الانتقام مرارًا وتكرارًا: مقابلة مع نجوم فيلم “حلقة الجزاء” واكابا ريوُيا وإيسيّا يوسوكى

فيلم ”حلقة الجزاء“ يقدم تشويقًا فريدًا من نوعه مع حبكة درامية أصلية لفيلم يتخيل نظامًا أو برنامجًا في المستقبل القريب يكرر الانتقام مرارًا وتكرارًا من الشخص الذي تكرهه، ويكشف لنا ماذا يمكننا أن نرى في نهاية حلقة الجزاء، في تطور جديد من نوعه فيما يتعلق بأفلام الدوائر الزمنية التي تتكرر كل يوم. نتحدث مع نجوم الفيلم واكابا ريوُيا وإيسيّا يوسوكى في حوار صادق عن الحبكة الدرامية والعملية الإبداعية.

ولد في طوكيو عام 1989. بعد دوره المتميز في فيلم ”قضية قتل كاتسوراغي“ (2016)، ظهر في العديد من الأعمال الفنية التي أخرجها إيمايزومي ريكيّا، بما في ذلك فيلم ”هل هذا حب فقط؟“ (2019) وفيلم ”في المدينة“ (2021). تشمل أعماله الفنية الأخرى أفلامًا مثل “كل الأشياء التي لم نقلها أبدًا” (2020) وإدانات سابقة (2022).

ولد في طوكيو عام 1976. ظهر لأول مرة كممثل في فيلم ”الحياة الآخرة“ للمخرج الكبير كورئيدا هيروكازو (1999) وقام ببطولة فيلم المسافة لنفس المخرج (2001). تشمل الأعمال الفنية الأخرى لإيسيّا أفلام مثل ”سوكيياكي ويسترن دانغو“ (2007) و13 قاتلًا (2010)، من إخراج مييكى تاكاشي.



(© شركاء فيلم حلقة الجزاء 2023)

أول فيلم سينمائي طويل للمخرج أراكي شينغي، هو فيلم الغموض البائس ”مدينة التعدادات السكانية“ جذب هذا الفيلم الانتباه لأفكاره المبتكرة وجودة أعماله الفنية. أختار أراكي حبكة الانتقام الكلاسيكي لتكون موضوع فيلمه التالي ”حلقة الجزاء“.

تدور أحداث هذا الفيلم في إطار المستقبل القريب، ويشير المعنى في العنوان ”حلقة الجزاء“ إلى خدمة أو برنامج جديد لتنفيذ الانتقام. يندرج الفيلم بقوة تحت نوعية الأفلام التي تقدم حبكة الحلقة الزمنية (الدوائر الزمنية)، ولكنه يقدم تحولًا مفاجئًا عندما تدخل الشخصية الرئيسية بمحض إرادتها في هذا النظام وليس كما هو متعارف أن تقع الشخصية الرئيسية عن غير قصد في الحلقة، وهو إلى ذلك ليس فيلمًا اجتماعيًا يتساءل عن إيجابيات أو سلبيات عقوبة الإعدام.

غاضبًا ويائسًا بسبب مقتل حبيبته، إيواموري، الذي يلعب دوره الممثل الياباني واكابا ريوُيا، اختار استخدام نظام أو خدمة ”حلقة الجزاء“ للانتقام الدموي من القاتل. ومع ذلك، فإن التجربة المتكررة للانتقام الذي لا نهاية له، تسبب له خسائر جسدية وعقلية، حيث تأخذه رحلة العنف المتكرر في النهاية إلى وجهة غير متوقعة.



إيواموري (الممثل واكابا ريوُيا) يستيقظ على المنبه كل صباح في الساعة السادسة يوم 6 يونيو/حزيران (© شركاء فيلم حلقة الجزاء 2023)



قتلت صديقة إيواموري، يوئ (الممثلة ياماشيتا ريو) على يد ميزوغوتشي (الممثل إيسيّا يوسوكى) عندما خرجت ذات صباح من المنزل (© شركاء فيلم حلقة الجزاء 2023)

صداقة قوية

يلعب إيسيّا يوسوكى دور البطولة أمام واكابا في الفيلم، الذي يؤدي شخصية ميزوغوتشي، محور غضب إيواموري. على الرغم من أن الفارق العمري بينهما 13 عامًا، إلا أن واكابا بدأ التمثيل في الأفلام قبل شريكه في البطولة، الذي عمل بشكل أساسي كعارض أزياء قبل أن ينتقل إلى التمثيل والإخراج. يبدو أن الثنائي قد طورا علاقة وطيدة مليئة بالمزاح على الرغم من العداء الذي يظهر على الشاشة.



(© هاناي توموكو)

يقول إيسيّا عن واكابا: ”لم أقابل ممثلًا مثله من قبل“. ”أعتقد أن معظم الممثلين لديهم أساليبهم الخاصة ويحافظون على المسافة بينهم في موقع التصوير. لكنه كان يسألني الأسئلة بهدوء شديد ويطلب النصيحة حول كيفية أداء المشاهد“.



يستمر إيواموري في مواجهة القاتل ميزوغوتشي في مكان عمله في المصنع (© شركاء فيلم حلقة الجزاء 2023)

بعد أن شاهد واكابا يمر بعملية طويلة من الأسئلة والاستفسارات مع المخرج أراكي شينغي لصقل شخصيته قبل التصوير، شعر إيسيّا بالحيرة عندما تواصل معه. ويروي قائلاً: ”اقترحت بعض الأشياء، وقال إنه سيجربها“. ”لقد كان أمرًا منعشًا حقًا أنه لم يُظهر أي أثر لهذا النوع الغريب من الكبرياء الذي تواجهه أحيانًا في هذه الصناعة“. يمزح قائلاً إنه على الرغم من أن واكابا قتله مرارًا وتكرارًا على الشاشة، إلا أن الاثنين شعرا بالأخوة. ”كانت هذه هي المرة الأولى التي أتفاعل فيها مع شخص اعتقد أنه يفكر بنفس طريقة تفكيري“.



ينتقم إيواموري من ميزوغوتشي بعدة طرق مختلفة (© شركاء فيلم حلقة الجزاء 2023)

موضحًا سبب اقترابه من إيسيّا، علق واكابا قائلًا: ”أشعر أنه من المثير للاهتمام الاستفادة من عقول الآخرين بدلًا من الاعتماد على عقلي فقط. ولهذا السبب أسأل الممثلين والموظفين عن آرائهم. يصف شعوره بالسعادة الغامرة عندما جاوب إيسيّا على استفساراته بشكل طبيعي. “أحيانًا يطلب مني الناس ألا أسأل وأن أحل الأمور بنفسي”.

يوضح واكابا على أنه يبدأ في التفكير في أساليب مختلفة وحده، وفقط بعد ذلك يسعى للحصول على آراء الآخرين. ويقول: ”مع وظيفة إبداعية كهذه، من العيب ألا تتمكن من مناقشة الأفكار أثناء عملك“. ”ومع ذلك، عندما ينتهي العمل، نادرًا ما أقضي وقت فراغي مع آخرين ممن يعملون في الصناعة. لكن لسبب ما، طلبت هذه المرة من إيسيّا أن يعلمني كيفية التزلج على الألواح.

يعترف إيسيّا بأنه ليس لديه أي اهتمام بمناقشة نظرية التمثيل مع الممثلين الآخرين. ويقول: ”لهذا السبب كان من الرائع جدًا أن أتشارك لغة مشتركة مع واكابا في التزلج على الألواح وركوب الأمواج“. ”على الرغم من أنني يجب أن أعترف أنني كنت متشككًا في البداية فيما إذا كان لديه دافع خفي“.



(© هاناي توموكو)

يصر واكابا على أنه حريص على عدم السماح للعمل بالتسلل إلى وقته الخاص، ويفضل بدلاً من ذلك مناقشة الأمور في موقع التصوير. يقول: ”في بعض الأحيان، يمكن أن أشعر ببعض الانزعاج بشأن أحد الأدوار، خاصة إذا كنت أكرر نفس الأداء من البروفات“. ”إذا شعرت بالملل، فسأحاول عمدًا قلب الأمور رأسًا على عقب“.



العواطف تتصاعد (© شركاء فيلم حلقة الجزاء 2023)

لم ينج أحد

يقول واكابا إنه يود أن يشاهد الفيلم الأشخاص الذين لا يذهبون إلى السينما عادةً. ويقول: ”مع هذا النوع من الأفلام المثيرة والجريئة، فإن المعجبين الذين يشاهدون الأفلام بانتظام سوف يسمعون عنها ويذهبون لمشاهدتها“. ”لكنني أريد من الأشخاص الذين يذهبون إلى السينما من وقت لآخر فقط أن يشاهدوا هذا الفيلم الغريب ويتساءلون مع أنفسهم: ما الذي شاهدته للتو؟ من المؤكد أنها ستكون تجربة مثيرة“.

يصف إيسيّا كيف جذبته فكرة فيلم ”حلقة الجزاء“ كبرنامج انتقام ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم. ”إنه يجذب الانتباه لأنه عالم مجهول“، ويضيف، ”لكن الفيلم يتردد صداه بشكل مختلف باختلاف الأشخاص“. وفي إشارة إلى فيلم الإثارة البائس لعام 2019 ”جوكر“ من بطولة خواكين فينيكس، يقول إنه “تحدى آراء الأشخاص الأخلاقية. أريد من الأشخاص الذين يشككون في قيم المجتمع بوصف أي شخص مخالف ومخطئ بأنه مريض نفسي أن يشاهدوا ”حلقة الجزاء“.



(© هاناي توموكو)

يقول إيسيّا إن هذه الفكرة تنبع من وجهة نظره الخاصة التي تغيرت قليلًا تجاه العالم. ”من الطبيعي أن تكون لدينا أفكار مختلفة حول العدالة وما يشكل الشر. لكن الأشخاص الذين لديهم وجهة نظر أوسع بكثير لمثل هذه القضايا يمكن أن يشعروا وكأنهم غرباء في المجتمع. آمل أن يتعاطف الأشخاص مع الظروف التي تدفع الشخص إلى ارتكاب الأخطاء، سوف يرتبطون بالفيلم ويستمتعون بالاتجاه الذي يسلكه.

يفكر واكابا قائلاً: ”قبل بضعة أيام، لاحظ أحد الكتاب أن العقوبة والجزاء لا تقع على ميزوغوتشي، بل على شخصيتي إيواموري. شعرت أن ذلك كان بمثابة الوحي الكاشف لحبكة الفيلم“.



يلعب الممثل الكوري الجنوبي جين داي يون، المعروف بظهوره في فيلم ”قودي سيارتي“، شخصية رئيسية لفهم لغز الحلقة الزمنية (© شركاء فيلم حلقة الجزاء 2023)

يعلق إيسيّا على أن أيًا من الشخصيات في الفيلم لا ينجو، مما يشير إلى أنه يجب على المشاهدين محاولة إيجاد طريقة لعيش حياتهم بشكل يختلف عن طريقة إيواموري. ”إذا حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بسبب النمو الهائل في عدد الأشخاص الذين يوافقون على فكرة “حلقة العقوبة”، فستكون اليابان في ورطة كبيرة“. يوافق واكابا على هذا الرأي. ”إذا تم دعم برنامج مروع كهذا وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، فهذا يعني أن الأمر قد انتهى بالنسبة لنا جميعًا“.

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. المقابلة والنص بواسطة واتانابي ريكو. صورة العنوان © هاناي توموكو)