تقنيات التصنيع المتقدمة في اليابان. يؤكد أوتسوبو على تفوق الشركات اليابانية في العديد من المجالات: ”خذ على سبيل المثال المواد الوظيفية والأدوات الآلية والقوالب والمعالجة الدقيقة. رغم عدم إدراكنا لمدى تأثير هذه التقنيات على حياتنا اليومية، إلا أنها ضرورية في التصنيع“.

لقد سجلت مبيعات الشركة العملاقة أكثر من 9.3 مليار ين في السنة المالية 2022، وبسبب نجاحها المدوّي أصبحت الشركات الأخرى تراها نموذجاً يُحتذى به في كيفية الحفاظ على الشركات الصغيرة من الانهيار والحيلولة دون ضياع المعرفة التكنولوجية اليابانية. أوتسوبو، من ناحيته، يرى الحل في العالمية.



أوتسوبو ماساتو الرئيس التنفيذي لشركة Yuki Precision. (© إيكازاكي شينوبو)

يقول أوتسوبو: ”السوق في اليابان ينكمش مع انخفاض عدد السكان، بالتالي يكون التركيز على الأسواق الخارجية هو السبيل الوحيد أمام الشركات اليابانية للحفاظ على تفوقها التكنولوجي حتى مع انخفاض الطلب في الداخل“ إنه واثق من امتلاك الشركات اليابانية لمقومات النجاح في الأسواق الخارجية.

يشرح قائلاً: ”لنضرب مثلاً بسيطًا كإزالة ملصق عن المنتج، إن معظم الملصقات المصنوعة في الخارج يصعب إزالتها بالكامل دون أن تترك أثراً، لكن الملصق الياباني يمكن إزالته بشكل نظيف دون أن يترك أثراً“. يوضح أوتسوبو أن هذا يرجع إلى التكنولوجيا الدقيقة التي تم إدخالها في الجهاز الذي يصنع الملصقات والشفرات التي تقطعها. لكنه يحذر من أن هذه الخبرة التكنولوجية يمكن أن تضيع إلى الأبد إذا ما أجبرت الظروف الاقتصادية والعوامل الأخرى الشركات المصنّعة على التوقف عن الإنتاج. على الرغم من اعترافه بأن الملصقات في حد ذاتها لا تمثل مصدر قلق كبير لمعظم الأشخاص، إلا أنه يؤكد على أنه حتى التقنيات الصغيرة يمكنها تحسين تجارب المستخدمين، مما يؤدي إلى تحسين رضاهم عن المنتجات بشكل عام.

من خلال شركة Yuki القابضة، يلتزم أوتسوبو بالحفاظ على هذه التقنيات المتميزة التي تزخر بها اليابان ونقلها إلى سائر دول العالم.

بيانات الشركة Yuki Precision العنوان: 370 إنزو، تشيغاساكي، محافظة كاناغاوا الرئيس التنفيذي: أوتسوبو ماساتو مجال العمل: تصنيع أجزاء الآلات الدقيقة المستخدمة في الصناعات الفضائية الجوية، والأجهزة الطبية، وإنتاج المعدات الإلكترونية رأس المال: 35 مليون ين الموظفون: 37 موظفاً (بما في ذلك العاملون بدوام جزئي) الموقع الإلكتروني: https://www.yukiseimitsu.co.jp/en/

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. إعداد التقارير والنص بواسطة سوغيهارا يوكا وباور نيوز. صورة العنوان: إيكازاكي شينوبو)