فرشاة ماكياج كلاسيكية يابانية تغزو العالم

منتجات يابانية

هناك أداة تجميل مصنوعة في اليابان اكتسبت دعما هائلا ليس فقط من قبل خبراء التجميل الذين يعملون في الخطوط الأمامية، بل أيضا من قبل العلامات التجارية لمواد التجميل الرائدة في العالم. وتلك الأداة هي فُرشاة تجميل من شركة ”هاكوهودو“ (Hakuhodo) التي يقع مقرها الرئيسي في محافظة هيروشيما. حيث تُستخدم التقنيات التقليدية في صناعة الفُرش التي سيُلاحظ الفرق فيها بمجرد استخدامها لمرة واحدة. فما هي طريقة الصنع المتقنة لإنتاج منتجات فاخرة بكميات كبيرة؟ وما هي ”روح التصنيع“ في شركة هاكوهودو التي تركز على الثقافة التقليدية؟

الاهتمام بأن تكون ”ريشة“ وليست ”فُرشاة“

من الطبيعي أن يتم تقييم هاكوهودو من قبل العالم على أنها من أفضل العلامات التجارية لفُرش التجميل.

فالفُرش التي تقوم بصنعها تنسجم مع البشرة وكأنها تمتصها عند وضعها عليها. فبتمريرة واحدة يتوزع مستحضر التجميل بالتساوي فوقها، ويمكن الحصول على بشرة شفافة، وعينين وشفتين ثلاثية الأبعاد ولامعة كما تتمنين، ويمكن تحسين مظهر المكياج بشكل كبير. حيث تصنع هاكوهودو فُرشا تجعل مثل هذه الأشياء الشبيهة بالأحلام تتحقق.

يقع المقر الرئيسي لشركة هاكوهودو في مدينة كومانو، الواقعة في جبال محافظة هيروشيما، على بعد حوالي ثماني مئة كيلومتر من طوكيو. وهي منطقة معروفة بإنتاج ”فُرشاة كومانو“ التي تم تحديدها كحرفة تقليدية. وما يجعلنا نشعر بتميز شركة هاكوهودو هو أنها تطلق على منتجاتها اسم ”ريشة تجميل“ وليس ”فُرشاة تجميل“. وفيما يتعلق بهذا الأمر، يقول السيد تاكاموتو هيكارو المدير العام للشركة ما يلي.

”نحن نعرّف ”الفُرشاة“ على أنها شيء يتم تشكليه عن طريق قص أطراف الشعر وتجميعه، و”الريشة“ هي التي تتشكل عن طريق تنظيم الأطراف دون قصها، ومنتجات هاكوهودو هي الأخيرة. وشعر الحيوانات الذي هو المادة الرئيسية للفُرشاة له أطراف رفيعة. وأطراف الشعر هي التي تحدد لمسة الفُرشاة على الجلد. ومن خلال الاستفادة من أطراف الشعر دون قصها، تتجمع أطراف الفُرشاة معا، مما ينتج فُرشاة تجميل تتحرك بسلاسة ودقة“



مبتكر فُرشاة التجميل هذه التي تربط وتشكل أطراف الشعر دون قصها هي شركة هاكوهودو.

السعي لكي تكون هيرميس بارس في مجال فُرش التجميل

كانت بداية شركة هاكوهودو في عام 1974. حيث قام رئيس الشركة الحالي تاكاموتو كازوؤ بتأسيس الشركة كشركة مستقلة عن عائلته التي كانت تصنع الفُرش لأجيال في مدينة كومانو. وفي مبنى صغير مُسبق الصنع كان الزوجان يصنعان فُرشا عالية الجودة تُستخدم في الحرف التقليدية مثل طلاء الأواني الخزفية والدمى باستخدام طرق الصنع التقليدية التي توارثتها مدينة كومانو منذ القدم.

ويقول السيد تاكاموتو ”في ذلك الوقت، علم والدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الفُرش الممتازة للحرف التقليدية أصبح لا يتم إنتاجها تدريجيا، لذلك قام بتأسيس شركة هاكوهودو من أجل أن يقوم بإيصال تلك الفُرش إلى من يحتاجون إليها“.



المقر الرئيسي لشركة هاكوهودو.

ومع ذلك، لم يكن هناك طلب كبير على فُرش الحرف التقليدية، وهذا وحده لم يكن مربحا. لذلك، ومن أجل الحفاظ على الشركة، بدأت بإنتاج فُرش التجميل، وهو السوق الذي كان من المتوقع أن يتوسع في ذلك الوقت.

وأصبحت فُرش التجميل الفاخرة أكثر شيوعا في هذه الأيام، ولكن في ذلك الوقت، كانت معظم فُرش التجميل بسيطة، وكانت مجرد إكسسوارات ملحقة بحافظات كريم الأساس أو ظلال العيون.

وكان يتم صنع الفُرش البسيطة من خلال إدخال بعض التغييرات على ”ريشة الرسم الغربية“. ففُرش الرسم الغربية المستخدمة في رسم اللوحات الغربية، مثل اللوحات الزيتية، لديها وظائف متميزة للرسم على الأسطح المستوية، لكن لا يمكن القول إنها مناسبة للرسم على الأسطح ثلاثية الأبعاد مثل الوجوه.

وعلى العكس من ذلك فإن ”الفُرش اليابانية“ المصممة لتسهيل الرسم على السيراميك والدمى وغيرها من الأشياء، هي أكثر ملاءمة للقيام بالمكياج بطريقة ثلاثية الأبعاد. حيث كانت الفُرش اليابانية تتمتع بوظائف ممتازة لطلاء مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك المواد شديدة اللزوجة مثل الورنيش، والمساحيق مثل مسحوق الذهب، ومن تلك الناحية أيضا كانت مناسبة لتطبيقها على فُرش التجميل.

وقد ركز كازوؤ على ذلك. ومن خلال الاستفادة من تقنيات صنع الفُرش اليابانية المتقدمة لشركة هاكوهودو، يمكن صنع فارق واضح عن الفُرش البسيطة التي كانت موجودة في السوق في ذلك الوقت. وكان واثقا من قدرته على ابتكار أداة تجعل المكياج يبدو أكثر جمالا.

ويضيف السيد تاكاموتو قائلا ”في ظل التقنيات التقليدية لفُرش كومانو، والرغبة في ”السعي لكي تكون هيرميس بارس في مجال فُرش التجميل“، استغرق تطوير المنتج واستكماله من ثلاث إلى أربع سنوات من عام 1980 تقريبا. وحتى اليوم، فإننا نستخدم نفس طريقة الصنع لإنتاج جميع فُرش التجميل“.

وطريقة الصنع التي لا تتغير تلك هي على سبيل المثال، القيام بفرز الصوف الخام الذي يُعتبر المادة الأولية لفرشاة التجميل، والقيام بعملية ”ساراي دوري“ التي يتم القيام بها في مرحلة ”تكرير الشعر“ لتوحيد جودته، وهي إحدى التقنيات التقليدية لفُرشاة كومانو. وعند وضع نصل صغير تمت معالجته حتى لا يتم قص الشعر على حزمة من الشعر الخام، يتم اكتشاف الشعر التالف مثل الشعر الملتوي أو الشعر المتقصِّف. وتشير عملية ساراي دوري إلى إزالة هذه الشعرات واحدة تلو الأخرى بشكل يدوي وبعناية.

ومع ذلك، ونظرا لأن هذه العملية وحدها لا يمكنها إزالة الشعر الذي فيه مشكلة، فقد واصلت شركة هاكوهودو التحقق من أطراف الشعر قبل وبعد كل عملية. ونتيجة لذلك، فإن من ثلث إلى نصف كمية الصوف الخام يتم التخلص منها على الأكثر، ولكن هذا العمل الدقيق ينتج عنه طرف فُرشاة ناعم ومنظم جيدا.



تقنية ”ساراي دوري“ لإزالة الشعر غير الضروري.

إنّ تقنية هاكوهودو الفريدة المتمثلة في ”طريقة صنع رأس الفُرشاة“ هي أيضا تطبيق للتقنيات التقليدية. فطريقة صنع رأس الفرشاة هذه هي تقنية مستخدَمة في عملية ”صنع الرأس“ الذي يشكل رأس الفرشاة (جزء الشعر من الفرشاة). وفي العملية التقليدية لإنتاج فُرش كومانو، يتم صنع رأس الفُرشاة يدويا عن طريق وضع حزمة من الشعر في قالب خشبي يسمى ”كوما“، ولكن شركة هاكوهودو ابتكرت الشكل الداخلي للقالب الخشبي كوما، وعملت على تطوير تقنيتها لضمان إنتاج مستقر لمنتجات عالية الجودة.

أطراف الشعر منظمة بشكل جميل باستخدام القالب الخشبي كوما.

إنتاج بكميات كبيرة وبجودة الحرف التقليدية من خلال تقسيم المراحل

على الرغم من طرح المنتج إلى العالم، إلا أن الاستجابة في السوق اليابانية كانت بطيئة في البداية، لأن المنتج كان بثمن أعلى من فُرش التجميل العادية. ولكن في عام 1995، ألهب شيء ما السوق. كانت تلك كلمات أندو هيرومي، خبيرة التجميل اليابانية التي كانت تنشط في نيويورك، وكانت تفضل استخدام فُرش تجميل هاكوهودو. حيث نصحت الشركة قائلة ”يوجد علامة تجارية مثيرة للاهتمام لمستحضرات التجميل في كندا، وقد تحتاج إلى فُرشاة تجميل هاكوهودو“.

وكانت العلامة التجارية، التي يعرفها الجميع الآن، لا تزال في مهدها في ذلك الوقت، وحققت مبيعات سنوية قليلة بلغت حوالي 1.5 مليار ين. ومع ذلك، كانت سياسة الشركة هي التركيز على أدوات التجميل، حيث شكلت فُرش التجميل 60% من المبيعات. وذهب كازوؤ إلى مكتب تلك الشركة دون أي تفكير مسبق. وهناك فهم مدير الشركة، والذي كان أيضا خبير تجميل، مزايا منتجات هاكوهودو من نظرة واحدة. وتم توقيع عقد صنع المنتجات الأصلية (OEM) على الفور.

وبعد ذلك، أصبحت فُرش التجميل الخاصة بالعلامة التجارية حديث الساعة بين ممثلات هوليوود، وانتشر اسم هاكوهودو كشركة مبدعة عن طريق تقييمات المستخدمين لها. واغتناما لتلك الفرصة، قامت هاكوهودو بافتتاح قنوات تسويق. وعن طريق إعادة الاستيراد، أصبحت منتجاتها مشهورة في اليابان. وبالإضافة إلى علامتها التجارية الخاصة حتى الوقت الحاضر، نمت الشركة إلى الحد الذي قامت فيه بالتعاقد لصنع المنتجات الأصلية للشركة مع أكثر من مئة وخمسين شركة في داخل اليابان وخارجها. وأصبح معترَفا بها في جميع أنحاء العالم كأفضل علامة تجارية لفُرش التجميل الفاخرة.

ويقول السيد تاكاموتو ”نقوم حاليا بإنتاج عشرة آلاف فُرشاة تجميل يوميا، ويصنعها حوالي مئة وخمسين موظفا بشكل يدوي في مصنعين للشركة في محافظة هيروشيما. والسبب في عدم مكننة الإنتاج هو أن الشعر المستخدم في صنع الفُرشاة غير مستقر للغاية للتعامل معه كمادة. فحتى لو قمنا بتحريك الآلة بنفس الطريقة، فلن نحصل على نفس الفرشاة تماما في النهاية“.

وكما يقول متفاخرا ”لدينا جميع الفُرش التي قد ترغب في استخدامها مع مختلف أنواع المكياج“، فلدى الشركة، التي عملت بنشاط حتى الآن على تطوير المنتجات بما يتوافق مع العصر والاحتياجات، ثماني مئة نوع من فُرش التجميل فقط. ومع فُرش الحرف التقليدية، يصبح العدد أكثر من ألف نوع.

وعلى الرغم من أن كل شيء تتم صناعته يدويا، إلا أن مفتاح الإنتاج بكميات كبيرة عالي الجودة وبشكل مستقر هو تقسيم مراحل العمل. فبشكل عام، تنقسم مراحل إنتاج فُرشاة التجميل إلى حوالي سبع مراحل، ولكن في شركة هاكوهودو، يتم تقسيمها إلى ثمانين مرحلة. وهناك شخص واحد مسؤول عن حوالي ثلاث مراحل.

وبهذه الطريقة التي يتم فيها تقسيم المراحل بشكل دقيق، يتم تحديد التقنيات التي يجب أن يحفظها العمال مقارنة بصناعة الفرشاة التقليدية التي تتم صناعتها بواسطة حرفي واحد من البداية وحتى النهاية. ونتيجة لذلك، يتقلص الوقت اللازم لاكتساب المهارات بشكل كبير، وتزداد درجة إنجاز العمل.

والشيء الآخر الذي تركز عليه الشركة هو الأدوات المساعدة في العمل اليدوي. على سبيل المثال، قالب كوما الخشبي الذي تم ذكره سابقا في طريقة صنع طرف الفرشاة. فاستخدام الأدوات يؤدي إلى تحسين كفاءة العمل، ويسمح لأي شخص بإنتاج منتجات عالية الجودة وبشكل مستقر.

الفرشاة أداة تدعم الحرف التقليدية

يبدو أن الأمور تسير بسلاسة، ولكن هناك تحديات. ففيما يتعلق بالصوف الخام الذي يُعتبر مادة مهمة لصناعة الفُرش، ومن وجهة نظر حماية الحيوانات الصغيرة، فقد أصبح من غير الممكن في السنوات الأخيرة استخدام شعر الحيوانات غير الحيوانات الداجنة مثل الماعز والخيول والخنازير. لذلك هناك ضرورة للتركيز على تطوير ألياف مُركَّبة بديلة.

ومع ذلك، فإن ما يجعل فُرش تجميل هاكوهودو تحفة فنية هو التقنية التقليدية التي تم تناقلها منذ القدم وحتى الآن وفي المستقبل أيضا.



تكرار عملية تنظيم أطراف الشعر عدة مرات.

ففُرش تجميل هاكوهودو تمت صناعتها من خلال إدخال بعض التغييرات على فرشاة كومانو وتطويرها، والتي تُعتبر منتجا حرفيا تقليديا. وقبل كل شيء، تواصل الشركة صناعة فُرش للحرف التقليدية مثل الأواني الخزفية والدمى، ومن وجهة النظر هذه، يمكن القول إن هاكوهودو والحرف التقليدية شيئان لا ينفصلان. ويعبِّر السيد تاكاموتو عن أفكاره على النحو التالي.

”إذا نظرنا إلى جميع الحرف التقليدية في اليابان، سنلاحظ أن هناك الكثير منها يستخدم الفُرش، وهي أدوات تدعم الحرف التقليدية. فمن منطقنا الخاص لا يمكننا التوقف عن صنع الفُرش لمثل هذه الحرف التقليدية المهمة فقط لأنها غير مربحة. ونحن نؤمن بأن مهمتنا هي الاستمرار في صنع فُرش جيدة ودعم الحرف التقليدية في اليابان“.

وفي النهاية، تحدث أيضا عن جاذبية الفُرش قائلا ما يلي.

”أعتقد أن الفُرشاة هي أداة تساعد الناس على تحقيق الذات. فعندما يتعلق الأمر بالتجميل، أعتقد أن الهدف الأساسي هو أن تجعل نفسك أكثر جاذبية، والتصرف بثقة، وأن تصبح الشخص الذي تريد أن تكونه. فرسم الصور، وصنع الأشياء يعد أيضا شكلا من أشكال تحقيق الذات. لذلك نود أن نستمر في دعم الأشخاص على تحقيق الذات بمثل هذا الشكل“.



المتجر الرئيسي لشركة هاكوهودو في كيوتو.

بيانات الشركة شركة هاكوهودو العنوان : صندوق بريد731-4215، محافظة هيروشيما، مقاطعة آكي-غون، بلدة كومانو-تشو، جونوهوري، منطقة رقم 7-10-9 المدير العام: المدير التنفيذي تاكاموتو سو أعمال الشركة: صنع وبيع فُرش التجميل، فُرش الكتابة، فُرش الوجه، فُرش الرسم اليابانية، فُرش الرسم الغربي، فُرش التصميم، والفُرش الصناعية رأس المال: خمسون مليون ين عدد الموظفين: 250 شخصا الموقع الإلكتروني: https://hakuho-do.co.jp

(النص الأصلي باللغة اليابانية، المقابلة والنص: سوغيهارا يوكا، قسم التحرير في POWER NEWS، جميع الصور مقدمة من هاكوهودو)