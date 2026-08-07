بيرفيوم.. فيلم وثائقي يوثق 25 عامًا من مسيرة أيقونة البوب الياباني

بعد ربع قرن من الحضور المتواصل في صدارة مشهد البوب الياباني، أعلنت عضوات فرقة بيرفيوم الثلاث دخولهن في فترة توقف طويلة عن النشاط الفني أطلقن عليها اسم«كولد سليب» اي «السبات البارد». ويعود المخرج سادو تاكيتوشي إلى هذه المسيرة الاستثنائية في فيلمه الوثائقي «كولد سليب»، مستعرضًا رحلة فرقة تجاوز تأثيرها حدود اليابان لتصبح واحدة من أبرز الظواهر الموسيقية اليابانية على الساحة العالمية.

منتج ومخرج أفلام ياباني. انضم إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن إتش كيه عام 1990، ويشغل حاليًا منصب المنتج التنفيذي في شركة إن إتش كي إنتربرايزز. تخصص في إنتاج وإخراج البرامج الترفيهية، ولا سيما الموسيقية منها. أخرج أول فيلم وثائقي عن فرقة بيرفيوم عام 2015 بعنوان ”نحن بيرفيوم: وثائقي الجولة العالمية الثالثة“، كما أخرج فيلمين وثائقيين عن الموسيقي الياباني هوسونو هاروؤمي. ومن أحدث أعماله فيلم ”بيرفيوم: السبات البارد – 25 عامًا“ الصادر عام 2026، والذي يوثق مسيرة الفرقة الممتدة على مدى ربع قرن.

”كولد سليب“ يُفاجئ الجميع



سادو تاكيتوشي (© 2026 فرقة بيرفيوم شركاء فيلم ”كولد سليب“)

بدأ المخرج سادو تاكيتوشي تصوير أحدث أفلامه الوثائقية عن فرقة بيرفيوم، وهي واحدة من أشهر الفرق الموسيقية النسائية في اليابان، عام 2019، بالتزامن مع مشاركة الفرقة في مهرجان كوتشيلا الموسيقي بالولايات المتحدة. وكان المشروع قد انطلق في الأصل بوصفه فيلمًا وثائقيًا جديدًا يواكب الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس الفرقة في عام 2020.

ويقول سادو تاكيتوشي تلك الفترة قائلًا: ”كان لدينا عدد من المشاريع الكبرى المخطط لها لعام 2020، لكن جرى إلغاؤها بسبب جائحة كورونا. وتوقف التصوير لفترة من الزمن. وبعد ذلك، اتجهت المناقشات نحو إنتاج فيلم وثائقي يتمحور حول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس فرقة بيرفيوم“.

تأسست فرقة بيرفيوم في هيروشيما عام 2000، وتمكنت على مدى سنوات من ترسيخ مكانتها في صدارة مشهد البوب الياباني. وخلال تصوير الفيلم الوثائقي، طرأ تطور غير متوقع تمثل في إعلان عضوات الفرقة، في خريف عام 2025 وبالتزامن مع احتفالهن بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، تعليق أنشطتهن الفنية. ويشير سادو تاكيتوشي إلى أنه لم يكن على علم مسبق بهذا القرار، رغم أنه كان قد بدأ بالفعل العمل عن قرب مع الفرقة في إطار مشروعه الوثائقي الجديد.

ويستذكر سادو تاكيتوشي رد فعله الأول قائلًا: ”أُصبت بصدمة حقيقية. لكن تلك الصدمة تحولت تدريجيًا، مع مرور الوقت، إلى شعور بأن ما حدث كان في الواقع أمرًا لافتًا واستثنائيًا“.

الثلاثي الذي لا يتغيّر

بدأت معرفة سادو تاكيتوشي بفرقة بيرفيوم نحو عام 2007، حين تحولت أغنية ”بوليريثم“ إلى ظاهرة جماهيرية واسعة عقب استخدامها في حملة مشتركة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ومجلس الإعلانات الياباني، الذي يُعرف اليوم باسم ”إيه سي جابان“. ومن خلال البرامج الموسيقية والمشاريع المختلفة التي عمل عليها لاحقًا، ظل سادو يتابع مسيرة العضوات الثلاث عن قرب، محتفظًا برؤية فريدة لمسار الفرقة على امتداد ما يقارب عشرين عامًا.

وعندما سُئل سادو تاكيتوشي عن الكيفية التي تغيّرت بها عضوات بيرفيوم الثلاث على مر السنين، كانت إجابته الأولى أنهن، في جوهرهن، لم يتغيرن على الإطلاق.

ويضيف سادو: ”في أعماقهن، لم يتغير شيء. وبالطبع، تطورت قدراتهن كمؤديات وفنانات على نحو لافت، حتى إن الفارق بين بداياتهن وما بلغنه اليوم يكاد يكون استثنائيًا. غير أن هذا التحول لم يحدث دفعة واحدة أو نتيجة نقطة انعطاف مفاجئة، بل كان حصيلة جهد يومي متراكم، ونمو متواصل تحقق تدريجيًا عامًا بعد عام“.

ورغم أن النجاح الكاسح لأغنية ”بوليريثم“ يُعد بلا شك إحدى أبرز المحطات في مسيرة بيرفيوم، فإن سادو تاكيتوشي لا ينظر إليها بوصفها اللحظة الحاسمة الوحيدة التي صنعت تاريخ الفرقة، بل يراها جزءًا من مسار طويل من التطور المتواصل والجهد المتراكم.

ويقول سادو تاكيتوشي: ”أعتقد أنهن تمكنّ من اقتناص تلك الفرصة السعيدة لأنهن واصلن العمل بجد منذ سن مبكرة. ومع ذلك، ظلت العضوات الثلاث متواضعات على الدوام. وقد حرصت على أن أنقل هذه الأجواء المحيطة بهن بأكبر قدر ممكن من الصدق كما هي في الواقع“.

ورغم مرور السنوات، ما تزال آ-تشان (نيشيوّاكي أياكا)، وكاشي يوكا (كاشينو يوكا)، ونوتشّي (أوموتو أيانو) يحتفظن بالسمات الشخصية نفسها التي عُرفن بها منذ بداياتهن. فكيف ينظر سادو تاكيتوشي إلى الدور الذي تؤديه كل واحدة منهن داخل فرقة بيرفيوم؟

ويقول سادو: ”لا تقوم بيرفيوم على تقسيم الأدوار بين العضوات الثلاث، بل على العمل المشترك. فشخصية كل واحدة منهن تمتزج بالأخريين لتشكل هوية الفرقة ككل، ولذلك يبقى اهتمامهن منصبًا دائمًا على ما يمكن أن يحققنه معًا، لا على ما تبرزه كل عضوة بمفردها“.



يقول سادو: ”كاشي يوكا شخص منطقي للغاية، وهي من النوع الذي ينظر دائمًا إلى الأمور بهدوء وموضوعية“. ”هناك أوقات عديدة ينتهي بها الأمر بمساعدة بقيتنا“ (© 2026 فرقة بيرفيوم شركاء فيلم ”كولد سليب“)

إبداع فني بُني على التعاون مع ميكيكو وناكاتا ياسوتاكا

ومن بين الشخصيات التي لعبت دورًا أساسيًا في مسيرة بيرفيوم، تبرز ميكيكو، التي تولت لسنوات تصميم رقصات الفرقة والإشراف على إخراج عروضها المسرحية. وتعود صلتها بالعضوات الثلاث إلى فترة الدراسة في ”أكترز سكول هيروشيما“، عندما كنّ لا يزلن في المرحلة الابتدائية. وقد استمرت هذه العلاقة الوثيقة على مر السنين، حتى إنهن ما زلن ينادينها إلى اليوم بـميكيكو-سينسيه.

ويشرح سادو تاكيتوشي قائلًا: ”لا تقبل أيٌّ منهن أنصاف الحلول، فجميعهن يكرسن أنفسهن بالكامل لما يقدمنه على المسرح. وفي هذه المرحلة، لم تعد العلاقة بينهن وبين ميكيكو مجرد علاقة معلمة وطالبات. فهن يرتبطن بها بعلاقة وثيقة للغاية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدر كبير من التوتر الإبداعي البنّاء. وتكن العضوات الثلاث إعجابًا واحترامًا عميقين لميكيكو-سينسيه، ويسعين دائمًا إلى السير على نهجها، بينما خاضت ميكيكو بدورها العديد من التجارب الجديدة للمرة الأولى إلى جانب بيرفيوم. وأعتقد أنهن واصلن النمو والتطور معًا، جنبًا إلى جنب، في إطار من الاحترام المتبادل الدائم“.



يلاحظ سادو: ”إن آ- تشان هي تمامًا كما يتخيلها الناس: مرحة وحيوية وتجذب دائمًا كل من حولها للأمام معها“ (© 2026 فرقة بيرفيوم شركاء فيلم ”كولد سليب“)

شخصية محورية أخرى هي ناكاتا ياسوتاكا، المسؤول عن الإنتاج الموسيقي لفرقة ”بيرفيوم“ منذ أغنية ”سويت دونتس“، الأغنية المنفردة الصادرة عام 2003، والتي كانت أولى إصداراتهن بعد انتقالهن من هيروشيما إلى طوكيو.

ويضيف سادو: ”تكن عضوات بيرفيوم ثقة مطلقة لناكاتا. فحتى من دون تبادل الكثير من الكلمات، تحمل أعماله الموسيقية ما يشبه البوصلة التي تعكس مشاعرهن وأفكارهن في كل مرحلة، وتلمّح إلى الوجهة التالية التي يمكن أن يتجهن إليها. وأرى أن العلاقة التي تجمعهم تقوم على تواصل إبداعي عميق يتجاوز ما يمكن التعبير عنه بالكلمات“.

فرقة من طراز فريد

خلال ربع قرن من العطاء الفني، شقت بيرفيوم طريقها بوتيرة متواصلة، لتبني عالمًا إبداعيًا خاصًا بها وتترك بصمتها المميزة في تاريخ البوب الياباني. ويرى سادو تاكيتوشي أن السر وراء اتساع شعبيتها، ليس داخل اليابان فحسب، بل على الساحة العالمية أيضًا، يكمن في خصوصيتها الفنية وتفرّدها عن سائر الفرق.

ويضيف سادو: ”صحيح أن بيرفيوم انطلقت وفيها بعض ملامح فرق الآيدول التقليدية، لكن سرعان ما تشكلت هويتها الخاصة من خلال الرقصات المتقنة والإخراج المسرحي الذي قدمته ميكيكو، إلى جانب موسيقى ناكاتا التي لاقت تقديرًا حتى بين المتابعين الأكثر شغفًا وتخصصًا في عالم الموسيقى. ومع انضمام رايزوماتيكس لاحقًا، تعزز التداخل بين التكنولوجيا والترفيه على نحو غير مسبوق. ولهذا أعتقد أنه من النادر العثور على تجربة فنية أخرى في العالم تتفاعل فيها كل هذه العناصر المختلفة بهذا القدر من الانسجام والتكامل“.

ولا يكتفي الفيلم بتسجيل لحظات الأداء على المسرح، بل يرصد أيضًا الكواليس التي أحاطت بقرار ”كولد سليب“. ففي مشاهد تتسم بقدر كبير من الصراحة، تتحدث عضوات بيرفيوم أمام الكاميرا عن هواجسهن تجاه مستقبل العاملين الذين رافقوهن طوال مسيرتهن، وعن مشاعر القلق وعدم اليقين التي صاحبت فكرة التوقف والابتعاد عن النشاط الفني بعد سنوات طويلة من الاستمرار.



يقول سادو: ”نوتشّي من النوع الذي لا يُفرط في التفكير، وهذا أمر جيد، ويتعامل مع الحياة ببساطة وعفوية (© 2026 فرقة بيرفيوم شركاء فيلم ”كولد سليب“)

ماذا يعني أن تواصل فرقة بيرفيوم مسيرتها على مدى خمسة وعشرين عامًا؟ مع تقدم أحداث الفيلم، يبدأ المشاهد في استشعار الثقل الهائل لما حملته العضوات الثلاث على عاتقهن طوال تلك السنوات. فالفيلم لا يروي فقط قصة نجاح فرقة موسيقية، بل يكشف أيضًا حجم المسؤوليات والضغوط والقرارات التي رافقت رحلتهن الممتدة عبر ربع قرن.

ويقول سادو: ” لقد كرّست العضوات الثلاث حياتهن لما يحببن وما يؤمنّ به. واستعير هنا كلمات ميكيكو، فهن من الأشخاص الذين “لم يفقدوا أبدًا متعة الوقوع في حب الإبداع”. وبالتأكيد واجهت كل واحدة منهن خلال هذه السنوات الطويلة الكثير من القلق والحيرة والتساؤلات. لكنني لا أعتقد أنهن تخلين يومًا عن هويتهن أو تزعزعن في كونهن بيرفيوم“.

اختيار ”كولد سليب“

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، دخلت فرقة بيرفيوم فيما أطلقت عليه اسم ”كولد سليب“.

وفي رسالة نشرتها العضوات الثلاث في 21 سبتمبر/أيلول، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من بدء ”كولد سليب“، أوضحن أن القرار جاء ”للحفاظ على تلك اللحظات التي يمكننا فيها أن نقول بثقة وفخر إننا نواصل التألق، للانطلاق نحو تحديات جديدة بوصفنا نسخة أكثر نضجًا وتألقًا من بيرفيوم“.

لكن ما الذي قاد عضوات بيرفيوم إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما الأفكار والمشاعر التي كانت تراودهن خلال تلك الفترة؟ وما التصريحات التي أدلين بها على طول الطريق؟ تشكل هذه الأسئلة أحد المحاور الرئيسة التي يدور حولها الفيلم، وأحد أبرز عناصر الجذب فيه.

وبعد أن شهد عن قرب جميع التطورات التي أفضت إلى هذا القرار، يرى سادو تاكيتوشي أن دخول بيرفيوم في السبات البارد لا يمثل نهاية لمسيرتها، بل ”تحديًا جديدًا“ وخطوة أخرى في مسارها الإبداعي.

ويقول سادو تاكيتوشي: ”واجهت بيرفيوم خلال مسيرتها تحديات لا حصر لها. فقد قدمت أغنيات حققت نجاحًا كبيرًا، وظهرت في برنامج “كوهاكو أوتا غاسّن” الغنائي الذي تبثه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) في ليلة رأس السنة، وأقامت عروضًا في طوكيو دوم، كما وسّعت نشاطها إلى خارج اليابان. لكن هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها فعلًا لتمنح نفسها الوقت الكافي للتأمل ومراجعة مسيرتها. وأعتقد أن هذا بحد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا“.

ويقول سادو إن هذا ما جعله حريصًا على أن ينقل الفيلم ”إحساسًا بالأمل والتطلع إلى المستقبل“، سواء فيما يتعلق بما ينتظر بيرفيوم في المرحلة المقبلة، أو بما قد تفتحه تجربة السبات البارد من آفاق وإمكانات جديدة.

ويختتم سادو حديثه قائلًا: ”لا أعلم بأي صورة ستعود بيرفيوم في المستقبل، ولا أملك تصورًا مسبقًا لما ينبغي أن تكون عليه عند عودتها. لكنني واثق من أنه بعد اجتياز هذا التحدي، ستتجه نحو آفاق جديدة وتخوض مغامرة مختلفة أخرى. وعندما يأتي ذلك اليوم، أتطلع إلى متابعة العضوات الثلاث عن قرب مرة أخرى“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: من اليسار، فرقة بيرفيوم نوتشّي وآ-تشان وكاشي يوكا في الفيلم الوثائقي ”بيرفيوم السبات البارد:25 عاماً“. © 2026 بيرفيوم شركاء فيلم ”السبات البارد“)