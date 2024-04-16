«رغبة غير عادية» الأرواح الوحيدة الضائعة تتقاطع مساراتها وتتلاقى في الفيلم الجديد

يروي الفيلم الحائز على جائزة الجمهور في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، ”رغبة (غير) عادية“ قصة أشخاص من خلفيات مختلفة تتقاطع مساراتهم من خلال لقاءات غير متوقعة تجعلهم يعيدون النظر في أفكارهم حول مفهوم ”الرغبة العادية“.



(© أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

في عام 2009، فاز الروائي ريو أساي بجائزة شوسيتسو سوبارو (جائزة سوبارو للكتاب الجدد) عن روايته الأولى كيريشيما، بوكاتسو ياميروتّى يو (كيريشيما يترك النادي) وهو في العشرين من عمره. تم تحويل الرواية لاحقًا إلى فيلم ”كيريشيما“. وفي عام 2013، فازت روايته نانيمونو (شخص ما) بجائزة ناؤكي المرموقة. ”رغبة (غير) عادية“ هي الرواية الطويلة التي كتبها ”أساي“ احتفالًا بالذكرى العاشرة لمسيرته ككاتب. طرحت الرواية في الأسواق في مارس/آذار عام 2021، وتم الإعلان عن تحويلها إلى فيلم في سبتمبر/ أيلول عام 2022.

”رغبة (غير) عادية“ هي الرواية الخامسة لأساي التي تصل إلى شاشة السنيما. يتعاون المخرج كيشي يوشييوكي وكاتب السيناريو ميناتو تاكيهيكو مرة أخرى في إعداد هذا الفيلم وقد سبق وعملا معًا في فيلم ”البرية“ الذي صدر عام 2017.

من الطبيعي عند تحويل رواية مكونة من 500 صفحة إلى فيلم مدته 134 دقيقة، أن يتم حذف العديد من أجزاء الرواية الأصلية. لكن الاختيار الصحيح بشأن تلك الأجزاء المحذوفة يظهر اتساقًا مدروسًا بعناية. تدور القصة حول خمسة أشخاص، ويتميز هذا الفيلم بقدرته على التركيز على محيطهم المباشر دون التشتت بعيدًا. يُفرض على الرواية في كثير من الأحيان أن تتعمق في الخلفيات لإنشاء صورة كاملة لكل شخصية، حتى الشخصيات الثانوية، في ذهن القارئ. أما في الفيلم، في بعض الحالات، كل ما يتطلبه الأمر هو عرضهم على الشاشة. ويمكن أن يؤدي التوازن المحكم بين هذين التناقضين إلى إبراز التباين المثالي بين الشخصيات.



تيراي هيروكي (الذي يلعب دور إيناغاكي غورو) هو مدع عام في مكتب المدعي العام في يوكوهاما © أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ (© لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

دراما جماعية مناسبة جدًا لهذا العصر

نستعرض الشخصيات الخمس الرئيسية بالترتيب، نبدأ مع ساساكي يوشيميتشي، الذي يؤدي دوره الممثل إيسومورا هاياتو. يظهر اسمه في بداية الرواية، لكنه لا يأخذ دورًا محوريًا إلا من منتصفها. ومع ذلك، فهو يظهر في الفيلم منذ البداية، يعمل موظف في شركة ويبدو كشخص غير مؤثر وإن كان شارد الذهن إلى حد ما، ومن الواضح أنه وحيد. تبدأ القصة بصوته وهو جالس يتناول الغداء بمفرده في كافتيريا الشركة. إنه مونولوج، لكنه يشعر بطريقة ما وكأنه يتحدث إلى صديق مقرب.



(يشعر ساساكي (إيسومورا هاياتو) بأنه منعزل عن العالم © أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

نشأ ساساكي وهو غير قادر على التأقلم مع عالم يبدو أن الجميع يعيشون فيه بشكل طبيعي. لم يكن لديه سوى شيء واحد فقط يمنحه الأمل والراحة، لكنه لم يستطع مشاركة اهتماماته ومشاعره مع أي شخص آخر. ومع ذلك، تمكن ساساكي من أن يعيش حياة هادئة بأقل قدرًا من التنازلات من خلال عدم التعبير عن أفكاره وتجنب لفت الانتباه إلى أي اختلافات قد تميزه عن الآخرين. ولكن، في أحد الأيام، يتلقى رسالة تجعله يغادر منزله القديم في يوكوهاما، التي عاش فيها طوال حياته ليعود إلى مسقط رأسه في فوكوياما، بمحافظة هيروشيما.

الشخصية الثانية هي كيريو ناتسوكي التي تؤدي دورها الممثلة أراغاكي يوي. تعيش ناتسوكي في منزل عائلتها بينما تعمل في متجر مفروشات في مركز تسوق فوكوياما. تجد نفسها تتمرد على القاعدة القسرية المتمثلة في الزواج وإنجاب الأطفال، والتي يبدو أنها تهاجمها دائمًا: في العمل وفي المنزل، أثناء استماعها إلى الراديو في السيارة، أو حتى خلال لقاءاتها العابرة مع أصدقائها من المدرسة. متعتها الوحيدة هي الجلوس بمفردها في غرفتها بعد انتهاء العمل ومشاهدة مقاطع فيديو عن شيء معين، يتيح لها أن تتذكر أيام المدرسة الثانوية وتستغرق في أحلام اليقظة المبهجة.



ساؤري، امرأة حامل تعمل في متجر آخر في مركز التسوق، تتبع كيريو ناتسوكي. (أراغاكي يوي، (على اليمين) © أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

العضو السابق في فرقة (إس إم أيه بي) الممثل إيناغاكي غورو، يؤدى دور تيراي هيروكي، المدعي العام في مدينة يوكوهاما الذي يعيش مع زوجته وابنه تايْكي، طالب المدرسة الابتدائية. توقف تايْكي عن الذهاب إلى المدرسة تحت تأثير أحد الأطفال المؤثرين على اليوتيوب، ويصر الآن على أن هناك طرقًا أخرى للتعليم غير المدرسة. يتعامل هيروكي مع المشكلة بالحجة المنطقية، كما يليق بمهنته، لكن جهوده باءت بالفشل عندما بدأ ابنه قناة على اليوتيوب مع صديق التقى به في فاعلية غير ربحية للطلاب المنقطعين عن الدراسة.



هيروكي يحاضر ابنه المتسرب تايكي حول قيمة المدرسة .(© أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

كانبى يائكو، التي تؤدي دورها الممثلة هيغاشينو أيّاكا في أول ظهور لها على شاشة السينما، وهي طالبة جامعية. تعمل في اللجنة التنفيذية لمهرجان الحرم الجامعي وتخطط لتحويل مسابقة ملكة جمال وملك جمال الجامعة إلى مهرجان للاحتفال بالتنوع الثقافي والاجتماعي. بسبب تجربة مؤلمة تعرضت لها في الماضي، أصبح أدنى اتصال مع الرجال يسبب لها فرط في التنفس. على الرغم من أن دورها ليس كبيرًا كما هو الحال في الرواية، فإنه يؤثر بعمق على سلوك الشخصية الخامسة.

الشخص الخامس هو موروهاشي دايّا، يؤديه الممثل ساتو كاناتا. يدرس موروهاشي في نفس الجامعة التي تدرس فيها كانبى وهو عضو في نادي الرقص. يصبح موروهاشي أكثر بروزًا من منتصف القصة، وهو يتحدى بشكل مباشر الفهم التبسيطي لـ ”التنوع“ الذي يمليه المجتمع. على الرغم من سلوكه المتحفظ، إلا أنه يتناول الموضوع الرئيسي للقصة أكثر من أي شخصية أخرى من خلال التساؤل عما يشكل ”الرغبة العادية“.



موروهاشي (ساتو كاناتا) (على اليمين) يحاول تجنب كانبى يائكو (هيغاشينو أيّاكا) (© أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

قمة الوحدة والرغبة

تتبع القصة أسلوب سرد جماعي للشخصيات الخمس، حيث يتم تقديم الشخصيات الرئيسية الواحدة تلو الأخرى من خلال الأحداث التي تواجهها في بداية القصة ووسطها، مما يرسم لنا صورة مفصلة للمجتمع الياباني المعاصر، بعيدًا عن الكلمات الرنانة التي يرددها الخبراء مثل التنوع والشمول والتمكين، إلا أن الواقع الذي يعيشه الناس في حياتهم اليومية يختلف تمامًا عن هذه المصطلحات المثالية. فبينما ينادي البعض بهذه المصطلحات، يعاني الكثير من صعوبات الحياة ويواجهون تحدياتها القاسية.

في الفيلم، تملأ إعلانات مدارس تعلم اللغة الإنكليزية سيارات الأجرة، وتعج مطاعم السوشي بأولئك الذين يسعون فقط لملء بطونهم بالطعام، بينما يجلس بجانبهم الأزواج الذين يصورون مقاطع فيديو لتقييم الطعام على غرار برامج التلفزيون. الجميع يرتدون ملابسهم بشكل أنيق، ويتحدثون في مواضع سطحية، وينتقدون سلوك الآخرين، ويحرصون على عدم الانحراف عما هو ”طبيعي“.



(تعتمد زوجة هيروكي، يومي على أوكون، الذي يساعد ابنها بلطف في بث فيديوهاته الخاصة © أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

خلف كل ذلك، هناك أشخاص يعانون من الوحدة والعزلة ولا يمكنهم التعبير عن ذلك علانية، مثل الأطفال الذين يتركون المدارس، أو الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط صريحة أو ضمنية للزواج وإنجاب الأطفال، أو الذين يكرهون ممارسة الجنس، أو الذين يعانون من الشعور بالذنب لكونهم من الأقليات الجنسية. يخفي هؤلاء الناس رغبات لا يمكنهم مشاركتها مع الآخرين. فيلم ”رغبة (غير) عادية“ هو قصة هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من وحدة لا نهاية لها ورغبة جامحة.

مع تقدم أحداث القصة، تقترب الشخصيات الخمس من بعضهم البعض بطرق غير متوقعة. من بين هؤلاء الخمسة، هيروكي فقط هو الوحيد الخالٍ من الصراع الداخلي. وذلك لأنه يؤمن إيمانًا راسخًا بأن عالم القانون الذي يعيش فيه هو العالم الصحيح، بينما كل ما فعله في الحقيقة هو تجاهل وحدته ورغبته. يرى هيروكي المجتمع البشري كنظام ويعتبر أي شخص خارج عن هذا النظام ”خطأ“. أما الأربعة الآخرون، فهم يعانون من صعوبات الحياة لأنهم لا يعتقدون أنهم طبيعيون، حتى وهم يبذلون قصارى جهدهم للبقاء على قيد الحياة.



يصف كوشيكاوا (على اليمين)، أحد مرؤوسي مكتب المدعي العام، لهيروكي قضية غريبة حدثت في الماضي (© أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

من المتوقع أن تختلف ردود أفعال الجمهور تجاه كلمات وأفعال الشخصيات الخمس الرئيسية من الانزعاج إلى الكراهية، ومن المتعة إلى التعاطف. ستكون هناك أوقات ستشعر فيها بعدم الارتياح، ولحظات من الصدمة القوية، ومشاهد مؤثرة للغاية. بين مشاعر اليأس والإحباط، ستجد لحظات تحرر رائعة. الشيء الوحيد الذي يميز الفيلم كله –السيناريو والإخراج والتمثيل – هو الصدق في المشاعر الإنسانية، بعيدًا عن المبالغة.

الكاتب ريو أساي يخترق الطبقات الخفية للمجتمع ويمد خياله لينسج قصة معقدة عن ”الرغبة (غير) العادية“. يُقاوم الفيلم إغراء الالتزام بتفاصيل الرواية الأصلية ويحقق الأصالة من خلال التزامه بالبساطة. في الوقت نفسه، يتفوق في تقديم الإنتاج السينمائي في مشاهد لم تكن موجودة في الرواية. لا تشعر بمرور 134 دقيقة. في الواقع، يخلق الفيلم لحظة نادرة حيث يبدو أن الشخصيات والجمهور يتواصلان بصمت عبر الشاشة.



(© أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)

الإعلان التسويق (باللغة اليابانية)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان © أساي ريو/شينتشوشا 2021؛ © لجنة إنتاج فيلم رغبة (غير) عادية 2023)