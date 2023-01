مائيدا أتسوكو: ممثلة ونجمة بوب يابانية تعيش حياتها بشكل مختلف

مائيدا أتسوكو MAEDA Atsuko

ولدت في محافظة تشيبا عام 1991. وهي أحد أعضاء الفرقة الغنائية الشهيرة (AKB48) حتى عام 2012. بدأت مائيدا مسيرتها التمثيلية في عام 2017 عندما ظهرت لأول مرة في الفيلم الروائي الطويل Ashita no watashi no tsukurikata (كيف أصنع الغد). وفي عام 2011، حصلت على دور البطولة في فيلم Moshi kōkō yakyū no joshi manējā ga Dorakkā no “Manējimento” o yondara (ماذا لو قرأت مديرة فريق البيسبول في المدرسة الثانوية الإدارة لدراكر). وتوالت أعمالها الفنية خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهرت في أفلام مثل Machida-kun no sekai (تقريبًا معجزة)، Tabi no owari sekai no hajimari (حتى نهاية العالم)، Kurenazume (البقاء في الشفق)، كما ظهرت على خشبة المسرح من خلال مسرحية fakespeare (فاكسبير)، والمسرحية الموسيقية Yoru no onna-tachi (نساء الليل).