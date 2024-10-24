الغياب العظيم: رحلة فوجي تاتسويا المؤثرة في البحث عن الذات وسط ظلال النسيان

في عمر يتجاوز الثمانين، لا يزال فوجي تاتسويا، نجم السينما اليابانية المخضرم، يجسد روح الشباب والإبداع في كل دور يقوم به. بعد مسيرة فنية حافلة بالإنجازات التي طبعت ذاكرة السينما اليابانية، يعود ليبهرنا من جديد في فيلم ”الغياب العظيم“، الذي أخرجه الموهوب تشيكاؤرا كاي. اختيار المخرج الشاب لفوجي لتجسيد أحد الأدوار المحورية أثبت أن البراعة التمثيلية لا تعرف عمراً، وأن النجوم الحقيقية تظل تتألق مع كل تحدٍ جديد. في هذا الحوار المميز، يكشف لنا فوجي عن أسرار شغفه المستمر بمهنة التمثيل، ويأخذنا إلى كواليس هذا العمل الفني الذي أسر قلوب النقاد والجمهور في عام 2023.

ولد عام 1941 في محافظة كاناغاوا. بدأ مسيرته الفنية عام 1962. لعب دور البطولة في فيلم ”عالم الحواس (1976)“ للمخرج أويشيما ناغيسا، وهو فيلم فني إروتيكي أثار جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي. فاز بجائزة الكأس الذهبية لأفضل ممثل في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي عام 2005 عن فيلم ”ألبوم صور القرية“. كما قام ببطولة أفلام أخرى منها ”إمبراطورية الشغف“ (1978)، و”مستقبل مشرق“ (2002)، و”تاكانو توفو“ (2023)، و”انطلق! انطلق! نادي الساكورا“ (2023) وأكثر من 100 فيلم آخر. حصل على جائزة المحارة الفضة لأفضل أداء رئيسي في مهرجان سان سيباستيان السينمائي لعام 2023 عن فيلم ”الغياب العظيم،“ وهي المرة الأولى التي يفوز فيها ممثل ياباني بهذه الجائزة.

اختيار الأدوار المناسبة بعناية

على الرغم من تجاوزه الثمانين من عمره، يبقى الممثل الكبير فوجي تاتسويا قوة دافعة في صناعة السينما اليابانية. فهو لا يزال يظهر بشكل منتظم في الأفلام ويجسد العديد من الأدوار البارزة، سواء أكان بطلًا أو كممثل مساعد. فيلم ”الغياب العظيم“ لعام 2023، يمثل ثاني فيلم روائي طويل والتعاون الثالث بين فوجي والمخرج تشيكاؤرا كاي.

سبق لـ تشيكاؤرا أن اختار فوجي ليؤدي دورًا في فيلم ”المنزل الفارغ“ الذي عرض عام 2013، وهو فيلم قصير أطلق مسيرته المهنية كمخرج. تعاون الاثنان مجددًا في الفيلم الروائي الطويل ”التواطؤ“ عام 2018. ولم يتردد تشيكاؤرا كثيرًا في تقديم دور رئيسي آخر لفوجي في فيلمه الجديد.

من ناحية أخرى، يقول فوجي إنه لا يقبل أي دور يعرض عليه فقط لأنه يعرف المخرج أو بناءً على علاقاته السابقة مع فريق العمل. يعترف الممثل بأن هذا قد يبدو قاسيًا. فبغض النظر عن عدد المرات التي يعمل فيها مع شخص ما، فإنه ينتظر حتى يعرف كل شيء عن الفيلم، وحتى بعد ذلك يقرأ السيناريو بعين صارمة ليرى ما إذا كان هذا هو العمل الذي يريد حقًا المشاركة فيه.



فوجي تاتسويا (© 2023 هاناي توموكو)

ومع ذلك، فقد أختار فوجي العمل مع تشيكاؤرا للمرة الثالثة في فيلم ”الغياب العظيم“. ”يعرض الفيلم العديد من الجوانب الإنسانية العميقة – الجمال والحزن والفرح. ومن الصعب حقًا تقديم كل ذلك في فيلم واحد. دائمًا ما يضطر المرء إلى التركيز على عناصر معينة في الفيلم على حساب عناصر أخرى. ومع ذلك، مع سيناريو تشيكاؤرا، بغض النظر عن الجزء الذي تختاره من القصة، فإنه يظهر حساسية تجاه طبيعة البشر. هذه ليست قصة سعيدة. بل هي، في الواقع، قصة عن فقدان الهوية والألم والمعاناة، وهو جزء قاسٍ من حياة العديد من البشر. هذا الفيلم لا يتجاهل الجانب الإنساني للشخصيات ويحاول فهم تجاربهم المعقدة“.

في فيلم الغياب العظيم، يلعب فوجي دور يوجي، والد بطل القصة تاكاشي (الممثل مورياما ميراي)، الذي تخلى عنه عندما كان تاكاشي طفلاً صغيرًا.



يجتمع تاكاشي (مورياما ميراي) مع والده يوجي (فوجي تاتسويا) بعد غياب طويل، بجانب تاكاشي زوجته يوكي (الممثلة ماكي يوُكو) (© كرياتبس 2023)

في أحد الأيام، يتلقى تاكاشي فجأة مكالمة من الشرطة تخبره بأن والده قد تم القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة. يزور تاكاشي والده الذي انقطع عنه منذ عقود لأول مرة. وبشعور من القلق والحيرة، يقابله رجل مسن لا يزال يتمتع بالحيوية، ولكنه يتحدث بشكل غير مترابط.

يكتشف أيضًا أن زوجة والده الثانية، نعومي (الممثلة هارا هيديكو)، قد اختفت. ماذا الذي حدث للزوجين في السنوات الماضية؟ هذا ما دفع تاكاشي لمحاولة تجميع أحداث حياة والده منذ انفصالهما. لم يتحدث تاكاشي فقط مع أولئك الذين عرفوا والده، بل قام أيضًا بتصفح الرسائل والتدقيق في الملحوظات المطولة التي تركها والده في منزله.



يقوم تاكاشي برحلة إلى ماضي والده من خلال الملاحظات والرسائل والصور المتروكة في منزل والده (© كرياتبس 2023)

فن تقمص الأدوار

أُعجب فوجي على الفور بقصة الفيلم وكرس كل طاقاته له، ولكن أثناء التصوير اعترف بأنه وجد صعوبة في تصور الشكل النهائي للفيلم وكان قلقًا بشأن ردود أفعال الجمهور ورأيهم في الفيلم.

”يشرح قائلًا: ”الفيلم يحكي علاقة حزينة بين الأب والابن“. ”إنه يبين كيف يتغير الأب مع تقدم العمر ويصبح أنانيًا أحيانًا. أثناء التصوير، فهمت كيف يعكس الفيلم صعوبات الشيخوخة ومحنة التقدم في العمر، لكني لم أعرف كيف سيتم توصيل هذه المشاعر للمشاهد. ولكن، عندما شاهدت المنتج النهائي، تأثرت بطريقة لم أتوقعها. وأدركت أنني ما زلت لا أعرف حقًا كيفية فهم وتصور السيناريوهات“.



تلعب هارا هيديكو دور نعومي، زوجة يوجي الثانية. هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها فوجي وهارا معًا منذ ما يقرب من 40 عامًا، منذ فيلمهما الأول معًا، ”بي بي رايدر“ (1983) (© كرياتبس 2023)

في تجسيد وتقمص الدور، يقول فوجي إنه ”أحيانًا ما يقوم بتحليل الشخصية بدقة مثل المحقق“. ولكن هذه المرة، استطاع أن يفهم شخصية يوجي بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى تحليلها بالطريقة المعتادة التي يعتمد عليها.

ويشير فوجي إلى أن تشيكاؤرا استعار بعض عناصر شخصية يوجي من والده، الذي كان أستاذاً جامعياً وكان يعاني أيضاً من مرض الخرف. وبعيداً عن ذلك، يقول فوجي إنه لا يعرف حقاً إلى أي مدى تستند شخصية يوجي إلى تجارب حقيقية وإلى أي مدى هي خيالية. ويضيف ضاحكاً: ”لا يهمني هذا حقاً. فأنا أفترض أن كل شيء قصة حقيقية“.

لغة الجسد المعبرة للممثلين المحترفين



(© كرياتبس 2023)

ويقول فوجي أيضًا كيف أنه بمجرد وصوله إلى موقع التصوير، لم يتبادل هو وزملاءه المشاركون ”كلمة واحدة عن الإنتاج“.

”نحن جميعًا نعمل فقط، كما تعلمون. لا يوجد وقت للدردشة. وبصفتنا ممثلين محترفين، نتبادل مختلف أنواع التواصل طوال الوقت، حتى قبل أن نبدأ التصوير. وحتى لو لم يكن لدينا حوار، فإننا نتواصل بصمت من خلال طرق مثل استخدام حركات العين والتنفس“.

خلال المقابلة، شعرت بما كان يقصده. على الرغم من أنني لست ممثلاً، فقد فوجئت عندما وجدت أن عيون فوجي ولغة جسده تعبر عن ”شيء ما لا يمكن وصفه بالكلمات“. سألت فوجي عما إذا كانت هذه هي ”الروح“ التي يتبادلها الممثلون بصمت في موقع التصوير.

”نعم، نعم. هذا صحيح“. لا نحتاج إلى الكلمات في معظم الأوقات فأجاب:

الإعجاب بمن يواجهون العالم

”أنا شخصيًا لا أحب استخدام عبارات مثل “الشيخوخة” أو “التقدم في العمر وتجاوز مرحلة الشباب. إنه أمر ممل، أليس كذلك؟” يضحك فوجي“.

ولكنه يعتقد أحيانًا أنه ”شخص من زمن قديم“. وباعتباره شخصًا كرس حياته تمامًا للتمثيل، يرى فوجي في تشيكاؤرا نفس روح أوتاني شوهي عندما انضم حديثًا إلى الدوري الأمريكي للبيسبول. تشيكاؤرا شخص يتولى كل المهام، حتى جمع التبرعات اللازمة لتصدير أفلامه إلى الخارج، واثقًا من قدرته على منافسة الأفضل في العالم.

يؤمن فوجي بأن نفس الشيء يمكن أن يقال عن مورياما ميراي: ”إنه ممثل وراقص محترف وهو ملتزم أيضًا بترك بصمته عالميًا من اليابان“. ثم يقول فوجي، ”أنا سعيد للغاية لأنه بعد المقابلة، سيقوم موقع نيبون.كوم، بترجمة هذه المقالة إلى لغات متعددة. هذا النوع من الأشياء يجعلني أعتقد حقًا أنني أساهم، حتى في هذا العصر الحديث“.



يلعب مورياما ميراي دور تاكاشي، وهو ممثل يتمتع بخبرة تشمل الدراما التايغا الشهيرة التي تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن إتش كاي. (© كرياتبس 2023)

أود أن أشير إلى أن فوجي لم يكن مختلفاً كثيرًا في الماضي. ففي الواقع، بدأ فوجي مسيرته الفنية بطريقة مماثلة كرائد أحدث ضجة كبيرة وترك بصمة عالمية في السبعينيات من خلال تمثيله العظيم في فيلم في ”عالم الحواس“ للمخرج أوشيما ناغيسا.

يجيب فوجي قائلًا: في ذلك الوقت، نعم، أعتقد أن هذا كان الحال. ذهبت لأول مرة إلى مهرجان كان السينمائي منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان. أتذكر أنني رأيت أوشيما يتجول في كان مرتديًا زيًا صممه الفنان والمخرج الفني الشهير تودا شيغيماسا. لقد فعل ذلك وهو يحمل سينسو كبيرة، وهي مروحة يد يابانية تقليدية. يشبه فوجي حضور أوشيما في كان بالساموراي اليابانيين القدماء الذين اعتادوا أن يتجولوا حاملين عبارة ”تينكا موسو“ مطبوعة على علم – وهي عبارة تعني بشكل أساسي الفخر والتباهي الصريح بأنهم ”لا يوجد لهم نظير في العالم“.

”وهكذا قاد أوشيما الطريق. لقد كان يتمتع بروح مذهلة حقًا“.

”التمثيل يبقيني مستمرًا“

تبدأ أحداث فيلم ”الغياب العظيم“ بمشهد درامي مثير، حيث تلوح في الأفق مداهمة بوليسية مفاجئة لمنزل ما. ثم تتداخل الأزمنة، وتنتقل الأحداث بين الماضي والحاضر، في رحلة كشف عن لغز محير. تكمن خيوط الحل في دفتر يوميات زوجة الأب الثانية، والذي عثر عليه بطل الفيلم، تاكاشي، في حقيبة والده. ومع إضافة رسائل الشاب يوجي الملتصقة بدقة في الدفتر، يتمكن تاكاشي من تجميع أحداث حياة والده المجهولة، حياة عاشها والده بعيدًا عنه.



(© كرياتبس 2023)

من ناحية أخرى، يعتقد فوجي أنه شخص غير عاطفي تمامًا: ”أنا لست من النوع الذي يتمسك بالماضي“. ويقول إنه يمزق السيناريوهات بعد كل تصوير ولا يحتفظ بصور من أيام شبابه.

في الأفلام الأجنبية، نرى أحيانًا مشاهد لنجم مخضرم تقدم في السن، يبنى صالة سينما صغيرة في بيته ليشاهد فيها أفلامه القديمة. يقول ضاحكًا: ”أنا شخصياً لا أحب هذه الفكرة أبداً“.

في الواقع، فوجي لا ينظر حتى في المرآة، بل ويشارك معنا قصة حدثت معه عندما كان يعمل كوجه إعلاني لشركة سجائر.

”كنت على متن قطار فائق السرعة متجهًا إلى أوساكا، وجلست في مقدمة القطار. وظلت ملصقتي أمام وجهي لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، وقد سئمت حقًا من رؤية نفسي. وشعرت وكأنني أجلس في مقعد غير مريح طوال الوقت“.



(© كرياتبس 2023)

لقد ذكّرني مشاهدة يوجي في فيلم ”الغياب العظيم“ بمقال قرأته لفوجي من قبل. في هذا المقال، يروي فوجي كيف كان ابنه يمر بمرحلة تمرد وكان يسيء إلى والدته. يثور فوجي ويصرخ في وجه ابنه، ”مهلاً! قبل أن تكون أمك، فهي امرأتي!“

عندما أعيد أسرد هذه القصة على فوجي، يخبرني عن كيف أن علاقته بزوجته، الممثلة أشيكاوا إيزومي، قد صاغت تصميمه على النجاح.

”عندما تزوجت، كانت زوجتي نجمة لامعة في استوديو نيكّاتسو السينمائي. أما أنا، فلم أكن شخصًا ذا شأن. هذا الأمر أثقل كاهلي، وبذلت كل ما في وسعي لأصبح ممثلًا. كنت قلقًا للغاية من أن ينظر الناس إلينا ويقولون “انظروا ماذا فعلت! لقد تزوجت من شخص عادي لا شأن له على الإطلاق“. لم أستطع قبول ذلك”.

يقول فوجي إن سر مسيرته المهنية الطويلة هو ”القدر والحظ والصحة“. ورغم أنه لا يتمسك بالماضي، إلا أنه لا ينسى أصوله ويسعى باستمرار لتطوير نفسه. وقد ساعده هذا على البقاء نشيطًا حتى في الثمانينيات من عمره.

”في حالتي، التمثيل هو ما يبقيني على قيد الحياة. إذا لم أفعل أي شيء، سأفقد هويتي وأصبح مجرد ظل لنفسي“.



فوجي تاتسويا (© هاناي توموكو)

معلومات عن الفيلم

الموقع الرسمي: https://great-absence.com

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(نُشر في الأصل باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. البحث والكتابة بقلم واتانابي ريكو. صورة العنوان © هاناي توموكو)