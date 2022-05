فيلم وثائقي يسلط الضوء على معاناة معتقلي الهجرة في اليابان

توماس آش Thomas ASH

ولد في الولايات المتحدة عام 1975. وبعد تخرجه من الكلية، انتقل إلى اليابان وأمضى ثلاث سنوات في العمل في (برنامج التبادل والتعليم الياباني (JET)). ثم ذهب إلى بريطانيا، حيث حصل على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ثم عاد إلى اليابان واستقر بها منذ ذلك الحين. أول أفلامه الوثائقية الروائية كان (The Ballad of Vicki and Jake – أغنية فيكي وجيك) من إنتاج (2006)، وحصل عنه على جائزة منطقة (كانتون فود) لأفضل أول فيلم في مهرجان ريل الدولي للأفلام الوثائقية في نيون بسويسرا. وتشمل أعماله الأخرى (Grey Zone – المنطقة الرمادية) من إنتاج 2012 و (A2-B-C) من إنتاج 2013، وكلاهما فيلمان وثائقيان صوّرهما في محافظة فوكوشيما في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 والكارثة النووية. تم عرض فيلم (أوشيكو) في مهرجان (نيبون كونيكشن) السينمائي لعام 2021 في ألمانيا، حيث حصل على جائزة (نيبون دوكس)، وهي جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي. وفي عام 2021 بمهرجان (دي إم زي) للأفلام الوثائقية في كوريا، حصل الفيلم على جائزة (آسيان برسبيكتف) (الجائزة الأولى في المسابقة الآسيوية)، وفي هولندا، حصل الفيلم على جائزة (كاميرا جابان) (جائزة الجمهور).