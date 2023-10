فيلم امرأة الجبل: نظرة إلى عالم آخر عبر حكايات التراث الشعبي

فوكوناغا تاكيشي FUKUNAGA Takeshi

ولد في مدينة داتى بجزيرة هوكايدو، في عام 1982. وانتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2007 حيث درس السينما في جامعة سيتي في بروكلين بنيويورك. كان فيلمه الروائي الأول، (Out of My Hand) ”خارج عن السيطرة“، الذي عُرض لأول مرة في عام 2015. وقد تم عرض الفيلم في القسم البانورامي في مهرجان برلين السينمائي وفي مهرجانات سينمائية دولية أخرى. وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي أمريكي في مهرجان لوس أنجلوس للسينما وجائزة أفضل صانع أفلام ناشئ في مهرجان سان دييغو للسينما الآسيوية. وفي عام 2020، قدم فيلمه الثاني ”آينو موسير“ والذي عُرض لأول مرة في المسابقة الدولية للسرد بمهرجان تريبيكا للأفلام في نيويورك، حيث حصل على إشادة خاصة من لجنة التحكيم. وكان فيلمه الروائي الثالث ”ياما أونّا“ (امرأة الجبل) والذي عُرض لأول مرة في عام 2023.