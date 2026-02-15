فيلم هوية الأحمق يكشف روابط رجال تورّطوا في ”وظائف الظل“

بهدوء يشبه حركة الكاميرا حين تتسلّل إلى زوايا الحياة القاسية، تنتقل المخرجة ناغاتا كوتو من عالم الكوميديا الرومانسية إلى مناطق أكثر ظلمة في فيلمها الجديد ”هوية الأحمق“. ومن خلال نظرة صادقة لا تخلو من الرهافة، رسمت ملامح رجال تجرّهم الظروف إلى الجريمة والفقر. هذا التوجّه الجديد منح الفيلم صدى واسعًا، تُوّج بفوز أبطاله الثلاثة بجائزة أفضل ممثل في مهرجان بوسان السينمائي الدولي، تقديرًا لأدائهم المتقن وتجسيدهم العميق لشخصيات تعيش على حافة المجتمع.

مخرجة سينمائية، ولدت في مدينة أوساكا، بدأت مسيرتها السينمائية عام 2004 عبر مشاركتها في فيلم الأنثولوجيا ”كويبومي بيبوري“. ثم واصلت طريقها بأعمال لافتة، من بينها فيلم ”الدي جي الصغير “الصادر عام 2007، والمسلسل التلفزيوني “النسخ المتطابقة”. ويأتي فيلم “هوية الأحمق” ليكون عملها الروائي الطويل الثامن، في محطة تعكس نضوج تجربتها واتساع رؤيتها الإخراجية.

الوحشية العابرة

يرسم فيلم ”هوية الأحمق“ ملامح مجموعة من الشباب الذين يقودهم العمل في السوق السوداء إلى مسارات إجرامية تتصاعد قسوتها خطوة بعد أخرى. يستند العمل إلى رواية الكاتب نيشيو جون ”هوية الأحمق“، التي نمت من قصة قصيرة وضع من خلالها البذرة الأولى لهذه الحكاية المعتمة.

اطّلعت المخرجة ناغاتا على القصة القصيرة التي شكّلت الشرارة الأولى، ثم واصلت متابعة تطوّرها وهي تنمو لتصبح رواية كاملة تتّسع خلفياتها وتتشعّب أحداثها.



تاكويا، بطل القصة، ينتمي إلى مجموعة فضفاضة من سماسرة الهويات والمجرمين الإلكترونيين يُطلقون على أنفسهم اسم مجموعة الميديا (© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

تبدأ الرواية بشخصية مامورو، البالغ خمسةً وعشرين عامًا، وهو يتلاعب بالهواتف الذكية منتحلًا شخصية فتيات صغيرات يتبادلن الرسائل مع رجال غارقين في أزمات مالية. تلك الخطوة ليست سوى المرحلة الأولى في عالم ”سمسرة السجلات“، ذلك النشاط الخفي الذي يقوم على الاتجار بالهويات الحقيقية وبيعها في السوق السوداء.



نشأ مامورو، الذي يؤدي دوره هاياشي يوتا، في أسرة مُسيئة. يُعرّفه تاكويا على عالم الجريمة (© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

يمضي مامورو في تنفيذ ما يُطلب منه من تاكويا، الذي يشغل موقعًا أعلى في تلك الشبكة السرّية. وعندما يعثران على هدف مناسب، تُرسَل فتاة شابّة للقاء الرجل وإغرائه بصفقة لا تقلّ لمعانًا عن كونها خداعًا خالصًا. يقوم تاكويا بدور الوسيط بين البائعين والمشترين، إلا أنّ فوقه عصابة صغيرة تُحكم قبضتها على هذا السوق المظلم، ولا تتوانى عن دفعه نحو مهام أشد خطورة كلما ازداد تورّطه، إلى أن يقترب من حافة الانهيار. وعلى امتداد خمسة فصول، تتنقّل الرواية بين شخصيات متعددة: فتاة تُوكل إليها مهمة استدراج الضحايا، ورجل باع هويته ويطارده محقق يسعى وراءه، وكذلك كاجيتاني، الشخص الذي أدخل تاكويا إلى هذا العالم وأغلق خلفه الباب.



يدفع تاكويا مبلغًا من المال لكيسارا (ياماشيتا ميزوكي)، إحدى النساء اللواتي أُرسلن لإقناع أهداف مامورو بالبيع (© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

تقول ناغاتا: ”عندما أنهيت قراءة الرواية، شعرت فورًا بأنني أستطيع العمل عليها. فهي تحمل قسوة عالم الجريمة وتشويقه، لكنها لا تخلو من خفة تجعلها أكثر إنسانية. شعرت بأنها ستمنحني المجال لمعالجة القضايا الثقيلة التي تهمّني، مع الاستفادة من عنصر المتعة لتصل الفكرة بوضوح أكبر“.

انطلاقة ثانية

بدأت ناغاتا مسيرتها الإخراجية عام 2001 بفيلم ”الحفرة“، الذي صدر مباشرة إلى الفيديو، قبل أن تواصل طريقها عبر ستة أفلام روائية طويلة، كان آخرها ”إلى الأمام! إلى الأمام! أيتها المرأة الغبية! “عام 2020. وعلى امتداد هذه السنوات، وسّعت تجربتها من خلال إخراج برامج تلفزيونية وإعلانات تجارية، مما منحها حضورًا متنوعًا في المشهد البصري الياباني.

”سواء كان العمل فيلمًا أو برنامجًا تلفزيونيًا أو إعلانًا، فأنا أبذل فيه كل ما لديّ. لكن بالطبع، البرنامج التلفزيوني يعود إلى القناة والمنتجين، وهناك دائمًا هذا الشعور بأنه ما إن يُعرض حتى يختفي. كنتُ أواجه دائمًا إحساسًا بالفراغ بعد كل ذلك الجهد“.



تم سحب تاكويا إلى العالم السفلي بواسطة كاجيتاني (أيانو غو) (© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

وفي شتاء عام 2021، وبعد أن أنهت عملًا تلفزيونيًا آخر، بدأت أخيرًا في صياغة خطتها الشخصية لفيلم جديد، وكأنها تفتح بابًا كانت تؤجّله طويلًا.

”كنت أشعر أن الزمن يمضي، وأن عليّ أن أترك بصمة حقيقية في السينما. لم أستطع السماح للمشروع بأن يذوب قبل أن يرى النور. ومع ذلك، كان هناك خوف يلازمني من أن ينتهي كل شيء بلا نتيجة رغم كل إصراري. ومع ذلك، بدأت أقول للجميع بجرأة: ’ أصنع عمل حياتي! ‘وهذه انطلاقتي الثانية! ‘(تضحك). ويبدو أن حماسي ذلك أثار اهتمام أحد المنتجين المقربين“.



(© هاناي توموكو)

مصيدة العالم السفلي

تقول ناغاتا، حتى قبل أن تقع الرواية بين يديّ، كنتُ أغرق منذ سنوات في قراءة التقارير ومشاهدة الأفلام الوثائقية عن مراكز احتجاز الأحداث والسوق السوداء. كنتُ أشعر أن هناك جرحًا مفتوحًا في المجتمع لا أحد يجرؤ على لمسه بجدية. وعندما التقيت بالمنتج، كان هناك اتفاق فوري وصامت بيننا: يجب أن يكون الفيلم عن فقر الشباب.

”لماذا يلجأ هذا العدد الهائل من الشباب نحو الجريمة؟ كلما أُلقي القبض على أحدهم في عمل غير قانوني يقول فقط: ’أردتُ المال'… لكن هل هذه هي الحقيقة كاملة؟ أليس المال مجرد قناع سطحي نضعه على جرح أعمق؟ أتساءل دائمًا: ماذا يبحثون عنه حقًا؟ كرامة؟ انتماء؟ شعور بأنهم موجودون ولهم قيمة في عالم يعاملُهم كأنهم زائدون عن الحاجة؟ هذا ما يشغل تفكيري باستمرار“.



يُظهر تاكويا قلقه على إيغاوا (ياموتو يوما)، الذي باع تسجيله (© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

تقول ناغاتا إنها ذهبت حتى إلى منطقة تويّوكو، البقعة الشهيرة بجوار مبنى توهو في شينجوكو داخل حيّ كابوكي تشو المعروف بمنطقة الضوء الأحمر، للتحدث مع فتاة تعمل في مجال الجنس.

”الشباب في هذه الأيام باتوا قريبين جدًا من الجانب المظلم من المجتمع. فهم لا يشعرون بالأمان في منازلهم، فيتجمعون في تويّوكو، ومن دون أن ينتبهوا يجدون أنفسهم يتحدثون مع أشخاص من عالم الجريمة. وهناك أيضًا فكرة منتشرة مفادها أنه إذا تجاوزوا خطًا معينًا، فلن تكون هناك طريق للعودة. عدد سكان اليابان في انخفاض، ومن المفترض أن نحافظ على شبابنا ونمنحهم قيمة، لا أن نتخلى عنهم بهذه السهولة“.

ثلاثة رجال، مصير واحد

تقول ناغاتا إنه في أثناء تحويل الرواية إلى فيلم، قاموا بتبسيط القصة.

”الرواية الأصلية كانت مليئة بالشخصيات. لكننا قررنا أن نُقصِّر الطريق ونترك ثلاثة رجال فقط: تاكويا، مامورو، وكاجيتاني. منذ اللحظة الأولى أردتُ أن أروي حياة شابٍ واحد… لكن من خلال الثلاثة. شابٌ يخطو أولى خطواته في الظلام (مامورو)، ثم يتحول تدريجيًا إلى محترف لا يرفّ له جفن (تاكويا)، وأخيرًا يصل إلى الرجل الذي يعرف أن المخرج قد أغلق منذ زمن (كاجيتاني). باختصار، ثلاثتهم هم الشخصية نفسها في مراحل عمرية مختلفة؛ المبتدئ المتحمس، والمحترف المتعب، والرجل المحطَّم الذي يسأل نفسه يوميًا: هل ما زال هناك طريق للخروج… أم أن الباب قد سُدَّ إلى الأبد؟ أردتُ أن يرى المُشاهد حياةً واحدة تمتد أمامه، من أول خطوة بريئة حتى آخر نفسٍ مكسور“.



(© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

حصل الممثلون الثلاثة—تاكومي كيتامورا، وهاياشي يوتا، وآيانو غو—على جائزة أفضل ممثل في مهرجان بوسان السينمائي الدولي، في تأكيدٍ واضح على نجاح هذا العمل.

فيلم ”هوية الأحمق“، يمزج الواقعية القاسية لأساليب الجريمة والعنف الوحشي مع تناقض مرير: خيانات العصابات المتتالية، وفي المقابل أخوّة دموية بين من يثقون ببعضهم في الظلام. الخيانة تقتل، والأخوّة تنقذ… وكلاهما يترك الدم على الأرض نفسها.



كيف ستسير الأمور بين تاكويا وكاجيتاني؟ (© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

من بين الأعمال اليابانية التي تناولت عالم الخارجين عن القانون الملطّخ بالدماء، قلّما خرج عمل يحمل توقيع مخرجة. لكن ناغاتا تتجاوز تماماً مسألة التفريق بين الرجال والنساء، لتتحدث بدلاً من ذلك عن البصمة الخاصة التي أضفتها على العمل.

تقول ناغاتا: ”الدافع الدائم هو حذف أكبر قدر ممكن من المواد غير الضرورية لتقليل وقت التصوير في المواقع. أفراد الطاقم يطلبون دائماً أن نحذف المزيد والمزيد. لكن في كثير من الأحيان، يكونون بصدد حذف شيء أراه بالغ الأهمية. لا أريد فقط دفع القصة إلى الأمام، بل أريد استحضار ذلك الانفعال الدقيق الذي ينشأ عندما يتفاعل شخصان معاً. وهذا ما لم أكن مستعدة للتنازل عنه. وعندما أعود الآن بذاكرتي، أرى أن هنا تحديداً يبرز صوتي الخاص. أحد المنتجين قال لي: ’عانيتُ في تخيّل شكل الفيلم عندما قرأتُ السيناريو، لكن في النهاية تبيّن أنه عمل يحمل بصمة كوتو الحقيقية‘“.



يعامل تاكويا مامورو، الذي لا يملك عائلة، كأخ (© 2025 شركاء فيلم هوية الأحمق)

على الأرجح كان هذا المنتج يفكّر في المسافة الهائلة التي تفصل السيناريو عن أعمال ناغاتا السابقة، تلك الكوميديا الرومانسية الخفيفة التي عرّفتها للجمهور. لكن سرّ تميّز ”هوية الأحمق“ يكمن بالضبط في هذه اللمسات غير المتوقعة التي تتسلل بهدوء بين مشاهد العنف والجريمة: نظرة طويلة صامتة، نكتة سوداء في لحظة غير مناسبة على الإطلاق، أو حتى لحظة ضحك خافت بين رجلين يعلمان أن أحدهما قد يقتل الآخر بعد ساعة. هذه اللمسات الشخصية هي التي تحول الفيلم من مجرد دراما جريمة قاسية إلى عمل يحمل بصمة ناغاتا كوتو ولا يمكن تقليده.

”في الكوميديا الرومانسية، القاعدة الذهبية هي أن يُحبّ الجمهور الشخصيات، وهذا ما أردتُه تمامًا في “هوية الأحمق”. قلتُ للممثلين حرفيًا: في كل مشهد يجمع هؤلاء الرجال، عاملوا بعضكم كأنكم في قصة حب. ابتسموا لبعض بنفس الطريقة، انظروا لبعض بنفس الشوق، احتضنوا بعض بنفس الخوف من الفراق… لأن الأخوّة هنا ليست مجرد صداقة، إنها حبّ أيضًا، حبّ أقسى وأخطر. أعتقد أنني استطعتُ أخيرًا أن أستخدم كل الخبرة التي جمعتها خلال عشرين سنة في الكوميديا والدراما والإعلانات لأجعل المُشاهد يُحب هؤلاء الرجال، حتى وهم يغرقون في الدم“.



(© هاناي توموكو)

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مخرجة الفيلم ناغاتا كوتو © هاناي توموكو)